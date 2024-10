Le più belle poesie sui nonni da dedicare

Abbiamo selezionato le poesie sui nonni più belle di autori famosi come Gianni Rodari a quelli meno noti. Un pensiero originale da condividere in occasione di una ricorrenza speciale o semplicemente per dire Ti voglio bene a coloro che si prendono cura dei piccoli di casa.

Capelli bianchi

Quanti capelli bianchi

ha il vecchio muratore?

Uno per ogni casa

bagnata dal suo sudore.

Ed il vecchio maestro

quanti capelli ha bianchi?

Uno per ogni scolaro

cresciuto nei suoi banchi.

Quanti capelli bianchi

stanno in testa al nonnino?

Uno per ogni fiaba

che incanta il nipotino.

Gianni Rodari

Caro nonno: poesia per bambini

Caro nonno, che ridi

dicendo: “Oh bella, oh bella!

Addirittura un quindici

c’è sulla tua pagella…».

e fingi di non sapere

che non è un voto in “scienze»,

che il quindici rappresenta

il numero delle assenze,

ebbene, te lo dico

dopo averci ben pensato:

quel numero, me lo tengo

come un voto meritato.

Quindici giorni col viso

ricamato dal morbillo,

sempre a letto, sempre solo,

ma sempre buono, tranquillo.

Mi sono forse lasciato

scappare una lamentela?

Ho annoiato la famiglia?

Disturbato la parentela?

Ho affrontato la malattia

come un brutto problema,

un esercizio difficile…

L‘ho svolta come un tema.

Ho superato un esame

importante: e anche se

nessuno mi ha detto bravo,

mi dico bravo da me.

Gianni Rodari

I nonni

Ci sono delle cose

che solo i nonni sanno,

son storie più lontane

di quelle di quest’anno.

Ci sono delle coccole

che solo i nonni fanno,

per loro tutti i giorni

sono il tuo compleanno.

Ci sono nonni e nonne

che fretta mai non hanno:

nonni e nipoti piano nel tempo insieme stanno.

Bruno Tognolini

Cari nonni

Cari nonni siete preziosi

anzi direi che siete favolosi,

con pazienza e tanto amore

state con me tutte le ore,

tornate bambini per giocare

ma mi sapete anche guidare.

Vi voglio un bene senza confini:

un grosso bacione ai miei cari nonnini!

R. Sabatini

Alla nonna

D’inverno ti mettevi una cuffietta

coi nastri bianchi come il tuo visino,

e facevi ogni sera la calzetta,

seduta al lume, accanto al tavolino.

Io imparavo la Storia Sacra in fretta

e poi m’accoccolavo a te vicino,

per sentirti narrar la favoletta

del drago azzurro e di Guerrin Meschino.

E quando il sonno proprio mi vinceva

m’accompagnavi fino alla mia stanza

e m’addormivi al suono dei tuoi baci.

Allora agli occhi chiusi m’arridea

di fantasmi splendide e fugaci,

in mezzo ai fiori, una gioconda danza.

Gabriele D’Annunzio

C’è un Nonno

C’è un nonno in disparte

che gioca alle carte,

le gioca da solo:

nessuno lo vuole.

C’è un nonno in giardino

che beve del vino,

lo beve da solo:

nessuno Io vuole.

C’è un nonno per strada

non so dove vada,

cammina da solo:

nessuno lo vuole.

C’è un nonno che dorme

speriamo che in sogno

qualcuno ci sia in sua compagnia.

Roberto Piumini

La Nonna

La nonna è come un albero d’argento

che la neve ripara e muove il vento.

Dice «no» con la testa, e «sì» col cuore.

sta presso il fuoco e prega a tutte l’ore.

Quando la mamma sgrida, lei perdona..

Chi sa perché la nonna è così buona!

Luisa Naso

La mia nonna è un fiore di campo colorato

La mia nonna è un fiore di campo colorato,

è dolce come il miele e lo zucchero filato.

È un alito leggero di mattutina brezza,

che delicatamente mi affianca e mi accarezza.

È un albero imponente di frutti molto pieno,

ma con le sue radici ben salde nel terreno.

È un faro nella notte, se il buio è intorno a me…

È questo e tanto altro la nonna mia per me!

Serena Riffaldi

Il nonno

C’è un amico assai speciale

con cui gioco niente male;

con lui scherzo, parlo, rido,

e felice a lui m’affido.

Se ho i compiti da fare

o se invece vo’ a giocare,

non importa, sai perché?

Lui è sempre accanto a me!

Che sia giorno, notte o sera,

alba, inverno o primavera,

che sia estate oppure autunno

io sto bene con il nonno!

Jolanda Restano

Ai cari nonni

I nonni sono grandi ma tornano bambini

quando ridono e giocano con i nipotini.

Raccontano le storie di tanti anni fa,

di quando erano piccoli la mamma ed il papà.

Ci tengono per mano con tanta tenerezza

ed hanno nello sguardo infinita dolcezza.

Per sempre, nonni cari, io vi ringrazierò…

Da grande, queste coccole, a voi io le farò!

Patrizia Mauro

I miei nonni

Vorrei dire a tutti voi

che i miei nonni son due eroi,

instancabili e perfetti

mi riempiono di affetti,

sono unici e speciali

san curare tutti i mali,

ma non usan medicine

solo baci e carezzine

e riempiono il mio cuore

con il loro grande amore.

Maria Angela Schicchi

