Il 31 ottobre si avvicina e, con i film di Halloween, i libri di Halloween per bambini e ragazzi rappresentano un passatempo divertente e stimolante per entrare nel mood da brivido che caratterizza questa ricorrenza tanto attesa.

Ne esistono di diverse tipologie pensati per le varie fasce di età, così da accontentare sia i bimbi che i ragazzini. I libri di Halloween per bambini dai 3 anni sono perlopiù da colorare, albi illustrati o libri con adesivi e giochi a tema. Tra i più particolari si distinguono quelli pop-up in versione mostruosa.

A partire dai 6 anni i piccoli di casa possono approcciarsi alle storie di Halloween da leggere. I libri più adatti sono quelli contenenti racconti brevi e le raccolte, facilmente fruibili.

Dai 10 anni è tempo di introdurre i libri di Halloween per ragazzi e di sbizzarrirsi con i primi libri horror.

Libri per bambini dai 3 anni: albi illustrati, giochi e adesivi

Quando i bambini sono molto piccoli non si può fare altro che leggere per loro oppure, in alternativa, puntare su libri illustrati che gli permettano di osservare le figure e di cogliere ugualmente l’essenza del racconto.

Tra i libri di Halloween per bambini di 3 anni più interessanti spiccano quelli pop-up, con spaventose illustrazioni tridimensionali.

Si salvi chi può! di Olivier Charbonnel e Annabelle Buxton, edito da Franco Cosimo Panini, è un libro pieno di sorprese terrificanti. Racconta la storia di un coniglio, uscito in piena notte dalla sua tana per andare alla ricerca di una radice misteriosa. Tanti i pericoli che si troverà ad affrontare, dalla foresta stregata alla temibile grotta oscura.

Franco Cosimo Panini, Olivier Charbonnel, Annabelle Buxton – Si salvi chi può! Pop-Up da Brividi. Prezzo:21,38€

Ai bimbi di questa età piacciono sempre molto i libri di Halloween da colorare. Se ne trovano tanti anche su Amazon, ricchi di immagini a tema quali zucche, scheletrini e vampiri.

Colorando, Happy Halloween. Libro da colorare per bambini formato portatile. Prezzo:7,99€

Farete felici i vostri bambini permettendo loro di festeggiare Halloween in compagnia della mitica Peppa Pig. Giunti Editore propone questo libro con giochi e adesivi ispirati all’immaginario del 31 ottobre.

Giunti Editore, Halloween Peppa Pig con Adesivi. Prezzo: 7,50€

I libri di Halloween con adesivi sono alla portata di tutti e rendono accattivante anche la più semplice delle storie.

Usborne, Libri con Adesivi Mostri di Halloween. Prezzo: 8,08€

Non mancano i libri di Halloween per bambini contenenti storie molto brevi e illustrate, quindi facili da seguire.

Giunti, Silvia Serrelli – Tea. Da cosa mi travesto per Halloween?. Prezzo: 11,40€

I bimbi, per esempio, potranno scoprire le avventure del ragnetto Timmy sfogliando questo libro di Serena Fiorini disponibile online e in libreria. Una storia educativa incentrata su valori come l’empatia e l’inclusione.

Serena Fiorini, Il ragnetto Timmy e la notte di Halloween. Prezzo: 10,39€

I libri su Halloween da leggere a partire dai 6 anni

I bambini dai 6 anni sono in grado di capire storie più strutturate e iniziano a dimostrare interesse per i libri. Per non rendere la lettura noiosa e far sì che venga recepita sempre come attività divertente oltre che educativa, è bene optare comunque per racconti brevi o antologie.

Viola Serafini, Racconti di Halloween. Prezzo: 11,99€

I libri di Halloween illustrati continuano a essere una buona idea, anche quando i bambini hanno ormai imparato a leggere. Le immagini aiutano la comprensione del testo e rendono l’esperienza della lettura più spensierata e leggera.

Camilla Rossi, Il Misterioso Ladro di Zucche. Prezzo: 10,39€

Le storie di fantasmi sono sempre capaci di tenere i piccoli lettori incollati alle pagine, soprattutto se, come in questo caso, i personaggi sono simpaticissimi e pronti a vivere fantastiche avventure! Il Lupo che non credeva ai fantasmi, di Orianne Lallemand ed Éléonore Thuillier ha come protagonista il lupo più amato dai bambini che in questo libro non crede all’esistenza degli spettri e convince i suoi amici, con i quali è uscito a fare “dolcetto o scherzetto”, ad entrare in una misteriosa villa di cui tutti hanno paura perché si dice che sia infestata. Il tocco in più? La copertina si illumina al buio e c’è una pagina piena di stickers!

Gribaudo, Orianne Lallemand, Éléonore Thuillier, Il lupo che non credeva ai fantasmi. Prezzo: 14,16€

Sono tante le collane di libri per bambini che includono titoli dedicati alla ricorrenza di Halloween. Basti pensare ai libri di Geronimo Stilton, uno dei personaggi più amati della letteratura per l’infanzia. Halloween che fifa felina! racconta l’incontro tra Geronimo e Tenebrosa Tenebrax, un’affascinante e misteriosa topolina che abita in un cimitero e lo invita a partecipare a una spaventosa festa di Halloween.

Piemme, Geronimo Stilton Halloween che fifa felina!. Prezzo: 9,31€

Può essere interessante per i bambini scoprire qualcosa di più sulla ricorrenza di Halloween. La vera storia di Halloween racchiude curiosità, storie e leggende su questa festa dalle origini misteriose e antiche.

Giunti Editore, Elisa Prati – La vera storia di Halloween. Prezzo: 9,90€

Libri horror dai 10 anni

I libri di Halloween per ragazzi si avvicinano molto ai libri horror per adulti, ma ovviamente sono pensati per le loro esigenze in termini di lettura e per la loro sensibilità.

DeA, Jason Segel, Kirsten Miller – Nightmares! Non spegnete quella luce. Prezzo: 4,95€

Siete alla ricerca di una storia avvincente? Tra i titoli della collana Gribaudo Fantasy per Halloween vi consigliamo Scary Harry Gli Acchiappaspettri. Racconta la storia di Otto, un ragazzino che si ritrova ad avere a che fare con spettri e spiriti per via di una misteriosa vicina, la cartomante Madame Olga.

Gribaudo, Sonja Kaiblinger – Scary Harry Gli Acchiappaspettri. Prezzo: 11,12€

I bambini sono molto curiosi e si domandano spesso quali siano i racconti dietro ad edifici ed oggetti. Per veri detective del brivido in erba, c’è Detective al cimitero, di Giulia Depentor, un libro che accompagna i giovani lettori a caccia dei misteri del passato e delle storie che si celano dietro oscure cripte, lapidi impolverate, cimiteri da brivido e antichi monumenti.

Feltrinelli, Giulia Depentor, Detective al cimitero. Prezzo: 15,20€

Misteri e oscuri segreti circondano Blackwood, un inquietante collegio femminile dove Kit Gordy, la protagonista, è stata ammessa insieme a poche altre ragazze che hanno tutte un talento speciale. Che cosa si nasconde dietro l’atmosfera inquietante della scuola? Se amate leggere storie piene di suspence, Dark Hall, di Lois Duncan, è il libro che fa per voi.

Mondadori, Lois Duncan – Dark Hall. Prezzo: 16,14€

A questa età i ragazzi hanno la maturità giusta per affrontare i cosiddetti libri game con finale a scelta. Misteri di Halloween: Le avventure dei giovani detective Luna e Tommaso è uno dei titoli appartenenti a questo genere meglio recensiti su Amazon. Ogni mistero offre ai lettori due ipotetici finali, mettendo nelle loro mani il destino dei protagonisti.

Evelyn Castelli, Misteri di Halloween: Le avventure dei giovani detective Luna e Tommaso. Prezzo: 12,98€

Le raccolte di racconti a tema Halloween per ragazzi sono l’ideale per gli amanti del mistero e della suspence che desiderano scoprire quante più storie possibili, conoscere tanti personaggi diversi e catapultarsi in ambientazioni sempre nuove.

A-i-RTE, Halloween: Racconti per Ragazzi. Prezzo: 14,99€

Mostri, fantasmi, streghe e case abbandonate rendono queste antologie del brivido la lettura perfetta per la notte di Halloween (e non solo).

Francesca Lori, Storie di Halloween. Prezzo: 13,51€

Una delle più particolari, disponibile su Amazon, è Storie in miniatura – Fantasmi nel sistema: Racconti di Halloween 2.0 dell’autore Aurelio Indomito. Sono 30 racconti brevi adatti a bambini e ragazzi che rivisitano l’immaginario di Halloween in chiave tecnologica tra zucche robotiche, fantasmi digitali e case stregate intelligenti che prendono vita.

Aurelio Indomito, Storie in Miniatura: Fantasmi nel Sistema. Prezzo: 6,99€

