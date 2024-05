Regali festa della mamma: idee beauty e originali per renderla felice

Maggio non è solo il mese che segna il definitivo risveglio della natura, ma anche quello in cui si celebra la festa della mamma, una giornata tutta dedicata alla donna più importante nella vita di ognuno di noi.

L’amore e il rispetto per la mamma andrebbero dimostrati ogni giorno, ma la festa della mamma può essere l’occasione giusta per ringraziarla in maniera tangibile con un dono che simboleggi lo speciale rapporto che lega madri e figli. Ogni mamma è diversa e ha le sue preferenze e i suoi gusti, ma se si è indecisi, sicuramente un regalo beauty è la soluzione perfetta che risolve ogni dubbio. Un prodotto pensato per prendersi cura di sé, infatti, viene in genere accolto con gioia e gratitudine.

Il delicato abbraccio dei profumi

A volte è difficile esprimere a parole emozioni e sentimenti intensi, come ad esempio l’amore che si prova per la propria mamma. Perché non raccontare questo sentimento con il delicato abbraccio di un profumo? I profumi da donna sono di sicuro tra i regali per la festa della mamma più apprezzati: un dono intimo, personale ed evocativo, che riuscirà a far sentire la propria vicinanza anche quando si è fisicamente lontani.

La gamma di profumi tra cui scegliere è davvero vasta: Douglas propone una grande quantità di profumi per regalare un’esperienza olfattiva che suscita emozioni e ricordi. Visto il mese primaverile si può puntare su fragranze fiorite e frizzanti, spesso arricchite da fresche note di agrumi come limone, mandarino e bergamotto che sprigionano tutti i sentori tipici del Mediterraneo. E cosa dire delle fragranze floreali? Sono quelle che per eccellenza esprimono appieno il concetto di femminilità grazie alle loro note dolci e seducenti di rosa, gelsomino e fiori d’arancio accostate non solo a tocchi floreali più particolari ed esotici, ma anche a sentori di legni e spezie per arricchire la fragranza e renderla unica e originale.

Un cofanetto beauty pieno di segreti di bellezza

Il ruolo di mamma non è semplice e spesso prendersi cura della propria famiglia, anche se insieme al partner, comporta fatica e dedizione. Un cofanetto beauty firmato Douglas può essere un dono per la festa della mamma per regalare a chi lo riceve la possibilità di ritagliarsi un momento di relax e di benessere tutto per sé, in cui coccolarsi e prendersi cura della propria persona. Si tratta di confezioni eleganti e colorate, che racchiudono tanti prodotti di bellezza pensati in base a varie esigenze di chi li riceve.

I cofanetti skincare Douglas dedicati alla cura del viso contengono tutto il necessario per una perfetta home spa con maschere rilassanti, oli che ammorbidiscono la pelle e creme nutrienti; cofanetti dedicati alla cura del corpo con prodotti specifici e infine si può scegliere anche quelli contenenti oli, balsami e tutto il necessario per la bellezza e salute dei capelli. Se invece la mamma è make up addicted, allora la scelta potrà che ricadere su un cofanetto che racchiuda tutto il necessario per un trucco da giorno o da sera, da utilizzare per un’occasione speciale oppure tutte le volte che si prepara per uscire di casa. Una mamma che ama decorare le proprie unghie, invece, apprezzerà molto un kit per la manicure.

I prodotti makeup per un trucco impeccabile

Una mamma appassionata di make up e che si trucca tutti i giorni ha dei gusti definiti e brand preferiti. Acquistare online prodotti di make up sarà quindi possibile solo scegliendo gli eShop che danno la possibilità di scegliere da casa i prodotti delle migliori marche aiutandosi con comodi filtri che rendono la selezione più rapida ed efficace.

È l’idea giusta per chi desidera regalare i prodotti che si utilizzano quotidianamente per un trucco base, come fondotinta, mascara e rossetto, con la sicurezza che provengano da un e-commerce sicuro e affidabile come quello di Douglas. Non solo: anche chi ha già acquistato un cofanetto makeup potrà arricchire il proprio dono con uno o più prodotti a scelta tra rossetti di mille sfumature diverse, mascara volumizzanti o allunganti, ombretti di tutti i colori, eyeliner e blush per mettere ancora più in evidenza la bellezza della propria mamma, magari in vista di un’occasione particolare.

Prodotti per il viso e per il corpo

La festa della mamma può essere l’occasione giusta per ricordare con un piccolo dono l’importanza di rallentare e di prendersi i propri tempi, anziché affannarsi sempre dietro mille impegni e deadline. Aiutiamo la mamma a mettersi al centro, a coccolarsi e dedicare cure e attenzioni alla propria pelle.

Prodotti per la cura della pelle del viso e del corpo renderanno felici le donne di ogni età, che in poco tempo potranno veder tornare a splendere la propria cute. Anche in questo caso le opzioni disponibili firmate Douglas sono tantissime: si spazia dai prodotti più lussuosi a quelli con Inci naturali a formulazioni high-tech, in grado di raggiungere velocemente e in modo diretto specifiche zone del corpo con ingredienti che riescono ad attivare, stimolare e correggere i meccanismi biologici delle diverse cellule. Si può anche scegliere un kit di creme solari viso e corpo, visto che l’estate è praticamente alle porte!

I gioielli, un dono prezioso e senza tempo

Quasi tutte le donne apprezzano i gioielli, soprattutto se sono un regalo da parte di una persona amata. E quale migliore occasione della festa della mamma per regalarle un bracciale, una cavigliera, un ciondolo, una collana o un paio di orecchini? Ora scegliere un gioiello che accontenti i gusti di ognuna è più facile che mai: accanto a monili dallo stile classico e senza tempo si possono infatti trovare creazioni moderne e originali, ideali per chi preferisce indossare articoli di tendenza.

La proposta di bracciali, ad esempio, è davvero ampia: la scelta potrebbe ricadere su uno dei modelli più in voga, costituiti da cerchi concentrici che vedono protagonisti, oltre all’oro, colori tenui e sfumati con il verde o l’azzurro oppure tonalità più accese come il giallo e il rosso. Non sarà quindi solo il modello a stupire chi riceverà il dono, ma anche i suoi colori insoliti e originali.

La scelta per il regalo della festa della mamma ricade invece su un anello? Oro e argento sono materiali evergreen, a cui però si affiancano l’acciaio e i modelli arricchiti con pietre preziose. Un altro aspetto da valutare nella scelta è la forma: ci sono modelli di anelli a corona, a fascia e altri ancora con la parte superiore intrecciata. Le opzioni tra cui scegliere non mancano di sicuro!

Per tutte le mamme che invece amano le collane si potrà optare per un modello lungo oppure girocollo, a seconda dei gusti; in alternativa, se la festeggiata nel suo beauty ha già molte collane, si può decidere di regalare un ciondolo, da indossare da solo oppure abbinato ad altri pendenti.

Il mondo delle decorazioni per la casa

Il 12 maggio può essere l’occasione giusta per rendere più ricca e accogliente la casa di cui la nostra mamma va tanto orgogliosa. Il suo regalo potrà quindi essere un oggetto per decorare l’abitazione e completare al meglio l’ambiente in cui verrà posizionato. Bisogna quindi valutare bene quale possa essere l’articolo perfetto, prendendone in considerazione anche dimensioni e colore per fare in modo che si abbini al meglio agli altri elementi già presenti. La scelta è vasta: si potrà ad esempio puntare un su elegante portacandele o su un servizio da tavola per rendere speciali i pranzi in famiglia e con gli amici oppure su un bel vaso da posizionare in casa oppure in giardino o sul terrazzo, in cui mettere composizioni di fiori freschi che renderanno l’ambiente più bello e accogliente. Un vaso con una pianta rappresenta invece un simbolo di amore e di vita, oltre ad essere un regalo che aggiunge bellezza e vitalità sia agli ambienti interni che a quelli esterni.

Una gift card per non sbagliare

Una mamma apprezza qualsiasi dono venga fatto con il cuore, ma gli eterni indecisi oppure quelli che riescono sempre a ridursi all’ultimo momento hanno a loro disposizione una carta vincente per essere sicuri di fare il regalo perfetto: una gift card Douglas, che si può acquistare in negozio oppure comodamente da casa tramite l’eShop. Si tratta di carte digitali disponibili in diversi importi, che si possono donare per consentire a chi li riceve di acquistare quello che desidera. In questo modo sbagliare sarà impossibile!

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.