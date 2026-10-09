Anche i parchi divertimento italiani si preparano a festeggiare Halloween 2026: abbiamo messo insieme le iniziative e le proposte in tutta Italia, da Nord a Sud, per accogliere adulti e bambini in un’atmosfera frizzante e paurosa al tempo stesso. Tra spettacoli, parate, giochi a tema, dolcetti e scherzetti, il divertimento è assicurato!

Parchi divertimento in Lombardia

I parchi divertimento della Lombardia offrono tante occasioni di divertimenti anche ad Halloween: scopriamo le proposte di Leolandia e Acquaworld.

1) Leolandia

È tutto pronto per HalLEOween, l’evento più spaventosamente divertente dell’anno da Leolandia in corso fino al 2 novembre. Tra zucche, streghe e fantasmi, HalLEOween è pensato sia per i piccolissimi che per i bambini più grandi con attrazioni suggestive e tantissime sorprese.

Una delle più entusiasmanti è Crazy Circus, area a tema con 7 giostre spericolate. Per concedersi una pausa tra una giostra e l’altra, le famiglie possono godersi vari spettacoli e animazioni: dai divertenti show dedicati ai più piccoli al Palco Minitalia fino alle scatenate baby dance di Muoviti insieme a noi!. Inoltre, al Palco Pirati va in scena la misteriosa avventura de I Fantasmi del Galeone, mentre la LeoArena ospita il nuovo show Arkana e le carte magiche, ricco di acrobazie ed effetti speciali. A coronare la giornata, l’immancabile Parata di HalLEOween!

Non mancheranno attività come il truccabimbi TruccoStregato e stand gastronomici dove poter assaggiare specialità come il nuovo bubble waffle, mele caramellate, marshmallow arrostiti, zucchero filato, caldarroste e bretzel, accompagnate da vin brulé per i grandi e un’irresistibile cioccolata calda (arancione!) per i bimbi.

Leolandia, inoltre, ha pensato a convenienti promozioni per le famiglie e i gruppi di amici. È disponibile, per esempio, un’offerta che regala 2 ingressi omaggio al parco per ogni biglietto acquistato, per un totale di 3 giorni di divertimento e con la possibilità di rientrare nella primavera 2026 per scoprire le grandi novità della stagione. Un’altra offerta vantaggiosa è quella del Magic Pass, valido per un numero illimitato di ingressi nei periodi HalLEOween e Natale Incantato fino al 6 gennaio 2027.

Leolandia – Via Vittorio Veneto 52, 24042 Capriate S. Gervasio (BG)

2) Acquaworld

Il parco acquatico Acquaworld, in occasione di Halloween 2026, si riempie di magia e divertimento. Il parco ospiterà, infatti, fantasmi, mostri, scheletri e vampiri che si aggireranno tra scenari da brivido, scivoli e sorprese terrificanti.

L’evento da segnare in agenda – specialmente per i grandi – è la Halloween Schiuma Party, prevista per il 31 ottobre dalle ore 21:00 e pensata per chi vuole vivere un Halloween davvero fuori dagli schemi. Ci saranno tanta musica, adrenalina e fiumi di schiuma.

Acquaworld – Via Giorgio la Pira 16, 20863 Concorezzo (MB)

Gli imperdibili in Veneto

Sicuramente il parco divertimento più famoso del Veneto è Gardaland, che per l’occasione sarà popolato da zombie e vampiri per divertire e spaventare i bambini.

3) Gardaland

Fino al 1 novembre torna Gardaland Magic Halloween, quest’anno ancora più spettacolare del consueto con ben 51 giorni di programmazione spaventosa. Si rinnova l’appuntamento con i Venerdì da Paura per i più temerari, mentre nei giorni infrasettimanali e nei weekend il Parco è pronto ad accogliere le famiglie e i bambini con spettacoli e mostruose sorprese.

Ci saranno attrazioni e allestimenti per tutte le età, il tutto condito con golose proposte gastronomiche come dolci spettrali e “pozioni magiche”. Chi lo desidera potrà prolungare il proprio soggiorno a tema presso gli hotel del Resort oppure visitare il SEA LIFE Aquarium che, in questo periodo dell’anno, si unisce alla festa trasformandosi in uno scenario marino spaventoso.

L’evento clou è previsto per la serata del 31 ottobre, quando il Parco si animerà fino a tarda notte con spettacoli, musica e tanto divertimento. Tra gli artisti già annunciati Artie 5ive, Alvaro Soler, Welo, Roy Paci, LDA, AKA 7even e Delia.

Gardaland – Via Derna 4, 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

I migliori parchi della Toscana

Il Parco di Pinocchio e Cavallino Matto spalancano le loro porte anche ad Halloween 2026: ecco tutti gli eventi da non perdere.

4) Parco di Pinocchio



Anche al Parco di Pinocchio si festeggia Halloween con alcuni eventi dedicati. Nelle giornate 17-18 ottobre, 24-25 ottobre, 31 ottobre e 1º novembre, il Parco di Collodi ospiterà tante attività da brividi, tra cui cacce al tesoro, truccabimbi, laboratori a tema Halloween e giochi stregati con cui potersi divertire.

Parco di Pinocchio – Via San Gennaro 5, 51012, Collodi (Pescia – PT)

5) Cavallino Matto

Il Cavallino Matto, il parco divertimenti più grande della Toscana, si tinge di arancione per Halloween. Tutti i weekend di ottobre, fino al 1 novembre, i visitatori si troveranno circondati da zucche, mostri e ragni giganti che renderanno l’atmosfera terrificante.

Anche quest’anno verrà allestita la Horror Forest, un percorso ricco di personaggi tratti dai film horror, e ci saranno diverse maschere a tema a vagare per il parco.

Cavallino Matto – Via Po 1, 57022 Marina di Castagneto Carducci (LI)

Mirabilandia in Emilia Romagna

Tra i parchi divertimento dell’Emilia Romagna non si può non citare Mirabilandia, che in occasione di Halloween offre divertimenti e tanti spettacoli.

6) Mirabilandia

Torna l’Halloween di Mirabilandia, con atmosfere horror da brivido per tutta la famiglia fino al 1 novembre. Suburbia è una horror zone di oltre 30.000 mq, con una spettrale città popolata da zombie e vampiri.

Per i bambini sono stati allestiti 2 tunnel ad hoc: The Mini Zombie Academy, una scuola speciale in cui imparare tutte le abilità necessarie per diventare zombie professionisti, e la Camera delle Meraviglie, alla scoperta di tesori e misteriosi segreti.

Anche i visitatori più grandi potranno visitare spaventosi tunnel horror, tra cui Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus: un labirinto claustrofobico davvero da paura. Per i genitori amanti della serie TV The Walking Dead è disponibile (con un biglietto aggiuntivo) The Walking Dead – The Horror House, ispirata alle ambientazioni della serie.

Ci saranno show, feste a tema e parate. Non mancherà il Nickelodeon Halloween Party nel teatro dell’area bimbi Nickelodeon Land: una festa indimenticabile insieme ai personaggi più iconici e amati dell’universo Nickelodeon.

Acquistando il biglietto online entro il 11 ottobre, inoltre, è possibile entrare a Mirabilandia a soli 29,90€, con un risparmio del 40%. La promozione è valida per gli ingressi fino al 25 ottobre.

Mirabilandia – Strada Statale 16 Adriatica km 162, 48125 Savio (RA)

Lazio

Zombie, vampiri e tante zucche saranno i protagonisti della festa di Halloween dei parchi divertimento del Lazio, ma non solo: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

7) Cinecittà World

Cinecittà World, parco divertimenti del cinema e della TV, si trasforma ancora una volta nella Capitale della paura in occasione di Halloween. Fino a domenica 1 novembre ci saranno attrazioni a tema, spettacoli dal vivo e scenografie immersive da brivido pensate per tutte le età. Ogni angolo del Parco, tra balle di fieno, zucche, zombie walk, streghe e vampiri, riserverà ai visitatori sorprese mostruose.

Il Gran Finale è previsto per sabato 31 ottobre con una serata di grandi festeggiamenti tra maschere, cene a tema e DJ set.

Torna il Villaggio Piccoli Brividi con tantissime attrazioni per i bambini. Tra le più interessanti c’è il Labirinto di fieno, insieme al Truccabimbi con cui potersi trasformare in mostriciattoli. Grande novità del 2026: lo Spooky Town Playground, il più grande playground al coperto d’Europa, dove i bambini potranno trasformare le loro paure in divertimento.

I genitori più temerari potranno far materializzare i propri incubi con Horror Halloween, l’esperienza più estrema dell’intero Parco. Alla Horror House, allestita anche quest’anno con le scene cinematografiche più spaventose di sempre, da The Ring a Saw, si aggiunge la montagna russa indoor Inferno. Tra le grande novità di quest’anno, è stato allestito per i più temerari The Haunted Theatre, un vecchio teatro di Broadway dove vagano anime dannate sospese tra la vita e la morte…

Cinecittà World – Via Irina Alberti, 00128 Roma (RM)

8) Roma World

Halloween 2026 si festeggia anche a Roma World, dove l’antica Roma per l’occasione si trasforma nella Fattoria delle Zucche. Qui i più piccoli potranno sperimentare laboratori di intaglio delle zucche, che poi potranno portare a casa.

Roma World – Via Irina Alberti, 00128 (RM)

9) MagicLand

Divertimento assicurato a MagicLand in occasione di Halloween 2026! Qui i festeggiamenti non mancano con attività e spettacoli pensati per tutta la famiglia.

Tra le principali novità per i più piccoli arriva Ghost Park, un’area di gonfiabili interamente tematizzata Halloween. Al Music Hall debutta invece La Fabbrica dei Mostriciattoli, il nuovo show dedicato a piccoli mostri. Passeggiando per le vie del parco, si potrà scegliere la propria zucca da decorare e da portare a casa nella Fattoria delle Zucche e approfittare delle atmosfere messicane allestite per Día de los Muertos.

Per chi cerca invece grandi brividi, sono disponibili quest’anno 7 Horror experience con ambientazioni paurose: dal carcere labirintico Asylum all’oscuro rito occulto di Demonia.

MagicLand – Via della Pace, 00038 Valmontone (RM).

Carrisiland al Sud

Il divertimento continua al Sud, dove Carrisiland apre le sue porte con una serie di aperture speciali in occasione di Halloween 2026.

10) Carrisiland



Il parco divertimento Carrisiland non si lascia sfuggire l’occasione di festeggiare Halloween con una serie di aperture speciali autunnali. Le date saranno 4-11-18-25-31 per il mese di ottobre e 1-2 novembre.

Un evento da non perdere per tutta la famiglia, con degustazioni, spettacoli e tante attività con cui potersi divertire nel segno del brivido.

Carrisiland – Contrada Curtipitrizzi, 72020 Cellino San Marco (BR)