Halloween 2025 nei parchi divertimento: i più belli dove festeggiare

Anche i parchi divertimento italiani si preparano a festeggiare Halloween 2025: scopriamo le iniziative e le proposte in tutta Italia, da Nord a Sud, per accogliere adulti e bambini in un’atmosfera frizzante e paurosa al tempo stesso. Tra spettacoli, parate, giochi a tema, dolcetti e scherzetti il divertimento è assicurato!

Parchi divertimento in Lombardia

I parchi divertimento della Lombardia offrono tante occasioni di divertimenti anche ad Halloween: scopriamo le proposte di Leolandia e Acquaworld.

Leolandia

È tutto pronto per HalLEOween, l’evento più spaventosamente divertente dell’anno da Leolandia in corso fino al 2 novembre. Tra zucche, streghe e fantasmi, HalLEOween è pensato sia per i piccolissimi che per i bambini più grandi con attrazioni suggestive e tantissime sorprese.

Una delle più entusiasmanti è Crazy Circus, area a tema con 7 giostre spericolate. Ci saranno anche spettacoli e animazioni itineranti: ogni giorno, al cospetto di un enorme pentolone magico, il sipario si aprirà su uno show di benvenuto diverso. Tanti gli appuntamenti degni di nota, come il musical Le Streghe della Luna che coinvolge un cast di 30 artisti tra acrobati, cantanti e ballerini. Lo show Oracolo della Magia stupirà tutti con incantesimi e pozioni, mentre a fine giornata è prevista la suggestiva Parata di HalLEOween. Non mancheranno attività come il truccabimbi TruccoStregato e stand gastronomici dove poter assaggiare specialità come il nuovo bubble waffle, mele caramellate, marshmallow arrostiti, zucchero filato, caldarroste e bretzel, accompagnate da vin brulé per i grandi e un’irresistibile cioccolata calda (arancione!) per i bimbi.

Per le vie del parco prenderanno vita alcuni dei personaggi più amati dei cartoni animati come Masha e Orso, i Superpigiamini, Ladybug e Chat Noir, Bing e Flop, Bluey e Bingo e il Trenino Thomas.

Leolandia, inoltre, ha pensato a convenienti promozioni per le famiglie e i gruppi di amici. È disponibile, per esempio, un’offerta che regala 2 ingressi omaggio al parco per ogni biglietto acquistato, per un totale di 3 giorni di divertimento e con la possibilità di rientrare nella primavera 2026 per scoprire le grandi novità della stagione. Un’altra offerta vantaggiosa è quella del Magic Pass, valido per un numero illimitato di ingressi nei periodi HalLEOween e Natale Incantato fino al 6 gennaio 2026.

Leolandia – Via Vittorio Veneto 52, 24042 Capriate S. Gervasio (BG)

Acquaworld



Il parco acquatico Acquaworld, in occasione di Halloween 2025, si riempie di magia e divertimento. Il parco ospiterà, infatti, fantasmi, mostri, scheletri e vampiri che si aggireranno tra scenari da brivido, scivoli e sorprese terrificanti.

L’evento da segnare in agenda – specialmente per i grandi – è la Horror Night, prevista per il 31 ottobre dalle ore 21:00 e pensata per chi vuole vivere un Halloween davvero fuori dagli schemi. Ci saranno tanta musica, adrenalina e fiumi di schiuma.

Acquaworld – Via Giorgio la Pira 16, 20863 Concorezzo (MB)

Gli imperdibili in Veneto

Sicuramente il parco divertimento più famoso del Veneto è Gardaland, che per l’occasione sarà popolato da zombie e vampiri per divertire e spaventare i bambini.

Gardaland

Fino al 2 novembre torna Gardaland Magic Halloween, quest’anno ancora più spettacolare del consueto in occasione del 50° anniversario del Parco. Si rinnova l’appuntamento con i Venerdì da Paura per i più temerari, mentre nei giorni infrasettimanali e nei weekend il Parco è pronto ad accogliere le famiglie e i bambini con spettacoli e mostruose sorprese.

Ci saranno attrazioni e allestimenti per tutte le età, il tutto condito con golose proposte gastronomiche come dolci spettrali e “pozioni magiche”. Chi lo desidera potrà prolungare il proprio soggiorno a tema presso gli hotel del Resort oppure visitare il SEA LIFE Aquarium che, in questo periodo dell’anno, si unisce alla festa trasformandosi in uno scenario marino spaventoso.

L’evento clou è previsto per la serata del 31 ottobre, quando il Parco si animerà fino a tarda notte con musica e tanto divertimento.

Gardaland – Via Derna 4, 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

I migliori parchi della Toscana

Il Parco di Pinocchio e Cavallino Matto spalancano le loro porte anche ad Halloween 2025: ecco tutti gli eventi da non perdere.

Parco di Pinocchio



Anche al Parco di Pinocchio si festeggia Halloween con alcuni eventi dedicati. Nelle giornate 15-16 ottobre, 22-23 ottobre, 29-30-31 ottobre e 1º novembre, il Parco di Collodi ospiterà la seconda edizione del Carnevale Gotico – Halloween per i bambini.

Si tratta di un vero e proprio Carnevale d’autunno a cui tutti possono partecipare in maschera, ispirandosi alla tradizione del Carnevale oppure a quella di Halloween. Tra le attività previste il Truccabimbi e il Truccamostri, per travestimenti a dir poco perfetti.

Ci saranno anche lo spettacolo dei burattini, una speciale Caccia ai fantasmi e suggestive Giostre d’Epoca con cui potersi divertire.

Parco di Pinocchio – Via San Gennaro 5, 51012, Collodi (Pescia – PT)

Cavallino Matto



Il Cavallino Matto, il parco divertimenti più grande della Toscana, si tinge di arancione per Halloween. Tutti i weekend di ottobre, fino al 2 novembre, i visitatori si troveranno circondati da zucche, mostri e ragni giganti che renderanno l’atmosfera terrificante.

Anche quest’anno verrà allestita la Horror Forest, un percorso ricco di personaggi tratti dai film horror, e ci saranno diverse maschere a tema a vagare per il parco.

Cavallino Matto – Via Po 1, 57022 Marina di Castagneto Carducci (LI)

Mirabilandia in Emilia Romagna

Tra i parchi divertimento dell’Emilia Romagna non si può non citare Mirabilandia, che in occasione di Halloween offre divertimenti e tanti spettacoli.

Mirabilandia

Torna l’Halloween di Mirabilandia, con atmosfere horror da brivido per tutta la famiglia fino a domenica 2 novembre. Suburbia è una horror zone di oltre 30.000 mq, con una spettrale città popolata da zombie e vampiri.

Per i bambini sono stati allestiti 2 tunnel ad hoc: The Mini Zombie Academy, una scuola speciale in cui imparare tutte le abilità necessarie per diventare zombie professionisti, e la Camera delle Meraviglie, alla scoperta di tesori e misteriosi segreti.

Anche i visitatori più grandi potranno visitare spaventosi tunnel horror, tra cui Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus: un labirinto claustrofobico davvero da paura. Per i genitori amanti della serie TV The Walking Dead è disponibile (con un biglietto aggiuntivo) The Walking Dead – The Horror House, ispirata alle ambientazioni della serie.

Ci saranno show, feste a tema e parate. Una delle novità 2025 è il Nickelodeon Halloween Party nel teatro della nuova area bimbi Nickelodeon Land: una festa indimenticabile insieme ai personaggi più iconici e amati dell’universo Nickelodeon. Nella Far West Valley torna l’appuntamento con El Día De Los Muertos e un’altra attrazione da non perdere è la Suburbia Parade, una vera e propria sfilata spettrale.

Acquistando il biglietto entro il 12 ottobre, inoltre, è possibile entrare a Mirabilandia a soli 28,70€, con un risparmio del 40%. La promozione è valida per gli ingressi fino al 26 ottobre.

Mirabilandia – Strada Statale 16 Adriatica km 162, 48125 Savio (RA)

Lazio

Zombie, vampiri e tante zucche saranno i protagonisti della festa di Halloween dei parchi divertimento del Lazio, ma non solo: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Cinecittà World

Cinecittà World, Parco divertimenti del cinema e della TV, si trasforma ancora una volta nella Capitale della paura in occasione di Halloween. Fino a domenica 2 novembre ci saranno attrazioni a tema, spettacoli dal vivo e scenografie immersive da brivido pensate per tutte le età. Ogni angolo del Parco, tra balle di fieno, zucche, zombie walk, streghe e vampiri, riserverà ai visitatori sorprese mostruose.

Il Gran Finale è previsto per venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre con le Halloween Nights: due serate di grandi festeggiamenti tra maschere, cene a tema e DJ set.

La novità Halloween 2025 più interessante, però, riguarda proprio i bambini che potranno visitare il Villaggio Piccoli Brividi con tantissime attrazioni. Tra le più interessanti c’è il Labirinto di fieno, insieme al Truccabimbi con cui potersi trasformare in mostriciattoli. Potranno anche scatenarsi sulle note della Horror Baby Dance e assistere allo spettacolo di magia dell’apprendista stregone dell’Halloween Magic Show. Sono previste attività come la Caccia al Tesoro, scorpacciate di caramelle come Dolcetto o Giretto e la sfida a chi grida più forte Urletto Maledetto.

Per calarsi completamente nell’atmosfera di Halloween c’è Cine Halloween: un percorso per grandi e piccini con incredibili scenografie horror che conduce, passando attraverso un black carpet, a un grande Palco ispirato alle produzioni cult di Tim Burton, come Beetlejuice e Mercoledì, e al Cimitero del Cinema. Un’altra novità per tutta la famiglia è, oltre all’Halloween Show di Benvenuto, lo spettacolo inedito Halloween Musical – L’ultimo Ciak.

I genitori più temerari potranno far materializzare i propri incubi con Horror Halloween, l’esperienza più estrema dell’intero Parco. Alla Horror House, allestita anche quest’anno con le scene cinematografiche più spaventose di sempre, da The Ring a Saw, si aggiunge la montagna russa indoor Inferno che porta a bordo del sottomarino infestato U571 Missione Zombie. Tra le novità si distinguono, poi, le attività Horror Hotel – Il Risveglio, dove gli ospiti diventeranno protagonisti di un ballo in maschera molto particolare, e Cinetour Blackout, un percorso al buio dove le statue dei film horror prendono incredibilmente vita.

Cinecittà World – Via Irina Alberti, 00128 Roma (RM)

Roma World

Halloween 2025 si festeggia anche a Roma World, dove l’antica Roma per l’occasione si trasforma nella Fattoria delle Zucche. Qui i più piccoli potranno sperimentare laboratori di intaglio delle zucche, che poi potranno portare a casa.

Per il 31 ottobre è stato organizzato uno speciale Pranzo di Halloween presso il ristorante La Taberna. Il costo di partecipazione include anche l’ingresso al parco, allestito con zucche, fieno e covoni e costellato di tanti stimolanti e divertenti laboratori a misura di bambino.

Roma World – Via Irina Alberti, 00128 (RM)

Carrisiland al Sud

Il divertimento continua al Sud, dove Carrisiland apre le sue porte con una serie di aperture speciali in occasione di Halloween 2025.

Carrisiland



Il parco divertimento Carrisiland non si lascia sfuggire l’occasione di festeggiare Halloween con una serie di aperture speciali autunnali. Le date saranno 12-19-26-31 per il mese di ottobre e 1-2 novembre.

Un evento da non perdere per tutta la famiglia, con degustazioni, spettacoli e tante attività con cui potersi divertire nel segno del brivido.

Carrisiland – Contrada Curtipitrizzi, 72020 Cellino San Marco (BR)

In breve Perché non festeggiare Halloween in uno dei parchi divertimento italiani? Molti offrono occasioni di intrattenimento a tema con tanto divertimento e un pizzico di paura, adatte a bambini di tutte le età.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.