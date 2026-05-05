Lavoretti Festa della Mamma: 13 idee fai da te per bambini

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I lavoretti per la festa della mamma sono un’occasione per realizzare qualcosa di speciale da regalare. I bambini possono farli insieme alle maestre, agli amici, ai papà o ai nonni: occorre solo un po’ di fantasia, materiale anche di recupero e tanta voglia di divertirsi per creare lavoretti semplici.
Lavoretti per bambini del nido
Partiamo dunque dai lavoretti festa della mamma creati dai bimbi del nido. A questa età, dai primi mesi fino ai 3 anni, i piccoli sono in grado di realizzare lavoretti molto semplici, che non richiedono grande impegno. Ecco qualche idea.
I fiori-manine
Occorrente
- un foglio di cartoncino di colore chiaro
- un pennarello verde a punta grossa
- tempera atossica rosa o rossa
Procedimento
La maestra, il papà o un adulto di casa dovrebbe applicare un po’ di colore sul palmo delle mani del bimbo, che le preme forte sul cartoncino lasciando l’impronta delle manine che somiglia a una corolla. Con il pennarello si disegnano due steli ed ecco due bellissimi fiori per la mamma.
Biglietto con cuore di carta velina
Occorrente
- cartoncino colorato
- colla vinilica
- carta velina colorata
Procedimento
Si disegna sul cartoncino la forma di un cuore e la si ritaglia. Sul retro si può far scrivere al bambino una dedica per la mamma, mentre sul davanti va applicata della colla vinilica. Strappare dei pezzetti di carta velina e accartocciarli a formare delle palline, in seguito vanno applicate su tutta la superficie del cuore.
Il fermacarte con i piedini
Occorrente
- un po’ di pasta di sale già pronta
Procedimento
Nella pasta di sale si modella un cuore abbastanza grande. Il bimbo ci imprime i piedini cercando di far comparire bene anche l’impronta delle dita. Con l’aiuto di un genitore o della maestra si incide il nome del bambino.
Lavoretti per i bambini della Scuola dell’Infanzia
Alla scuola per l’infanzia i lavoretti per la festa della mamma possono diventare anche un po’ più impegnativi. I bambini infatti riescono a dedicare attenzione per un tempo più lungo e hanno maggiori capacità manuali. Sono sempre graditi i classici disegni festa della mamma da colorare che potranno fornire le maestre o che si possono scaricare qui. È però arrivato il momento di cimentarsi con lavoretti fai da te.
Vaso di fiori con mollette
Photo credits: courtesy of @apegaiamilano
Occorrente
- una piantina fiorita
- alcune mollette in legno
- vernice lucidante
- colla
- pennello piccolo
- un nastro colorato
Photo credits: courtesy of @apegaiamilano
Procedimento
Eliminare la molla metallica dividendo le mollette in due parti uguali. Con la colla, si applicano le mezze mollette al vaso, dalla parte più piatta, facendole aderire bene. La parte esterna si dipinge con vernice lucidante e si lascia asciugare bene. Si regala il vasetto alla mamma dopo averlo decorato con il nastro.
Photo credits: courtesy of @apegaiamilano
Cornice di bottoni
Occorrente
- un rettangolo o un cerchio abbastanza grande di cartoncino resistente
- colla
- tanti bottoni di qualunque colore e dimensione
Procedimento
Applicare con la colla i bottoni sui quattro lati del cartoncino, facendoli aderire bene, seguendo la propria fantasia per quanto riguarda l’abbinamento delle dimensioni e dei colori. Al centro si può applicare una fotografia di famiglia. Ed ecco un grazioso quadretto che la mamma potrà appendere dove preferisce.
Biglietto con i cuori
Occorrente
- cartoncino
- rotolo della carta igienica
- tempera rossa
Procedimento
Si pratica della pressione sul rotolo di carta igienica in modo da fargli assumere la forma di un cuore. Un volta ottenuto si intinge il rotolo nella tempera per poi lasciare le impronte sul cartoncino, una volta asciugati i cuori si può aggiungere un messaggio per completare il bigliettino.
Lavoretti semplici
Si possono realizzare altri lavoretti semplici per bambini con l’aiuto della maestra, del papà o di un altro adulto che supervisioni, magari accompagnati da biglietti e disegni colorati con le più belle frasi di auguri per la festa della mamma. Ecco altre idee creative per questa ricorrenza dedicata alle mamme.
Bracciali di fiori di cartacrespa
Photo credits: courtesy of @apegaiamilano
Occorrente
- filo elastico
- perline colorate
- braccialetti di perline già pronti
- cartacrespa di vari colori
Procedimento
Tagliare il filo elastico e infilare le perline del colore che si preferisce. Se è più comodo, si possono sempre comprare i braccialetti elastici di perline già fatti online o in una merceria. Procedere con la realizzazione del fiore di cartacrespa da legare ad ogni bracciale: ritagliate vari cerchi di dimensioni e colori diversi di cartacrespa, incollarli uno dentro l’altro creando vari strati e dando quanto più volume si può al fiore. Legate infine il fiore al braccialetto.
La tazza fiorita
Occorrente
- tazza bianca
- colla
- cartoncini colorati
- forbici
- pastelli
Procedimento
Il bambino disegna le forme di alcuni rami e fiori sui cartoncini colorati, una volta terminati può farsi aiutare da un adulto per ritagliarle e applicarle con la colla sulla superficie della tazza creando una composizione.
Bijoux di perle colorate
Occorrente
- un po’ di pasta modellante
- tempere di diversi colori
- vernice lucidante
- uno stecchino
- un filo di corda resistente
- pennelli
Procedimento
Si modellano perle di diverse dimensioni e forme, arrotondate o allungate. Quando la pasta è ancora morbida, con lo stecchino (maneggiato dall’adulto) si pratica un foro. Se i bambini sono un pochino più grandi si può anche provare a realizzare forme un po’ più complesse come frutti, cuoricini o oggetti vari. Una volta che le perle sono asciutte, si dipingono una per una con i colori preferiti e si passa poi un velo di vernice lucidante. Una volta che le perle sono asciutte, il bambino le infila sul cordino per creare una collana, oppure un braccialetto.
Portapenne con stecchi di gelato
Occorrente
- un barattolo vuoto recuperato in casa (di plastica o latta)
- stecchi di legno del gelato o ghiacciolo
- tempere colorate
- vernice trasparente
- colla
- pennelli
Procedimento
Dipingere gli stecchi uno per uno con i colori preferiti, nei toni del rosa o del verde o azzurro, o quello che si desidera. Una volta che sono asciugati bene, passare una mano di vernice lucidante e incollarli in senso verticale al barattolo, l’unico vicino all’altro.
Festa della mamma per bambini della Scuola Primaria
Se i bambini frequentano la scuola primaria è il momento di pensare a dei lavoretti un po’ più elaborati ed impegnativi, che dovrebbero essere in grado di realizzare da soli. Vediamo qualche esempio.
Il ventaglio personalizzato
Occorrente
- cartoncino rettangolare lungo almeno 30 cm, del colore preferito dalla mamma
- cartoncini colorati di varie dimensioni e colori
- colla
- filo o nastrino
Procedimento
Si piega a fisarmonica il cartoncino su se stesso, quindi lo si fissa al centro con il filo. Le parti superiori vanno incollate, lasciando sporgere una parte sufficiente di questi per formare l’impugnatura. Ritaglia sui cartoncini colorati delle forme da applicare al ventaglio per renderlo più colorato. Ed ecco un ventaglio pratico e grazioso da portare in borsa.
Fiorellini di filo di ferro
Occorrente
- carta velina o foglio di carta per bouquet
- filo di ciniglia di peluche con anima di filo di ferro
- nastro
Procedimento
Si creano tanti rami e fiori con il filo cercando di creare diverse tipologie di fiori in modo da creare un mazzolino variegato e colorato. Una volta completati, usate della carta per bouquet per impacchettare il mazzo di fiori e assicuratelo con un nastro colorato.
Un regalo sempre gradito per la festa della mamma, oltre ai lavoretti, è un weekend con tutta la famiglia. Approfittiamo dei weekend e dei ponti di primavera.
Bouquet fiori di carta
Photo credits: courtesy of @apegaiamilano
Occorrente
- cartoncini colorati
- forbici
- colla
- matita
Procedimento
Prendere un cartoncino del colore che preferite, meglio se scuro, ripiegatelo a forma di cono e incollate le due parti. Ritagliate tanti cuoricini di vari colori. Alcuni li userete come base per i tulipani, altri li ripiegherete in due e li incollerete sopra per dare volume ai fiori stessi. Per il gambo dei tulipani, ritagliare invece delle striscioline dalla carta colorata verde e incollarli all’interno del cono. Un cuore giallo o di un colore a contrasto rispetto al cartoncino del cono, incollatelo sopra e scrivete una frase dedicata alla mamma.