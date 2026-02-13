La festa degli innamorati è molto sentita anche dai piccoli di casa. C’è chi realizza con loro lavoretti per San Valentino e chi li include nello scambio di regali tra mamma e papà.

Un altro modo di coinvolgerli è far scrivere proprio a loro i biglietti d’auguri, scegliendo frasi di San Valentino tra filastrocche d’amore, brevi poesie e aforismi a tema che possono perfino imparare a memoria se sono abbastanza grandi. Ci sono anche genitori che approfittano di San Valentino per celebrare l’amore per i propri figli, rivolgendo ai bimbi pensieri affettuosi.

Filastrocche d’amore per bambini

Esistono tante filastrocche d’amore divertenti e poesie da poter insegnare ai bambini in occasione di San Valentino. Tra le più celebri spicca la poesia Oh Valentino di Giovanni Pascoli, affiancata dalle rime altrettanto famose del noto autore per l’infanzia Gianni Rodari.

Se le conoscete già, qui sotto trovate tre filastrocche d’amore meno popolari ma davvero originali, rigorosamente in rima e facili da memorizzare.

A chi do il cuoricino? (di J. Restano)

San Valentino, San Valentino: a chi do il mio cuoricino?

Lo darò a mia sorella perché è sì dolce e bella.

Lo darò a mio fratello, quello un poco picchiatello!

Lo darò alla maestra quando la vedrò in palestra.

Lo darò al mio dottore che mi cura col buonumore.

San Valentino, San Valentino: a chi do il mio cuoricino?

Lo darò a mamma e papà che lo riempiano di bontà!

Cos’è l’amore (di J. Schubiger)

L’amore ha un potere smisurato.

Dentro di me qualcosa ha scatenato che è cresciuto e poi scoppiato come un fuoco d’artificio colorato, uno spettacolo incantato.

Ma l’amore è anche dolce e delicato. Sì è così che l’avevo immaginato.

La giostra dei fidanzati (B. Tognolini)

Giorgio ama Maristella perché forse è la più bella.

Ma lei ama Nicolò, anche se balbetta un po’.

Ma lui vuole bene a Sarah, che ha la pelle così chiara.

Ma lei ama Pierandrea, che ogni giorno cambia idea.

Gira giostra, amori amici: tu chi ami, me lo dici?

Le frasi di San Valentino per festeggiare mamma e papà

Se i bambini sanno già scrivere, possono realizzare in prima persona i biglietti di auguri che mamma e papà si scambieranno per San Valentino e impreziosirli scrivendo di loro pugno frasi d’amore celebri e significative.

Eccone alcune:

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupéry) Ascolta con il cuore e capirai. (da Pocahontas) La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà. (Isabel Allende) Amore guarda non con gli occhi, ma con l’anima. (William Shakespeare) Il vero amore è una quiete accesa. (G. Ungaretti) Un bacio, insomma, che cos’è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole ‘t’amo’. (Edmond Rostand) L’amore è la poesia dei sensi. (Honoré de Balzac) Solo amando possiamo imparare ad amare. (Iris Murdoch) Uno spettacolo per gli dei la vita di due innamorati. (Wolfgang Goethe) L’amore è come la pioggerella d’autunno: cade piano, ma fa straripare i fiumi. (Proverbio africano) L’amore tutto dimentica, tutto perdona, dà tutto senza riserve. (Padre Pio)

Frasi di San Valentino da dedicare ai bambini

Sta diventando sempre più diffusa l’usanza di festeggiare, in occasione di San Valentino, l’amore che lega genitori e figli. Le mamme e i papà possono regalare biscotti, cioccolatini o giocattoli ai loro bimbi e accompagnare il tutto con una dedica.

Di seguito, qualche esempio da cui poter prendere spunto a tema frasi di San Valentino per bambini:

Il vero amore lo abbiamo scoperto quando tu sei entrata/o nelle nostre vite.

La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà. (Isabel Allende).

Sei il nostro piccolo principe/piccola principessa. Ti auguriamo un San Valentino pieno di amore e felicità!

Ogni giorno mi fai sentire tanto fortunata ad essere tua mamma. Ti amo, figlia/o mia/o. Buon San Valentino!

Non c’è amore più puro e sincero di quello di una madre o di un padre per i suoi figli. Ti amiamo ogni giorno di più. Felice San Valentino tesoro!

A mia/o figlia/o. Non dimenticare mai che ti amo. La vita è piena di momenti difficili e di tempi belli: impara da tutto ciò che ti circonda e sii la donna/l’uomo che so che puoi essere.

Sei il nostro amore più grande, il vero coronamento del nostro amore. Buon San Valentino!

Tu sei il nostro Valentino, il nostro amore per sempre. Grazie per illuminare ogni giorno della nostra vita!

I figli sono la mia poesia, la più grande verità che mi ha dato la vita. (Alda Merini)

Mio figlio è… il battito del mio cuore, il motivo di ogni mio respiro, la mia completezza, il mio ossigeno, la mia salvezza. Semplicemente il mio tutto.

Anche se sei piccola/o, il tuo amore riempie il nostro cuore di gioia. Ti amiamo tantissimo!

Il nostro amore per te è infinito, cara/o figlia/o. Buon San Valentino!

Una mamma può affrontare il mondo intero con una mano se con l’altra stringe quella di suo figlio.

I regali più belli si chiamano figli e tu sei davvero il migliore che mi potesse capitare.

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento che hanno ricevuto. (Madre Teresa di Calcutta)

Come quando i bambini aprono le braccia e felici dicono “tanto così”. Tu sei il nostro “tanto così”.

Ti abbiamo donato la vita, ma tu hai reso speciale la nostra.

Sei la nostra favola e il nostro pensiero più bello: mamma e papà ti adorano.

