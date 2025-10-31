19 film di Halloween da guardare con i bambini

Piccoli e grandi possono entrare nell’atmosfera della notte del 31 ottobre grazie a tanti film cult da guardare insieme ai bambini, adatti a tutte le età, magari in una sala illuminata solo dalla luce fioca delle zucche di Halloween intagliate, per rendere l’esperienza ancora più suggestiva.

Naturalmente, la scelta della pellicola più adatta dipenderà dalla sensibilità e dall’attitudine dei bimbi: anche i più piccoli possono guardare un bel film dalle atmosfere cupe, che li trasporti nell’atmosfera di Halloween senza spaventarli, ma a volte si consiglia la visione dopo i 10 anni.

1) Casper

Chi meglio di un fantasmino può aiutarci ad entrare nell’atmosfera di Halloween? Il film racconta la storia del piccolo fantasma Casper che, sentendosi solo, vorrebbe fare amicizia con i vivi. I suoi tre zii, però, fanno di tutto per scoraggiare le persone ad avvicinarsi alla casa che infestano. Nonostante questo, Casper riesce a fare amicizia con la dolce Kat e il suo bizzarro papà.

2) Un fantasma per amico

Se amate i film che portano in scena tenerissime amicizie, “Un fantasma per amico è la storia che fa per voi. Il protagonista di questo film è un altro fantasmino, il cui più grande desiderio è quello di vedere il castello di Eulenstein, in cui abita, alla luce del sole. Il fantasmino, infatti, da centinaia di anni si sveglia a mezzanotte e si riaddormenta un’ora dopo. Seguendo i consigli di un gufo, riesce a trovarsi alla luce del giorno, ma il risultato non sarà quello che sperava e il mondo dei vivi sembra essere molto diverso da quello che immaginava.

3) Hotel Transylvania

Il conte Dracula in questo film gestisce un hotel, ovviamente popolato da mostri di ogni tipo che vogliono vivere lontano dagli umani. Qui abita anche la figlia adolescente di Dracula, Mavis, che al compimento del suo centodiciottesimo anno esce dall’hotel per esplorare il mondo degli umani, finendo per innamorarsi di uno di loro. Le risate sono assicurate in questa rivisitazione della vita di Dracula, che si rivela un papà preoccupato di tenere al sicuro la figlia adolescente, e dei suoi amici.

4) Monsters & Co.

Questo film di animazione firmato Pixar vede come protagonisti tanti simpatici mostri, che però hanno la missione di spaventare i bambini per raccogliere energia da utilizzare nella loro città, Mostropoli. La faccenda, però, sembra più difficile di quanto appare…

5) La Famiglia Halloween

La Famiglia Halloween è un film uscito nelle sale da pochissimo, una vera e propria novità tra i film da guardare ah Halloween che non potrà che appassionare grandi e piccoli. Betty, una ragazzina con la passione per la musica, è l’unica della sua stramba famiglia a non possedere poteri magici. In più, la mamma fa di tutto per tenerla lontana da qualsiasi incantesimo. Stanca di sentirsi diversa dai suoi parenti, Betty cerca di risvegliare i suoi poteri e, suonando una melodia che le era stata proibita, rompe l’incantesimo che teneva la famiglia Halloween al sicuro da malvagio nonno, il re Murkhart, mettendo in pericolo tutti.

6) Pomi d’ottone e manici di scopa

Un film classico da guardare nei giorni intorno al 31 ottobre, dal sapore un po’ vintage, Pomi d’ottone e manici di scopa è capace di piacere a persone di ogni età. Durante la Seconda Guerra Mondiale la signorina Eglantine Price accoglie in casa sua, a Londra, tre ragazzini sfuggiti ai bombardamenti. I ragazzi non ci metteranno molto a scoprire che la donna è un’apprendista strega: insieme cercano un libro magico e fanno fallire lo sbarco dei tedeschi in Inghilterra.

7) Halloweentown: streghe si nasce

Marnier Piper ha una vera e propria ossessione per Halloween, peccato che sua mamma voglia a tutti i costi tenerla lontana da questa festa. Il motivo? La mamma di Marnie è una strega! Sarà la nonna Aggie ad accompagnare la ragazzina in uno strano posto chiamato Halloweentown. Uno dei più famosi e classici film di Halloween, targato 1998, che fa entrare nel vivo dell’atmosfera della notte più ‘stregata’: da guardare in compagnia di piccole streghe e inesperti stregoni.

8) Frankenweenie

Frankenweenie è un film in stop motion di Tim Burton che racconta una tenerissima storia di amicizia tra un ragazzo e il suo cagnolino. È la storia di Victor, che cerca di riportare in vita il suo amatissimo cane Sparky. Dopo vari esperimenti ha finalmente successo, ma Sparky non è esattamente quello di prima e gli abitanti del paese non ci mettono molto a notarlo…

9) La famiglia Addams (2019)

Per i più piccoli la famiglia Addams torna in versione cartoon: i suoi divertenti personaggi questa volta sono impegnati in una riunione di famiglia, ma dovranno vedersela con una conduttrice di reality tv con manie di perfezionismo.

10) The Nightmare before Christmas

Questo film è perfetto sia per il periodo natalizio che per la notte di Halloween. Il protagonista è Jack Skellington, alle prese con la folle impresa di portare il Natale nella città di Halloween. Inutile dire che le cose prendono subito una brutta piega e la situazione diventa quasi impossibile da gestire. Riuscirà Jack a mettere le cose a posto?

11) Vampiretto

Per gli amanti delle avventure fantastiche e per chi sogna di volare, Vampiretto è il film ideale, perché mischia azione e magia. Racconta la storia di Rudolph, un piccolo vampiro che viene separato dalla sua famiglia dopo l’attacco di alcuni cacciatori di vampiri. Si nasconde quindi in un hotel dove fa amicizia con Tony, un bambino che adora i succhia-sangue e che lo aiuterà a salvare la sua famiglia.

12) La famiglia Addams (1991)

La commedia originale sarà sicuramente apprezzata dai ragazzi per il suo humor nero. La storia è quella della famiglia Addams, composta da Morticia e Gomez, dai loro figli Mercoledì e Pugsley, dallo zio Fester e dalla nonna. I guai cominciano quando un conduttore tv si trasferisce nella casa accanto alla loro e comincia ad entrare in contrasto con gli eccentrici vicini.

13) La sposa cadavere

Si tratta di un film di animazione diretto da Tim Burton. Al centro della scena ci sono matrimoni e cadaveri: Victor sposa per errore una ragazza morta e viene quindi trascinato nella terra dei morti. Se vuole riunirsi con la fidanzata (vera) in tempo per le nozze, dovrà riuscire a scappare.

14) Hocus Pocus

Tra i migliori film di Halloween per bambini e ragazzi non può mancare Hocus Pocus. La storia è quella di tre donne che vivono a Salem, accusate di stregoneria e bandite dalla città in cui vivono. Secoli dopo verranno accidentalmente evocate durante la notte di Halloween.

15) Coraline e la porta magica

La storia di Coraline potrebbe ricordare quella di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma in chiave horror e inquietante. Coraline è una bambina di 11 anni che scopre per caso la porta che conduce ad un altro mondo, apparentemente migliore di quello “reale” ma molto più pericoloso di quanto possa sembrare a prima vista.

16) Beetlejuice

Un film diretto da Tim Burton che si adatta perfettamente ad essere visto sia da adulti che dai bambini quindi, perché no, è perfetto per una serata sul divano con tutta la famiglia. Una coppia di defunti scopre che la loro casa è stata venduta ed è ora abitata da una famiglia. Marito e moglie decidono quindi di assoldare un bio-esorcista per cacciare i vivi dalla loro casa, ma le cose prendono una piega inaspettata quando i coniugi morti fanno amicizia con Lydia, la figlia adolescente dei nuovi padroni di casa.

17) Frankenstein Junior

Impossibile non conoscere questo film diretto da Mel Brooks! La notte di Halloween può essere l’occasione giusta per guardarlo insieme a tutta la famiglia. La storia è quella del nipote dell’originale dottor Frankenstein, che seguendo le tracce dell’avo trapianta un cervello umano in un uomo morto, riportandolo in vita.

18) Piccoli brividi

Chi non conosce la serie di libri “Piccoli Brividi“? Il film in questione trasporta sullo schermo la fortunatissima collana di storie horror per ragazzi, raccontando la vicenda di Zach, un ragazzo adolescente che si trasferisce con la famiglia in una piccola città. Qui scopre che il papà di una sua vicina è l’autore della serie “Piccoli Brividi” e che nasconde un inquietante segreto: i mostri di cui scrive nei suoi libri sono reali! Solo grazie alla scrittura l’uomo riesce a tenerli confinati nelle pagine dei libri, almeno fino a quando Zach non li libera involontariamente…

19) La città incantata

La città incantata è ritenuto uno dei capolavori del maestro del cinema giapponese Hayao Miyazaki. La pellicola racconta la storia della giovane Chihiro che, dopo essersi trasferita in una nuova città, si trova a vivere un vero e proprio incubo quando i genitori vengono trasformati in maiali e lei stessa viene intrappolata in un regno popolato da fantasmi, esseri misteriosi e da una strega malvagia. Riuscirà a sconfiggere il suo incantesimo di magia nera?

In breve I film di Halloween sono l’ideale per calarsi nell’atmosfera horror della festa più spaventosa dell’anno: ce n’è per tutti i gusti e tutte le età!

