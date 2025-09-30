Poesie sui nonni: le più belle da dedicare

Un legame speciale c’è tra nonni e nipoti, ecco perchè la presenza di queste figure si rivela sempre più importante nella vita di ogni bambino. I nonni sono i “genitori saggi e affettuosi” che ogni bambino si meriterebbe di avere, ecco perché tanti autori famosi (uno su tutti Gianni Rodari) e tanti meno conosciuti hanno dedicato loro delle poesie dolci e affettuose.

Un pensiero originale da condividere in occasione di una ricorrenza speciale o semplicemente per dire Ti voglio bene a coloro che si prendono cura dei piccoli di casa.

1) Capelli bianchi

Quanti capelli bianchi

ha il vecchio muratore?

Uno per ogni casa

bagnata dal suo sudore.

Ed il vecchio maestro

quanti capelli ha bianchi?

Uno per ogni scolaro

cresciuto nei suoi banchi.

Quanti capelli bianchi

stanno in testa al nonnino?

Uno per ogni fiaba

che incanta il nipotino.

Gianni Rodari

Caro nonno: poesia per bambini

Caro nonno, che ridi

dicendo: “Oh bella, oh bella!

Addirittura un quindici

c’è sulla tua pagella…».

e fingi di non sapere

che non è un voto in “scienze»,

che il quindici rappresenta

il numero delle assenze,

ebbene, te lo dico

dopo averci ben pensato:

quel numero, me lo tengo

come un voto meritato.

Quindici giorni col viso

ricamato dal morbillo,

sempre a letto, sempre solo,

ma sempre buono, tranquillo.

Mi sono forse lasciato

scappare una lamentela?

Ho annoiato la famiglia?

Disturbato la parentela?

Ho affrontato la malattia

come un brutto problema,

un esercizio difficile…

L‘ho svolta come un tema.

Ho superato un esame

importante: e anche se

nessuno mi ha detto bravo,

mi dico bravo da me.

Gianni Rodari

2) I nonni

Ci sono delle cose

che solo i nonni sanno,

son storie più lontane

di quelle di quest’anno.

Ci sono delle coccole

che solo i nonni fanno,

per loro tutti i giorni

sono il tuo compleanno.

Ci sono nonni e nonne

che fretta mai non hanno:

nonni e nipoti piano nel tempo insieme stanno.

Bruno Tognolini

3) Cari nonni

Cari nonni siete preziosi

anzi direi che siete favolosi,

con pazienza e tanto amore

state con me tutte le ore,

tornate bambini per giocare

ma mi sapete anche guidare.

Vi voglio un bene senza confini:

un grosso bacione ai miei cari nonnini!

R. Sabatini

4) Alla nonna

D’inverno ti mettevi una cuffietta

coi nastri bianchi come il tuo visino,

e facevi ogni sera la calzetta,

seduta al lume, accanto al tavolino.

Io imparavo la Storia Sacra in fretta

e poi m’accoccolavo a te vicino,

per sentirti narrar la favoletta

del drago azzurro e di Guerrin Meschino.

E quando il sonno proprio mi vinceva

m’accompagnavi fino alla mia stanza

e m’addormivi al suono dei tuoi baci.

Allora agli occhi chiusi m’arridea

di fantasmi splendide e fugaci,

in mezzo ai fiori, una gioconda danza.

Gabriele D’Annunzio

5) C’è un Nonno

C’è un nonno in disparte

che gioca alle carte,

le gioca da solo:

nessuno lo vuole.

C’è un nonno in giardino

che beve del vino,

lo beve da solo:

nessuno Io vuole.

C’è un nonno per strada

non so dove vada,

cammina da solo:

nessuno lo vuole.

C’è un nonno che dorme

speriamo che in sogno

qualcuno ci sia in sua compagnia.

Roberto Piumini

6) La Nonna

La nonna è come un albero d’argento

che la neve ripara e muove il vento.

Dice «no» con la testa, e «sì» col cuore.

sta presso il fuoco e prega a tutte l’ore.

Quando la mamma sgrida, lei perdona..

Chi sa perché la nonna è così buona!

Luisa Naso

7) La mia nonna è un fiore di campo colorato

La mia nonna è un fiore di campo colorato,

è dolce come il miele e lo zucchero filato.

È un alito leggero di mattutina brezza,

che delicatamente mi affianca e mi accarezza.

È un albero imponente di frutti molto pieno,

ma con le sue radici ben salde nel terreno.

È un faro nella notte, se il buio è intorno a me…

È questo e tanto altro la nonna mia per me!

Serena Riffaldi

8) Il nonno

C’è un amico assai speciale

con cui gioco niente male;

con lui scherzo, parlo, rido,

e felice a lui m’affido.

Se ho i compiti da fare

o se invece vo’ a giocare,

non importa, sai perché?

Lui è sempre accanto a me!

Che sia giorno, notte o sera,

alba, inverno o primavera,

che sia estate oppure autunno

io sto bene con il nonno!

Jolanda Restano

9) Ai cari nonni

I nonni sono grandi ma tornano bambini

quando ridono e giocano con i nipotini.

Raccontano le storie di tanti anni fa,

di quando erano piccoli la mamma ed il papà.

Ci tengono per mano con tanta tenerezza

ed hanno nello sguardo infinita dolcezza.

Per sempre, nonni cari, io vi ringrazierò…

Da grande, queste coccole, a voi io le farò!

Patrizia Mauro

10) I miei nonni

Vorrei dire a tutti voi

che i miei nonni son due eroi,

instancabili e perfetti

mi riempiono di affetti,

sono unici e speciali

san curare tutti i mali,

ma non usan medicine

solo baci e carezzine

e riempiono il mio cuore

con il loro grande amore.

Maria Angela Schicchi

11) Mani di Storia (Alla Nonna)

Nonna, le tue mani sanno di pane,

di favole antiche e di cose lontane.

Ogni tua ruga è un sentiero tracciato,

un libro di vita che mi hai donato.

Nei tuoi occhi rivedo la bambina che eri,

i sogni, le danze, i pensieri sinceri.

Il tuo abbraccio è un nido, un porto sicuro,

che scaccia la pioggia e ogni cielo scuro.

Mi insegni la forza con voce gentile,

a cogliere un fiore nel mezzo di un cortile.

Sei la melodia dolce e paziente,

la custode più cara della mia mente.

Grazie, nonna, per questo amore profondo,

il tesoro più grande che esista al mondo.

Autore sconosciuto

La Quercia Saggia (Al Nonno)

Nonno, sei come una quercia robusta,

che osserva le stagioni con l’anima giusta.

Le tue spalle han portato il peso degli anni,

ma le tue risate allontanano gli affanni.

Le tue mani, segnate da mille mestieri,

sanno aggiustare i giocattoli di ieri.

Mi racconti di mondi che non ho veduto,

di un tempo passato che non è perduto.

Con te ho imparato a guardare le stelle,

a scoprire le cose più semplici e belle.

Sei il mio eroe silenzioso, la guida, il mio faro,

il consiglio più saggio, il dono più raro.

Grazie, nonno, per la strada che indichi,

per essere radice e orizzonti antichi.

Autore sconosciuto

13) Il Nostro Tesoro (Ai Nonni Insieme)

Siete il filo d’oro che lega il passato,

a questo presente che mi avete donato.

Un doppio sorriso, una doppia carezza,

un fiume d’amore che è la mia ricchezza.

In voi la saggezza si unisce al gioco,

accendete la gioia come un piccolo fuoco.

Siete l’album dei ricordi più veri,

i complici dolci dei miei desideri.

Le vostre due storie, in una intrecciate,

sono le fondamenta su cui mi elevate.

Radici profonde e ali per volare,

questo è il dono che sapete dare.

Grazie, nonni, per la vostra unione,

siete la più bella e dolce canzone.

Autore sconosciuto

14) Radici

Voi, radici forti,

io, piccolo germoglio.

Nel vostro abbraccio

trovo il mio appiglio.

Autore sconosciuto

15) Atlante di Baci

Le vostre rughe,

mappa di un tempo d’oro.

Ogni carezza,

il mio più grande tesoro.

Autore sconosciuto

