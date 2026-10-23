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Per apparecchiare una tavola con i bambini per la notte del 31 ottobre ci sono alcuni dettagli che sono assolutamente imperdibili. Il primo elemento a cui fare attenzione è la scelta di una palette di colori che richiami questo evento: l’arancione e il nero in primis, ma anche tocchi di bianco, di rosso e di viola. A questo punto, via libera alle decorazioni di Halloween per la tavola!
Che si tratti di un pranzo o di una cena in famiglia o dedicata esclusivamente ai bambini, la tavola non può dirsi completa senza dei segnaposto “spaventosi” che indichino agli ospiti dove sedersi e che al tempo stesso arricchiscano la mise en place.
I segnaposto più semplici si possono realizzare in pochi minuti: ritagliate nel cartoncino delle sagome a tema – ad esempio fantasmini, piccole zucche, ragnetti… – e, dopo averle decorate, scrivete il nome dell’invitato. A questo punto basterà una molletta per attaccare il segnaposto al tovagliolo oppure al bicchiere.
Il tocco finale per apparecchiare è sicuramente un centrotavola pauroso, che contribuirà a creare la giusta atmosfera e sarà ancora più bello e originale se verrà creato dalle mani dei bambini. Sia i centrotavola che i segnaposto possono essere acquistati già pronti, ma se i vostri piccoli amano i lavoretti creativi, le idee semplici e veloci da realizzare da soli non mancano: non per questo saranno di minore effetto!
Scopri qui inoltre come preparare un ottimo menù di Halloween
Segnaposto a forma di pipistrello
Occorrente
- cartoncino nero
- forbici
- pennarelli bianchi o colorati.
Procedimento
Ritagliate tanti pipistrelli da un cartoncino nero e con dei pennarelli bianchi o colorati scrivete semplicemente i nomi dei vostri ospiti. Questo semplicissimo segnaposto di Halloween è di sicuro effetto e contribuirà a creare un’atmosfera davvero mostruosa!
Segnaposto a forma di zucca
Occorrente
- piccole zucche
- coltello o taglierino
- bigliettini
- pennarelli colorati.
Procedimento
La zucca è il simbolo non solo dell’autunno, ma anche di Halloween: basti pensare alla leggenda di Jack O’Lantern e alle tante zucche ghignanti che illuminano le finestre in questo periodo. Un segnaposto a forma di zucca servirà quindi a dare un tocco di colore alla tavola di Halloween. Si possono prendere delle mini zucche vere e tagliare il picciolo per il lungo quasi fino in fondo: in questa fessura si può infilare il bigliettino con il nome del commensale. Questo segnaposto fai da te si può declinare in diversi modi, ad esempio usando zucche all’uncinetto oppure con versioni in plastica o legno.
Segnaposto a forma di cappello da strega
Occorrente
- un foglio di carta nero
- un paio di forbici
- colla
- un compasso
- una matita
- pennarelli bianchi
Procedimento
Per fare la punta del cappello, ritaglia un quarto di cerchio da un cartoncino nero, arrotolalo a forma di cono e incolla i bordi. Per la base, disegna un cerchio più grande con il compasso e ritaglialo. Al centro, disegna il perimetro della base del cono e fai dei tagli a raggio dal centro per creare delle linguette. Piega le linguette verso l’alto e incolla il cono sopra di esse. Sulla tesa, puoi scrivere il nome dell’invitato per creare un divertente segnaposto, oppure disegnare dei ragnetti con un pennarello bianco.
Idee di mise en place
Il primo elemento a cui pensare per una tavola di Halloween è la tovaglia, il cui colore sarà la base per tutti gli altri dettagli e per le decorazioni.
Il nero, il viola e il blu sono colori scuri su cui le decorazioni risalteranno molto, soprattutto quelle di colore chiaro o colorate, mentre l’arancione, altrettanto adatto, darà un’atmosfera più allegra. Se sceglierete delle pratiche tovaglie di carta, nulla vieta di decorarle a vostro piacere con pipistrelli stilizzati, ragnetti e ragnatele!
I tovaglioli dovranno essere a tema, di colore simile, oppure contrastante: cosa ne dite, ad esempio, di tovaglioli neri su una tovaglia arancione? Si possono usare anche delle tovagliette o dei sottopiatti per creare una mise en place ancora più raffinata.
Per aggiungere un ulteriore tocco di colore alla vostra tavola di Halloween potete optare per piatti e bicchieri di carta, ovviamente in colori a tema come il viola, il nero o l’arancione! Non possono poi mancare tante candeline accese, magari inserite in portacandela ricavati scavando piccole zucche.
Centrotavola con zucca intagliata
Il tocco finale per apparecchiare la tavola di Halloween è sicuramente un centrotavola pauroso, che sarà ancora più bello e originale se verrà creato dalle mani dei bambini. Le idee semplici e veloci da realizzare non mancano, ma non per questo saranno di minore effetto!
Occorrente
- zucca intagliata
- alzata o ceppo di legno come appoggio
- piccole decorazioni a tema.
Procedimento
Una zucca intagliata è quasi d’obbligo quando arriva Halloween: la nostra creazione può essere usata anche come scenografico centrotavola! Basterà porla sopra ad un’alzatina di legno e abbinarla ad altre piccole decorazioni come candeline, sagome in cartoncino, rametti e altre zucche più piccole per creare un centrotavola che renda la tavola unica e originale.
Centrotavola zucchetta e biscotti
Occorrente
- un grande piatto di legno
- una zucca
- biscotti di Halloween.
Procedimento
Un’idea insolita e golosa per un centrotavola di Halloween fai da te? È semplicissimo da realizzare: mettete in un grande piatto in legno una zucchetta e disponetevi intorno tanti biscotti a forma di zucca, fantasmino, pipistrello e così via. L’unico inconveniente sarà che il vostro centrotavola non arriverà intatto alla fine della cena!
Centrotavola con frase a tema
Occorrente
- tessere in legno o in cartoncino
- pennarelli colorati
- decorazioni a forma di zucca o di ragnetto.
Procedimento
Su alcuni piccoli cartoncini o su delle tessere in legno scrivete le lettere che preferite, poi usatele per comporre uno spaventoso messaggio al centro della vostra tavola. Non dimenticate di circondare la vostra frase ad effetto con delle decorazioni a forma di zucca o di ragnetto: effetto assicurato!
Fonti / Bibliografia
- Centrotavola di Halloween: 5 idee per un fai da te “da paura” - Cose di CasaTante idee fai da te per creare un centrotavola di Halloween ad effetto e stupire gli ospiti durante la cena del 31 ottobre.