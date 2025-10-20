I costumi di Halloween devono essere prima di tutto semplici da indossare e da togliere, di impatto e preferibilmente non troppo costosi: sono tante le idee disponibili sia online che nei negozi, dai grandi classici (come zucca, scheletro, strega e zombie), ai travestimenti ispirati a icone del mondo del cinema e all’immaginario horror come Mercoledì Addams e La Sposa Cadavere.

Vestiti per bambino: dal fantasma allo scheletro, i più terrificanti

Se si ha una buona manualità si può pensare ad organizzarsi con i travestimenti fai da te davvero spaventosi, ma le possibilità tra cui poter scegliere per la notte del 31 ottobre non mancano, anche se non si ha avuto modo (o tempo) di cimentarsi con ago e filo.

Iniziamo dagli outfit per lui. Il fantasma resta uno dei più gettonati e fa sempre un figurone; basta solo aggiungere al costume dei collant o una calzamaglia bianca coprente per completare il look.

Deguisement Halloween Enfant, Costume da fantasma. Prezzo: 13,99€

Trasformate il vostro bambino in un inquietante Joker. In questo caso al costume, da acquistare comodamente online con un click, va abbinato un trucco di Halloween ad hoc ispirato proprio al celebre personaggio dei fumetti antagonista di Batman: viso pallidissimo e ghigno malefico sono i suoi tratti distintivi.

Ciao, Joker Costume bambino DC Comics. Prezzo: 29,19€

Il costume da scheletro è un altro grande classico. Lo si può creare con una tuta nera aderente e un po’ di bravura nel disegnare le ossa con un pennarello bianco. In alternativa, si possono trovare tante proposte online, anche per i bimbi più piccoli.

Ciao, Scheletrino Costume baby. Prezzo: 16,90€

Tra i tanti travestimenti di Halloween tra cui poter scegliere per i maschietti si distingue, anche quest’anno, quello da Dracula, il vampiro più famoso di tutti i tempi. Puntate su un costume particolareggiato, in perfetto stile gotico, e non dimenticate di aggiungere un bel paio di canini sporgenti.

Spooktacular Creations, Costume da vampiro gotico. Prezzo: 29,99€ – 35,99€

Su Amazon si trovano costumi di Halloween ricchi di accessori e ben strutturati, come questo travestimento da zombie semplicemente spaventoso. Si compone di maglietta e pantaloni, maschera da zombie, guanti e tanti altri accessori da paura.

Ulikey, Costume zombie bambino. Prezzo: 34,99€ – 36,99€

Se siete alla ricerca di un vestito originale e insolito, vi consigliamo di tenere in considerazione lo spaventapasseri testa di zucca. Un travestimento inusuale che non passerà inosservato.

Spooktacular Creations, Spaventapasseri testa di zucca. Prezzo: 41,99€ – 44,99€

Un iconico personaggio tratto dall’immaginario cinematografico è Darth Vader, l’inconfondibile villain dell’universo Star Wars. Il suo costume farà furore in tutti i party, soprattutto se arricchito da effetti speciali come suoni e lucine!

Disney, Costume bimbi con effetti sonori Darth Wader Star Wars. Prezzo: 48,00€

Concentriamoci, adesso, sui vestiti di Halloween per bambini molto piccoli e per neonati. Delizioso questo costume di Halloween da pipistrello. Si tratta di un pagliaccetto, quindi facile da mettere e da togliere, con grandi ali e sulla schiena la scritta “My 1st Halloween“, per un primo Halloween da ricordare.

Meanju, Costume pipistrello pagliaccetto bambino. Prezzo: 13,99€

Se i bimbi sono molto piccoli, può essere più comodo scegliere un bel pigiamino o una tutina a tema, decorati con motivi spaventosi o che ricordano il mondo delle zucche di Halloween, ma che lascino comunque il piccolo libero di muoversi e che siano semplici da mettere e togliere, pur rispettando il “dress code” della serata.

Prénatal, Tutina neonato Halloween. Prezzo: 19,99€

Vestiti per bambina: Malefica, Mercoledì Addams e gli altri travestimenti

I costumi per bambina consentono, se possibile, di sbizzarrirsi ancora di più con idee e travestimenti particolari, un po’ folli e fuori dagli schemi.

Tra i personaggi più amati (o faremmo meglio a dire odiati!) di casa Disney, c’è Malefica. Tante le proposte a tema presenti su Amazon, tra cui questo set che comprende abito in tulle nero, coprispalle alato e copricapo.

AMOBON, Malefica Costume bambina. Prezzo: 37,95€

Chi non è stato travolto dalla Mercoledì Addams mania? La piccola della famiglia Addams ha raggiunto l’apice della popolarità tra le nuove generazioni e tra i più piccoli grazie al grande successo della serie Netflix Mercoledì con Jenna Ortega – di cui finalmente è disponibile la seconda stagione – e i suoi look saranno protagonisti anche per questo Halloween.

MeYuxg, Vestito Mercoledì Addams bambina. Prezzo: 30,99€

Sono due i costumi tra cui poter scegliere: quello dell’ormai celebre ballo di Mercoledì, ovvero l’abito nero di tulle a balze, e ovviamente il suo signature look con abito nero e camicia bianca.

Rubie’s, Costume uniforme Mercoledì Addams. Prezzo: 12,49€ – 19,99€

Restando nell’affascinante immaginario burtoniano, un costume molto originale è quello ispirato a “La sposa cadavere“, film di animazione del 2005, che ruota attorno a una storia d’amore malinconica e divertente al tempo stesso e vede come protagonista la dolcissima Emily, col suo iconico abito di nozze.

Smiffys, Corpse Bride: costume di Emily (vestito e cerchietto con velo e accessori per capelli). Prezzo 31,53€ – 34,77€

Non mancano travestimenti e costumi di Halloween più classici e tradizionali: si rifanno all’immaginario dell’horror e del brivido, “scomodando” soggetti iconici come gli zombie, la Morte e le streghe.

Spooktacular Creations, Costume da Morte luminoso al buio. Prezzo: 34,99€

Il vestito di Halloween da strega è un evergreen intramontabile. Ci sono tantissime varianti di questo travestimento, tra cui alcuni costumi pensati anche per le bambine molto piccole. Vi consigliamo di scegliere un set completo, comprensivo di costume e accessori come il cappello a punta e la scopa volante.

Rubie’s, Costume da strega bambina. Prezzo: 19,90€ – 21,24€

Fiestas Guirca, Costume da streghetta bebè. Prezzo: 18,78€ – 29,56€

Perché non scegliere, invece un costume originale e diverso dal solito, ma comunque spaventoso, come ad esempio un travestimento da clown insanguinato, uno spaventoso scheletro, oppure il travestimento da Calavera Catrina, la coloratissima icona della tradizione messicana?

Se festeggiate la notte del 31 ottobre in famiglia, una bellissima idea è quella di pensare a un costume o un pigiama abbinato per tutti che riprenda i classici temi di Halloween, dalla zucca allo scheletro, sia per i piccoli di casa che per i genitori, che potranno divertirsi insieme davanti a una bella cena con menù a tema o guardando film spaventosi.

Foto di Charles Parker via pexels.com

