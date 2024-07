Gender reveal party: le idee per svelare agli ospiti il sesso del nascituro

Quando si è in dolce attesa, la curiosità di sapere se sarà un bambino o una bambina è tanta, non solo da parte dei futuri genitori, ma anche di parenti e amici. Dagli Stati Uniti arriva un modo eclatante e divertente per annunciare a tutti se sarà un fiocco azzurro o un fiocco rosa: il gender reveal party, cioè una festa il cui culmine sarà proprio l’annuncio del sesso del neonato in maniera originale e sorprendente. A volte non lo sanno neppure i futuri genitori, che affidano l’ecografia ad una persona di fiducia incaricata di preparare la rivelazione: in questo caso, il momento della sorpresa sarà davvero emozionante! Nessun dettaglio deve essere lasciato al caso: l’allestimento della sala, ad esempio, dovrà essere curato ma neutro, in modo da non svelare indizi sul sesso del nascituro prima del momento della rivelazione finale. Gli ospiti, poi, dovranno dividersi in due team, blu o rosa, contraddistinti da kit a tema che li renderanno immediatamente riconoscibili e permetteranno loro di sfidarsi in tanti giochi prima del momento di svelare il sesso del bimbo. Questo sarà poi il momento più emozionante della festa: come renderlo originale e indimenticabile? Le idee gender reveal party sono tante: scopriamole insieme!

Come organizzare i kit team blu e team rosa

Per rendere il gender reveal party indimenticabile, si può iniziare organizzando gli ospiti in squadre; chi scommette sulla nascita di un maschietto e chi invece pensa che sarà una femminuccia. I kit team blu e team rosa sono un modo divertente per coinvolgere tutti i partecipanti e creare un’atmosfera di festa. I kit sono di diverso tipo, tutti da personalizzare:

magliette colorate in blu o rosa e con scritte simpatiche;

braccialetti blu o rosa da indossare per tutta la durata della festa

accessori come cappellini, spillette, occhiali da sole o coroncine: questi dettagli non solo aiuteranno a distinguere i due team, ma renderanno anche le foto del gender reveal party più simpatiche e divertenti;

tatuaggi temporanei con disegni blu e rosa. Sono facili da applicare e sono molto apprezzati da adulti e bambini.

Una volta che gli ospiti si saranno schierati nei due team, potrete organizzare giochi e quiz per intrattenerli, senza ovviamente dimenticare i tentativi di indovinare il sesso del bambino, con premi per chi indovina.

Come allestire la sala in modo neutro

Allestire la sala in modo neutro è fondamentale per mantenere il mistero fino al momento della rivelazione finale. L’allestimento dovrà quindi essere elegante e armonioso oppure colorato e festoso, ma senza dare indizi sul sesso del bimbo in arrivo. Una delle opzioni che vanno per la maggiore è quella di utilizzare per addobbi, decorazioni, palloncini e dettagli un mix equilibrato di azzurro e di rosa, colori tipici di questo tipo di party; solo alla fine si scoprirà se “vincerà” il rosa o l’azzurro.

Una buona alternativa è quella di utilizzare colori come il giallo, il verde chiaro, il bianco, l’oro e l’argento per decorazioni e dettagli, che daranno all’ambiente un look festoso e raffinato e che, al momento giusto, si combineranno alla perfezione con il rosa o con l’azzurro. Anche gli immancabili palloncini potranno essere di questi colori oppure trasparenti e riempiti con coriandoli blu e rosa, decorati con scritte come “Boy or Girl?”.

Per il tavolo del buffet, per i dolcetti da servire e per i centrotavola bisognerà seguire la stessa logica: scegliete quindi una palette di colori che vi piace e declinatela su ogni elemento e dettaglio del vostro allestimento per il gender reveal party!

Come svelare il sesso del nascituro in modo originale

Il momento clou del gender reveal party è, ovviamente, la rivelazione del sesso del nascituro. Ecco alcune idee originali per svelarlo agli ospiti e, se ancora non lo sanno, anche ai futuri genitori. Sarà sicuramente un momento molto emozionante!

torta con sorpresa : chiedete al vostro pasticcere di fiducia di preparare una torta con l’interno colorato di blu o rosa. Quando taglierete la torta, il colore all’interno svelerà il segreto. Per un tocco extra potete aggiungere una cascata di caramelle colorate all’interno della torta;

scatola con palloncini : riempite una grande scatola con palloncini blu o rosa e apritela di fronte agli ospiti. I palloncini che voleranno fuori dalla scatola sveleranno il sesso del bambino. Un'alternativa è usare un palloncino gigante che, una volta scoppiato, libererà coriandoli colorati;

bombe di fumo: le bombe di fumo colorate daranno vita ad una rivelazione spettacolare. Assicuratevi di scegliere uno spazio all'aperto e sicuro per l'accensione; il fumo che si disperde nell'aria creerà un effetto scenografico indimenticabile, rendendo la rivelazione un momento memorabile;

cannoni spara-coriandoli: vengono venduti appositamente per i gender reveal e possono essere "innescati" solo dai genitori o anche da degli ospiti prescelti che avranno il compito di far volare i coriandoli addosso ai futuri genitori.

pignatta: riempitela con caramelle e coriandoli rosa oppure azzurri e appendetela. Gli ospiti dovranno romperla per scoprire il segreto: il divertimento è assicurato, soprattutto se ci sono dei bambini!

caccia al tesoro: preparate per i vostri ospiti una serie di indizi coinvolgenti che, uno dopo l'altro, porteranno alla rivelazione del sesso del bebè;

fuochi d'artificio: se il vostro gender reveal party si svolge all'aperto e volete creare un momento davvero scenografico, potete svelare il sesso del nascituro con fuochi d'artificio rosa o azzurri. Sarà un momento davvero indimenticabile!

In copertina foto di MarcTheShark1287 da Pixabay