20 Poesie sui nonni: le più commoventi per dire grazie

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 02/10/2026 Aggiornato il 02/10/2026

Sono tantissimi i versi in rima da dedicare a questi speciali "Angeli Custodi" che si prendono cura dei nostri bambini.

Poesie Festa dei Nonni

Un legame speciale c’è tra nonni e nipoti, ecco perchè la presenza di queste figure si rivela sempre più importante nella vita di ogni bambino. I nonni sono i “genitori saggi e affettuosi” che ogni bambino si meriterebbe di avere, ecco perché tanti autori famosi (uno su tutti Gianni Rodari) e tanti meno conosciuti hanno dedicato loro delle poesie dolci e affettuose.

Un pensiero originale da condividere in occasione di una ricorrenza speciale o semplicemente per dire Ti voglio bene a coloro che si prendono cura dei piccoli di casa. 

Leggi anche le frasi più belle da dedicare ai nonni

1) Capelli bianchi 

Quanti capelli bianchi
ha il vecchio muratore?
Uno per ogni casa
bagnata dal suo sudore.
Ed il vecchio maestro
quanti capelli ha bianchi?
Uno per ogni scolaro
cresciuto nei suoi banchi.
Quanti capelli bianchi
stanno in testa al nonnino?
Uno per ogni fiaba
che incanta il nipotino.

Gianni Rodari

Caro nonno: poesia per bambini

Caro nonno, che ridi
dicendo: “Oh bella, oh bella!
Addirittura un quindici
c’è sulla tua pagella…».
e fingi di non sapere
che non è un voto in “scienze»,
che il quindici rappresenta
il numero delle assenze,
ebbene, te lo dico
dopo averci ben pensato:
quel numero, me lo tengo
come un voto meritato.
Quindici giorni col viso
ricamato dal morbillo,
sempre a letto, sempre solo,
ma sempre buono, tranquillo.
Mi sono forse lasciato
scappare una lamentela?
Ho annoiato la famiglia?
Disturbato la parentela?
Ho affrontato la malattia
come un brutto problema,
un esercizio difficile…
L’ho svolta come un tema.
Ho superato un esame
importante: e anche se
nessuno mi ha detto bravo,
mi dico bravo da me.

Gianni Rodari

2) I nonni

Ci sono delle cose
che solo i nonni sanno,
son storie più lontane
di quelle di quest’anno.
Ci sono delle coccole
che solo i nonni fanno,
per loro tutti i giorni
sono il tuo compleanno.
Ci sono nonni e nonne
che fretta mai non hanno:
nonni e nipoti piano nel tempo insieme stanno.

Bruno Tognolini

3) Cari nonni

Cari nonni siete preziosi
anzi direi che siete favolosi,
con pazienza e tanto amore
state con me tutte le ore,
tornate bambini per giocare
ma mi sapete anche guidare.
Vi voglio un bene senza confini:
un grosso bacione ai miei cari nonnini!

R. Sabatini

4) Alla nonna

D’inverno ti mettevi una cuffietta
coi nastri bianchi come il tuo visino,
e facevi ogni sera la calzetta,
seduta al lume, accanto al tavolino.

Io imparavo la Storia Sacra in fretta
e poi m’accoccolavo a te vicino,
per sentirti narrar la favoletta
del drago azzurro e di Guerrin Meschino.

E quando il sonno proprio mi vinceva
m’accompagnavi fino alla mia stanza
e m’addormivi al suono dei tuoi baci.

Allora agli occhi chiusi m’arridea
di fantasmi splendide e fugaci,
in mezzo ai fiori, una gioconda danza.

Gabriele D’Annunzio

5) C’è un Nonno

C’è un nonno in disparte
che gioca alle carte,
le gioca da solo:
nessuno lo vuole.
C’è un nonno in giardino
che beve del vino,
lo beve da solo:
nessuno Io vuole.
C’è un nonno per strada
non so dove vada,
cammina da solo:
nessuno lo vuole.
C’è un nonno che dorme
speriamo che in sogno
qualcuno ci sia in sua compagnia.

Roberto Piumini

6) La Nonna

La nonna è come un albero d’argento
che la neve ripara e muove il vento.
Dice «no» con la testa, e «sì» col cuore.
sta presso il fuoco e prega a tutte l’ore.
Quando la mamma sgrida, lei perdona..
Chi sa perché la nonna è così buona!

Luisa Naso

7) La mia nonna è un fiore di campo colorato

La mia nonna è un fiore di campo colorato,
è dolce come il miele e lo zucchero filato.
È un alito leggero di mattutina brezza,
che delicatamente mi affianca e mi accarezza.

È un albero imponente di frutti molto pieno,
ma con le sue radici ben salde nel terreno.
È un faro nella notte, se il buio è intorno a me…
È questo e tanto altro la nonna mia per me!

Serena Riffaldi

8) Il nonno

C’è un amico assai speciale
con cui gioco niente male;
con lui scherzo, parlo, rido,
e felice a lui m’affido.
Se ho i compiti da fare
o se invece vo’ a giocare,
non importa, sai perché?
Lui è sempre accanto a me!
Che sia giorno, notte o sera,
alba, inverno o primavera,
che sia estate oppure autunno
io sto bene con il nonno!
Jolanda Restano

9) Ai cari nonni

I nonni sono grandi ma tornano bambini
quando ridono e giocano con i nipotini.
Raccontano le storie di tanti anni fa,
di quando erano piccoli la mamma ed il papà.
Ci tengono per mano con tanta tenerezza
ed hanno nello sguardo infinita dolcezza.
Per sempre, nonni cari, io vi ringrazierò…
Da grande, queste coccole, a voi io le farò!

Patrizia Mauro

10) I miei nonni

Vorrei dire a tutti voi
che i miei nonni son due eroi,
instancabili e perfetti
mi riempiono di affetti,
sono unici e speciali
san curare tutti i mali,
ma non usan medicine
solo baci e carezzine
e riempiono il mio cuore
con il loro grande amore.

Maria Angela Schicchi

11) Mani di Storia (Alla Nonna)

Nonna, le tue mani sanno di pane, di favole antiche e di cose lontane. Ogni tua ruga è un sentiero tracciato, un libro di vita che mi hai donato. Nei tuoi occhi rivedo la bambina che eri, i sogni, le danze, i pensieri sinceri. Il tuo abbraccio è un nido, un porto sicuro, che scaccia la pioggia e ogni cielo scuro. Mi insegni la forza con voce gentile, a cogliere un fiore nel mezzo di un cortile. Sei la melodia dolce e paziente, la custode più cara della mia mente. Grazie, nonna, per questo amore profondo, il tesoro più grande che esista al mondo.

Autore sconosciuto

La Quercia Saggia (Al Nonno)

Nonno, sei come una quercia robusta, che osserva le stagioni con l’anima giusta. Le tue spalle han portato il peso degli anni, ma le tue risate allontanano gli affanni. Le tue mani, segnate da mille mestieri, sanno aggiustare i giocattoli di ieri. Mi racconti di mondi che non ho veduto, di un tempo passato che non è perduto. Con te ho imparato a guardare le stelle, a scoprire le cose più semplici e belle. Sei il mio eroe silenzioso, la guida, il mio faro, il consiglio più saggio, il dono più raro. Grazie, nonno, per la strada che indichi, per essere radice e orizzonti antichi.

Autore sconosciuto

13) Il Nostro Tesoro (Ai Nonni Insieme)

Siete il filo d’oro che lega il passato, a questo presente che mi avete donato. Un doppio sorriso, una doppia carezza, un fiume d’amore che è la mia ricchezza. In voi la saggezza si unisce al gioco, accendete la gioia come un piccolo fuoco. Siete l’album dei ricordi più veri, i complici dolci dei miei desideri. Le vostre due storie, in una intrecciate, sono le fondamenta su cui mi elevate. Radici profonde e ali per volare, questo è il dono che sapete dare. Grazie, nonni, per la vostra unione, siete la più bella e dolce canzone.

Autore sconosciuto

14) Radici

Voi, radici forti, io, piccolo germoglio. Nel vostro abbraccio trovo il mio appiglio.

Autore sconosciuto

15) Atlante di Baci

Le vostre rughe, mappa di un tempo d’oro. Ogni carezza, il mio più grande tesoro.

Autore sconosciuto

16) La mappa del tempo

Nelle rughe dei tuoi occhi ho imparato a leggere il mondo.

Le tue mani sanno di pane e pazienza,

il tuo abbraccio è il posto dove il tempo si ferma per sempre.

Autore sconosciuto

17) L’ancora

Ci sono passi che non fanno rumore,

ma lasciano impronte giganti nel cuore.

Sei l’ancora felice nei giorni di tempesta,

la casa sicura dove ogni ricordo resta.

Autore sconosciuto

18) Come una favola

Raccontami ancora quella storia di un tempo,

dove bastava un sorriso a curare ogni pianto.

Caro nonno, cara nonna, guida di luce vera,

il vostro amore è la stella della mia sera.

Autore sconosciuto

19) Radici forti

Il tempo passa e cambia il cielo,

ma il tuo affetto non conosce gelo.

Sei radice antica di un albero grande,

la risposta dolce alle mie prime domande.

Autore sconosciuto

20) Il profumo dei ricordi

Bastano un tuo sguardo e una parola piano

per farmi sentire ancora un bambino lontano.

Grazie per ogni gesto tenuto da parte,

insegnarmi ad amare è la tua bellissima arte.

Autore sconosciuto

 
 
 

In breve

Poesie di autori famosi o brevi che celebrano il legame profondo con i nonni attraverso temi come il calore dei ricordi, la saggezza e la protezione. Scrivere anche solo pochi versi ai propri nonni in occasione della loro festa significa regalargli una dedica d’amore davvero speciale.

 

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