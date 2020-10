Halloween, nei parchi divertimento si può

È un Halloween particolare quello di quest’anno. Tanti parchi di divertimento, però, si sono attrezzati per festeggiarlo in modo sicuro, adeguandosi alle normative anti Covid-19. Quindi via libera a tematizzazioni con zucche e mostri, ma anche ingressi contingentati con ticket di prenotazione, sanificazioni, uso dei dispositivi di protezione e controlli delle file per assicurare tanta sicurezza.

Halloween Mirabilandia

Nel parco divertimento più grande d’Italia (foto in apertura), in provincia di Ravenna, ci saranno tematizzazioni e allestimenti con zucche, streghe, vampiri, tombe, ragnatele per un’atmosfera Halloween totalmente immersiva. Tre i tunnel per i gli adulti più coraggiosi: la terrificante discesa agli inferi di Malabolgia; l’eterno pianto della madre-spettro in Llorona; la risata e gli scherzi del sadico clown che si prende gioco dei visitatori in Psycho Circus. Lo speciale tunnel Circobaleno dedicato ai bambini riserverà magia, sorrisi e tanto divertimento. Il 31 ottobre in programma la Horror Night, con orde di mostri in carne e ossa che invaderanno il parco per seminare il panico tra tutti gli ignari visitatori (rispettando ovviamente il distanziamento sociale). Le Horror Zone della notte delle streghe saranno ben segnalate e i meno coraggiosi potranno tenersene alla larga. Animazioni e show dedicati ad Halloween saranno un altro punto di forza di queste giornate speciali, con cantanti, ballerini e stuntmen che si esibiranno in numeri “da paura”. Il tutto avverrà nel pieno rispetto della normativa governativa anti-Covid-19. Mirabilandia è aperto tutti i week end di ottobre fino al 1° novembre con orario 10-18. Speciale Horror Night sabato 31 ottobre con orario 10-22.

www.mirabilandia.it.

HalLEOween

Leolandia, il parco divertimenti alle porte di Milano amatissimo dai più piccoli, si trasformerà nel magico mondo di HalLEOween. Ci saranno nuovi spettacoli che, tra avvincenti misteri e pozioni strabilianti, faranno cantare e ballare i più piccoli. Tante anche le attrazioni per tutti i gusti e le età tematizzate in stile Halloween, come la romantica Giostra dei Cavalli che ospiterà un ritrovo di zucche. Insieme ai padroni di casa Leo e Mia, nelle vesti di stregoni tuttofare, saranno presenti all’appello Bing e Flop, beniamini dei più piccoli, Masha e Orso nella loro Foresta, i personaggi della serie MiraculousTM – le storie di Ladybug e Chat Noir e l’immancabile Trenino Thomas. Imperdibile anche una sosta a PJ Masks City, la prima e unica area a tema del mondo dedicata alla serie TV dei “Superpigiamini”, che permette di rivivere in prima persona le avventure di Gattoboy, Geco e Gufetta e incontrarli dal vivo. E per concludere in bellezza la giornata a Leolandia, niente di meglio di una passeggiata nella Minitalia, per (ri)scoprire le bellezze naturali e artistiche del Belpaese, e nella Fattoria degli Animali, con i suoi simpatici abitanti a 4 zampe. Il magico mondo di HalLEOween proseguirà, nei fine settimana, fino all’8 novembre compreso.

www.leolandia.it.

Gardaland Magic Halloween

Dal 9 ottobre – tutti i venerdì, sabato e domenica del mese e nel weekend del 7 e 8 novembre – il Parco aprirà in una veste completamente differente, con decori e spettacoli a tema. Tutti i venerdì lo show “Welcome to Friday Scary Night” darà il benvenuto agli Ospiti introducendoli nel mood pauroso delle serate in cui zombie, streghe, vampiri e mostri di ogni genere saranno pronti a spuntare all’improvviso dalle tenebre. Nelle altre giornate sarà invece lo show “Welcome, it’s Halloween”, con protagonisti la mascotte Prezzemolo e gli allegri vampiretti, a dare il benvenuto ogni mattina ai visitatori. Le decorazioni a tema Halloween quest’anno avranno numeri notevoli: 13 zucche alte ben 4 metri, 10 chilometri di bandierine arancioni lungo le vie e nelle piazze del Parco, 210 balle di fieno, 21.000 zucche ornamentali e ben 4.000 vasi di crisantemi. Non mancheranno poi tanti spettacoli a tema Halloween come Il Teschio Maledetto e It’s Halloween Time. Il Parco sarà aperto dalle 17.00 alle 22.00 durante i Venerdì da Paura, tutti i sabati dalle 10.00 alle 20.00 e le domeniche dalle 10.00 alle 18.30. Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, apertura speciale dalle 10.00 alle 22.00.

www.gardaland.it.

Halloween a MagicLand

Il parco divertimenti più grande del Centro Sud Italia non poteva rinunciare dal festeggiare Halloween. L’appuntamento, che quest’anno è stato adeguato per garantire il rispetto più assoluto del distanziamento sociale e delle regole di sicurezza anti-Covid, lascerà comunque tutti quanti con il fiato sospeso. Zucche decorate, covoni di fieno, scheletri, fantasmi e streghette a bordo dei loro tenebrosi risciò; tunnel dell’orrore e orde fameliche di zombie disseminati lungo i viali del Parco – sempre nel rispetto delle norme anti-Covid – che terrorizzeranno gli ospiti di MagicLand. Un susseguirsi di appuntamenti all’insegna del terrore e della paura allo stato puro. Spettacoli d’eccezione grazie alla collaborazione con il Psychiatric Circus che popolerà il Parco Divertimenti di pazzi personaggi, animati dalla follia e dal no sense che li contraddistingue in un mix di arte circense e teatrale. Altra novità: Alcatraz, un nuovo tunnel dell’orrore che permetterà di varcare la soglia di un vero e proprio carcere a prova di fuga tra i terrificanti corridoi. Da non perdere, inoltre, le Halloween Horror Nights – in programma tutti i sabati di ottobre – in cui il Parco chiuderà alle ore 22.00.

www.magicland.it.