Festa dei nonni: le più belle frasi per dire grazie

Un elenco di frasi famose e dediche speciali per figure uniche nella vita di ogni bambino. Il 2 ottobre è il giorno giusto per rendere omaggio ai nonni con un pensiero originale o con un lavoretto fai da te. Il legame che si crea tra nonni e nipoti è infatti esclusivo, basato su un grande affetto, sul gioco e sulla voglia di stare insieme. Non solo: i nonni, raccontando tanti episodi della loro vita, insegnano davvero tanto ai nipoti e con la loro saggezza offrono lezioni di vita che non verranno dimenticate. Diciamogli grazie con le citazioni più belle a loro dedicate.
Frasi d’autore sui nonni
- I nonni sono un tesoro. (Papa Francesco)
- Dopo la parola mamma la parola nonna è la più bella del mondo. (Mirko Badiale)
- Si è sempre in naturale antagonismo con i genitori e in simpatia con i propri nonni. (Gertrude Stein)
- Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti. (Rudy Giuliani)
- Dio sa di non poter essere ovunque, quindi ha inventato i nonni. (Anonimo)
- Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze. (Anton Vanlight)
- Un nonno è una guida salda, capace di insegnare con gentilezza, indispensabile per crescere. Dovremmo tenerlo sempre a mente e, soprattutto, dovremmo saperlo dire più spesso. (Anonimo)
- Nonna, eredità di intenti, sogni e speranze, riposo del cuore in una carezza, gioia infinita di rispecchiarmi nei tuoi occhi. (Stephen Littleword)
- I nonni sono la lingua della famiglia di cui conoscono ogni espressione,
sono i primi ad aver attraversato il mare del tempo, prima di noi,
sono quelli che si dicono deboli, invece sono l’anello forte. (Fabrizio Caramagna)
- Ai nonni, che hanno ricevuto la benedizione di vedere i figli dei figli, è affidato un compito grande: trasmettere l’esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo; condividere con semplicità una saggezza, e la stessa fede: l’eredità più preziosa! Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini! Il nonno è padre due volte e la nonna è madre due volte. (Papa Francesco)
- Nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini. (Alex Haley)
- I nonni raccontano, spiegano, cantano, ricordano, insegnano, giocano. Nessuno riesce a spiegare la vita così bene quanto i nonni… (Alessia S. Lorenzi)
- Quando i nonni entrano dalla porta, la disciplina vola fuori dalla finestra. (Ogden Nash)
- Una famiglia che ha presso di sé un anziano ha presso di sé il più bello degli ornamenti e il più prezioso dei tesori. (Proverbio cinese)
- “Nonno cos’è l’amore? “È quel sorriso che avrai ogni volta che penserai a me quando sarai grande”. (Boris Ranieri)
- La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco. (John Steinbeck)
- Che affari i nipoti. Io do loro i miei spiccioli e loro in cambio un divertimento che vale una fortuna. (Gene Perret)
- Si può fare a meno di tutto, ma non dei nonni. (Franca Valeri)
- Gli zii e i cugini sono una cosa buona.
I genitori non sono da trascurare.
Ma una nonna li vale tutti. (Fanny Fern)
- Quando chiamavo mia madre le dicevo che stavo bene, di non preoccuparsi, ma poi chiamavo la nonna e le confidavo che era dura, trattenendo a fatica le lacrime. Allora lei mi implorava di tornare. Quando me lo diceva, non riuscivo più a controllarmi e piangevo, mentre la nonna ripeteva il mio nome al telefono. (…) Smettevo di piangere e le dicevo che le volevo bene e allora iniziava a piangere lei. Una cosa che mi ha sempre fatto sorridere di mia nonna è che ogni volta mi ringraziava per aver telefonato: “Grazie, neh… che mi hai chiamato”. (Fabio Volo)
- I nonni sono questa specie di tollerante rifugio dal quale si può sempre andare. (Enzo Biagi)
- Mia nonna che mi prende il viso tra le mani e sorride. Ci guardiamo con quello sguardo che non dice niente ma dice tutto a chi lo sa. E le cose più belle sono lì dentro. (Fabrizio Caramagna)
- Ma più di tutto sanno aspettare, lasciare i giusti spazi, per poi gioire delle piccole cose ed emozionarsi per gesti che a noi appaiono banali. A volte basta una telefonata e la loro giornata diventa improvvisamente piena di sole. (Anonimo)
- I nonni sono un dono che Dio dà ai bambini. (Bill Cosby)
- Le nonne sono mamme con un sacco di caramelle (Anonimo)
- È bello passeggiare tenendovi per mano e sapere che queste stesse mani hanno tenuto quella di mamma quando aveva la mia stessa età. (Anonimo)
- “Onora il padre e la madre”. Un comandamento solenne, dolce… Oggi però dovrebbe essere esteso anche alla nonna e al nonno. (Roberto Benigni)
- I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino piccolo riesce a usare, vengono chiamati nonni. (Sam Levenson)
- Nonna, eredità di intenti, sogni e speranze, riposo del cuore in una carezza, gioia infinita di rispecchiarmi nei tuoi occhi. Meraviglia della tua vita nella mia, e dove io cammino, ci sei anche tu. Nel mio cuore nella mia pelle. (Stephen Littleword)
- Nonni: l’amore e la saggezza in carne, ossa e cuore. (Jean-Paul Malfatti)
Le più belle frasi di auguri per i nonni
- Con la tua guida dolce e sicura io divento grande. Ti voglio bene nonno.
- Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore Buona festa dei nonni!
- Grazie per tutto ciò che avete portato nella mia vita. Vi auguro una super festa dei nonni!
- A te che sei un po’ genitore, un po’ insegnante, e un po’ il migliore amico, tanti auguri nonna!
- Quando penso a voi penso ai sorrisi, agli abbracci e ai tanti bei momenti passati insieme. Grazie per essere dei fantastici nonni. Buona festa!
- Chi dice che gli angeli esistono solo in cielo ed hanno le ali? Io li ho visti in terra e al posto delle ali hanno due braccia pronte a stringermi. Siete voi gli angeli sulla terra, nonni! Vi voglio bene.
- Avete reso la mia infanzia tanto dolce e felice. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per tutto ciò che mi avete dato. Felice festa dei nonni!
- Non c’è nessun problema che abbia avuto che voi non avete potuto risolvere. Grazie per per aver ricucito le mie ferite e riempito il mio cuore di amore. Buona festa dei nonni!
- Con due nonni come voi il mondo sembra un posto perfetto. Tanti auguri!
- Una solo festa all’anno è poco per ringraziarvi di avermi sempre fatto sentire così speciale. Vi auguro una magnifica festa dei nonni!
- Il lavoro dei genitori è quello di criticare, giudicare e motivare. Il lavoro dei nonni è quello di coccolare, coccolare e coccolare. Spero siate sempre pronti ad eseguire i vostri compiti. Buona festa dei nonni!
- Solo i nonni riescono a donare momenti di dolcezza e amore che rimarranno scolpiti nel cuore. Grazie per esserci sempre e per non abbandonarmi mai. Buona festa dei nonni!
- I nonni sono una parte speciale di tutto ciò che è caro nel cuore. Tanti auguri!
- Grazie per avermi seguito ed accompagnato nel lungo cammino della vita con saggia ironia ed infinita dolcezza. Buona festa dei nonni!
- Grazie per il vostro infinito amore e per la vostra immensa saggezza. Vi auguro una felicissima festa dei nonni!
- Volevo solo assicurarmi che sappiate quanto vi voglio bene in questo giorno e tutti gli altri dell’anno. Buona festa dei nonni!
- Grazie per avermi raccontato le vostre storie e aver condiviso con me la vostra saggezza. Avete fatto di me una persona migliore. Felice festa dei nonni!
Le frasi per dire grazie ai nonni da parte di adolescenti
- Grazie, perché con voi posso essere me stesso/a, senza filtri. Siete i miei confidenti preferiti.
- Quando il mondo va troppo veloce, voi siete la mia pausa. Grazie per la vostra calma e per i vostri consigli.
- Non so come fate, ma riuscite a rendere tutto più semplice. Grazie per essere il mio punto di riferimento.
- Grazie per tutto l’affetto che mi date, senza chiedere mai niente in cambio. Siete unici.
- Credete in me anche quando io ho mille dubbi. Grazie, mi date una forza incredibile.
- Grazie per i ricordi bellissimi che stiamo creando insieme. Ogni momento con voi è speciale.
- Siete la prova che l’amore vero esiste. Grazie per essere un esempio per me.
- Anche se non lo dico spesso, vi voglio un bene dell’anima. Grazie per esserci sempre.
- Nessuno mi vizia come voi, e onestamente… mi piace un sacco! Grazie per tutte le attenzioni.
- Spero un giorno di avere la vostra forza e la vostra saggezza. Grazie per tutto quello che mi state insegnando.
Frasi da dedicare ai nonni da parte di bimbi piccoli
- Vi voglio un bene grande così, da qui fino alle stelle!
- Le coccole della nonna e gli abbracci forti del nonno sono il mio posto preferito.
- Quando sono con voi, il mio cuoricino è sempre felice.
- Le tue braccia sono grandi, contengono tutto il mio amore per te.
- Nessuno fa le torte buone come la nonna e nessuno mi fa ridere come il nonno.
- Siete i miei supereroi preferiti.
- Tenere la vostra mano mi fa sentire grande e al sicuro.
- Grazie per tutti i bacini e i dolcetti che mi date.
- Anche quando non ci vediamo, vi penso sempre tanto.
- Siete i nonni più bravi e più buoni di tutto il mondo!
Frasi romantiche per i nonni
- Nonni, siete la radice forte e l’abbraccio più dolce della nostra famiglia. Vi vogliamo bene più di quanto le parole possano dire.
- Il vostro amore è il filo d’oro che tiene uniti tutti i nostri ricordi più belli. Grazie per ogni storia, ogni sorriso e ogni insegnamento.
- Siete la prova vivente che l’amore vero non ha rughe. Nei vostri occhi leggiamo la storia della nostra vita e la saggezza di un mondo intero.
- Non c’è posto più sicuro e caldo che tra le vostre braccia. Siete il nostro porto sicuro, oggi e sempre.
- Ogni volta che vi guardo, capisco cosa significa la parola casa. Siete il cuore pulsante della nostra felicità.
- I vostri consigli sono stelle che illuminano il nostro cammino e le vostre carezze sono la medicina per ogni preoccupazione. Grazie di esistere.
- Siete i custodi dei nostri sogni d’infanzia e i sostenitori dei nostri traguardi di oggi. Il vostro amore è il regalo più grande.
- Le mani che ci hanno cullato e il cuore che ci ha amato incondizionatamente: nonni, siete l’esempio d’amore che vogliamo portare con noi per sempre.
- Vi meritate tutto l’amore e la serenità del mondo. Siete la nostra eredità più preziosa, fatta non di oggetti, ma di affetto e memoria.
- Buona Festa dei Nonni! Che questo giorno vi porti tanta gioia quanta ne avete regalata voi a tutti noi. Siete la nostra meravigliosa, eterna favola.
