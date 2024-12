Frasi di auguri di Buon Anno: le più belle

Alcune frasi e pensieri speciali rappresentano una fonte di ispirazione per augurare 365 giorni di felicità alle persone che ci circondano.

Regali San Valentino per lui e per lei: le idee più belle

Le frasi per un felice e sereno 2025 possono essere personalizzate per fare auguri profondi, spiritosi oppure originali alle persone più importanti della nostra vita.

Non è mai troppo presto per fare tanti auguri di Buon Anno alle persone che ci sono vicine. A volte è difficile trovare le parole giuste, ma per fortuna ci sono tante frasi originali , simpatiche oppure profonde e toccanti che possono servire da ispirazione.

Gli Specialisti Rispondono

La Sindrome da Ipersensibilità dei Recettori della Tosse (SIRT) in genere tende a risolversi a mano a mano che il bambino cresce, tuttavia ci sono casi in cui persiste anche in età scolare, fortunatamente dando luogo ad accessi di tosse via via sempre più sporadici. »

Gli Specialisti Rispondono

Non ci si dovrebbe dispiacere perché il bambino preferisce altre figure alla propria. Ben peggiori sono i casi in cui i figli piccoli vivono i temporanei distacchi dalla mamma con sofferenza. »

Gli Specialisti Rispondono

Lo sfarfallamento isolato, non associato ad altre stereotipie motorie, non è un segnale sufficiente per fare diagnosi di autismo. »

Gli Specialisti Rispondono

Nelle primissime settimane di gravidanza, salvo diversa indicazione medica, non ha alcun senso continuare a sottoporsi di propria iniziativa al dosaggio delle beta perché il risultato da un lato non è predittivo del futuro della gravidanza dall'altro quasi sempre crea inutile allarme. »