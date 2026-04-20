Fuorisalone 2026: tutti gli eventi dove andare con i bambini

Francesca La Rana A cura di Francesca La Rana Pubblicato il 20/04/2026 Aggiornato il 20/04/2026

Non solo un appuntamento per gli addetti ai lavori, ma un concentrato di esperienze immersive, che coinvolge anche i più piccini, con laboratori e giochi interattivi, che stimolano la creatività e generano meraviglia.

Fuorisalone 2026: tutti gli eventi dove andare con i bambini

Il Fuorisalone 2026 rappresenta per i bambini un’occasione unica in cui la città di Milano si trasforma in un immenso laboratorio a cielo aperto. Quest’anno, dal 20 al 26 aprile 2026, il design smette di essere solo un oggetto da guardare e diventa un gioco interattivo.

Numerose sono le esperienze alle quali i più piccoli potranno partecipare, tra creatività, stupore e meraviglia. Portare i propri figli tra i distretti della Milano Design Week significa educarli alla bellezza, permetter di ammirare una città che diventa ancor più dinamica, tra installazioni colorate, cacce al tesoro e workshop pensati su misura per le diverse fasce d’età.

Scopri qui l’elenco di tutti gli eventi del Fuorisalone 2026 a Milano

Milano Kids Design Week 2026

Logo della Milano Kids Design week 2026

Logo della Milano Kids Design week 2026

Il cuore pulsante della programmazione dedicata alle famiglie è senza dubbio la Milano Kids Design Week 2026, un percorso tematico che attraversa vari quartieri della città. Quest’anno il focus è sul gioco come strumento di apprendimento e scoperta.

Le installazioni non sono semplici mostre, ma veri e propri spazi di relazione dove il design incontra l’immaginazione. Molti brand e designer hanno scelto di esporre prodotti funzionali e che raccontano storie, invitando i piccoli visitatori a interagire con i materiali e le forme in modo spontaneo.

A questo link tutte le informazioni sui laboratori in programma.

Design evolutivo: La forma della Meraviglia by Chicco

Chicco presenta una particolare installazione all’ADI Design Museum

Chicco presenta una particolare installazione all’ADI Design Museum

All’ADI Design Museum, in piazza Compasso d’Oro, Chicco presenta un’installazione suggestiva che indaga come lo spazio domestico possa accompagnare la crescita dei figli.

Oltre all’esposizione, il weekend del 25 e 26 aprile è interamente dedicato ai laboratori gratuiti per bambini. All’interno del Junior Lab, esperti guidano i piccoli tra i 3 e i 12 anni nella progettazione di oggetti e spazi capaci di evolversi nel tempo, rendendo i bambini protagonisti attivi del processo creativo.

Per saperne di più, clicca qui

Minimakers in Azione! a Tortona

I laboratori al Tortona Design District

I laboratori al Tortona Design District

Nel vibrante Tortona Design District, precisamente in via Voghera 3, l’evento “Minimakers in Azione!” trasforma una casa-showroom in un paradiso della manualità.

Durante le giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile, i bambini possono partecipare a workshop creativi per decorare e personalizzare piccoli oggetti di design da portare a casa.

Mentre i genitori esplorano le ultime tendenze dell’arredo, i più piccoli possono cimentarsi nel gioco libero e in attività, che stimolano la coordinazione e l’inventiva, il tutto a sostegno di cause benefiche.

Iscriviti all’evento cliccando qui 

Caccia al Tesoro con Tato da Nanan

L’iconico orsetto Tato aspetta i bambini per una divertente caccia al tesoro

L’iconico orsetto Tato aspetta i bambini per una divertente caccia al tesoro

Per chi cerca un’attività dinamica nel cuore della zona San Babila e dintorni, lo store Nanan (piazza Virgilio 4) propone una coinvolgente caccia al tesoro.

Protagonista assoluto è Tato, l’orsetto simbolo del brand, che guida i piccoli esploratori attraverso indizi e missioni all’interno dello store. È un modo divertente per avvicinare i bambini al mondo dell’arredo per l’infanzia, trasformando la visita in un negozio in una piccola avventura urbana ricca di sorprese.

Clicca qui per sapere come partecipare alla caccia al tesoro

Città del Sole: tra attività e installazioni maxi

Il “Il gioco delle favole” è l’installazione riservata ai bambini realizzata da Città del Sole

Il “Il gioco delle favole” è l’installazione riservata ai bambini realizzata da Città del Sole

Il celebre brand di giocattoli creativi partecipa alla Milano Kids Design Week 2026 con una serie di micro-installazioni diffuse nelle vetrine dei suoi store principali, come quelli in corso Garibaldi e via Canonica.

Il tema “Chiedersi perché” invita i passanti, grandi e piccoli, a riflettere sulla natura degli oggetti quotidiani. Ogni vetrina racconta una storia diversa, trasformando una semplice passeggiata tra i distretti del design in un momento di sosta educativa e di meraviglia visiva.

A questo si aggiunge l’installazione, che riguarda il nuovo store nel cuore di Milano Centrale, intitolata “Il gioco delle favole”. Si tratta di tavole a incastro di Enzo Mari, che diventano un’architettura in scala gigante da reinventare ogni volta. Un’installazione itinerante, realizzata da Corraini, che quest’anno è già stata ospitata da Palazzo Esposizioni a Roma e da Radici Piccolo Museo della Natura a Palermo. Una sorpresa per i milanesi, per i viaggiatori di passaggio e per tutti coloro che raggiungono Milano per la Design Week, che potranno fermarsi in negozio e lasciarsi conquistare dal capolavoro del grande designer italiano.

Altre informazioni qui

Home Fairy Home a Palazzo Lombardia

Una stanza di “Home Fairy Home”, dove i bambini possono immergersi in un’atmosfera magica

Una stanza di “Home Fairy Home”, dove i bambini possono immergersi in un’atmosfera magica

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del mondo fantasy è l’installazione a Palazzo Lombardia, dove il design incontra l’universo del Winx Club.

“Home Fairy Home” propone una casa reinterpretata in chiave pop e coloratissima, dove i bambini possono immergersi in un’atmosfera magica. Tra illuminazioni scenografiche e arredi fiabeschi, questo spazio rappresenta perfettamente l’anima ludica del Fuorisalone, offrendo un’esperienza estetica che parla il linguaggio dell’infanzia e della fantasia.

Leggi tutto qui

Saloncino, un playground sostenibile

L’iniziativa green ma divertente ideata da PRIMO e Young Folks

L’iniziativa green ma divertente ideata da PRIMO e Young Folks

PRIMO e Young Folks hanno ideato Saloncino, dal 21 al 29 aprile, un playground esperienziale costruito con materiali di recupero, dove i bambini possono interagire, costruire e trasformare lo spazio in modo libero e creativo.

È uno dei pochi, se non l’unico, dove i bambini potranno avere un approccio esperienziale che unisce gioco, design e sostenibilità.

Il calendario di Saloncino è disponibile qui

Laboratori di caratteri cinesi in zona Sarpi

Nel quartiere multietnico Sarpi i bambini potranno imparare i caratteri cinesi

Nel quartiere multietnico Sarpi i bambini potranno imparare i caratteri cinesi

Il distretto di Sarpi si conferma una tappa fondamentale per chi cerca attività multiculturali.

Nel weekend della Design Week, sono previsti laboratori dedicati all’arte del sinogramma. I bambini hanno l’opportunità di scoprire il significato e la forma dei caratteri cinesi legati al calendario e alla natura, creando piccole opere d’arte originali.

È una delle tante proposte di laboratori creativi Fuorisalone che permettono di unire la scoperta di nuove culture al design grafico e artistico.

Qui tutte le informazioni sui laboratori di cinese

Fruttoteca e giostra di Laila Gohar

La giostra di verdure di Laila Gohar in collaborazione con ARKET

La giostra di verdure di Laila Gohar in collaborazione con ARKET

Nel Giardino delle Arti c’è un simpatico workshop creativo: “Fruttoteca: personalizza la tua t-shirt”.

I bambini che partecipano (attività gratuita, su prenotazione) potranno personalizzare una t-shirt ARKET ispirandosi all’installazione dell’artista Laila Gohar. E sarà anche possibile fare un giro sulla giostra “di verdure”, ma solo fino a venerdì.

Qui tutte le informazioni

Cabinet of creatures di Rianna + Nina

Una delle opere di Cabinet of Creatures

Una delle opere di Cabinet of Creatures

Tra i vicoli delle 5 vie, il quartiere che si trova nell’anima antica della città, c’è un’installazione colorata, che affascinerà piccoli e grandi. Cabinet of Creatures regala un’esperienza immersiva e suggestiva. È ispirata alle storiche wunderkammer, ovvero una “camera delle meraviglie” dove, tra il XVI e il XVIII secolo, i collezionisti esponevano oggetti rari e straordinari come simbolo di prestigio. 

Creature One-of-a-kind prendono vita da preziosi frammenti tessili provenienti dalla produzione della Maison. In dialogo con il tema “Be the Project”, l’installazione eleva la sostenibilità a gesto creativo e culturale. L’installazione è in via San Giovanni sul muro, 14 – angolo via Brentano.

Cosa sapere sull’installazione di Rianna + Nina
 
 

In breve

Il Fuorisalone per bambini offre spazi colorati, installazioni incredibili. Il design è ripensato per i più piccoli: un’esperienza unica con laboratori (spesso gratuiti) e sorprendenti. 

 

Fonti / Bibliografia

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Milo&Tina Cosa fare con i bambini a Milano durante le Olimpiadi 2026

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