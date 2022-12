Natale 2022: quali parchi divertimento scegliere per una gita in famiglia?

È scattato anche per il Natale 2022 il conto alla rovescia: il periodo più magico dell’anno, quello che i bambini e anche molti adulti aspettano con trepidazione per mesi, è ormai iniziato e finalmente si può dare il via ufficiale ai festeggiamenti. I genitori che vogliono rendere dicembre ancora più speciale possono regalare ai loro figli una giornata all’insegna dello stupore e delle risate, organizzando una giornata in uno dei tanti parchi divertimento allestiti a tema per le festività di fine anno. Eccone alcuni.

Quando inizia il Natale a Leolandia a Capriate (Bg)?

Nell’elenco dei parchi divertimento da visitare in occasione del Natale non può certo mancare Leolandia, uno dei parchi a tema italiani più amati dai bambini e dalle loro famiglie. Questo luogo già di per sé unico e spettacolare, infatti, ora è reso ancora più suggestivo dal “Natale Incantato”, un allestimento pensato per stupire grandi e piccini a base di scenografiche nevicate, giostre innevate, chalet che offrono cioccolata calda, vin brulè e altre leccornie, una pista di pattinaggio su ghiaccio. Per il Natale 2022 non mancano ovviamente gli spettacoli e i momenti a tema, dall’incontro con Babbo Natale e gli elfi, ai canti e balli sulle melodie classiche delle feste, fino alla colorata parata del pomeriggio, animata da un’allegra banda di fate, folletti, principi e dame delle nevi, che termina con l’accensione di un gigantesco albero di Natale. Torna anche quest’anno il musical Desiderio: la Melodia del Natale, che trasporta gli spettatori in un incredibile giro del mondo.

Cosa fare in inverno a Gardaland a Castelnuovo del Garda (VR)?

Addobbi, luci, decorazioni, spettacoli a tema, suggestive coreografie sono solo un assaggio di ciò che offre Gardaland Magic Winter per il Natale 2022. Un vero e proprio divertimento nel divertimento a tema Natale: i bambini potranno visitare il Villaggio di Babbo Natale e inoltrarsi nel Bosco degli gnomi, per poi correre con i genitori nella Foresta Incantata e vivere un’incredibile avventura con la nuova versione 4D del famoso film d’animazione The Polar Express.

Come si festeggia al Luneur Park a Roma?

Fino all’8 gennaio 2023 al Giardino delle Meraviglie di Roma grandi e piccini possono festeggiare il Natale 2022 con tutti i personaggi simbolo delle feste: non solo Babbo Natale, ma anche l’Omino Pan di Zenzero, i folletti, i soldatini schiaccianoci e il grande orso polare. Fra pacchi regalo, pupazzi di neve, magiche slitte, sentieri innevati, l’effetto magia è assicurato.

Cosa fare nei parchi tematici?

Anche gli altri parchi e luoghi per bambini organizzano iniziative speciali per Natale 2022. Al bioparco torinese Zoom, per esempio, si può vivere il “Natale bestiale” con gli elfi, le renne, la slitta di Babbo e una cassetta delle lettere molto speciale. Zoomarine, il più grande parco marino italiano alle porte di Roma, invece, offre ai suoi visitatori un grande allestimento di luminarie artistiche a tema natura e animali marini. All’Acquario di Cattolica i bimbi possono truccarsi e trasformarsi in elfi e altri magici personaggi natalizi. Al Castello di Gropparello (Pc), allestito con scenari invernali, si può ammirare la stanza dei giochi antichi e ascoltare i racconti del Natale.

In sintesi Dove portare i bambini a dicembre? Non solo parchi divertimenti. Si può organizzare una giornata speciale anche nei Villaggi e nelle Case di Babbo Natale, come il Magico Paese di Natale a Govone, in Piemonte; la Grotta di Orvassano sul lago Maggiore; La Casa di Babbo Natale a Riva del Garda in Trentino; il Castello di Babbo a Montepulciano in Toscana; il Fantastico Castello di Babbo Natale a Roma; il Villaggio degli Elfi e di Babbo Natale a Calatafimi Segesta in Sicilia. Dove andare a Natale 2022 con bambini? Un’altra idea per trascorrere un po’ di tempo in famiglia all’insegna della magia è vistare i mercatini di Natale, come quelli di Arezzo, di Levico Terme, di Trento, di Asiago, di Milano, di Gubbio, di Napoli.

Fonti / Bibliografia Gardaland Magic Winter | Gardaland ResortScopri Gardaland Magic Winter e vivi il Natale più magico che ci sia tra miriadi di addobbi, luci colorate, attrazioni e tanti spettacoli a tema!

Natale 22 - Luneur ParkUn Magico Natale! Dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.