8 trucchi di Halloween per bambini da copiare assolutamente

Nessun look per la notte del 31 ottobre può dirsi completo senza un trucco di Halloween per bambini pensato per l’occasione!La scelta è davvero ampia: tra zucche, gatti neri, vampiri, zombie, lo spiritello Beetlejuice, protagonista dell’omonimo film di Tim Burton e l’amata Mercoledì Addams, eroina della serie su Netflix, nessun bimbo resterà deluso.

Idee per make up di Halloween mostruosi

Le idee per truccare i bimbi la sera di Halloween non mancano di sicuro: si possono realizzare disegni complessi ed elaborati, ma se non avete molta esperienza e manualità potete puntare su un trucco semplice, ma efficace, per calarsi nella giusta atmosfera.

1) Il trucco con ragnatela

Uno dei trucchi di Halloween più facili per i nostri bambini consiste semplicemente nel disegnare una ragnatela sul viso. Procuratevi quindi una matita nera che sia adatta allo scopo, magari un eyeliner, e partite dal centro del viso per disegnare una bella ragnatela. Il tocco in più? Un bel ragnetto disegnato sulla guancia o sulla fronte!

2) Il trucco ispirato a Jack O’Lantern

Il trucco da zucca è molto semplice e adatto anche ai bambini più piccoli, a patto di usare prodotti adatti alla loro pelle delicata. Cominciamo a dipingere l’intero viso di un bel colore arancione, magari aiutandoci con una spugnetta, poi tamponiamo con una velina assorbente per eliminare l’eccesso di colore.

Con un pennarello o una matita nera tracciamo delle linee che ricordino il disegno della zucca di Halloween. Infine, con del bianco o del giallo diamo gli ultimi tocchi alla zona del contorno occhi.

3) Il trucco da gatto nero

I gatti neri sono tra i protagonisti di Halloween e sono molto amati da bambini e bambine. Realizzare un make up da gatto nero è abbastanza semplice: applicate del colore nero sul viso del bimbo, poi disegnate i baffi e il nasino. Potete completare il look con un tocco di ombretto bianco intorno agli occhi e con un cerchietto con delle orecchiette da gatto.

4) Il trucco da vampiro

Il trucco da vampiro è solo apparentemente più complesso. Stendete sul viso del bimbo, o della bimba, un fondotinta bianco o comunque molto chiaro, poi con un colore viola o nero evidenziate il contorno degli occhi, creando così delle occhiaie profonde.

È indispensabile a questo punto applicare un rossetto rosso o viola sulle labbra, senza dimenticare di disegnare qualche goccia di sangue che cola verso il mento.

5) Il trucco da teschio

Il vostro bimbo preferisce puntare su un travestimento da scheletro? Allora anche il trucco dovrà essere a tema! Per realizzare un perfetto make up da teschio prendete del colore bianco e tamponatelo sul viso con l’aiuto di una spugnetta, eliminandone l’eccesso con una velina. Prendete poi un’altra spugnetta e, questa volta con il nero, tamponate il contorno degli occhi, il contorno della bocca e la punta del naso.

6) Il trucco da zombie

Siete pronti a trasformare il vostro bambino in un morto vivente? Per un make up da zombie davvero terrificante create prima di tutto una base bianca sul viso, poi disegnate delle profonde occhiaie blu o viola, colorando solo la parte inferiore dell’occhio.

La bocca deve essere molto chiara, quindi coloratela con un po’ di cerone o di fondotinta bianco. Ora prendete una matita nera e divertitevi a disegnare spaventose cicatrici sul viso del vostro piccolo zombie!

7) Il trucco da strega

Quello da strega è un trucco di Halloween che può essere personalizzato in base alle preferenze della nostra bimba e ai colori del suo travestimento. Non possono però mancare ombretti e colori scuri per gli occhi e un rossetto viola o comunque molto scuro per la bocca.

Si possono poi disegnare piccole decorazioni sul viso, come piccole ragnatele vicino agli occhi, ragnetti o spaventose verruche.

8) Il trucco da Beetlejuice

Per i bimbi amanti del cinema, un trucco davvero originale da copiare è quello dell’eccentrico fantasma Beetlejuice, protagonista dell’omonimo film uscito nel 1988 e tornato sul grande schermo in un fortunatissimo sequel.

Giacchetta e pantaloni a righe bianche e nere, camicia bianca e cravattino compongono il travestimento, mentre un trucco pallido cadaverico con ampie occhiaie viola corona il tutto. Qualche piccola chiazza verdognola (in perfetto stile ectoplasma) ai lati della bocca del bimbo o qua è là sul viso…et voilà: un piccolo spiritello dispettoso sarà pronto a divertirsi da matti nella notte più lunga dell’anno.

Dove acquistare i make up di Halloween

Quando si parla di trucco di Halloween per bambini non bisogna dimenticare la sicurezza. La pelle dei bimbi, infatti, è molto delicata e ha bisogno di trucchi e colori sicuri e a misura di bambino, quindi anallergici e privi di sostanze potenzialmente irritanti.

Sarebbe meglio acquistare prodotti nuovi, da utilizzare solo per il bimbo: condividere i trucchi può infatti portare a sviluppare fastidiose congiuntiviti, soprattutto per quanto riguarda i bimbi con gli occhi più delicati.

Se avete cosmetici già aperti in casa state attenti sia alla data di scadenza sia al Pao, cioè al periodo in cui i prodotti conservano le proprie caratteristiche dopo l’apertura: se è aperto da molto tempo è meglio acquistare una nuova palette.

Giotto Makeup

Giotto propone una linea di trucchi dermatologicamente testati: si tratta di matite cosmetiche e ombretti facili da applicare e che si rimuovono altrettanto semplicemente con acqua e sapone. Sono in vendita in diversi formati: blister singoli, confezioni assortite in colori classici o metallizzati oppure in set tematici, ad esempio per uno spaventoso trucco da vampiro o da strega!

Giotto, Makeup Vampire

Giotto, Makeup Strega

Mimooo Truccabimbi Halloween

Grazie a questo set, truccare i bambini per Halloween sarà davvero semplice. Il kit include infatti 16 pennarelli dalla punta morbida e dai colori brillanti ma atossici, realizzati in cera microcristallina non tossica. I colori sono semplici da togliere: si lavano con acqua e sapone.

Lictin Face Paint Kit

Nel kit colori per il viso troviamo 36 colori diversi, 10 pennelli di varie misure e 30 stencil: insomma, tutto il necessario per un perfetto make up di Halloween! Le tinte sono adatte a pelli sensibili, oltre che ipoallergeniche, atossiche e senza profumo; inoltre, la loro formula a base di acqua si applica facilmente e si toglie in maniera semplice, senza lasciare macchie sulla pelle o sui vestiti.

In copertina foto di Daisy Anderson da Pexels

