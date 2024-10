Halloween 2024 nei parchi divertimento: i più belli dove festeggiare

Anche i parchi divertimento italiani si preparano a festeggiare Halloween 2024: vediamo le iniziative e le proposte in tutta Italia, da Nord a Sud, per accogliere adulti e bambini in un’atmosfera frizzante e paurosa al tempo stesso! Tra spettacoli, parate, giochi a tema, dolcetti e scherzetti il divertimento è assicurato!

Parchi divertimento Lombardia

I parchi divertimento della Lombardia offrono tante occasioni di divertimenti anche ad Halloween: scopriamo le proposte di Leolandia e Acquaworld.

Leolandia

A Leolandia sarà un autunno pieno di dolcetti e scherzetti: il parco divertimento alle porte di Milano si prepara infatti a festeggiare HalLEOween con animazioni itineranti, spettacoli, parate e più di 40 giostre per i bambini di tutte le età. Tra le novità più attese ci sono la nuova area tematica Draghi e Leggende, popolata di magiche creature, e gli spettacoli dal vivo, che come sempre affascineranno adulti e bambini con costumi spettacolari, ritmi trascinanti, effetti speciali e acrobazie. In programma ci sono L’Oracolo della Magia, un’avventura tra incantesimi dagli effetti improbabili, e Leo e il Segreto di Halloween, in cui Leo e Mia, i padroni di casa di Leolandia, si cimenteranno in trucchi e magie.

Confermati anche la baby dance di Leo e la Bambola Stregata e il musical Le Streghe della Luna. Non solo: nei chioschi del parco si potrà assaggiare il meglio dello street food autunnale, come ad esempio mele caramellate, marshmallow arrostiti sul fuoco, zucchero filato e bretzel.

Il 31 ottobre, poi, i bambini verranno accolti fino alle 21.30 con tanti eventi speciali e uno spettacolo pirotecnico sullo sfondo della Minitalia. Spazio anche alla convenienza: con la promozione Vieni entro il 31/10 e torni gratis quando vuoi: tutti coloro che acquistano un biglietto entro il 31/10 avranno un ingresso omaggio da utilizzare entro la fine della stagione.

Leolandia Via Vittorio Veneto, 52 24042 Capriate S. Gervasio (BG)

Acquaworld



Il parco acquatico Acquaworld, in occasione di Halloween 2024, si riempie di magia e divertimento. A partire dal 4 ottobre il parco ospiterà infatti fantasmi, mostri, scheletri e vampiri che si aggireranno tra scenari da brivido, scivoli e sorprese terrificanti. Ci saranno poi tre eventi da non perdere:

Show & Artisti (27 e 31 ottobre): gli ospiti saranno ricevuti all’ingresso dalle streghette del parco, che condurranno i bambini a scoprire baby dance, balli di gruppo e giochi a tema Halloween;

(27 e 31 ottobre): gli ospiti saranno ricevuti all’ingresso dalle streghette del parco, che condurranno i bambini a scoprire baby dance, balli di gruppo e giochi a tema Halloween; Spooky Horror Night (31 ottobre a partire dalle 20): si tratta di uno schiuma party con dj set all’insegna del terrore e dell’adrenalina. Il parco sarà infestato da oscure creature pronte a balzare fuori dall’ombra! Non mancherà un cocktail a tema per animare la serata.

Acquaworld Via Giorgio la Pira, 16 20863 Concorezzo (MB)

Parchi divertimento Veneto

Sicuramente il parco divertimento più famoso del Veneto è Gardaland, che per l’occasione si riempie di zombie e vampiri per divertire e spaventare bambini di tutte le età.

Gardaland



Come ogni anno, il parco divertimento si prepara per Gardaland Magic Halloween: dal 3 ottobre al 3 novembre il parco sarà animato da atmosfere spettrali e divertimenti all’insegna di vampiri, zucche, fantasmi e pipistrelli. Quest’anno si è scelto di puntare su esperienze immersive da scegliere a seconda delle età e delle esigenze: le famiglie con bambini, ad esempio, potranno vivere un’avventura con tanto divertimento e un pizzico di paura, proprio su misura per i più piccini.

Gli ospiti più coraggiosi potranno invece scegliere il Venerdì da Paura, una serie di serate speciali all’insegna delle atmosfere cupe in programma dall’11 ottobre dalle 17 alle 22.

Non mancano gli spettacoli: all’ingresso i visitatori verranno accolti dagli scheletri di Welcome to Halloween; ci si potrà poi lasciar avvolgere dalle atmosfere di Il lamento degli abissi oppure farsi coinvolgere dalle danze e coreografie del nuovo spettacolo Anubis. Per i più piccoli c’è invece Zenda Cuoredipietra, una dispettosa streghetta pronta a pietrificare Gardaland e tutti i suoi ospiti.

Tra i viali del parco si potranno incontrare Meet & Greet e Street Animation da brivido, tra cui la Mostro Band, la band funebre più simpatica che ci sia Ma cosa sarebbe Halloween senza dolcetti? Dolci e cocktails a tema saranno disponibili nei punti ristoro del parco. Anche quest’anno, poi, i più piccoli potranno inoltre cimentarsi nella Trick or Treat, una speciale caccia al dolcetto.

Gardaland, via Derna, 4 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Parchi divertimento Toscana

Il Parco di Pinocchio e Cavallino Matto spalancano le loro porte anche ad Halloween 2024: ecco tutti gli eventi da non perdere.

Parco di Pinocchio



Anche al Parco di Pinocchio si festeggia Halloween con alcuni eventi dedicati. Il 26-27-31 ottobre e l’1-2-3 novembre è infatti in programma il Terzo Carnevale Gotico – Halloween per bambini. L’orario va dalle 10 alle 17, ma le attività maggiormente legate ad Halloween iniziano verso le 14. Per l’occasione, tutto il parco sarà a tema Halloween!

Parco di Pinocchio, via San Gennaro n. 5 – 51012, Collodi (Pescia – PT)

Cavallino Matto



Al Cavallino Matto, in occasione della festa più paurosa dell’anno, verrà allestita la Horror Forest, un percorso ricco di personaggi tratti dai film horror e ci saranno diverse maschere a tema che vagano per il parco. Sarà inoltre l’occasione giusta per presentare il nuovo spettacolo Crazy Halloween.

Cavallino Matto, via Po, 1, 57022 Marina di Castagneto Carducci (LI)

Parchi divertimento in Emilia Romagna

Tra i parchi divertimento dell’Emilia Romagna non si può non citare Mirabilandia, che in occasione di Halloween offre divertimenti e tanti spettacoli, tra cui quello dell’illusionista Antonio Casanova.

Mirabilandia



Vampiri, zombie, creature terrificanti, ma anche magia, colori, dolcetti e scherzetti e zucche stregate sono gli ingredienti dell’Halloween 2024 di Mirabilandia, che dal 5 ottobre si trasforma con atmosfere horror e fantasy adatte a tutta la famiglia.

La nuova Suburbia, ad esempio, è dedicata ai ragazzi dai 12 anni in su più coraggiosi: in questa horror zone di oltre 30.000 mq due nuove aree tematiche – un oscuro cimitero e un campo di addestramento per vampiri – ospiteranno oltre 100 spaventosi esseri. Tra le novità 2024 c’è anche il tunnel horror Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus con un sadico direttore e degli inquietanti clown che attendono gli ospiti per una terrificante performance.

Per un Halloween a misura di bambino, il parco offre due tunnel per un viaggio fantastico e ricco di mister: uno è The Mini Zombie Academy, una scuola speciale in cui i più piccoli potranno imparare le abilità necessarie per diventare zombie professionisti, mentre l’altro è La Camera delle Meraviglie, in cui scoprire tesori e misteriosi segreti.

Al Pepsi Theatre andrà in scena il nuovo spettacolo Dracula, mentre sul palco di Piazza della Fama si alterneranno il nuovo The Bubble Bewitchment Show, con una strega che crea illusioni con enormi bolle di sapone, Frankestein e Demons. Per diventare un vero mago, invece, lo spettacolo da seguire è invece l’Apprendista Stregone. Torna poi nella Far West Valley l’appuntamento con El Día De Los Muertos, tra celebrazioni messicane con costumi colorati, canzoni e allegri trucchi. Immancabili anche gli appuntamenti con Let’s Party Halloween, con gli amici di Nickelodeon, i Meet & Greet, la Sponge Bob Parade e la Paw Patrol Parade.

Grande attesa anche per il nuovo show Fantasmi dell’illusionista Antonio Casanova, che torna a Mirabilandia con una performance entusiasmante che verrà replicata tutti i sabati di ottobre, giovedì 31 ottobre e l’1 e 2 novembre. Questa volta Casanova accompagnerà il pubblico in una vera seduta spiritica, senza trucchi ma in compagnia di tanti fantasmi.

Mirabilandia, Strada Statale 16 Adriatica, km 162, 48125 Savio (RA)

Parchi divertimento Lazio

Zombie, vampiri e tante zucche saranno i protagonisti della festa di Halloween dei parchi divertimento del Lazio, ma non solo: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Cinecittà World



La festa di Halloween a Cinecittà World prende vita dal 5 ottobre con 17 attrazioni a tema e la possibilità di provare il proprio funerale dal vivo, con una cerimonia completa di bara, carro funebre e parenti in lacrime. Fino al 3 novembre, poi, gli ospiti saranno accolti dalla Zombie Walk, la parata dei carri di Halloween condotta dal Cavaliere senza testa, dal labirinto di zucche e dalle bare del Cimitero del Cinema. Il brivido raggiungerà il culmine con le tre Halloween Nights del 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre, tra feste in maschera, cene a tema, concerti e DJ set fino al mattino.

Cinecittà World, Via Irina Alberti, 00128 Roma (RM)

Roma World

Halloween 2024 si festeggia anche a Roma World, dove l’antica Roma per l’occasione si trasforma nella Fattoria delle Zucche. Qui i più piccoli potranno sperimentare laboratori di intaglio delle zucche, che poi potranno portare a casa. Il 26 ottobre e il 2 novembre di svolgerà poi l’Escape Horror Night – Il rito del sangue, un’esperienza di escape outdoor che terrà impegnati i partecipanti per tutta la notte in mezzo ai boschi e nell’antico villaggio romano infestato da forze oscure.

Roma World, via Irina Alberti, 00128 (RM)

Parchi divertimento Sud

Il divertimento continua al Sud, dove Carrisiland apre le sue porte con una serie di aperture speciali in occasione di Halloween 2024.

Carrisiland



Il parco divertimento Carrisiland non si lascia sfuggire l’occasione di festeggiare Halloween con una serie di aperture speciali autunnali. Le date saranno il 6-13-20-27 e 31 ottobre e l’1-2 e 3 novembre.

Carrisiland, Contrada Curtipitrizzi, 72020 Cellino San Marco (BR)

In breve Perché non festeggiare Halloween in uno dei parchi divertimento italiani? Molti offrono occasioni di intrattenimento a tema con tanto divertimento e un pizzico di paura, adatte a bambini di tutte le età.

