La festa del papà è una delle ricorrenze più attese da chi è genitore e nondimeno dai figli che, in questa giornata speciale, rendono omaggio alla figura paterna celebrando tutto quello che significa essere un padre.

In occasione del 19 marzo, data in cui si festeggia per tradizione la festa del papà, i bambini realizzano lavoretti e, insieme alle mamme, confezionano regali accompagnati da biglietti personalizzati con frasi emozionanti oppure divertenti.

Le frasi per la festa del papà descrivono tutte le sfumature del rapporto tra padre e figli. Molte sono frasi celebri pronunciate da personalità illustri e aforismi, alcune esprimono pensieri semplici ma profondi che arrivano dritti al cuore.

Di seguito, un primo elenco di frasi da dedicare per la festa del papà.

La festa del papà è una giornata speciale, un momento in cui regalare abbracci all’uomo più importante della nostra vita.

Il 19 marzo è la tua giornata, papà, ma spero che tu sappia quanto io ti voglio bene ogni giorno.

Caro papà, passa una festa speciale, ti voglio tanto bene e per me ogni giorno è come se fosse la tua festa.

Il giorno più speciale dell’anno? Quello della festa del papà, perché è unico… proprio come te!

Non serve un giorno per ricordarmi quanto tu sei importante nella mia vita, ma sono comunque contento che tu ci sia papà.

Papà fa rima con affetto e coccole e tu non me le hai mai fatte mancare!

Il giorno di San Giuseppe è il giorno di tutti i papà, quelli che si sono svegliati per noi nella notte e ci hanno accompagnato ad ogni passo.

Tanti auguri papà, a te che sei stato e sarai sempre la stella polare di ogni mia scelta.

Spero un giorno di essere un genitore speciale come lo sei stato tu. Auguri papà.

Tanti auguri al mio super papà! Un eroe vero che mi ha dimostrato il suo valore ogni giorno.

Auguri speciali al papà più buono, bello, dolce e divertente del mondo.

Un milione di auguri al mio papà perché ci sei sempre, anche quando sei stanco o ti faccio arrabbiare.

Papà, tu pensi sempre a tutti noi. Ti auguro oggi di pensare un po’ anche a te stesso e di vivere ogni esperienza che desideri.

Un mondo di bene e di auguri per te che sei il mio papà adoratissimo.

Frasi per la festa del papà da una figlia

Il legame tra un padre e sua figlia è speciale e unico. Le bambine stravedono per il loro papà e questa profonda connessione, molto spesso, resiste anche in età adulta quando sono ormai donne.

Ecco alcune frasi da dedicare ai papà in occasione del 19 marzo, utilizzabili sia dalle bimbe che dalle donne desiderose di rendere omaggio ai loro genitori.

Gli auguri più belli li dedico a te papà, che sei l’uomo che mi ha resa la donna che sono.

Caro papà, sei stato il primo uomo che abbia mai amato, il mio primo amore, il mio eroe fin dal giorno in cui sono nata: grazie per esserci sempre stato.

Mi hai fatto sentire protetta sin dal primo giorno della mia vita, mi hai sempre sostenuta e amata incondizionatamente: sei l’uomo più importante per me.

Non sempre riesco a dirti quanto ti voglio bene, ma spero di dimostrartelo ogni giorno: grazie per tutto quello che fai per me.

Tale padre, tale figlia: ecco il più bello dei complimenti. Auguri papà.

Papà, il tuo abbraccio è il porto sicuro in cui tornare sempre.

Non smetti mai di farmi sentire una figlia orgogliosa. Auguri papà!

Un giorno troverò il mio principe azzurro, ma tu papà resterai sempre il mio re.

Quando ero piccola credevo che tu fossi perfetto, l’uomo più buono del mondo. Ora conosco anche i tuoi difetti… e ti voglio ancora più bene.

Prendimi ancora per mano. Non importa se non potrai guidarmi come quando ero bambina.

Sarai sempre colui che mi saprà indicare la strada migliore.

Papà, non riesco mai a esprimere tutto il bene che provo per te. Sei l’uomo più importante della mia vita e sono felicissima di averti come papà perché come te non c’è nessuno. Grazie per essermi sempre accanto.

Sei il mio tutto papà. Tanti auguri dalla tua principessa.

Quand’ero piccola credevo che tu fossi l’uomo più bello e più buono al mondo. Ma ora so che sei anche il papà più caro e unico dell’universo. Ti voglio bene papà, per me sei sempre il migliore.

Sono una principessa. Non perché ho un principe, ma perché mio padre è un re.

Sei stato il mio primo supereroe e il mio primo amore. Nessun uomo mai potrà prendere il tuo posto nel mio cuore! Ti voglio bene papà!

Spero di trovare un uomo che mi tratti come mio padre. (Lady Gaga)

Sono la figlia di mio padre e non ho paura di niente. (Elisabetta I)

Per una figlia avere le attenzioni e l’affetto di un padre è come avere un’armatura per il resto della vita. (Marinela Reka)

Frasi da un figlio

Il rapporto tra un padre e suo figlio è affascinante, complesso e ugualmente profondo. I bambini e i ragazzi imparano dai loro padri come essere uomini: il papà è un esempio, un vero e proprio supereroe.

Nell’elenco qui sotto, alcune frasi da poter sfruttare per la festa del papà.

Con i tuoi insegnamenti e con il tuo esempio imparerò a essere una persona onesta e ricca di valori: grazie per tutto quello che mi hai trasmesso.

Papà vorrei essere, in futuro, una persona speciale proprio come te.

Il mio amore per te, papà, è infinito come il cielo. Grazie per essere sempre lì per me. Ti voglio bene più di quanto possa immaginare.

Con te al mio fianco, papà, so di avere tutto ciò di cui ho bisogno. Ti voglio bene con tutto il mio cuore.

Le parole non sono abbastanza per esprimere quanto ti voglio bene, papà. Sei la mia roccia, il mio punto di riferimento. Ti voglio bene più di tutto.

Grazie per essere il miglior papà del mondo. Auguri da tuo figlio che ti ama tanto.

Più cresco e più mi rendo conto della fortuna di avere un padre come te: grazie, papà!

Non posso immaginare la mia vita senza di te: sei il mio migliore amico, la spalla su cui piangere, il mio confidente, il mio punto di riferimento. Buona festa del papà al padre migliore del mondo,

Al mio meraviglioso papà. Semplicemente essendo te stesso mi hai mostrato il modo migliore di essere uomo.

Papà, voglio che tu sappia quanto sei speciale per me. Ti voglio bene più di qualsiasi altra cosa al mondo.

Papà, anche se a volte non te lo dico abbastanza, voglio che tu sappia che il mio cuore è pieno di amore per te. Ti voglio bene, auguri.

Anche se non sempre lo dimostro, il mio amore per te è profondo e sincero. Grazie, papà, per essere il mio faro nella tempesta. Ti voglio bene, sempre e comunque.

Papà, sei il mio modello di uomo e ti ammiro per la tua forza, il tuo coraggio e la tua saggezza.

Grazie papà perché mi insegnerai a essere un uomo onesto, rispettoso e leale. Sono fiero di avere un padre come te.

Papà, sei il mio migliore amico e il mio eroe. Non posso immaginare la mia vita senza di te. Auguri per questa giornata speciale.

Papà, sei il mio punto di riferimento e la mia fonte di ispirazione. Ti voglio bene più di ogni cosa al mondo.

Frasi divertenti

Ci sono tante frasi simpatiche per la festa del papà da utilizzare per biglietti di auguri spiritosi e dediche brillanti. Insolite e ironiche, strapperanno sicuramente un sorriso.

Scopriamone alcune:

Siamo testardi uguali: questo è ciò che ci fa litigare, ma anche quello che ci rende una coppia unica!

Papà sei dolce come un bignè di San Giuseppe, sei unico come questo mese di marzo che è imprevedibile, pazzerello, ma che annuncia la primavera.

Adoro travestirmi da vongola andare a prendere i miei figli a scuola e sentir dire c’è tuo padre vestito da vongola che ti aspetta, poi il giorno dopo invece andare vestito normale e sentire i loro amici che dicono c’è una vongola vestita da tuo padre. (Alessandro Bergonzoni)

Caro papà, nessuno mi fa arrabbiare come te, ma nessuno mi vuole bene come te.

Ti ho già detto quanto mi mancano le tue prediche, proprio ora che hai finalmente rinunciato a farmele?

Auguri papà! Se tu non ci fossi, ti inventeremmo, anche se la mamma ha detto che farebbe qualche modifica!

Ti ho comprato un bel regalo… con i tuoi soldi. Auguri papà!

Se dovessi scegliere tre cose di te che non vorrei mai cambiare, sceglierei: la mamma, la tua auto e la paghetta che mi dai a fine mese. Buona festa del papà!

Papà, sei il mio genitore preferito, ma se lo dici alla mamma, negherò tutto! E tu sai a chi crederà… Buona festa del papà!

Se le rughe valessero oro saresti l’uomo più ricco del pianeta! Ti voglio bene, papà.

Papà, ricordati che sei unico… proprio come tutti gli altri! Tanti auguri!

Non esiste nessun regalo che possa valere quanto tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo. Non ti offenderai mica papà? Tanti auguri!

Fondamentalmente, il compito di un padre di famiglia consiste nel girare per casa a spegnere le luci. (Ftzj, X)

Un papà può giocare come un bambino, dare consigli come un amico e proteggere come una guardia del corpo.

Frasi commoventi per un papà che non c’è più

Le frasi per la festa del papà più commoventi sono quelle per il papà che purtroppo è morto e non è più al fianco dei propri figli. Dense di nostalgia, sono emozionanti e toccanti.

Ecco un elenco delle più belle:

Papà, sei e sarai sempre nel mio cuore.

Il cielo ha un pezzo del mio cuore: è il mio papà.

La stella che brilla di più nel cielo per me si chiama papà.

Il mio sole resti sempre tu papà.

L’amore di un padre è impresso per sempre nel cuore di suo figlio.

A te che sei lassù, ma non hai mai lasciato il mio cuore. Auguri papà.

A mio padre: in uno degli infiniti mondi paralleli, prima o poi, ci ritroveremo.

Voglio però ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi. (Francesco Guccini)

Dopo la morte dei nostri genitori moriamo per la prima volta e nasciamo per la seconda. (A. Coryell)

Non sei più là dov’eri, ma sei ovunque io sia. (Victor Hugo)

Non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano. (da Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry)

Il mio papà era il migliore del mondo, è stato l’uomo più onesto sulla Terra e ora è l’angelo migliore del Paradiso.

Al mio papà, che mi manca terribilmente, ogni giorno di più. Ti voglio bene, papà!

Al mattino in cielo non ci sono stelle, ma io so che tu vegli su di me notte e giorno. Ciao, papà.

So che ci sei, lo sento in ogni istante. Dammi la forza di andare avanti senza te. Ti voglio bene, papà!

Mi hai visto nascere quaggiù e ora mi guardi crescere da lassù. Ti voglio bene, papà!

Sei molto più di un pensiero. Sei una presenza costante in ogni attimo della mia vita. Mi manchi, papà!

Ogni tanto guardo il cielo e mi scende la lacrima per ogni stella più luminosa delle altre, perché so che sei tu che mi sorridi e mi spingi ad andare avanti. Ti voglio bene, papà.

Aforismi e frasi celebri

Scrittori, filosofi e grandi personalità del mondo dell’arte hanno dedicato parole ormai illustri alla figura del papà e alla sua importanza. Sono frasi per la festa del papà famose, adattabili a diverse circostanze e in linea con diversi mood, da quello profondo e introspettivo a quello più ironico e scanzonato.

Qui di seguito qualche esempio:

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. (Gabriel Garcia Marquez)

Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile. (Wilhelm Busch)

La luce dei padri vale sette volte la luce. (Proverbio giapponese)

Beato l’uomo che sente molte voci gentili chiamarlo padre. (Lydia Child)

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (Anne Geddes)

Subito dopo Dio, viene Papà. (Wolfgang Amadeus Mozart)

I padri hanno molto da fare per riparare al fatto di avere dei figli. (Friedrich Nietzsche)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Un padre è sufficiente a governare un centinaio di figli, ma un centinaio di figli non riescono a governare un padre. (George Herbert)

I padri non devono né vedere né sentire. Questa è l’unica vera base della vita di famiglia. (Oscar Wilde)

Tutti i miei amici sono preoccupati di diventare come il loro padre. Io sono preoccupato di non diventarlo. (Dan Zevin)

La saggezza del padre è il più grande esempio per i figli. (Democrito)

È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino. (Susan Gale)

Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita. (Ama H. ​​Vanniarachchy)

Un bambino sulle spalle di suo padre: nessuna piramide o colonna dell’antichità è più alta. (Fabrizio Caramagna)

Un padre deve sgobbare la metà di una qualunque madre per essere considerato bravo il doppio! (Mary Kay Blakely)

Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà. (Anonimo)

Mio padre mi ha dato i miei sogni. Grazie a lui ho potuto vedere un futuro. (Liza Minnelli)

