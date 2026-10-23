Film di Halloween per adolescenti: 12 titoli da non perdere

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 23/10/2026 Aggiornato il 23/10/2026

La notte di Halloween si avvicina! Dai cult come Ghostbusters alle atmosfere gotiche di Sleepy Hollow, fino alle commedie horror come Benvenuti a Zombieland, la nostra selezione di film per una serata da paura per gli adolescenti.

Film di Halloween per adolescenti: 12 titoli da non perdere

Tra le varie attività da fare a ottobre, organizzare una serata cinema è sempre una bella idea! Mentre il freddo inizia a farsi sentire e le giornate si accorciano, Halloween diventa il momento ideale per stare in casa sotto le coperte con il giusto pizzico di brivido per immergersi nell’atmosfera stagionale.

Inoltre, si può preparare la sera del 31 un menu a tema con snack e dolcetti ispirati a  pipistrelli, ragni ed altre creature. Per i ragazzi più grandi, può essere divertente pianificare una festa di Halloween da concludere con la proiezione di un film, che si tratti di un pigiama party tra amici o di una serata in famiglia.

È importante però valutare con attenzione i contenuti prima di scegliere la pellicola perfetta: i film elencati qui sotto sono pensati per un pubblico dai 12 anni in su, poiché affrontano temi o scene che potrebbero risultare troppo spaventosi per bambini più piccoli.

1. Young Frankenstein

Impossibile non conoscere questo film diretto da Mel Brooks! La notte di Halloween può essere l’occasione giusta per guardarlo insieme a tutta la famiglia. La storia è quella del nipote dell’originale dottor Frankenstein, che seguendo le tracce dell’avo trapianta un cervello umano in un uomo morto, riportandolo in vita. 

Frankenstein Junior

2. Ghostbusters

Film cult degli anni 80 che saprà fare felice tutte le generazioni! La storia segue una squadra di professori in scienze occulte che decidono di diventare cacciatori di fantasmi a New York. Negli ultimi anni, il film è stato oggetto di numerosi sequel e reboot, per esempio Ghostbusters Afterlife del 2021. Indimenticabile la sigla del film!

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3. Scooby Doo

Nel live-action del celebre cartone animato, Scooby e la sua gang si ritrovano a dover risolvere un caso bizzarro tra lavaggi del cervello, demoni e travestimenti improbabili sulla misteriosa Spooky Island. Il film perfetto da guardare con gli amici e una montagna di “scooby-snacks”.

scooby doo

4. Il mistero di Sleepy Hollow

Ispirato da un racconto di Washington Irving, Tim Burton ha ripreso tutti i cannoni del gotico per creare un’atmosfera davvero inquietante. La trama segue Ichabod Crane, un detective eccentrico mandato ad indagare su una serie di omicidi nella cittadina di Sleepy Hollow, dove vaga una terribile creatura…

Il mistero di Sleepy Hollow

5. Twitches – Gemelle streghe

Due gemelle, nate il giorno di Halloween, vengono separate dalla nascita e inviate sulla Terra per sfuggire a una forza malefica che le minaccia. In spirito Disney Channel, questo film è molto adatto anche agli adolescenti più timorosi.

Supplied by Capital Pictures

Supplied by Capital Pictures

6. Dark Shadows 

Se cerchi un film di Halloween con il giusto pizzico di ironia senza tralasciare un’atmosfera misteriosa, questo fa per te. Nel 1972, il vampiro Barnabas Collins, risvegliato dopo secoli, si ritrova ad affrontare un mondo del tutto nuovo, mentre cerca di salvare la sua famiglia dalla vendetta di una strega ossessionata da lui.

dark shadows

7. Chi ha paura delle streghe?

Impossibile non aver paura delle streghe, soprattutto quelle di questo film cult degli anni ’90. Durante una vacanza un bambino e sua nonna scoprono che il loro hotel ospita un convegno internazionale di streghe.

Il loro piano malefico? Trasformare tutti i bambini in topi. Per chi preferisce un film più recente, la storia è stata riadattata nel 2020 con Anne Hathaway nel ruolo della Strega Suprema.

chi ha paura delle streghe

8. La mummia

Ci spostiamo in Egitto per questo “blockbuster” perfetto da guardare ad Halloween. La tomba di un sacerdote maledetto chiusa da secoli viene ritrovata accidentalmente da una spedizione di archeologi, ma questa scoperta porterà alla rovina della squadra e scatenerà una terribile maledizione!

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9. Amori & incantesimi

Amori & incantesimi racconta la storia delle sorelle Owens, due streghe vittime di una terribile maledizione: chiunque si innamori di loro è destinato a morire. Non si tratta di un horror spaventoso, ma di un film perfetto per l’autunno, tra incantesimi e riti magici. Da recuperare assolutamente visto che il sequel è da poco uscito al cinema! 

amori & incantesimi

10. La casa dei fantasmi

Il classico film ambientato in una casa stregata! L’agente immobiliare Jim Evers, interpretato da Eddie Murphy, e la sua famiglia si ritrovano faccia a faccia con spaventosi fantasmi nell’inquietante Maniero Gracey. Nel 2023, il film ha avuto un nuovo adattamento cinematografico con Owen Wilson e Danny DeVito.

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11. Benvenuti a Zombieland

Questa commedia horror mette in scena quattro sopravvissuti a un’apocalisse zombie, che cercano un luogo dove rifugiarsi e ricostruire una vita “normale”. Il tutto è scandito da diversi colpi di scena e battute molto divertenti. Data la presenza di qualche scena splatter, la visione è consigliata dai 14 anni in su. 

Photo Credit: Columbia Pictures

Photo Credit: Columbia Pictures

12. Super 8

Cambiamo registro con un film a tema extraterrestri. Nel 1979, in Ohio, un gruppo di amici assiste a un deragliamento ferroviario mentre sta girando un film con una Super 8.

I ragazzi sospettano che non si sia trattato di un semplice incidente, soprattutto quando in città iniziano a verificarsi strane sparizioni ed eventi inspiegabili. Un titolo molto consigliato per chi ha amato la serie Stranger Things!

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Credits foto: webphoto.it

 
 
 

In breve

Non vi resta che preparare i popcorn, abbassare le luci e lasciarvi conquistare dal film perfetto per la vostra serata: ce n’è per tutti i gusti!

 

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