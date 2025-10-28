Dolci di Halloween facili e golosi da realizzare coi bambini: 9 “terrificanti” ricette

Il 31 ottobre è l’occasione giusta per lasciar correre la fantasia anche in cucina: per un goloso fine pasto, per una merenda da condividere con gli amichetti, per prepararsi con gusto alla fatidica domanda “dolcetto o scherzetto?”… insomma, qualsiasi sia l’occasione, torte e biscotti ad Halloween non possono proprio mancare! E non è necessario essere provetti pasticceri: molte ricette sono davvero semplici, tanto che le potrete cucinare con la collaborazione dei bimbi.

1) Torta di zucca e miele

In occasione di questa festa qualsiasi torta andrà bene, a fare la differenza saranno le decorazioni: potete sbizzarrirvi con una copertura di panna bianca decorata con ragnatele di cioccolato oppure una decorazione più complessa con piccole zucche e decorazioni a tema. Se volete provare una ricetta tipica potete cimentarvi con una torta alla zucca. Vediamo insieme come fare!

Ingredienti

250 grammi di zucca

150 grammi di zucchero

150 grammi di farina 00

50 grammi di farina di riso

2 uova

50 ml di olio di semi

mezza bustina di lievito per dolci

un cucchiaio di miele

Procedimento

Per prima cosa, cuocete la zucca a vapore o al forno per una decina di minuti, poi una volta cotta frullatela insieme al cucchiaio di miele e con l’olio. A parte, montate le uova con lo zucchero, poi aggiungete la zucca tiepida al composto di uova e zucchero. A questo punto potete aggiungere poco alla volta le farine e il lievito, mescolando bene e facendo attenzione ai grumi. Versate il composto in uno stampo da 22 centimetri di diametro rivestito di carta da forno e cuocete in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti. Quando la torta di Halloween sarà fredda potrete divertirvi con le decorazioni!

2) Cupcake spaventosi

Per celebrare questa festa non c’è nulla di meglio di un dolce made in Usa: i cupcake, ovviamente a tema. Si tratta delle tipiche tortine americane ricoperte di frosting fatto con formaggio spalmabile, burro e zucchero, che può essere lasciato bianco o colorato con del colorante alimentare.

Ingredienti per la base

125 grammi di yogurt intero

160 grammi di farina

2 uova

90 grammi di zucchero di canna

100 ml di olio di semi

40 grammi di burro

1 cucchiaino di lievito

1 bustine di vanillina

Per il frosting

125 grammi di panna montata

125 grammi di formaggio spalmabile

1 cucchiaio di zucchero a velo

Procedimento

In una ciotola mescolate bene lo yogurt, le uova e l’olio di semi fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Aggiungete tutti gli ingredienti secchi e amalgamateli bene. Distribuite il composto nei pirottini imburrati e informate a 180°C per 25 minuti; nel frattempo preparate il frosting montando la panna e a parte mescolando formaggio spalmabile e zucchero a velo. Unite i due composti e, quando i cupcake si saranno raffreddati, decorateli con l’aiuto di una tasca da pasticcere.

Con i cupcake ci si può davvero sbizzarrire! Ad esempio, i muffin si possono preparare nella versione al cioccolato e i frosting colorare con toni fluo o con il nero, tipici della festa più paurosa dell’anno.

Ingredienti per 12 cupcake

Per l’impasto dei muffin

200 g di farina 00

160 g di zucchero

2 uova

120 g di burro (ammorbidito)

120 ml di latte

100 g di cioccolato fondente

1/2 bustina di lievito per dolci

Per il frosting

300 g di formaggio spalmabile tipo Philadelphia

150 g di burro (ammorbidito)

125 g di zucchero a velo

1 cucchiaino di essenza di vaniglia

coloranti alimentari nero e verde

Per completare

confettini colorati, zuccherini, occhietti di zucchero

Procedimento

Per l’impasto dei muffin

Mettete in una ciotola lo zucchero e il burro morbido a pezzi e lavorate i due ingredienti con le fruste di uno sbattitore elettrico, o la frusta a filo di una planetaria, fino a ottenere una crema. Aggiungete le uova, una alla volta, assicurandovi che ognuno sia stato ben assorbito prima di aggiungere il successivo. Unite alla crema il cioccolato fuso intiepidito e lavorate per amalgamarlo agli altri ingredienti. Aggiungete la farina setacciata insieme al lievito per dolci a cucchiaiate, alternandola al latte. Incorporate bene tutti gli ingredienti. Con l’impasto preparato riempite i pirottini di uno stampo per muffin, riempiendoli per i 2/3 della loro capacità. Infornate i dolcetti in forno statico preriscaldato a 180°C per 20 minuti circa, quindi sfornateli e lasciateli raffreddare completamente.

Per il frosting e la decorazione

Mettete in una ciotola il burro ammorbidito a pezzi e lavorate con le fruste per ottenere una crema. Aggiungete il formaggio e lavorate, sempre con le fruste, per incorporarlo bene al burro. Unite anche lo zucchero a velo e, in ultimo, l’essenza di vaniglia: alla fine, dovrete ottenere una crema spumosa. Dividete la crema in due ciotole e coloratela con i due coloranti alimentari, aggiungendone poco alla volta, fino ad arrivare alla tonalità desiderata. Mettete i frosting verde e nero in due sac à poche con beccuccio a stella e decorate a piacere i cupcakes con gli zuccherini.

3) Biscotti di Halloween

Qui potrete davvero far scatenare la fantasia dei bambini: i biscotti di Halloween sono amatissimi e semplici da preparare, oltre che realizzabili in una grande quantità di varianti diverse. La versione più semplice prevede la preparazione di una frolla classica, con cui poi potrete realizzare zucche, pipistrelli, teschi, fantasmi, gatti e tanto altro ancora: riuscirete a tenere occupati i vostri bambini per molto tempo!

Ingredienti

250 grammi di farina 00

150 grammi di burro

100 grammi di zucchero a velo

40 grammi di tuorli

1 bustina di vanillina

2 grammi di sale

della scorza di limone

pasta da zucchero di diversi colori o penne colorate per dolci

Procedimento

Mescolate farina, zucchero, burro ammorbidito, sale, tuorli d’uovo, vanillina e scorza di limone: lavorateli con le mani fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Formate un panetto, avvolgetelo in un po’ di pellicola alimentare e mettetelo in frigorifero per una mezz’ora circa. Trascorso questo tempo, prendete la vostra frolla, lavoratela ancora un po’ con le mani e stendetela con l’aiuto di un matterello, cercano di ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro.

4. Con l’aiuto di appositi stampini per biscotti tagliate i vostri biscotti a forma di pipistrello, teschio, zucca e tutto ciò che la fantasia suggerisce.

5. Cuoceteli in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 10 minuti; dopo averli fatti raffreddare potete sbizzarrirvi con le decorazioni.

Una variante semplice e di grande effetto dei biscotti di Halloween? Dategli una forma rettangolare (o comprateli già fatti) e decorateli con del cioccolato come se fossero piccole lapidi!

Per preparare biscotti a regola d’arte, Marcato propone “Halloween Cookies”, un kit semplicissimo da usare che include tutto il necessario per preparare golosi cookies decorati con le formine di zucca:

un mattarello decorativo in legno e acciaio con motivo zucche

in legno e acciaio un tagliabiscotti rotondo

un ricettario multilingue con tante idee sfiziose… e, per i piccoli cuochi, un simpatico gioco ritagliabile sul retro della confezione

4) Cake pops teschietti

I bambini (e non solo) in genere amano i cake pops per la loro forma di lecca lecca. Se avete in programma di organizzare una festa di Halloween con i bambini, saranno sicuramente un’idea divertente e golosissima che farà felice tutti i bambini. Sono anche molto facili da realizzare, vediamo insieme come.

Ingredienti

pan di Spagna

crema di nocciole, marmellata o altra crema spalmabile a piacimento

stecchini di legno

200 gr cioccolato fondente o bianco

zuccherini, scaglie di cioccolato o codette per decorare

Procedimento

Prendete il pan di Spagna già pronto, sbriciolatelo e mescolatelo con un po’ di crema di nocciole oppure di marmellata o di ricotta. Con il composto ottenuto formate delle palline da infilzare su uno stecco di legno e da far rassodare in frigorifero o in freezer. A questo punto sarete pronti per le decorazioni: mettete a sciogliere il cioccolato bianco o fondente a bagnomaria, prendete poi i bastoncini di cake pops e immergeteli dentro, poi procedete passandoli negli con zuccherini e adornatoli ancora con codette, scaglie di cioccolato e dettagli spaventosi, a seconda di come preferite.

5) Torta ragnatela al cioccolato

Un tripudio di cioccolatosa dolcezza caratterizzano questo dolce tanto simpatico quanto goloso: il dettaglio dei ragnetti tridimensionali, poi, è una vera chicca che renderà la torta protagonista indiscussa del party del 31 ottobre.

Ingredienti per 6 persone

150 g di farina tipo 2

30 ml di latte

50 g di farina di mandorle

4 uova

150 g di zucchero di canna

1 bustina di lievito per dolci

80 ml di olio di semi di girasole

50 g di frutta secca

100 g di cioccolato fondente

cioccolato bianco fuso per decorare

cioccolatini sferici tipo Lindt

occhietti di zucchero

Procedimento

In una ciotola lavorate le uova con lo zucchero di canna fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Unite al composto di uova anche la farina e il lievito setacciati, la farina di mandorle, l’olio e il latte. Amalgamate il tutto con l’aiuto delle fruste elettriche. A questo punto aggiungete anche il cioccolato tritato grossolanamente, il mix di frutta secca tritata e amalgamate bene utilizzando un cucchiaio di legno. Oliate e infarinate uno stampo per torta e versatevi delicatamente l’impasto. Cuocete in forno preriscaldato a 180° in modalità statico, per 45 minuti, verificando la cottura con uno stuzzicadenti (che dovrà uscire asciutto dal centro della torta) Lasciate raffreddare il dolce a temperatura ambiente, sformatelo poi decorate con il cioccolato bianco: inserite quest’ultimo nella tasca di un pasticciere e ricreate sulla superficie della torta una ragnatela. Infine, disponete i cioccolatini ragnetti prima di servire, aggiungendo, se volete qualche dettaglio, come le zampette in cioccolato fondente fuso e gli occhietti di zucchero.

6) Mummiette di sfoglia con confettura

Le mummie sono un soggetto davvero versatile da trasformare in deliziosi dolcetti: in questa versione, eccole realizzate con una pasta sfoglia dorata e fragrante farcita con la confettura preferita dai piccoli di casa.

Ingredienti

1 vasetto di confettura di fragole (o altra a piacere)

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

2 cucchiai di zucchero di canna

1 cucchiaino di cannella

1 uovo

1 cucchiaino di latte

occhietti di zucchero

Procedimento

Tagliare la sfoglia in 12 rettangoli, tre dei quali dovranno essere a loro volta tagliati in strisce sottili e regolari che serviranno per realizzare il bendaggio delle mummie. Con un cucchiaino, stendere la confettura su ogni rettangolo di sfoglia lasciando libera una piccola cornice su tutto il perimetro. Sovrapporre le strisce alla confettura per formare il tipico bendaggio delle mummie egizie, quindi premere le strisce sul fondo di pasta sfoglia per sigillare la farcitura e spennellare con l’uovo. Spolverare la superficie delle mummie con lo zucchero di canna, precedentemente mescolato alla cannella, quindi cuocere in forno a 200°C per circa 20 minuti o fino a quando la superficie sarà ben dorata. Quando le mummie si saranno raffreddate, applicare a ciascuna gli occhi di zucchero su una fessura con la confettura.

7) Pancake fantasma

Il 31 ottobre anche la prima colazione può essere speciale e spaventosamente buona! Come? Con dei bellissimi e soffici pancake a forma di fantasmino!

Ingredienti

1 uovo

150 ml di latte

2 cucchiai di zucchero

4 cucchiai di farina 00

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

2 cucchiai di burro per la padella

gocce o dischetti di cioccolato

zucchero a velo

Procedimento

Sbattete l’uovo con il latte, quindi incorporatevi lo zucchero, il lievito e la farina e mescolate vigorosamente con una frusta per togliere tutti i grumi. Fate riposare la pastella per una decina di minuti. Scaldate una padellina antiaderente e fatevi sciogliere una noce di burro, distribuendolo su tutta la superficie con un pennello in silicone. Distribuite un mestolo di pastella, cuocete un paio di minuti quindi girate il pancake e proseguite la cottura 2 minuti per far dorare anche l’altro lato. Proseguite così, un mestolo alla volta, fino a terminare tutta la pastella, quindi lasciate raffreddare i vostri pancake prima di ricavare la forma di fantasmino. Con un apposito stampo, o a mano libera, sagomate ogni pancake per ottenere i fantasmi, spolverizzati con lo zucchero a velo e, infine, applicate gli occhietti e la bocca spalancata di ciccolato.

8) Brownies mummie

Le abbiamo amate in versione sfoglia croccante, ora le adorerete al cioccolato, bianco e fondente.

Ingredienti per 5/6 mummiette

Per l’impasto

2 uova

130 g di burro

100 g di zucchero semolato

125 g di cioccolato fondente

30 g di farina 00

20 g di cacao amaro in polvere

Per decorare

cioccolato bianco

occhietti di zucchero e ragnetti di cioccolato

Procedimento

Riducete il burro a pezzetti grossolani e mettetelo in una ciotola. Sminuzzate il cioccolato fondente e aggiungetelo al burro. Fondete insieme cioccolato e burro al microonde oppure a bagnomaria, poi mescolate per amalgamare bene i due ingredienti. Unite le uova e mescolate, poi aggiungete lo zucchero e incorporatelo. Procedete unendo la farina e il cacao amaro in polvere. Mescolate tutto con una frusta a mano per amalgamare il composto ed evitare la formazione di grumi. Versate l’impasto dei brownies in uno stampo quadrato di 20×20 cm foderato con carta forno sul fondo. Cuocete in forno preriscaldato a 180° in modalità statica per 35-40 minuti: l’impasto dovrà essere umido ma lo stuzzicadenti dovrà uscire pulito dal centro della torta. Sfornate il brownies e fatelo raffreddare, poi toglietelo dallo stampo e trasferitelo su un tagliere o un tappetino in silicone e ricavatene circa 5 o 6 quadrotti. Sciogliete il cioccolato bianco a bagnomaria o al microonde poi, usando una siringa o un sac à poche con beccuccio di 1 mm, create delle striscioline per simulare le bende delle mummiette. Decorate con gli occhietti di zucchero e i ragnetti di cioccolato prima di servire ai bimbi.

9) Donuts alla zucca glassati

Dagli USA con furore: oltre allo spirito e alle decorazioni, anche i dolci si fanno ispirare dalle tradizioni americane. È così che i donuts si vestono di arancione e, complice una cioccolatosa ragnatela, sono pronti a deliziare colazioni, brunch e merende del 31 ottobre.

Ingredienti per 10 donuts

Per l’impasto

400 g di farina Manitoba

1 bustina di lievito di birra

200 g di polpa di zucca cotta in forno

75 g di zucchero semolato

1 bustina di vanillina

1 uovo

50 g di burro sciolto

75-100 ml di latte tiepido (37-40°C)

1 cucchiaino raso di sale

olio di semi di arachidi per friggere

Per la glassa e la decorazione

300 g di zucchero a velo

6-8 cucchiai di acqua circa

colorante alimentare arancione

cioccolato fondente o al latte sciolto

Procedimento

Per l’impasto

Mettete la farina setacciata in una terrina larga e unitevi il lievito di birra. Al centro, create un buco e versatevi la polpa di zucca, lo zucchero, la vanillina, l’uovo e il burro fuso tiepido. Amalgamate il tutto con l’aiuto di una forchetta, aggiungendo un poco per volta il latte tiepido e il sale. Lavorate l’impasto sul piano di lavoro leggermente infarinato per almeno 10 minuti, allargandolo con i pugni chiusi, riavvolgendolo e sbattendolo sul tavolo, fino al completo assorbimento del liquido. Rimettete l’impasto nella terrina infarinata, copritelo con pellicola trasparente e ponetelo a lievitare in un luogo tiepido, fino a quando il suo volume sarà raddoppiato (occorrerà 1 ora circa). Dividete l’impasto ben lievitato in 10 parti. Con ogni parte formate dei rotoli lunghi circa 15 cm circa, unite le estremità premendole bene e formate così le ciambelline. Trasferite i donuts su quadratini di carta da forno disposti su 2 vassoi e lasciate a lievitare in luogo tiepido altri 20-30 minuti. Friggete i donuts ben lievitati in abbondante olio bollente (175-180°C), mantenendo la temperatura costante durante la cottura. Girate i donuts affinché dorino uniformemente, quindi trasferiteli man mano su carta assorbente.

Per la glassa e la decorazione

Stemperate metà dello zucchero a velo setacciato con 2-3 cucchiai di acqua, quindi aggiungete il colorante arancione seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Trasferite la glassa colorata in un sac à poche o in un conetto di carta da forno e distribuitela uniformemente sui donuts. Allo stesso modo, con il cioccolato fondente sciolto, decorate i dolci creando motivi a ragnatela.

Quali di questi dolci di Halloween realizzerete insieme ai vostri bambini in occasione di questa festività spaventosa e divertente?

In copertina foto di PublicDomainPictures da Pixabay

In breve Siete pronti a festeggiare Halloween con i bambini? E allora tutti in cucina! La parte più divertente sarà proprio la fase di preparazione e decorazione dei dolcetti.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.