Natale 2022: quali giochi fare sotto l’Albero con i bambini?

Natale 2022 non è solo sinonimo di corsa ai regali, cene con gli amici, addobbi e lucine, ma anche di maggior tempo da poter trascorrere in famiglia. E quale miglior modo di stare insieme ai propri figli se non giocando insieme sotto l’Albero? Ecco qualche spunto per pomeriggi e serate all’insegna dell’allegria, oltre che della magia e delle coccole.

Quali giochi si possono fare a Natale 2022?

Ovviamente, la scelta dei giochi da proporre durante le festività natalizie dipende dall’età dei bambini. Nei primi mesi di vita, il classico gioco del “cucù” è perfetto per far divertire i più piccoli e trascorrere del tempo speciale insieme a loro. Perfette anche le attività di esplorazione, magari nella palestrina o sui tappetoni da comporre. Via libera inoltre ai giochi sonori, anche da costruire in casa, per esempio riempiendo una bottiglia di sassi e poi usandola come se fosse una maracas.

Per i bimbi più grandicelli, si possono organizzare una caccia al tesoro di Natale o dei piccoli laboratori creativi, magari utilizzando materiali di riciclo, come vecchie carte regalo, fiocchi, rotoli della carta igienica. Sempre molto graditi anche giochi come nascondino, tombola (magari scegliendo le versioni con animali o comunque adatte ai più piccoli) e travasi di acqua, pasta, sabbia o altri elementi.

Via libera poi ai giochi in scatola: ne esistono moltissimi, divisi per età. Per esempio, C’era un pirata, Dama, Forza4, Uno e così via. In ogni caso, cercare di ascoltare il proprio bimbo e di esaudire i suoi desideri, anche se va benissimo orientarlo verso qualcosa che piace pure ai grandi.

Quali libri leggere?

Un’altra bellissima attività da fare insieme ai propri figli a Natale 2022, indipendentemente dalla loro età, è sfogliare e leggere insieme a loro dei libri. La lettura, infatti, contribuisce a creare un bellissimo legame famigliare e regala tanti benefici. Si possono regalare dei libri a tema o anche scegliere quelli che si hanno in casa o, ancora, andare insieme in biblioteca lasciandosi ispirare e incuriosire da qualche titolo o copertina.

