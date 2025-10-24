Lavoretti di Halloween per i bambini: 14 fai da te semplici e “paurosi”

Grazie a materiali semplicissimi da reperire e anche poco costosi, se non addirittura di riciclo, un po’ di manualità e una bella dose di fantasia, è possibile dar vita a fai da te mostruosamente simpatici, perfetti per entrare nel fantastico mood della serata più spaventosa dell’anno! Per questo, abbiamo selezionato 5 lavoretti per la prima infanzia e 9 alternative più complicate per far divertire i bambini della scuola primaria.

Lavoretti per la prima infanzia

Anche i bambini più piccoli possono darsi da fare con tanti lavoretti di Halloween adatti alle loro capacità, sebbene l’aiuto e la supervisione di una persona adulta saranno comunque necessari. I bimbi non vedranno l’ora di mettersi a creare con le loro manine: non a caso le attività manuali e creative sono di solito quelle più apprezzate dai nostri piccoli!

1) Sassolini spaventosi

Si sa, i bimbi amano portare a casa dalle vacanze i souvenir più disparati. Al mare o in montagna hanno raccolto e portato a casa sassi e sassolini? La festa di Halloween è proprio l’occasione giusta per usarne alcuni.

Occorrente

Sassi di varie dimensioni

tempere di vari colori

pennarelli adatti a scrivere su superfici e materiali differenti

Procedimento

Via libera alla fantasia. Lasciatevi ispirare dalla magia della Notte delle Streghe, spronate il bambino ad osservare la forma dei sassi, poi, quando sarà pronto, potrà colorarli e trasformarli in mostri, mummie, zucche e tutto ciò che la fantasia gli suggerisce.

2) Mummie di cartone

I rotoli della carta igienica, una volta finiti, non andrebbero mai buttati perché possono diventare protagonisti di tanti lavori manuali. Cosa ne dite, ad esempio, di trasformarli in spaventose mummie? Vediamo insieme l’occorrente per questa paurosa idea da realizzare anche con i bambini piccoli.

Occorrente

Rotoli della carta igienica

tempera nera

garze bianche

colori ad acqua o pennarelli per tessuti e altri materiali

occhietti da incollare

stickers a tema Halloween

Procedimento

Per realizzare delle spaventose mummie di cartone basterà dipingere con la tempera nera i vari rotoli della carta igienica. Avvolgerli poi con garze bianche, senza dimenticare di disegnare gli occhi! In alternativa potete anche incollare degli occhietti nella parte superiore e poi disegnare con un colore a contrasto tanti dettagli che li trasformeranno in mostri, streghe, pipistrelli, zucche, zombie e tanto altro ancora. Per renderli ancora più particolari, aggiungete degli stickers a tema!

3) Ragnetti di cartone

Anche questo lavoretto di Halloween è davvero semplice e divertente da realizzare, anche con i bimbi più piccoli. Attenzione a non dimenticarli in giro per la casa altrimenti poi, passato il periodo di festa, vi sembreranno reali!

Occorrente

Cartoncino nero e altri colori

bastoncini del gelato

colla tipo Vinavil

pennarelli neri e altri colori

Procedimento

Ritagliamo insieme ai bambini dei dischetti di cartoncino nero o colorato, da usare come ‘corpo’ del ragno che andiamo a costruire. Ritagliamo poi le zampette, sempre sul cartoncino nero, oppure procuriamoci dei bastoncini di gelato da incollare al centro del corpo. Infine, coloriamo i bastoncini di nero o altri colori che più piacciono ai bambini: il risultato sarà un ragnetto con tante spaventose zampine. Non dimenticatevi di lasciar liberi i vostri bambini di decorarlo in maniera fantasiosa!

4) Fantasmini volanti

I fantasmini non possono certo mancare ad Halloween! La buona notizia è che ce ne sono diverse versioni, tra cui alcune molto semplici da realizzare. Fatevi sempre guidare dalla fantasia e lasciatevi ispirare anche dalle decorazioni che si trovano nei negozi a tema, in quelli per bambini o nelle pasticcerie della città!

Occorrente

Bicchieri di plastica

forbici

filo trasparente

occhietti finti

garza o cartoncino bianco

pennarelli

Procedimento

Prendete dei semplici bicchieri di plastica o di carta bianchi, capovolgeteli e praticate sul fondo un buchino con un paio di forbici, in modo da far passare un filo trasparente e poterli appendere. Decorateli con occhi, nasi e bocche; per un effetto ancora più spaventoso potete incollare delle strisce di carta bianca o di garza sul bordo inferiore del bicchiere, in modo da creare un effetto davvero spettrale.

5) Fantasmini morbidi

Tra i tanti lavoretti di Halloween per bambini, questo è uno dei preferiti dai più piccoli. Questa idea può sembrare molto semplice ma è di sicuro super creativa e coinvolgente per i bambini che frequentano il nido e che si approcciano per le prime volte a questo tipo di attività.

Occorrente

Cartoncino bianco o tovagliolo di carta

colla

forbici

ovatta

pennarelli

Procedimento

Aiutate i bambini a disegnare le sagome dei fantasmini su un cartoncino bianco, quindi ritagliatele con attenzione. Munite i bimbi di colla e ovatta bianca e fategliele ricoprire, senza dimenticarsi di disegnare occhi, bocca e naso di ogni morbidissimo fantasmino! In alternativa, si può utilizzare un comune tovagliolo o fazzoletto di carta, da riempire con il cotone e fissando la testolina con un fiocchetto colorato.

Idee e lavoretti creativi per la scuola primaria

I bambini più grandi possono lanciarsi nella realizzazione di lavoretti di Halloween più complessi ed elaborati, che possono essere usati come simpatiche decorazioni per la casa oppure per giocare. I materiali, anche in questo caso, sono semplici, economici e facili da reperire, ma il divertimento sarà assicurato!

1) Bowling di Halloween

Cosa ne dite di realizzare uno spaventoso set da bowling a tema Halloween? I bambini si divertiranno due volte: prima a realizzarlo e poi a giocarci!

Occorrente

6 barattoli vuoti o conserve di latta

tempere di vari colori

pennarelli

Procedimento

Per realizzare questo lavoretto, anziché comprare appositamente dei barattoli di vetro, basterà mettere da parte dei barattoli vuoti di pelati e conserve in latta dopo averli utilizzati. Lavateli bene e privateli delle etichette. Fate attenzione che non presentino bordi taglienti! A questo punto potrete dotare i vostri bimbi di tempere adatte, pennelli e tanti piccoli dettagli da applicare e lasciare che sfoghino la loro fantasia trasformando i barattoli nei personaggi più amati di questa festività.

2) Maschere spaventose con i piatti di carta

A tutti i bambini piace travestirsi, a maggior ragione se avranno realizzato loro, almeno in parte, il proprio costume di Halloween. Perché allora non creare delle spaventose maschere fai da te?

Occorrente

Piatti di carta

forbici

elastici

pennarelli

Procedimento

Prendete dei piatti di carta, praticatevi dei buchi per gli occhi e dei buchi più piccoli ai lati per far passare l’elastico che terrà la maschera assicurata alla testa del bimbo. A questo punto non mancheranno che le decorazioni: ogni bimbo potrà decidere il tema della propria maschera oppure crearne più di una!

3) Festoni per la casa

Cosa ne dite di affidare proprio ai vostri bambini le creazione delle decorazioni di Halloween per la casa? Una buona idea, semplice e divertente da realizzare, sono i festoni da appendere.

Occorrente

Cartoncino

forbici

filo trasparente

pennarelli

Procedimento

Ritagliate dei gagliardetti di carta o cartoncino di forma triangolare o rettangolare e lasciate che i bimbi li decorino in maniera mostruosa, poi fate un forellino e appendeteli ad un lungo filo trasparente da appendere in casa. Lo stesso lavoretto può essere realizzato usando piatti di carta al posto dei gagliardetti, sarà solo necessario un filo più robusto.

4) Lanterne di Halloween

Le lanterne di Halloween sono un altro grande classico: perché non realizzarle insieme ai nostri bimbi per dei lavoretti di Halloween che non passeranno inosservati? I materiali sono semplici ed economici e sicuramente ne avrete qualcuno anche a casa.

Occorrente

pennarello nero

cartoncini colorati

spillatrice

Procedimento

Fate disegnare ai bambini, al centro del foglio, il volto del personaggio, come ad esempio la zucca di Halloween, oppure un volto di uno scheletro; in alternativa disegnate naso, bocca e occhi su un foglio e poi ritagliateli e incollateli sul cartoncino colorato. Piegate orizzontalmente il cartoncino e fate dei tagli verticali al foglio colorato. Aprite nuovamente il foglio, arrotolatelo e fissate le estremità con una spillatrice. Ritagliate poi una striscia di cartoncino nero e fissate i lati sui rispettivi punti speculari della lanterna: sarà la vostra maniglia. Ritagliate una striscia di cartoncino dello stesso colore di quello già utilizzato, fissate le due estremità intorno a una candela a led e usatela come base del volto di teschio o zucca precedentemente realizzato. Una decorazione di Halloween da usare durante la sera del 31 ottobre.

5) Lanterne con barattoli di vetro

Un’alternativa alla lanterna di cartoncino può essere realizzata con i barattoli di vetro, sicuramente più resistenti e di riciclabili.

Occorrente

Barattoli di vetro vuoti

colori adatti al vetro

candele

Procedimento

Dopo aver racimolato dei barattoli di vetro vuoti scavando nella dispensa di casa, finendo la marmellata o il vasetto di miele, lavateli bene e rimuovete le etichette. A questo punto saranno pronti da dipingere con dei colori appositi per il vetro, per poi passare alla parte più divertente: quella delle decorazioni! I vostri barattoli si possono trasformare in zucche, mostri, fantasmi e tanto altro. Non vi resta che porre al loro interno delle tea light, accenderle e godervi l’effetto. Ricordate di non lasciare mai le candeline accese incustodite!

6) Cannucce di zucca

In occasione del party a tema coi bimbi, si possono realizzare delle semplicissime cannucce perfette per decorare i bicchieri dei piccoli ospiti. Si possono anche disegnare formine diverse per ogni partecipante, così che ciascuno riconosca la propria bibita.

Occorrente

cannucce di carta

colla stick

pennarelli e fogli di carta

Procedimento

Fate disegnare ai bimbi i simboli della festa di Halloween, come l’immancabile zucca, sia fronte che retro, oppure stampate le immagini e ritagliatele (ricordate che le sagome fronte e retro devono combaciare). Dopo aver colorato le sagome con i pennarelli, incollate le due metà sulla cannuccia con po’ di colla stick.

7) Formine di Halloween

Con la tecnica della pixel art si possono creare deliziose formine da utilizzare in vari modi per il party di Halloween: per chi non la conoscesse, si tratta di comporre dei disegni su un’apposita griglia con speciali perline, dopodiché, una volta soddisfatti della realizzazione, si procede a stirare la formina con un comune ferro da stiro, in modo che i singoli pezzi si compattino. Ovviamente, per la fase di stiratura, occorre la partecipazione di un adulto. In commercio si trovano kit completi di tutto il necessario per far divertire i nostri piccoli artisti in erba.

Occorrente

Perline per la pixel art del colore desiderato

peg boards (basi) sagomate

pinzette (tweezers)

2 fogli di carta da forno

ferro da stiro

Procedimento

Dopo aver scelto le basi sagomate più adatte per Halloween, si proceda col riempire gli spazi con le perline, aiutandosi con le pinzette. Il lavoro richiede un po’ di precisione e pazienza, quindi i bimbi potrebbero aver bisogno di aiuto per non scoraggiarsi. A questo punto si può effettuare la stiratura; ponete la composizione tra due fogli di carta forno, quindi fate riscaldare il ferro da stiro ad una temperatura medio-alta, ma senza esagerare per evitare di bruciare le perline.

Passate il ferro con movimenti circolari sul decoro un paio di volte, fino a che non vedrete le perline diventare lucide e il disegno apparirà ben definito. Lasciate riposare la formina tra i due fogli di carta forno posizionandovi sopra un peso, in modo che si compatti e raffreddi.

Ovviamente, chi volesse optare per decori a costo zero, può lasciare che i bimbi utilizzino pezzi di cartone, come l’imballaggio interno delle confezioni di biscotti, scampoli per cucito, pezzi di tulle, bottoni e ogni altro materiale di riciclo si riesca a trovare in casa.

8) Ragnatele per finestre

Per i bimbi più grandi che hanno una buona manualità, le ragnatele di carta sono una carinissima idea da realizzare: il procedimento in sé non è complicato, basta solo capire bene le fasi di piegatura del foglio, dopodiché, con un colpo di forbici, il fai da te è pronto per essere appeso!

Occorrente

Cartoncini A4 colorati (neri e arancioni)

forbici

matita

carta stagnola

Procedimento

Prendete un quadrato di cartoncino e piegatelo a metà lungo la diagonale a formare due triangoli, poi stendete nuovamente il foglio. Ruotate il foglio in modo che sia orientato come un rombo, quindi piegate il rombo verticalmente lungo la metà. Piegate il lato maggiore del triangolo verso quello minore. Tagliate la punta sporgente in modo da ottenere un lato dritto e un triangolo regolare. Disegnate con la matita delle linee curve lungo tutto la superficie del triangolo. Ritagliate le linee come a creare dei solchi, ma lasciando un centimetro di carta intatto dal bordo del cateto più lungo del triangolo. Ora aprite delicatamente il foglio per veder comparire la ragnatela.

Per completare la ragnatela prima di appenderla alla finestra, si può modellare con la carta stagnola un piccolo ragnetto da incollare alla decorazione, per un effetto ancor più dettagliato.

9) Il cerchietto di Halloween

Un accessorio ideale per non passare inosservati e fare un figurone alla festa del 31 ottobre. Il procedimento è semplice, ma di sicuro effetto, e potrete sbizzarrirvi con le morbide decorazioni da modellare a vostro piacimento.

Occorrente

Cerchietto

scovolini in ciniglia colorati

pon pon

cartoncino nero

forbici

colla a caldo

Procedimento

Arrotolate intorno a un cerchietto degli scovolini in ciniglia, facendo attenzione a coprire tutta la superficie. Utilizzate un pon pon arancione per creare una zucca, incollandovi sopra occhi e bocca ritagliate dal cartoncino nero. Completatela con un pezzo di scovolino verde per fare le foglie. Tagliate in 8 parti un altro scovolino e modellate un ragno attaccando i pezzettini di scovolino a un pon pon per fare le zampe e completate il tutto con gli occhietti di cartoncino. Con altri due pon pon bianchi date vita a dei fantasmini. Utilizzando la colla a caldo, incollate infine al cerchietto i personaggi creati.

In copertina foto di Daisy Anderson da Pexels