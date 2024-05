Per l’acquisto dei regali per la Festa della mamma è sempre più comodo cercare tra le proposte da acquistare online, in modo da ottimizzare tempo e fatica. In un’occasione così speciale di certo ogni mamma ha un desiderio nascosto nel cassetto che vorrebbe vedere esaudito. Se il papà non è d’aiuto, ci può pensare anche direttamente la mamma a scegliere un regalo per questa festa e, perché no, a ordinarlo. Non c’è niente di meglio di un po’ di autocelebrazione e riconoscimento per uno dei mestieri più duri del mondo, ovvero quello della mamma!

Vediamo quindi un po’ di idee regalo per la festa della mamma che vanno incontro a gusti diversi.

Le idee regalo moda per la mamma fashionista

I regali per la Festa della mamma a tema moda sono sempre molto apprezzati e risultano graditi soprattutto se si conoscono bene i gusti della destinataria. Tante le proposte tra cui poter scegliere, a seconda del budget che si ha a disposizione e dello stile che si preferisce.

Acquistare un capospalla o un blazer di buona fattura è un ottimo investimento per la stagione primaverile. Questo genere di capo di abbigliamento può essere sfruttato anche nel periodo autunnale.

Cruna, Dorotea Giacca Monopetto. Prezzo: 595,00€ su cruna.com

Un altro capo di abbigliamento su cui puntare è il trench, un classico intramontabile. Su Amazon sono disponibili un’infinità di modelli, firmati dalle migliori marche.

Orolay, Trench Lungo Doppiopetto. Prezzo: 99,99€

In alternativa è possibile optare per accessori e bijoux. Il brand Nove25 suggerisce collane, orecchini, anelli e bracciali in argento dal design originale e ricercato. Il bracciale di seguito presenta un cuore di filo spinato con uno zircone bianco, metafora di bellezza e anima resiliente.

Nove25, Bracciale White Target con Cuore Filo Spinato e Brillante: Prezzo: 78,00€ su nove25.net

Regalare una borsa per la Festa della mamma è sempre una buona idea. Una borsa firmata fa fare un figurone e, se scelta nel modello giusto, si trasforma in un complemento adatto a qualsiasi tipologia di look.

Michael Kors, Jet Set Crossbody Bag. Prezzo: 144,00€

Regali per la Festa della mamma beauty

Quando si acquistano regali beauty online è preferibile non puntare sul make-up, perché il trucco è una questione molto personale. Quello che si può regalare, invece, è una nuova trousse dove riporre i trucchi, un set di pennelli morbidissimi, un appuntamento con un truccatore per una seduta di make-up personalizzato, ma anche un carnet di trattamenti a scelta in un centro estetico.

Tra creme, profumi e altri prodotti di bellezza, poi, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Lush propone per la Festa della mamma un nuovo irresistibile profumo dal significato davvero speciale. Si chiama Alina ed è stato creato dall’omonima Lush Perfumer Alina Gliwinska. Unisce tra loro tre profumi, mescolandoli in un’unica fragranza dolce, speziata e senza tempo. Il profumo celebra tutte le fasi della vita e le interazioni tra diverse generazioni di donne.

Lush, Alina Profumo (100 ml). Prezzo: 80,00€ su lush.com

I prodotti per il corpo Rituals sono amatissimi in tutto il mondo e, per la Festa della mamma, il brand ha pensato a 5 cofanetti regalo per il bagno, il corpo e la casa che catturano, con le loro inebrianti fragranze, l’essenza dell’affetto materno.

Rituals, The Ritual of Yozakura Garden of Happiness Gift Set. Prezzo: 59,90€ su rituals.com

Passiamo alla cura dei capelli. Perché non regalare una piega dal parrucchiere o un trattamento in salone? Se la mamma non disdegna il fai da te, una soluzione alternativa potrebbe essere quella di regalare una piastra per capelli professionale.

ghd, Gold Styler. Prezzo: 169,99€

La Festa della mamma può essere anche un’ottima occasione per regalarsi o farsi regalare un trattamento viso delicato come quello che si ottiene con FOREO UFO 2, un gadget beautytech immancabile per avere una pelle rimpolpata e soda. Da applicare insieme alle maschere FOREO UFO Masks, in ben 17 tipologie, regala una coccola che non delude di certo le aspettative.

FOREO, UFO 2, Trattamento maschera LED Viso. Prezzo: 227,62€

Regali per la Festa della mamma: proposte per la chef di casa

Ci sono tante mamme che amano passare del tempo in cucina e che si rilassano proprio ai fornelli. L’iscrizione a un corso di cucina potrà sicuramente piacerle, soprattutto se si proporrà qualcosa di particolare come un corso di cucina etnica, una serie di lezioni su come preparare una pizza super anche a casa, realizzare torte decorate oppure abbinare al meglio vini e piatti.

Si può scegliere un corso in presenza per le mamme che hanno l’opportunità di spostarsi oppure optare per un corso online per chi invece preferisce imparare a cucinare da casa insieme ai bambini, in modo da migliorare anche le loro abitudini alimentari.

Per migliorare, invece, i tempi di preparazione e facilitare la vita in cucina, si potrebbe regalare alla mamma una macchina per fare il pane: uno strumento utilissimo per chi abbia voglia di “mettere le mani in pasta” in senso letterale. La Macchina per fare il pane Moulinex ha anche un ricettario incluso e 3 programmi speciali per preparare pane e dolci senza glutine.

Moulinex, Macchina per il pane. Prezzo: 119,99€

Se si desidera investire un budget inferiore, un’idea carina e originale può essere quella di regalare un gadget personalizzato da usare in cucina, come un tagliere in legno intagliato.

Giftasy, Tagliere di bambù intagliato. Prezzo: 17,59€

La mamma che ama organizzare aperitivi e cene a casa non potrà che essere felice ricevendo un set di calici.

Krosno, Set Calici. Prezzo: 40,99€

Su Amazon si trovano anche moltissimi servizi di piatti Tognana, colorati e perfetti per l’arrivo della bella stagione.

Tognana, Tropical Rosé Servizio 18 pezzi. Prezzo: 75,82€

Idee regalo per la mamma sportiva

Se la mamma è sportiva, non manca mai a una lezione in palestra e non perde occasione per nuotare in piscina, ecco che un abbonamento a un nuovo corso tutto da sperimentare può essere un’ottima idea regalo. Per loro, ma anche per le mamme che, oltre a essere sportive sono tecnologiche, è perfetto al polso uno smartwatch che monitori tempi, numero dei passi e calorie bruciate, tutti dati importanti per ottenere risultati migliori dall’allenamento.

Scegliete uno smartwatch di design, con un quadrante che si possa cambiare a piacimento e che la mamma possa usare per impostare notifiche, controllare messaggi e telefonate e avere così tutto sotto controllo, anche durante lo sport.

FMK, Smartwatch donna con chiamate per iOS e Android. Prezzo: 39,99€

Se invece la mamma si allena a casa, ci sono tanti attrezzi che possono servirle per il workout. Le bande elastiche in tessuto antiscivolo sono super utili per gli esercizi di resistenza con cui attivare e scolpire addominali, glutei, gambe e cosce. Semplici da usare, si possono perfino portare in viaggio per non rinunciare al fitness quando si è in vacanza.

ELVIRE Sport, Bande elastiche fitness. Prezzo 19,99€

Per le mamme appassionate di yoga, invece, si può spaziare dal completino glamour al tappetino per gli esercizi.

#Doyourfitness, Tappetino yoga. Prezzo: 21,99€

Un remind utile per le mamme che amano fare sport potrebbe essere una borraccia sportiva con cannuccia e marcatori di tempo, per ricordarsi che bere è fondamentale quando ci si allena ma anche a casa, in ufficio e mentre si viaggia in macchina.

ETDW 2L Borraccia Sportiva con Cannuccia a Prova di Perdita. Prezzo: 15,98€

Per la mamma con il naso sempre tra i libri

Sono tanti i titoli di saggi e romanzi tra cui scegliere, aggiungendo magari a quello scelto per la mamma anche un libro per bambini da leggere tutti insieme. Regalare un Kindle le permetterà di immergersi in un mondo di avventure sempre nuove e leggere ovunque: a casa, in viaggio, in vacanza e persino di notte senza disturbare nessuno.

Kindle (modello 2022). Prezzo: 99,99€

Se non avete idea di quale libro regalare, provate a dare un’occhiata alla sezione dei libri più venduti su Amazon. Tra i titoli bestseller spicca Mala Roma Criminale di Francesca Fagnani, un’inchiesta sui nuovi oscuri padroni della Capitale.

Francesca Fagnani, Mala Roma Criminale. Prezzo: 17,10€ (copertina flessibile) – 10,99€ (formato Kindle)

Sta riscuotendo molti consensi anche Dalla stessa parte mi troverai di Valentina Mira, candidato al Premio Strega 2024. Si ispira a una storia realmente accaduta, quella della strage di Acca Larenzia, pluriomicidio a sfondo politico avvenuto a Roma sul finire degli anni ’70.

Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai. Prezzo: 16,15€ (copertina flessibile) – 8,99€ (formato Kindle)

La collana QUID+ edita da Gribaudo presenta un libro davvero speciale e unico. Si chiama La mia mamma. Tutto quello che lei è per me e nessuna copia potrà mai essere uguale all’altra. Ideato e scritto da Barbara Franco con la consulenza scientifica di Nicola Tomba, è decorato dalle illustrazioni di Valeria Abatzoglu e invita mamma e figli a celebrare pagina dopo pagina il loro rapporto tra note e disegni.

Gribaudo, La mia mamma. Tutto quello che lei è per me. Prezzo: 12,26€

Idee regalo adatte alla mamma che ama la musica

Basta dare un’occhiata alla programmazione di concerti e spettacoli e acquistare un biglietto, magari in versione famiglia, per farle un regalo che sicuramente le piacerà. Ma visto che ogni mamma ha la sua musica del cuore, può rivelarsi un buon acquisto anche uno speaker portatile, comodissimo per ascoltare la playlist preferita di prima mattina o da portare con sé in una mini vacanza o per un picnic open air.

JBL, Speaker portatile. Prezzo: 29,99€

Per tutte le mamme tecnologiche che hanno voglia di passare dei momenti di relax in totale solitudine, le cuffie cancella rumore sono impagabili alleate. Pratiche, glamour e consigliate a chi cerca attimi di pace e tranquillità, sono adatte a tutti gli usi, sia a casa che fuori.

INFURTURE, Cuffie Bluetooth. Prezzo: 49,99€

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

In breve Fare un regalo alla mamma è un’occasione da non perdere per dimostrarle il proprio amore. Ma la Festa della Mamma può essere anche un’ottima occasione per premiarsi facendosi da sole un regalo. Per tagliare sui tempi dello shopping, l’e-commerce viene in aiuto e nel caso di dubbi e indecisioni su Amazon si trova un intero store dedicato alla Festa della Mamma dove è possibile anche acquistare buoni che ogni mamma potrà spendere per quello che preferisce. I ritardatari non hanno calcolato bene i tempi? Basta annunciare l’arrivo del regalo con un biglietto corredato da un fiore che non guasta mai.

