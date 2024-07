Frasi gender reveal: le più originali per gli ospiti

Il gender reveal party, nato negli Stati Uniti, è ormai una moda anche in Italia: si tratta di una festa in cui la coppia di futuri genitori annuncia a parenti e amici il sesso del nascituro in maniera eclatante e originale. Il tema del party è completamente giocato intorno a questo elemento: sarà un bimbo o una bimba? A volte non lo sanno nemmeno i genitori, che consegnano l’ecografia in una busta chiusa ad una persona di fiducia incaricata dei preparativi: in questo caso la sorpresa sarà doppia! I dettagli da curare con attenzione sono tanti, dalle decorazioni al buffet, ma non bisogna dimenticare nemmeno le frasi gender reveal party. Bisogna infatti studiare bene sia le frasi da scrivere sugli inviti da consegnare agli ospiti sia le frasi originali per rivelare il sesso del bebè: per contribuire a creare la giusta atmosfera e rimanere scolpite nei ricordi degli ospiti dovranno essere davvero insolite e ben studiate!

Frasi originali per il gender reveal party

L’obiettivo della festa è quello di scoprire se il bimbo in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia, festeggiando l’evento con amici e parenti. La rivelazione sarà ancora più emozionante se annunciata con una frase simpatica oppure ad effetto. Vediamo alcuni esempi a cui ispirarsi e da personalizzare a proprio piacimento:

Rullo di tamburi, il grande momento è arrivato… Sarà un maschietto/una femminuccia!

La curiosità sta per finire, scopriamo insieme se il nostro piccolo sarà un principino o una principessina!

Preparatevi a una valanga di macchinine e supereroi, perché sta arrivando un piccolo principe!

Il nostro cuore è già pieno di amore per lui: è un maschietto!

Preparatevi a un’esplosione di fiocchi e brillantini, perché sta arrivando una piccola principessa!

La nostra gioia è incontenibile, la nostra piccola principessa sta per arrivare!

Il nostro cuore batte forte mentre vi annunciamo che… è un maschietto/una femminuccia!

Preparatevi a un mondo di… automobiline/bamboline!

Con immensa gioia vi sveliamo che il nostro piccolo/a sarà… un bimbo/una bimba!

Un piccolo/a sta arrivando per riempire la nostra vita di amore, e sarà un… maschietto/una femminuccia!

Il nostro futuro sarà pieno di… azzurro/rosa!

Frasi romantiche per invitare gli ospiti

Gli inviti per un gender reveal party sono un dettaglio da non trascurare. Potete scegliere i classici inviti cartacei da consegnare a mano o da spedire per posta oppure puntare su inviti digitali da inviare ai propri ospiti per email, messaggio o sui social media. Qualunque formato abbiate scelto, l’importante è che il vostro invito sia completato da frasi gender reveal party simpatiche e originali.

Vediamo alcuni esempio da cui prendere ispirazione.

Unisciti a noi per scoprire se il nostro piccolo sarà un principino o una principessina!

Siamo felici di invitarti alla festa in cui sveleremo il mistero del nostro bebè: sarà un bimbo o una bimba?

Unisciti a noi per il momento che abbiamo sognato, mentre riveliamo il sesso del nostro bambino con tutto il nostro amore!

Curioso di sapere se il nostro amore si vestirà di blu o di rosa? Vieni al nostro gender reveal per scoprirlo!

Siamo pronti a rivelare il grande segreto! Unisciti a noi per scoprire il sesso del nostro piccolo tesoro!

Fiocchi o cravattini? Vieni alla nostra festa per scoprirlo!

Da che parte state voi? Venite a scoprirlo con noi! Team Rosa o team Blu?

Rosa o blu , cosa sarà mai? Venite a scoprirlo con noi!

Unisciti a noi per una festa piena di sorprese! Sarà un maschietto o una femminuccia?

Il nostro cuore è pieno di gioia e vogliamo condividerla con te. Vieni al nostro gender reveal e scopri se sarà un bimbo o una bimba!

La nostra famiglia sta per crescere e non vediamo l’ora di condividere con te questo momento speciale. Unisciti a noi per scoprire il sesso del nostro piccolo miracolo!

Preparati a una festa indimenticabile! Vieni a scoprire con noi se sarà un piccolo principe o una dolce principessa!

Sei invitato alla nostra festa di gender reveal! Scopriremo insieme se il nostro amore sarà vestito di azzurro o di rosa!

Blu o rosa, chi lo sa? Vieni alla nostra festa per scoprirlo insieme!

Lui o lei? Scopritelo insieme a noi!

L’attesa è quasi finita! Unisciti a noi per un gender reveal che svelerà il segreto meglio custodito!

Dolce sorpresa in arrivo! Unisciti a noi per scoprire se il nostro mondo sarà più rosa o più blu!

L’ora della verità è vicina! Vieni a festeggiare con noi e a scoprire se sarà un maschietto o una femminuccia!

Frasi sulla famiglia

Con la nascita di un bimbo o di una bimba il nucleo familiare inevitabilmente si allarga: quale modo migliore per celebrare questo evento se non con una delle più belle frasi sulla famiglia?

La famiglia è la prova della libertà; perché la famiglia è l’unica cosa che l’uomo libero crea per sé e da sé.

(Gilbert K. Chesterton) Una famiglia felice non è che un anticipo del paradiso.

(George Bernard Shaw) La famiglia dovrebbe essere il luogo dove puoi essere davvero te stesso.

(Oprah Winfrey) Un uomo viaggia per il mondo alla ricerca di ciò di cui ha bisogno e torna a casa per trovarlo.

(George A. Moore) La famiglia è la patria del cuore.

(Mazzini) Le famiglie sono come i rami di un albero, crescono in direzioni diverse ma le radici rimangono unite.

(Anonimo) La famiglia non è una cosa importante. È tutto.

(Michael J. Fox) Ohana’ significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato.

(Lilo & Stitch) In ogni modo concepibile, la famiglia è un legame con il nostro passato, un ponte verso il nostro futuro.

(Alex Haley) Nella casa di una famiglia felice, semplici stoviglie di ceramica risplendono più della giada.

(Proverbio cinese) Casa non è dove sei nato, ma dove trovi luce quando tutto diventa buio.

(Pierce Brown) Ho sempre pensato che non v’è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia.

(Fëdor Dostoevskij) Il legame che unisce la tua vera famiglia non è di sangue, ma di rispetto e gioia reciproca per la vita dell’altro.

(Richard Bach) Avere un posto dove andare: è casa. Avere qualcuno da amare: è famiglia. Avere entrambi è una benedizione.

Se vi sono piaciuti nostri inviti e le nostre cartoline a tema gender reveal party qui trovate i pdf da scaricare liberamente

In copertina foto di Maverick F da Pexels