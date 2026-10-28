I cartoni di Halloween per bambini piccoli sono un modo divertente per avvicinare anche i più piccini all’atmosfera del 31 ottobre, tra zucche intagliate, fantasmini sorridenti, costumi buffi e avventure all’insegna della fantasia.

È importante scegliere storie adatte all’età, con personaggi rassicuranti, situazioni comprensibili e un pizzico di paura che si trasformi presto in una risata.

Dai brevi episodi delle serie prescolari agli speciali animati dedicati alla festa delle streghe, le possibilità sono numerose.

Alcuni cartoni aiutano a familiarizzare con le emozioni e a superare la paura del buio, mentre altri raccontano il significato del travestimento, del gioco in compagnia e del tradizionale dolcetto o scherzetto. Non mancano le avventure con mostriciattoli gentili, animali curiosi e piccoli eroi alle prese con misteri divertenti.

1.Bing – Halloween

Il coniglietto Bing affronta le piccole esperienze della quotidianità insieme agli amici e al suo adulto di riferimento, Flop. Nell’episodio dedicato ad Halloween, il mondo dei travestimenti e della festa viene raccontato attraverso situazioni vicine alla vita dei bambini.

Il linguaggio semplice e le emozioni riconoscibili rendono questa puntata un buon punto di partenza per parlare di costumi, sorprese e piccole paure.

Un episodio consigliato per bambini dai 2 anni, della durata di 7 minuti, disponibile nella raccolta speciale di Halloween di RaiPlay.

2.I Mini Cuccioli – Storie di Halloween

I Mini Cuccioli sono piccoli animali alle prese con situazioni quotidiane, giochi e scoperte. Le puntate a tema Halloween comprendono Storie di Halloween, Dolcetto o scherzetto e La zucca, tre proposte brevi che permettono di entrare nell’atmosfera della festa senza seguire una trama complessa.

Le zucche, i travestimenti e le avventure degli animaletti offrono spunti per riconoscere gli oggetti tipici di Halloween e familiarizzare con nuove parole.

Consigliato per bambini dai 2 anni, soprattutto per brevi momenti di intrattenimento nel pomeriggio o prima di un’attività creativa. Le durate indicate nella raccolta RaiPlay vanno da circa 5 a 6 minuti.

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3.Peppa Pig – Le mummie di Halloween

Peppa Pig è una delle serie più riconoscibili per i bambini in età prescolare. Le sue storie sono costruite intorno a giochi, amicizie, famiglia e situazioni quotidiane raccontate con ironia.

Per Halloween, la raccolta RaiPlay comprende Le mummie di Halloween, un contenuto particolarmente breve. La durata ridotta lo rende interessante per una pausa animata, mentre i personaggi conosciuti possono aiutare i bambini a sentirsi a proprio agio con un tema insolito.

Una visione adatta per bambini dai 2 anni che amano Peppa e le storie semplici. Dura circa 3 minuti.

4.Momonsters – Halloween

I Momonsters sono piccoli personaggi che scoprono il mondo attraverso esperienze, giochi e situazioni divertenti. L’episodio Halloween li accompagna nell’atmosfera della festa, tra travestimenti e curiosità.

Il tono giocoso aiuta a presentare Halloween come un’occasione per divertirsi e stare insieme. È anche uno spunto per parlare dei diversi costumi e lasciare spazio all’immaginazione.

Questo episodio è consigliato per bambini dai 3 anni che iniziano ad apprezzare storie un po’ più articolate, ma comunque brevi (dura 7 minuti). L’episodio è incluso nella raccolta di Halloween di RaiPlay.

5.Topo Tip – Halloween

Topo Tip è un piccolo topo curioso che vive esperienze familiari e impara a comprendere il mondo attraverso le proprie avventure. Nell’episodio Halloween, la festa diventa l’occasione per esplorare travestimenti, usanze e sensazioni nuove.

La serie è utile anche per introdurre conversazioni sulle emozioni: una maschera può sembrare strana, un rumore può sorprendere, ma conoscere ciò che accade aiuta a sentirsi più tranquilli.

La visione è consigliata per bambini dai 3 anni che apprezzano storie quotidiane e personaggi rassicuranti. L’episodio, della durata di 7 minuti, è presente nella selezione RaiPlay dedicata ad Halloween.

6.Summer & Todd – La festa di Halloween

Summer e Todd vivono avventure ambientate in fattoria, tra animali, lavoro di squadra e piccole scoperte. La puntata La festa di Halloween unisce l’ambientazione rurale alla preparazione della festa.

Zucche, decorazioni e personaggi animali consentono di raccontare Halloween attraverso immagini familiari e situazioni concrete. La storia può diventare anche un punto di partenza per decorare la casa con disegni e lavoretti autunnali.

L’episodio di 7 minuti è destinato a bambini dai 3 ai 6 anni che amano gli animali e le storie ambientate nella natura.

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7.Barbapapà – Il lupo di Halloween

La famiglia Barbapapà è conosciuta per le sue avventure che mettono al centro la collaborazione, la fantasia e il rispetto reciproco. Il lupo di Halloween porta i protagonisti in un contesto tipicamente autunnale, nel quale il tema del lupo si intreccia con l’atmosfera della festa.

Per i bambini che stanno iniziando ad affrontare piccole paure, una storia di questo tipo può offrire l’occasione per parlare di ciò che sembra minaccioso e di come affrontare le situazioni con l’aiuto degli altri.

È consigliato per bambini dai 3 ai 6 anni e dura 11 minuti. Su RaiPlay.

8.Super Monsters – Speciale Halloween

Super Monsters – Speciale Halloween racconta le avventure di piccoli mostri che utilizzano i loro poteri per diffondere lo spirito della festa nel vicinato. Uno degli obiettivi della storia è aiutare un amico nervoso a capire che non tutto ciò che sembra spaventoso è davvero pericoloso.

Il tema si presta a una riflessione semplice sulle emozioni e sull’accettazione delle differenze: anche i personaggi più insoliti possono essere gentili e avere bisogno di conforto. Il tono ottimista rende lo speciale interessante per un primo approccio al mondo dei mostri.

È consigliato per bambini dai 4 ai 6 anni che apprezzano le storie di amicizia e i personaggi fantastici. Netflix lo presenta come un contenuto per tutti, nella categoria dedicata ai bambini.

9.Hello Yoyo – Halloween

Per chi cerca un appuntamento più lungo, la raccolta RaiPlay include una puntata di Hello Yoyo dedicata ad Halloween. Il programma è pensato per il pubblico prescolare e utilizza personaggi, canzoni e situazioni coinvolgenti per introdurre parole ed esperienze nuove.

La durata complessiva di 28 minuti permette di immergersi nell’atmosfera della festa, ma non è necessario guardare tutto in una volta: per i bambini più piccoli è possibile interrompere la visione o dividerla in momenti più brevi.

Per bambini dai 3 ai 6 anni che amano musica, colori e attività interattive.

10.Trulli Tales – La zucca fantasma

Trulli Tales è una serie animata che unisce fantasia, cucina e avventure. In La zucca fantasma, uno degli elementi più classici di Halloween diventa il centro di una storia ambientata nel mondo magico della serie.

La presenza della zucca permette di collegare la visione a un’attività concreta: disegnare una zucca, decorare un cartoncino arancione oppure preparare insieme una merenda autunnale. In questo modo, l’esperienza non si esaurisce davanti allo schermo.

Per bambini dai 4 ai 6 anni che amano la magia e le storie con un piccolo mistero. Dura 11 minuti.

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11.Mortina – Lo scherzetto di Halloween

Mortina è una bambina zombie protagonista di avventure ironiche e misteriose. Nell’episodio Lo scherzetto di Halloween, il mondo dei personaggi mostruosi diventa lo sfondo di una storia dedicata alla festa.

Il personaggio rovescia in parte gli stereotipi tradizionali: una bambina dall’aspetto insolito può essere simpatica, curiosa e capace di vivere esperienze simili a quelle degli altri bambini. L’atmosfera, tuttavia, è più gotica rispetto a quella di molte serie prescolari.

Per chi è consigliato? Soprattutto per bambini di 5-6 anni che amano le storie di fantasmi e mostri e non si spaventano davanti a personaggi dall’aspetto particolare.

12.Le storie di paura di Masha

Le storie di paura di Masha è uno spin-off di Masha e Orso perfetto per chi cerca cartoni animati a tema Halloween. In questa serie, Masha racconta storie apparentemente spaventose che affrontano alcune delle paure più comuni nell’infanzia: il buio, i mostri, gli animali, i temporali e la paura di restare soli.

Ogni episodio presenta un protagonista alle prese con un timore che sembra insormontabile, ma che viene ridimensionato attraverso situazioni comiche e soluzioni sorprendenti. Il messaggio centrale è che spesso la paura cresce nella fantasia e può essere affrontata imparando a capire ciò che la provoca.

La serie si presta particolarmente bene al periodo di Halloween perché permette di avvicinarsi a fantasmi, creature misteriose e racconti da brivido senza puntare sull’horror realistico. È comunque importante ricordare che alcune puntate possono risultare più intense per i bambini particolarmente sensibili.

Per bambini dai 4 ai 6 anni che amano le storie misteriose e conoscono già Masha. Durata di ogni singolo episodio 5-6 minuti, su RaiPlay.

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13.La strega Rossella (Room on the Broom)

Tratto dal libro illustrato di Julia Donaldson e Axel Scheffler, La strega Rossella racconta la storia di una strega gentile che, durante il suo viaggio sulla scopa volante, incontra diversi animali e decide di accoglierli con sé.

La scopa diventa sempre più affollata e l’avventura si trasforma in una storia di amicizia, generosità e collaborazione. Non manca un momento di suspense con un drago, ma la vicenda mantiene un tono fiabesco e rassicurante.

Per bambini dai 3 anni in su che amano le storie di streghe e animali. Su PrimeVideo, dura 25 minuti.

14.Spookley, la zucca quadrata

Spookley è una zucca dalla forma quadrata che si sente diversa dalle altre zucche, tutte tonde. La sua particolarità, inizialmente motivo di insicurezza, si rivela una risorsa quando arriva il momento di affrontare una difficoltà.

L’ambientazione autunnale, le zucche e l’atmosfera della festa rendono questo film perfetto per Halloween, mentre il messaggio sull’accettazione delle differenze lo rende interessante anche dal punto di vista educativo.

Per bambini dai 4 ai 6 anni che iniziano a comprendere temi come amicizia, diversità e fiducia in sé stessi. 45 minuti, su Netflix.

15.Curious George: A Halloween Boo Fest

La curiosa scimmietta George è protagonista di un’avventura autunnale che ruota attorno a una festa di Halloween e al mistero di uno spaventapasseri leggendario. La curiosità del protagonista lo spinge a cercare risposte e a scoprire che dietro una storia apparentemente spaventosa possono esserci spiegazioni sorprendenti.

Il racconto mescola mistero, umorismo e amicizia, con un ritmo più disteso rispetto a quello di molti film d’animazione contemporanei.

Una storia che dura 58 minuti, su Prime Video per bambini dai 3 ai 6 anni che amano gli animali e le piccole indagini.

16.Shaun, vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A.

In questa avventura animata in stop-motion, Shaun e gli animali della fattoria si preparano ad Halloween coltivando zucche. Quando compare una misteriosa creatura, la situazione si complica e Shaun deve cercare di salvare la fattoria.

L’umorismo visivo tipico della serie rende la storia interessante per chi ama le avventure senza dialoghi complessi. Tuttavia, la presenza di una creatura misteriosa e di momenti di suspense rende il film meno indicato per i bambini più piccoli.

Ha una durata più lunga di quasi 90 minuti, consigliato per bambini di 6 anni che amano Shaun e le storie movimentate. Esce in Italia il 28 ottobre 2026.

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