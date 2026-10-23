Per apparecchiare una tavola con i bambini per la notte del 31 ottobre ci sono alcuni dettagli che sono assolutamente imperdibili. Il primo elemento a cui fare attenzione è la scelta di una palette di colori che richiami questo evento: l’arancione e il nero in primis, ma anche tocchi di bianco, di rosso e di viola. A questo punto, via libera alle decorazioni di Halloween per la tavola!

Che si tratti di un pranzo o di una cena in famiglia o dedicata esclusivamente ai bambini, la tavola non può dirsi completa senza dei segnaposto “spaventosi” che indichino agli ospiti dove sedersi e che al tempo stesso arricchiscano la mise en place.

I segnaposto più semplici si possono realizzare in pochi minuti: ritagliate nel cartoncino delle sagome a tema – ad esempio fantasmini, piccole zucche, ragnetti… – e, dopo averle decorate, scrivete il nome dell’invitato. A questo punto basterà una molletta per attaccare il segnaposto al tovagliolo oppure al bicchiere.

Il tocco finale per apparecchiare è sicuramente un centrotavola pauroso, che contribuirà a creare la giusta atmosfera e sarà ancora più bello e originale se verrà creato dalle mani dei bambini. Sia i centrotavola che i segnaposto possono essere acquistati già pronti, ma se i vostri piccoli amano i lavoretti creativi, le idee semplici e veloci da realizzare da soli non mancano: non per questo saranno di minore effetto!

Scopri qui inoltre come preparare un ottimo menù di Halloween

Segnaposto a forma di pipistrello

Occorrente

cartoncino nero

forbici

pennarelli bianchi o colorati.

Procedimento

Ritagliate tanti pipistrelli da un cartoncino nero e con dei pennarelli bianchi o colorati scrivete semplicemente i nomi dei vostri ospiti. Questo semplicissimo segnaposto di Halloween è di sicuro effetto e contribuirà a creare un’atmosfera davvero mostruosa!

Segnaposto a forma di zucca

Occorrente

piccole zucche

coltello o taglierino

bigliettini

pennarelli colorati.

Procedimento

La zucca è il simbolo non solo dell’autunno, ma anche di Halloween: basti pensare alla leggenda di Jack O’Lantern e alle tante zucche ghignanti che illuminano le finestre in questo periodo. Un segnaposto a forma di zucca servirà quindi a dare un tocco di colore alla tavola di Halloween. Si possono prendere delle mini zucche vere e tagliare il picciolo per il lungo quasi fino in fondo: in questa fessura si può infilare il bigliettino con il nome del commensale. Questo segnaposto fai da te si può declinare in diversi modi, ad esempio usando zucche all’uncinetto oppure con versioni in plastica o legno.

Segnaposto a forma di cappello da strega

Occorrente

un foglio di carta nero

un paio di forbici

colla

un compasso

una matita

pennarelli bianchi

Procedimento

Per fare la punta del cappello, ritaglia un quarto di cerchio da un cartoncino nero, arrotolalo a forma di cono e incolla i bordi. Per la base, disegna un cerchio più grande con il compasso e ritaglialo. Al centro, disegna il perimetro della base del cono e fai dei tagli a raggio dal centro per creare delle linguette. Piega le linguette verso l’alto e incolla il cono sopra di esse. Sulla tesa, puoi scrivere il nome dell’invitato per creare un divertente segnaposto, oppure disegnare dei ragnetti con un pennarello bianco.

Idee di mise en place

Il primo elemento a cui pensare per una tavola di Halloween è la tovaglia, il cui colore sarà la base per tutti gli altri dettagli e per le decorazioni.

Il nero, il viola e il blu sono colori scuri su cui le decorazioni risalteranno molto, soprattutto quelle di colore chiaro o colorate, mentre l’arancione, altrettanto adatto, darà un’atmosfera più allegra. Se sceglierete delle pratiche tovaglie di carta, nulla vieta di decorarle a vostro piacere con pipistrelli stilizzati, ragnetti e ragnatele!

I tovaglioli dovranno essere a tema, di colore simile, oppure contrastante: cosa ne dite, ad esempio, di tovaglioli neri su una tovaglia arancione? Si possono usare anche delle tovagliette o dei sottopiatti per creare una mise en place ancora più raffinata.

Per aggiungere un ulteriore tocco di colore alla vostra tavola di Halloween potete optare per piatti e bicchieri di carta, ovviamente in colori a tema come il viola, il nero o l’arancione! Non possono poi mancare tante candeline accese, magari inserite in portacandela ricavati scavando piccole zucche.

Centrotavola con zucca intagliata

Il tocco finale per apparecchiare la tavola di Halloween è sicuramente un centrotavola pauroso, che sarà ancora più bello e originale se verrà creato dalle mani dei bambini. Le idee semplici e veloci da realizzare non mancano, ma non per questo saranno di minore effetto!

Occorrente

zucca intagliata

alzata o ceppo di legno come appoggio

piccole decorazioni a tema.

Procedimento

Una zucca intagliata è quasi d’obbligo quando arriva Halloween: la nostra creazione può essere usata anche come scenografico centrotavola! Basterà porla sopra ad un’alzatina di legno e abbinarla ad altre piccole decorazioni come candeline, sagome in cartoncino, rametti e altre zucche più piccole per creare un centrotavola che renda la tavola unica e originale.

Centrotavola zucchetta e biscotti

Occorrente

un grande piatto di legno

una zucca

biscotti di Halloween.

Procedimento

Un’idea insolita e golosa per un centrotavola di Halloween fai da te? È semplicissimo da realizzare: mettete in un grande piatto in legno una zucchetta e disponetevi intorno tanti biscotti a forma di zucca, fantasmino, pipistrello e così via. L’unico inconveniente sarà che il vostro centrotavola non arriverà intatto alla fine della cena!

Centrotavola con frase a tema

Occorrente

tessere in legno o in cartoncino

pennarelli colorati

decorazioni a forma di zucca o di ragnetto.

Procedimento

Su alcuni piccoli cartoncini o su delle tessere in legno scrivete le lettere che preferite, poi usatele per comporre uno spaventoso messaggio al centro della vostra tavola. Non dimenticate di circondare la vostra frase ad effetto con delle decorazioni a forma di zucca o di ragnetto: effetto assicurato!

In breve Colori, decorazioni e dettagli a tema sono indispensabili per creare l’atmosfera giusta sulla tavola il 31 ottobre. Meglio ancora, poi, se fatte a mano dai bambini, che potranno divertirsi aggiungendo il loro tocco personale alla festa di Halloween con i loro “spaventosi” lavoretti.