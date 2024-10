Dolci di Halloween: 4 ricette creative e golose da realizzare con i bambini

Il 31 ottobre è l’occasione giusta per lasciar correre la fantasia anche in cucina: per un goloso fine pasto, per una merenda da condividere con gli amichetti, per prepararsi con gusto alla fatidica domanda “dolcetto o scherzetto?”… insomma, qualsiasi sia l’occasione, torte e biscotti ad Halloween non possono proprio mancare! E non è necessario essere provetti pasticceri: molte ricette sono davvero semplici, tanto che le potrete cucinare con la collaborazione dei bimbi.

1) La torta di zucca

In occasione di questa festa qualsiasi torta andrà bene, a fare la differenza saranno le decorazioni: potete sbizzarrirvi con una copertura di panna bianca decorata con ragnatele di cioccolato oppure una decorazione più complessa con piccole zucche e decorazioni a tema. Se volete provare una ricetta tipica potete cimentarvi con una torta alla zucca. Vediamo insieme come fare!

Ingredienti

250 grammi di zucca;

150 grammi di zucchero;

150 grammi di farina 00;

50 grammi di farina di riso;

2 uova;

50 ml di olio di semi;

mezza bustina di lievito per dolci;

un cucchiaio di miele

Procedimento

Per prima cosa, cuocete la zucca a vapore o al forno per una decina di minuti, poi una volta cotta frullatela insieme al cucchiaio di miele e con l’olio. A parte montate le uova con lo zucchero, poi aggiungete la zucca tiepida al composto di uova e zucchero. A questo punto potete aggiungere poco alla volta le farine e il lievito, mescolando bene e facendo attenzione ai grumi. Versate il composto in uno stampo da 22 centimetri rivestito di carta da forno e cuocete in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti. Quando la torta di Halloween sarà fredda potrete divertirvi con le decorazioni!

2) Cupcake spaventosi

Per celebrare questa festa non c’è nulla di meglio di un dolce made in Usa: i cupcake, ovviamente a tema. Si tratta delle tipiche tortine americane ricoperte di frosting fatto con formaggio spalmabile, burro e zucchero, che può essere lasciato bianco o colorato con del colorante alimentare.

Ingredienti per la base

125 grammi di yogurt intero;

160 grammi di farina;

2 uova;

90 grammi di zucchero di canna;

100 ml di olio di semi;

40 grammi di burro;

1 cucchiaino di lievito;

1 bustine di vanillina.

Per il frosting

125 grammi di panna montata;

125 grammi di formaggio spalmabile;

1 cucchiaio di zucchero a velo.

Procedimento

In una ciotola mescolate bene lo yogurt, le uova e l’olio di semi fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Aggiungete tutti gli ingredienti secchi e amalgamateli bene. Distribuite il composto nei pirottini imburrati e informate a 180 gradi per 25 minuti.

Nel frattempo preparate il frosting montando la panna e a parte mescolando formaggio spalmabile e zucchero a velo. Unite i due composti e, quando i cupcake si saranno raffreddati, decorateli con l’aiuto di una tasca da pasticcere.

3) Biscotti di Halloween

Qui potrete davvero far scatenare la fantasia dei bambini: i biscotti di Halloween sono amatissimi e semplici da preparare, oltre che realizzabili in una grande quantità di varianti diverse. La versione più semplice prevede la preparazione di una frolla classica, con cui poi potrete realizzare zucche, pipistrelli, teschi, fantasmi, gatti e tanto altro ancora: riuscirete a tenere occupati i vostri bambini per molto tempo!

Ingredienti

250 grammi di farina 00;

150 grammi di burro;

100 grammi di zucchero a velo;

40 grammi di tuorli;

1 bustina di vanillina;

2 grammi di sale;

della scorza di limone;

pasta da zucchero di diversi colori o penne colorate per dolci

Procedimento

Mescolate farina, zucchero, burro ammorbidito, sale, tuorli d’uovo, vanillina e scorza di limone: lavorateli con le mani fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Formate un panetto, avvolgetelo in un po’ di pellicola alimentare e mettetelo in frigorifero per una mezzora circa. Trascorso questo tempo, prendete la vostra frolla, lavoratela ancora un po’ con le mani e stendetela con l’aiuto di un mattarello, cercano di ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro.

Con l’aiuto di appositi stampini per biscotti tagliate i vostri biscotti a forma di pipistrello, teschio, zucca e tutto ciò che la fantasia suggerisce. Cuoceteli in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 10 minuti; dopo averli fatti raffreddare potete sbizzarrirvi con le decorazioni.

Una variante semplice e di grande effetto dei biscotti di Halloween? Dategli una forma rettangolare (o comprateli già fatti) e decorateli con del cioccolato come se fossero piccole lapidi!

4) Cake pops teschietti

I bambini (e non solo) in genere amano i cake pops per la loro forma di lecca lecca. Se avete in programma di organizzare una festa di Halloween con i bambini, saranno sicuramente un’idea divertente e golosissima che farà felice tutti i bambini. Sono anche molto facili da realizzare, vediamo insieme come.

Ingredienti

pan di Spagna;

crema di nocciole, marmellata o altra crema spalmabile a piacimento;

stecchini di legno;

200 gr cioccolato fondente o bianco;

zuccherini, scaglie di cioccolato o codette per decorare.

Procedimento

Prendete il pan di Spagna già pronto, sbriciolatelo e mescolatelo con un po’ di crema di nocciole oppure di marmellata o di ricotta. Con il composto ottenuto formate delle palline da infilzare su uno stecco di legno e da far rassodare in frigorifero o in freezer. A questo punto sarete pronti per le decorazioni: mettete a sciogliere il cioccolato bianco o fondente a bagnomaria, prendete poi i bastoncini di cake pops e immergeteli dentro, poi procedete passandoli negli con zuccherini e adornatoli ancora con codette, scaglie di cioccolato e dettagli spaventosi, a seconda di come preferite.

Quali di questi dolci di Halloween realizzerete insieme ai vostri bambini in occasione di questa festività spaventosa e divertente?

In copertina foto di PublicDomainPictures da Pixabay

In breve Siete pronti a festeggiare Halloween con i bambini? E allora tutti in cucina! La parte più divertente sarà proprio la fase di preparazione e decorazione dei dolcetti.

