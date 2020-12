Festeggia San Nikolaus con gli omini alle mele

Nel folklore altoatesino legato al periodo natalizio, la festa di San Nikolaus è una delle più sentite. La tradizione, celebrata il 6 dicembre, è nata più di 500 anni fa in nord Europa e ha radici bibliche: si basa infatti sulla storia di San Nicolò di Myra e sulla parabola dei talenti. L’usanza cristiana si è conservata soprattutto nelle aree di lingua tedesca, dove viene celebrata ancora oggi. Fra queste l’Alto Adige – Südtirol.

San Nikolaus e i suoi doni

San Nikolaus, con il mantello rosso, la barba bianca, la mitra e il pastorale, dona dolci e frutta ai bambini più buoni dentro un sacchettino rosso. Ad accompagnarlo come antagonisti ci sono i Krampus, maschere terrificanti che indossano campanacci e corni, a volte armati di fruste e catene per spaventare i bambini meno bravi. In genere si organizzavano nei paesi spettacolari sfilate con Krampus e san Nicolau, che attraevano tantissimi turisti, ma quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non si potranno tenere. Lo spirito legato alla festa e a questa antica tradizione, però, può restare vivo facendo trovare ai bambini la mattina del 6 dicembre davanti alla porta di casa un sacchettino rosso pieno di frutta e dolci.

Caramelle e omini di panpepato

Dentro i sacchettini rossi portati da san Nikolau i bambini possono trovare caramelle, cioccolato, frutta e dolcetti, come gli omini di panpepato ispirati alla cultura gastronomica dell’Alto Adige. Perché non cogliere l’occasione e preparare questi deliziosi biscotti alla mela Marlene® (mele che provengono proprio dal Südtirol) in compagnia dei bambini? Con l’inconfondibile profumo speziato e le loro decorazioni colorate, gli omini di panpepato Marlene® sapranno conquistare il cuore di tutti i bambini!

La ricetta degli omini di panpepato Marlene

Ingredienti

140 g di farina, 360 g di farina di segale, 150 g di mela Marlene®, 150 g di mandorle grattugiate, 10 g di bicarbonato, 200 g di miele, 200 g di zucchero, 2 uova, 50 g di burro fuso, 1 bustina di zucchero vanigliato, scorza di limone grattugiata, 2 cl di succo di limone, 1 cl di rum, 1 cl di cannella, 1 puntina di chiodi di garofano in polvere, latte per spennellare, mandorle o nocciole intere per decorare.

Preparazione

Foderare la teglia con la carta da forno. Mescolare la farina, la farina di segale, le mele Marlene® grattugiate, le mandorle e il bicarbonato. Scaldare leggermente il miele e lo zucchero, quindi impastare con le uova, il burro fuso, lo zucchero vanigliato, la scorza e il succo di limone, il rum, i chiodi di garofano in polvere e il composto ottenuto in precedenza, fino a ottenere una massa compatta. Coprire e far riposare in frigorifero per almeno 12 ore. Impastare di nuovo leggermente, stendere la pasta con uno spessore di circa 1 cm, ritagliare delle forme a piacere e spennellarle con del latte, eventualmente decorare con mandorle o nocciole e cuocere nel forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per 6 minuti circa. Un consiglio speciale: glassare con zucchero a velo. Il pan pepato può essere decorato anche con glassa colorata e guarnito con mandorle, pistacchi, perline colorate e così via.