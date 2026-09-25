Bastano solo poche parole per dire grazie a delle persone insostituibili nella vita di ogni nipote.

Un elenco di frasi famose e dediche speciali per figure uniche nella vita di ogni bambino. Il 2 ottobre è il giorno giusto per rendere omaggio ai nonni con un pensiero originale o con un lavoretto fai da te. Il legame che si crea tra nonni e nipoti è infatti esclusivo, basato su un grande affetto, sul gioco e sulla voglia di stare insieme. Non solo: i nonni, raccontando tanti episodi della loro vita, insegnano davvero tanto ai nipoti e con la loro saggezza offrono lezioni di vita che non verranno dimenticate. Diciamogli grazie con le citazioni più belle a loro dedicate.

Gli Specialisti Rispondono

Non è corretto definire "a rischio" una gravidanza in cui l'ecografia individua un modesto mancato accollamento (non è associato a perdite), ma non lo è neppure trascurare quanto rilevato. »

Gli Specialisti Rispondono

Assumere del salmone avariato può esporre a conseguenze anche molto serie, tuttavia è realmente difficile non accorgersi dell'alterazione perché il pesce andato a male ha sia l'aspetto sia il sapore significativamente alterati. »

Gli Specialisti Rispondono

Quando la gravidanza arriva a un'epoca in cui è individuabile con l'ecografia, il monitoraggio del valore delle beta non ha più grande significato. Sono le informazioni che raccoglie l'ecografo a stabilire cosa sta accadendo. »

Gli Specialisti Rispondono

A quattro anni non desta preoccupazione il fatto che una bambina bagni ancora il letto di notte: le strategie da adottare sono varie e tra queste è particolarmente importante non esprimere giudizi che possano mortificarla. »

Gli Specialisti Rispondono

A volte la gravidanza risulta più indietro rispetto all'atteso perché l'ovulazione si è verificata più avanti rispetto alla data presunta. »