Come apparecchiare la tavola di Halloween con i bambini

Per apparecchiare una tavola di Halloween con i bambini ci sono alcuni dettagli che non possono assolutamente mancare. Il primo elemento a cui fare attenzione è la scelta di una palette di colori che richiami questo evento: l’arancione e il nero in primis, ma anche tocchi di bianco, di rosso e di viola. A questo punto, via libera alle decorazioni di Halloween per la tavola!

Un bel centrotavola a tema contribuirà a creare la giusta atmosfera, mentre i segnaposto non solo indicheranno agli ospiti dove sedersi, ma daranno quel tocco di “spaventosa” originalità in più alla mise en place. Sia i centrotavola che i segnaposto possono essere acquistati, ma se i vostri bambini sono creativi e amano i lavoretti possono crearli con le loro mani.

Segnaposto fai da te

Che si tratti di un pranzo o di una cena di Halloween in famiglia o dedicata esclusivamente ai bambini, la tavola non può dirsi completa senza dei segnaposto “spaventosi” che indichino agli ospiti dove sedersi e che al tempo stesso arricchiscano la mise en place.

I segnaposto più semplici si possono realizzare in pochi minuti: ritagliate nel cartoncino delle sagome a tema – ad esempio fantasmini, piccole zucche, ragnetti… – e dopo averli decorati scrivete il nome dell’invitato. A questo punto basterà una molletta per attaccare il segnaposto al tovagliolo oppure al bicchiere.

Segnaposto a forma di pipistrello

Occorrente

Cartoncino nero;

forbici;

pennarelli bianchi o colorati.

Procedimento

Ritagliate tanti pipistrelli da un cartoncino nero e con dei pennarelli bianchi o colorati scrivete semplicemente i nomi dei vostri ospiti. Questo semplicissimo segnaposto di Halloween è di sicuro effetto e contribuirà a creare un’atmosfera davvero mostruosa!

Segnaposto a forma di zucca

Occorrente

Piccole zucche;

coltello o taglierino;

bigliettini;

pennarelli colorati.

Procedimento

La zucca è il simbolo non solo dell’autunno, ma anche di Halloween: basti pensare alla leggenda di Jack O’Lantern e alle tante zucche ghignanti che illuminano le finestre in questo periodo. Un segnaposto a forma di zucca servirà quindi a dare un tocco di colore alla tavola di Halloween. Si possono prendere delle mini zucche vere e tagliare il picciolo per il lungo quasi fino in fondo: in questa fessura si può infilare il bigliettino con il nome del commensale. Questo segnaposto fai da te si può declinare in diversi modi, ad esempio usando zucche all’uncinetto oppure con versioni in plastica o legno.

Idee di mise en place

Come apparecchiare la tavola di Halloween con i bambini? Il primo elemento a cui pensare è la tovaglia, il cui colore sarà la base per tutti gli altri dettagli e per le decorazioni.

Il nero, il viola e il blu sono colori scuri su cui le decorazioni risalteranno molto, soprattutto quelle di colore chiaro o colorate, mentre l’arancione, altrettanto adatto, darà un’atmosfera più allegra. Se sceglierete delle pratiche tovaglie di carta, nulla vieta di decorarle a vostro piacere con pipistrelli stilizzati, ragnetti e ragnatele!

I tovaglioli dovranno essere a tema, di colore simile oppure contrastante: cosa ne dite, ad esempio, di tovaglioli neri su una tovaglia arancione? Si possono usare anche delle tovagliette o dei sottopiatti per creare una mise en place ancora più raffinata.

Per aggiungere un ulteriore tocco di colore alla vostra tavola di Halloween potete optare per piatti e bicchieri di carta, ovviamente in colori a tema come il viola, il nero o l’arancione! Non possono poi mancare tante candeline accese, magari inserite in portacandela ricavati scavando piccole zucche.

Centrotavola paurosi

Il tocco finale per apparecchiare la tavola di Halloween è sicuramente un centrotavola pauroso, che sarà ancora più bello e originale se sarà creato dalle mani dei bambini. Le idee semplici e veloci da realizzare non mancano, ma non per questo saranno di minore effetto!

Centrotavola con la zucca intagliata

Occorrente

Zucca intagliata;

alzata o ceppo di legno come appoggio;

piccole decorazioni a tema.

Procedimento

Una zucca intagliata è quasi d’obbligo quando arriva Halloween: la nostra creazione può essere usata anche come scenografico centrotavola! Basterà porla sopra ad una alzatina di legno e abbinarla ad altre piccole decorazioni come candeline, sagome in cartoncino, rametti e altre zucche più piccole per creare un centrotavola che renda la tavola unica e originale.

Centrotavola zucchetta e biscotti

Occorrente

Un grande piatto di legno;

una zucca;

biscotti di Halloween.

Procedimento

Un’idea insolita e golosa per un centrotavola di Halloween fai da te? È semplicissimo da realizzare: mettete in un grande piatto in legno una zucchetta e disponetevi intorno tanti biscotti a forma di zucca, fantasmino, pipistrello e così via. L’unico inconveniente sarà che il vostro centrotavola non arriverà intatto alla fine della cena!

Centrotavola con frase a tema

Occorrente

Tessere in legno o in cartoncino;

pennarelli colorati;

decorazioni a forma di zucca o di ragnetto.

Procedimento

Su alcuni piccoli cartoncini o su delle tessere in legno scrivete le lettere che preferite, poi usatele per comporre uno spaventoso messaggio al centro della vostra tavola. Non dimenticata di circondare la vostra frase ad effetto con delle decorazioni a forma di zucca o di ragnetto: effetto assicurato!

In breve Colori, decorazioni e dettagli a tema possono fare la differenza quando si tratta di apparecchiare la tavola di Halloween. Se i bambini sono amanti dei lavoretti, poi, segnaposti e centrotavola possono essere creati con il fai da te.

