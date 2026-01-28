Giorni della Merla: cosa sono e perchè si chiamano così

Quella dei Giorni della Merla è una delle storie della tradizione che ancora oggi è sempre un piacere ricordare e raccontare ai più piccoli durante i giorni e le serate invernali.

Una leggenda che affascina e permette di spiegare gli accadimenti naturali con un tocco di magia.

La storia narra di una merla bianca impegnata a sopravvivere dal 29 al 31 gennaio che, secondo tradizione, sarebbero quelli con le temperature più rigide dell’anno.

Il proverbio

Il proverbio dice “Se i giorni della Merla saranno freddi, allora la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo e l’inverno sarà ancora rigido a lungo”.

Le previsioni meteo della primavera sono quindi legate alle temperature degli ultimi giorni di gennaio. Realtà o leggenda? C’è da dire che questo proverbio affascina ancora tutti, soprattutto i bambini.

Cosa dice la leggenda

La leggenda dei Giorni della Merla spiega qual è il motivo per cui i merli abbiano piume nerissime. Nella versione più semplice, la candida merla cerca un riparo caldo per lei e i suoi piccoli durante gli ultimi giorni di gennaio.

Non sapendo dove andare, la merla sceglie il comignolo fumante di una casa con il camino acceso per sfuggire al freddo. I tre giorni trascorsi al caldo del comignolo permisero alla merla e ai piccoli di salvarsi. La fuliggine e il fumo, però, colorarono per sempre le loro piume di un nero intenso, ed è così ancora oggi.

Nella versione alternativa della storia, si racconta anche perché febbraio abbia solo 28 giorni e gennaio 31. Gennaio, infatti, all’epoca contava 28 giorni ed era un mese particolarmente scontroso, che si divertiva a disturbare con il suo freddo una merla bianca, così da impedirle di cercare il cibo per i suoi piccoli.

Disperata, la merla chiese a gennaio di durare meno, il mese però non le diede retta. L’anno successivo, così, la merla decise di fare scorta di cibo e di trascorrere tutto il mese nel nido.

Sentitosi preso in giro, gennaio chiese tre giorni in prestito a febbraio per vendicarsi e scatenare la propria ira con una bufera di neve mai vista prima. Per sopravvivere, la merla bianca fu costretta a nascondersi per tre giorni in un comignolo.

Il fumo e la fuliggine del camino acceso colorarono, però, di nero le sue piume. Da allora, i merli sono neri e gennaio conta 31 giorni.

Come spiegare i giorni della merla in parole semplici

La leggenda si presta benissimo a essere raccontata ai più piccoli, grazie ai suoi personaggi semplici da ricordare e a un cambiamento tanto radicale quanto facile da comprendere, qual è il passaggio dal bianco al nero della merla. Il racconto permette, inoltre, ai bambini di familiarizzare con gli avvenimenti naturali e provare emozioni come lo stupore.

Al tempo stesso, la storia può essere utilizzata come molla perfetta per sviluppare in loro la curiosità e lo spirito di osservazione, giocando per esempio a cercare merli al parco o in giardino, oppure i comignoli fumanti durante una gita in città.

Per rendere più semplice la comprensione del racconto, coinvolgere maggiormente i più piccoli e permettere loro di memorizzare al meglio la storia, possiamo accompagnare le nostre parole a un disegno raffigurante gli accadimenti più importanti.

In questo modo, il racconto diventerà un momento ancora più magico e simpatico e, al termine della storia, saranno i bambini a completare l’opera colorando di nero le piume della merla.

Filastrocca dei giorni della merla

La leggenda dei giorni della merla porta con sé anche diversi detti e filastrocche, come quella scritta da Jolanda Restano, tra le più apprezzate autrici contemporanee:

Oh che freddo! Oh che gelo!

Vento forte e nubi in cielo!

La pozzanghera è ghiacciata,

la grondaia si è gelata!

Indossiam sciarpe e cappelli,

bei maglioni e gran mantelli,

paraorecchie e poi giacconi

canottiere, calzettoni!

Ma ‘sto freddo non va via:

gela tutto, mamma mia!

Più pungente di una sberla:

sono i giorni della merla!

In copertina foto di Marek Bojczuk via pexels.com