Come rendere più magico il Natale 2022? Con Carolina in tour

Il Natale 2022 è ancora più indimenticabile con lo spettacolo live di Carolina in tour nei più prestigiosi teatri di tutta Italia. La star più amata dai bambini regala ai piccoli e alle loro famiglie uno spettacolo inedito per il periodo più magico dell’anno, per un sogno che diventa realtà. Carolina in tour è uno show musicale inedito che racchiude i maggiori successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in un’entusiasmante storia natalizia.

Che cosa racconta Carolina in tour?

Lo spettacolo di Carolina in tour narra di un imprevisto che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo. Carolina e i suoi compagni d’avventura si attivano allora per salvare il giorno più bello dell’anno.

Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Strabilianti scenografie, paesaggi innevati, coinvolgenti coreografie e canzoni che oltrepassano gli schermi e arrivano dal vivo in teatro assicurano un’atmosfera da sogno che cattura anche i più piccoli.

Carolina è felice di riabbracciare dal vivo il suo pubblico e ha commentato con queste parole la sua nuova avventura: “Dopo gli ultimi due anni sentivo forte il bisogno di creare occasioni di incontro con i bimbi fuori dagli schermi, in un luogo speciale, nuovo anche per me e non esiste posto più suggestivo del teatro, soprattutto in un periodo magico come quello natalizio. Sarà molto emozionante, non vedo l’ora!”.

La nostra intervista a Carolina Benvenga

Come hai iniziato a occuparti di intrattenimento per l’infanzia?

Da una mia esigenza personale. Io ho iniziato a lavorare a 8 anni e a 21 ho sentito il desiderio di sperimentare altro, di fare qualcosa che andasse al di là del semplice essere attrice. Volevo esplorare in lungo e in largo il magico mondo della conduzione, quindi ho chiesto alla mia agenzia se c’era qualcosa. Era il periodo in cui stava nascendo La Posta di Yoyo, ho fatto alcuni casting e mi hanno scelta. Il programma ed io siamo un po’ cresciuti insieme anche sulla base del mio carattere e adesso si è un po’ plasmata proprio sul mio modo di condurre. Mi hanno spesso detto che io ho inventato la comunicazione-Carolina con i bambini, un modo di comunicare unico che per me è naturale, quindi è una doppia vittoria perché riesco a essere me stessa e al contempo rispondo al mio obiettivo professionale, che è accompagnarli, educarli, supportarli.

Che cosa pensi di insegnare ai bambini?

Più che insegnare, spero di essere un punto di riferimento e accompagnarli nella crescita in modo costruttivo, non solo fare compagnia ma aiutare il loro percorso di crescita all’interno della società di oggi per essere adulti, uomini e donne di domani, competenti. Quindi per me il mio lavoro è come affiancare il ruolo dei genitori. Il mio desiderio è che i genitori mi vedano come una alleata nella loro missione più importante. Questa non deve essere vanificata da quello che i bambini vedono attraverso televisione, social e piattaforme. Ovvio che io non posso rispondere per tutto quello che c’è in rete, ma per quanto riguarda il mio lavoro il mio obiettivo è essere in accordo con gli insegnamenti dei genitori.

È anche possibile educare i bambini con un programma di qualità?

Penso di sì, soprattutto in Rai dove le regole per la tutela dell’infanzia sono molto rigide. È vero che poi i bambini sono attirati dalla trasgressione, ma io voglio insegnare che ci può essere anche tanto divertimento anche nel seguire le regole. Per esempio, all’interno della Posta di Yoyo, che è una piccola sit-com, gli scontri, i litigi sono importanti per far capire ai bambini come si fa pace, come si superano le difficoltà, qual è il giusto modo per approcciare alle varie problematiche che anche i più piccoli, e i loro genitori, possono incontrare.

Come è il tuo rapporto con i genitori?

Bellissimo. In occasione della prima del mio tour di qualche giorno fa ho avuto modo di incontrare anche i genitori e sono stata felicissima di vedere i genitori che cantavano e ballavano con i bambini. E i genitori vedono i bambini felici e anche loro lo sono.

Prossimi progetti?

A novembre è uscito il mio secondo libro, “Girotondo delle stagioni” in cui prendo spunto proprio dalle emozioni e ho associato le storie alle stagioni e al carattere dei bambini stessi. A fine gennaio, terminato il tour, avrò un momento di stop perché a febbraio riprende La Posta di Yoyo. Poi abbiamo un paio di sorprese ma preferisco non parlarne per scaramanzia e per non anticipare nulla ai miei piccoli fans….

In sintesi Quando inizia il tour di Carolina? Il tour è stato inaugurato l’8 dicembre al Teatro Rossini di Civitanova Marche; per proseguire l’11 dicembre al Teatro Massimo di Pescara; il 18 dicembre al Palapartenope di Napoli; il 23 dicembre è al Teatro dal Verme di Milano; il 26 dicembre al Politeama Greco di Lecce; il 27 dicembre all’Auditorium Conciliazione di Roma; il 29 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania; il 30 dicembre al Teatro Golden di Palermo; il 2 gennaio al Tuscany Hall di Firenze; il 3 gennaio al Teatro Duse di Bologna; il 5 gennaio al Teatro Orfeo di Taranto; il 7 gennaio al Gran Teatro Morato di Brescia (evento in collaborazione con Zed Live) e l’8 gennaio al Teatro Colosseo di Torino. Per ulteriori informazioni sulle date e sui luoghi dello spettacolo di Carolina Infoline: 0773 414521 – info@ventidieci.it

