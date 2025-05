Tantissime idee regalo per la Festa della mamma, una ricorrenza sentita in famiglia, soprattutto dai bambini. In un’occasione così speciale di certo ogni mamma ha un desiderio nascosto nel cassetto che vorrebbe vedere esaudito.

Se il papà non è d’aiuto, ci può pensare anche direttamente la mamma a scegliere un regalo per questa festa e, perché no, a ordinarlo. Non c’è niente di meglio di un po’ di autocelebrazione e riconoscimento per uno dei mestieri più duri del mondo, ovvero quello della mamma!

Idee regalo per la mamma fashionista

I regali per la Festa della mamma a tema moda sono sempre molto apprezzati e risultano graditi soprattutto se si conoscono bene i gusti della destinataria. Tante le proposte tra cui poter scegliere, a seconda del budget che si ha a disposizione e dello stile che si preferisce.

Un capo di abbigliamento su cui puntare è il trench, un classico intramontabile. Su Amazon sono disponibili un’infinità di modelli, firmati dalle migliori marche.

Orolay, Trench Lungo Doppiopetto. Prezzo: 99,99€

Prénatal festeggia le mamme con una collezione che ha come tema il cagnolino Snoopy e che comprende capi abbinati sia per la mamma che per i bambini: t-shirt per i bimbi, body per neonati e magliette premaman, per creare un perfetto look matchy-matchy!

Prénatal, T-shirt premaman con stampa snoopy, 22,99€ su www.prenatal.com

Prénatal, Tutina corta neonato snoopy, 12,99€ su www.prenatal.com

Chi ama la moda è sempre alla ricerca di idee e spunti per abbinare in modo diverso i vestiti, creando outfit con accostamenti di colore inediti e particolari. Spesso però l’ispirazione manca e si ha l’impressione di avere l’armadio vuoto. Il libro “A dictionary of color combination” è perfetto per uscire dall’empasse del “non ho nulla da mettermi”, perché suggerisce accostamenti cromatici originali e insoliti che possono aiutare ad accostare capi che non si pensava stessero bene insieme, ricavando così il massimo dal proprio guardaroba.

Seigensha Art Publishing, A dictionary of color combination, 23,25€ (copertina flessibile)

Regali beauty

Quando si acquistano regali beauty online è preferibile non puntare sul make-up, perché il trucco è una questione molto personale. Quello che si può regalare, invece, è una nuova trousse dove riporre i trucchi, un set di pennelli morbidissimi, un appuntamento con un truccatore per una seduta di make-up personalizzato, ma anche un carnet di trattamenti a scelta in un centro estetico.

Tra creme, profumi e altri prodotti di bellezza, poi, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Un regalo perfetto per le mamme è quello che le consentirà di prendersi un momento per prendersi cura di sé, magari facendo un bagno caldo con prodotti che abbiano il suo profumo preferito.

Le idee regalo di L’Erbolario per la Festa della mamma sono perfette per regalare momenti di indimenticabile relax. Ideale è ad esempio il trio di prodotti all’ Iris Bianco, composto da tre prodotti: un profumo, un bagno crema e un fluido vellutante per il corpo, avvolti in un’elegantissima confezione regalo.

L’Erbolario, confezione regalo Trio Profumo Iris Bianco, 59,30€ su www.erbolario.com

Si sa, essere mamma è bellissimo ma a volte la stanchezza è tanta e, spesso, i momenti per concedersi del tempo per riposare scarseggiano. Perché non regalare alla mamma una coccola in grado di far apparire il suo sguardo più riposato e minimizzare occhiaie e segni di stanchezza? I Rooibois Eye Patches di Masqmai sono fatti in idrogel anti-fatica e contengono ingredienti lenitivi, idratanti e antiossidanti. Mentre il tè Rooibois, l’aloe vera e l’acqua distillata d’orzo regalano uno sguardo più fresco, la niacinamide, l’acido ialuronico ed il collagene idrolizzato contenuti nella formula, riducono borse e occhiaie.

Masqmai, Rooibois Eye Patches, 19.90€ su www.masqmai.eu

sempre a proposito coccole e benessere, ci pensa Lush a fornire una linea di prodotti tutta dedicata alla Festa della mamma, per regalarle piacevoli momenti in cui prendersi cura di sé. La linea, in edizione limitata, comprende bombe da bagno, olii da massaggio, saponi e detergenti dalle texture sensoriali e dai profumi avvolgenti che donano benessere e allegria.

Lush, gel doccia Snuggles, 11€ su www.lush.com

Lush, sapone Rose Soap, 14€ su www.lush.com

Passiamo alla cura dei capelli. Perché non regalare una piega dal parrucchiere o un trattamento in salone? Se la mamma non disdegna il fai da te, una soluzione alternativa potrebbe essere quella di regalare una piastra per capelli professionale.

ghd, Gold Styler. Prezzo: 187,77€

La Festa della mamma può essere anche un’ottima occasione per regalarsi o farsi regalare un trattamento viso delicato come quello che si ottiene con FOREO UFO 2, un gadget beautytech immancabile per avere una pelle rimpolpata e soda. Da applicare insieme alle maschere FOREO UFO Masks, in ben 17 tipologie, regala una coccola che non delude di certo le aspettative.

Tante proposte per la chef di casa

Ci sono tante mamme che amano passare del tempo in cucina e che si rilassano proprio ai fornelli. L’iscrizione a un corso di cucina potrà sicuramente piacerle, soprattutto se si proporrà qualcosa di particolare come un corso di cucina etnica, una serie di lezioni su come preparare una pizza super anche a casa, realizzare torte decorate oppure abbinare al meglio vini e piatti.

Si può scegliere un corso in presenza per le mamme che hanno l’opportunità di spostarsi oppure optare per un corso online per chi invece preferisce imparare a cucinare da casa insieme ai bambini, in modo da migliorare anche le loro abitudini alimentari.

In alternativa, se la mamma ama sperimentare in cucina, un libro di ricette, magari che spieghi come preparare piatti insoliti e particolari, potrebbe essere il regalo giusto.

Il libro di ricette di montagna di Davide Zambelli, “Un po’ più su. La mia cucina di montagna (per tutte le stagioni)”. unisce l’amore per il Trentino alla preparazione di piatti gustosi, ma semplici, che incorporano l’essenza del paesaggio montano e la genuinità della natura.

Davide Zambelli, “Un po’ più su. La mia cucina di montagna (per tutte le stagioni)”, 17,95€ (copertina flessibile)

Per le appassionate di cucina etnica, in particolare di quella coreana, c’è il libro “Cucina coreana. Preparare in Italia i piatti iconici del K-food”, edito da Gribaudo: un vero e proprio viaggio attraverso la trazione culinaria della Corea, tra piatti e preparazioni tipiche, rituali e curiosità culturali.

Junhui Lee, “Cucina coreana Preparare in Italia i piatti iconici del K-food”, 16,05€ (copertina flessibile), 9,99€ (formato Kindle)

Per migliorare, invece, i tempi di preparazione e facilitare la vita in cucina, si potrebbe regalare alla mamma una macchina per fare il pane: uno strumento utilissimo per chi abbia voglia di “mettere le mani in pasta” in senso letterale. La Macchina per fare il pane Moulinex ha anche un ricettario incluso e 3 programmi speciali per preparare pane e dolci senza glutine.

Moulinex, Macchina per il pane. Prezzo: 128,00€

Se si desidera investire un budget inferiore, un’idea carina e originale può essere quella di regalare un gadget personalizzato da usare in cucina, come un tagliere in legno intagliato.

Giftasy, Tagliere di bambù intagliato. Prezzo: 17,59€

Per la mamma che ama fare la pasta a mano a regola d’arte, un utensile personalizzato per questo scopo sarà sicuramente apprezzatissimo e sarà un ricordo da custodire con cura propri perché unico e pensato appositamente per lei. Marcato offre, proprio per la festa della mamma, un servizio di personalizzazione di utensili da cucina che potranno essere incisi con brevi frasi significative e messaggi. Le idee più belle ed utili? il tagliapasta con manico in alluminio Pastawheel e il rigagnocchi completo di tavola e asta abbinata.

Marcato, tagliapasta personalizzabile Pastawheel, 45,90€ su www.marcato.it

Marcato, rigagnocchi personalizzabile, 24,90€ su www.marcato.it

La mamma che ama organizzare aperitivi e cene a casa non potrà che essere felice, ricevendo un set di calici.

Krosno, Set Calici. Prezzo: 36,99€

Perchè non completare il tutto con un buon gin, che abbia magari un tocco originale nel gusto? Il Gin Tabar alla Ciliegia di Vignola IGP della Distilleria Casoni di Finale Emilia, contiene un pizzico di originalità grazie al gusto sorprendente delle ciliegie emiliane che sono le protagoniste assolute. L’elemento sorpresa e l’innovazione si legano alle radici della tradizione emiliana, dando vita a un gin pieno di stile.

Distilleria Casoni, Gin Tabar alla Ciliegia di Vignola IGP, 39,66€

Su Amazon si trovano anche moltissimi servizi di piatti Tognana, colorati e perfetti per l’arrivo della bella stagione.

Tognana, Tropical Rosé Servizio 18 pezzi. Prezzo:49,90€

Idee regalo per la mamma sportiva

Se la mamma è sportiva, non manca mai a una lezione in palestra e non perde occasione per nuotare in piscina, ecco che un abbonamento a un nuovo corso tutto da sperimentare può essere un’ottima idea regalo. Per loro, ma anche per le mamme che, oltre a essere sportive sono tecnologiche, è perfetto al polso uno smartwatch che monitori tempi, numero dei passi e calorie bruciate, tutti dati importanti per ottenere risultati migliori dall’allenamento.

Se la mamma si allena a casa, ci sono tanti attrezzi che possono servirle per il workout. Le bande elastiche in tessuto antiscivolo sono super utili per gli esercizi di resistenza con cui attivare e scolpire addominali, glutei, gambe e cosce. Semplici da usare, si possono perfino portare in viaggio per non rinunciare al fitness quando si è in vacanza.

ELVIRE Sport, Bande elastiche fitness. Prezzo 19,99€

Per le mamme appassionate di yoga, invece, si può spaziare dal completino glamour al tappetino per gli esercizi.

#Doyourfitness, Tappetino yoga. Prezzo: 21,99€

Per le appassionate di lettura

Sono tanti i titoli di saggi e romanzi tra cui scegliere. Se però non avete idea di quale libro regalare, ve ne suggeriamo alcuni che non potranno che essere apprezzati, fra primi nelle classifiche del momento.

“Il giorno dell’ape” è un romanzo che racconta la storia di una famiglia in crisi. Ogni componente si trova ad affrontare guai e vicissitudini personali, tra momenti belli e brutti, tipici di tutte le famiglie di oggi.

Paul Murray, Il giorno dell’ape, 20,90€ (copertina flessibile), 11,99€ (formato Kindle)

Per scoprire il lato oscuro e i meccanismi che si celano dietro i post sui social, interessante è il libro di Serena Mazzini, “Il lato oscuro dei social network. Come la rete ci controlla e manipola”. L’autrice analizza in modo lucido e preciso il nostro rapporto con gli schermi.

Serena Mazzini, Il lato oscuro dei social network, 16,62€ (copertina flessibile), 9,99€ (formato Kindle)

Per le amanti della musica

Basta dare un’occhiata alla programmazione di concerti e spettacoli e acquistare un biglietto, magari in versione famiglia, per farle un regalo che sicuramente le piacerà. Ma visto che ogni mamma ha la sua musica del cuore, può rivelarsi un buon acquisto anche un bel paio di cuffie che le permetta di ascoltare le sue canzoni preferite in modo immersivo, godendosi dei momenti di relax in totale solitudine. Le cuffie cancella rumore sono impagabili alleate in questo: pratiche, glamour e consigliate a chi cerca attimi di pace e tranquillità, sono adatte a tutti gli usi, sia a casa che fuori.

INFURTURE, Cuffie Bluetooth. Prezzo: 39,99€

Fare un regalo alla mamma è un'occasione da non perdere per dimostrarle il proprio amore. Ma la Festa della Mamma può essere anche un'ottima occasione per premiarsi facendosi da sole un regalo. Per tagliare sui tempi dello shopping, l'e-commerce viene in aiuto e nel caso di dubbi e indecisioni, su Amazon si trova un intero store dedicato alla Festa della Mamma dove è possibile anche acquistare buoni che ogni mamma potrà spendere per quello che preferisce. I ritardatari non hanno calcolato bene i tempi? Basta annunciare l'arrivo del regalo con un biglietto corredato da un fiore che non guasta mai.

