Festa dei nonni: le più belle frasi per dire grazie

Un elenco di frasi famose e dediche speciali per figure uniche nella vita di ogni bambino. Il 2 ottobre è il giorno giusto per rendere omaggio ai nonni con un pensiero originale o con un lavoretto fai da te. Il legame che si crea tra nonni e nipoti è infatti esclusivo, basato su un grande affetto, sul gioco e sulla voglia di stare insieme. Non solo: i nonni, raccontando tanti episodi della loro vita, insegnano davvero tanto ai nipoti e con la loro saggezza offrono lezioni di vita che non verranno dimenticate. Diciamogli grazie con le citazioni più belle a loro dedicate.

Frasi d’autore sui nonni

I nonni sono un tesoro. (Papa Francesco)

Dopo la parola mamma la parola nonna è la più bella del mondo. (Mirko Badiale)

Si è sempre in naturale antagonismo con i genitori e in simpatia con i propri nonni. (Gertrude Stein)

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti. (Rudy Giuliani)

Dio sa di non poter essere ovunque, quindi ha inventato i nonni. (Anonimo)

Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze. (Anton Vanlight)

Un nonno è una guida salda, capace di insegnare con gentilezza, indispensabile per crescere. Dovremmo tenerlo sempre a mente e, soprattutto, dovremmo saperlo dire più spesso. (Anonimo)

Nonna, eredità di intenti, sogni e speranze, riposo del cuore in una carezza, gioia infinita di rispecchiarmi nei tuoi occhi. (Stephen Littleword)

sono i primi ad aver attraversato il mare del tempo, prima di noi, sono quelli che si dicono deboli, invece sono l’anello forte. (Fabrizio Caramagna) Ai nonni, che hanno ricevuto la benedizione di vedere i figli dei figli, è affidato un compito grande: trasmettere l’esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo; condividere con semplicità una saggezza, e la stessa fede: l’eredità più preziosa! Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini! Il nonno è padre due volte e la nonna è madre due volte. (Papa Francesco)

Nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini. (Alex Haley)

I nonni raccontano, spiegano, cantano, ricordano, insegnano, giocano. Nessuno riesce a spiegare la vita così bene quanto i nonni… (Alessia S. Lorenzi)

Quando i nonni entrano dalla porta, la disciplina vola fuori dalla finestra. (Ogden Nash)

Una famiglia che ha presso di sé un anziano ha presso di sé il più bello degli ornamenti e il più prezioso dei tesori. (Proverbio cinese)

“Nonno cos’è l’amore? “È quel sorriso che avrai ogni volta che penserai a me quando sarai grande”. (Boris Ranieri)

La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco. (John Steinbeck)

Che affari i nipoti. Io do loro i miei spiccioli e loro in cambio un divertimento che vale una fortuna. (Gene Perret)

Si può fare a meno di tutto, ma non dei nonni. (Franca Valeri)

Gli zii e i cugini sono una cosa buona.

I genitori non sono da trascurare.

Ma una nonna li vale tutti. (Fanny Fern)

I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti. (Fanny Fern) Quando chiamavo mia madre le dicevo che stavo bene, di non preoccuparsi, ma poi chiamavo la nonna e le confidavo che era dura, trattenendo a fatica le lacrime. Allora lei mi implorava di tornare. Quando me lo diceva, non riuscivo più a controllarmi e piangevo, mentre la nonna ripeteva il mio nome al telefono. (…) Smettevo di piangere e le dicevo che le volevo bene e allora iniziava a piangere lei. Una cosa che mi ha sempre fatto sorridere di mia nonna è che ogni volta mi ringraziava per aver telefonato: “Grazie, neh… che mi hai chiamato”. (Fabio Volo)

I nonni sono questa specie di tollerante rifugio dal quale si può sempre andare. (Enzo Biagi)

Mia nonna che mi prende il viso tra le mani e sorride. Ci guardiamo con quello sguardo che non dice niente ma dice tutto a chi lo sa. E le cose più belle sono lì dentro. (Fabrizio Caramagna)

Ma più di tutto sanno aspettare, lasciare i giusti spazi, per poi gioire delle piccole cose ed emozionarsi per gesti che a noi appaiono banali. A volte basta una telefonata e la loro giornata diventa improvvisamente piena di sole. (Anonimo)

I nonni sono un dono che Dio dà ai bambini. (Bill Cosby)

Le nonne sono mamme con un sacco di caramelle (Anonimo)

È bello passeggiare tenendovi per mano e sapere che queste stesse mani hanno tenuto quella di mamma quando aveva la mia stessa età. (Anonimo)

“Onora il padre e la madre”. Un comandamento solenne, dolce… Oggi però dovrebbe essere esteso anche alla nonna e al nonno. (Roberto Benigni)

I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino piccolo riesce a usare, vengono chiamati nonni. (Sam Levenson)

Nonna, eredità di intenti, sogni e speranze, riposo del cuore in una carezza, gioia infinita di rispecchiarmi nei tuoi occhi. Meraviglia della tua vita nella mia, e dove io cammino, ci sei anche tu. Nel mio cuore nella mia pelle. (Stephen Littleword)

Nonni: l’amore e la saggezza in carne, ossa e cuore. (Jean-Paul Malfatti)

Le più belle frasi di auguri per i nonni

Con la tua guida dolce e sicura io divento grande. Ti voglio bene nonno. Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore Buona festa dei nonni! Grazie per tutto ciò che avete portato nella mia vita. Vi auguro una super festa dei nonni! A te che sei un po’ genitore, un po’ insegnante, e un po’ il migliore amico, tanti auguri nonna! Quando penso a voi penso ai sorrisi, agli abbracci e ai tanti bei momenti passati insieme. Grazie per essere dei fantastici nonni. Buona festa! Chi dice che gli angeli esistono solo in cielo ed hanno le ali? Io li ho visti in terra e al posto delle ali hanno due braccia pronte a stringermi. Siete voi gli angeli sulla terra, nonni! Vi voglio bene. Avete reso la mia infanzia tanto dolce e felice. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per tutto ciò che mi avete dato. Felice festa dei nonni! Non c’è nessun problema che abbia avuto che voi non avete potuto risolvere. Grazie per per aver ricucito le mie ferite e riempito il mio cuore di amore. Buona festa dei nonni! Con due nonni come voi il mondo sembra un posto perfetto. Tanti auguri! Una solo festa all’anno è poco per ringraziarvi di avermi sempre fatto sentire così speciale. Vi auguro una magnifica festa dei nonni! Il lavoro dei genitori è quello di criticare, giudicare e motivare. Il lavoro dei nonni è quello di coccolare, coccolare e coccolare. Spero siate sempre pronti ad eseguire i vostri compiti. Buona festa dei nonni! Solo i nonni riescono a donare momenti di dolcezza e amore che rimarranno scolpiti nel cuore. Grazie per esserci sempre e per non abbandonarmi mai. Buona festa dei nonni! I nonni sono una parte speciale di tutto ciò che è caro nel cuore. Tanti auguri! Grazie per avermi seguito ed accompagnato nel lungo cammino della vita con saggia ironia ed infinita dolcezza. Buona festa dei nonni! Grazie per il vostro infinito amore e per la vostra immensa saggezza. Vi auguro una felicissima festa dei nonni! Volevo solo assicurarmi che sappiate quanto vi voglio bene in questo giorno e tutti gli altri dell’anno. Buona festa dei nonni! Grazie per avermi raccontato le vostre storie e aver condiviso con me la vostra saggezza. Avete fatto di me una persona migliore. Felice festa dei nonni!

Le frasi per dire grazie ai nonni da parte di adolescenti

Grazie, perché con voi posso essere me stesso/a, senza filtri. Siete i miei confidenti preferiti.

Quando il mondo va troppo veloce, voi siete la mia pausa. Grazie per la vostra calma e per i vostri consigli.

Non so come fate, ma riuscite a rendere tutto più semplice. Grazie per essere il mio punto di riferimento.

Grazie per tutto l’affetto che mi date, senza chiedere mai niente in cambio. Siete unici.

Credete in me anche quando io ho mille dubbi. Grazie, mi date una forza incredibile.

Grazie per i ricordi bellissimi che stiamo creando insieme. Ogni momento con voi è speciale.

Siete la prova che l’amore vero esiste. Grazie per essere un esempio per me.

Anche se non lo dico spesso, vi voglio un bene dell’anima. Grazie per esserci sempre.

Nessuno mi vizia come voi, e onestamente… mi piace un sacco! Grazie per tutte le attenzioni.

Spero un giorno di avere la vostra forza e la vostra saggezza. Grazie per tutto quello che mi state insegnando.

Frasi da dedicare ai nonni da parte di bimbi piccoli

Vi voglio un bene grande così, da qui fino alle stelle!

Le coccole della nonna e gli abbracci forti del nonno sono il mio posto preferito.

Quando sono con voi, il mio cuoricino è sempre felice.

Le tue braccia sono grandi, contengono tutto il mio amore per te.

Nessuno fa le torte buone come la nonna e nessuno mi fa ridere come il nonno.

Siete i miei supereroi preferiti.

Tenere la vostra mano mi fa sentire grande e al sicuro.

Grazie per tutti i bacini e i dolcetti che mi date.

Anche quando non ci vediamo, vi penso sempre tanto.

Siete i nonni più bravi e più buoni di tutto il mondo!

Frasi romantiche per i nonni

Nonni, siete la radice forte e l’abbraccio più dolce della nostra famiglia. Vi vogliamo bene più di quanto le parole possano dire.

Il vostro amore è il filo d’oro che tiene uniti tutti i nostri ricordi più belli. Grazie per ogni storia, ogni sorriso e ogni insegnamento.

Siete la prova vivente che l’amore vero non ha rughe. Nei vostri occhi leggiamo la storia della nostra vita e la saggezza di un mondo intero.

Non c’è posto più sicuro e caldo che tra le vostre braccia. Siete il nostro porto sicuro, oggi e sempre.

Ogni volta che vi guardo, capisco cosa significa la parola casa. Siete il cuore pulsante della nostra felicità.

I vostri consigli sono stelle che illuminano il nostro cammino e le vostre carezze sono la medicina per ogni preoccupazione. Grazie di esistere.

Siete i custodi dei nostri sogni d’infanzia e i sostenitori dei nostri traguardi di oggi. Il vostro amore è il regalo più grande.

Le mani che ci hanno cullato e il cuore che ci ha amato incondizionatamente: nonni, siete l’esempio d’amore che vogliamo portare con noi per sempre.

Vi meritate tutto l’amore e la serenità del mondo. Siete la nostra eredità più preziosa, fatta non di oggetti, ma di affetto e memoria.

Buona Festa dei Nonni! Che questo giorno vi porti tanta gioia quanta ne avete regalata voi a tutti noi. Siete la nostra meravigliosa, eterna favola.

