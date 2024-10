I costumi di Halloween devono essere prima di tutto semplici da indossare e da togliere, di impatto e preferibilmente non troppo costosi: sono tante le idee disponibili su Amazon, dai grandi classici (come zucca, scheletro, strega e zombie), ai travestimenti ispirati a icone del mondo del cinema e all’immaginario horror come Mercoledì Addams e Cruella. Ecco le migliori idee da cui prendere spunto, adatte a tutte le età.

Vestiti di Halloween per bambino: dal fantasma allo scheletro, i più terrificanti

Non c’è festa di Halloween con i bambini senza costumi a tema: muovendosi con anticipo è possibile dare vita a travestimenti fai da te davvero spaventosi, ma le possibilità tra cui poter scegliere per la notte del 31 ottobre non mancano anche se si non ha avuto modo (o tempo) di cimentarsi con ago e filo.

Iniziamo dagli outfit per i maschietti. Il fantasma resta uno dei più gettonati e fa sempre un figurone; basta solo aggiungere al costume dei collant o una calzamaglia bianca coprente per completare il look.

Deguisement Halloween Enfant, Costume da fantasma. Prezzo: 16,99€

Trasformate il vostro bambino in un inquietante Joker. In questo caso al costume, da acquistare comodamente online con un click, va abbinato un trucco di Halloween ad hoc ispirato proprio al celebre personaggio dei fumetti antagonista di Batman: viso pallidissimo e ghigno malefico sono i suoi tratti distintivi.

Ciao, Joker Costume bambino DC Comics. Prezzo: 28,30€

Il costume da scheletro è un altro grande classico. Su Amazon se ne trovano di diversi tipi, anche per i bimbi più piccoli.

Ciao, Scheletrino Costume baby. Prezzo: 16,90€

Tra i tanti travestimenti di Halloween tra cui poter scegliere per i maschietti si distingue, anche quest’anno, quello da Dracula, il vampiro più famoso di tutti i tempi. Puntate su un costume particolareggiato, in perfetto stile gotico, e non dimenticate di aggiungere un bel paio di canini sporgenti.

Spooktacular Creations, Costume da vampiro gotico. Prezzo: 35,99€ – 38,99€

Su Amazon si trovano costumi di Halloween ricchi di accessori e ben strutturati, come questo travestimento da zombie semplicemente spaventoso. Si compone di maglietta e pantaloni, maschera da zombie, guanti e tanti altri accessori da paura.

Ulikey, Costume zombie bambino. Prezzo: 39,99€ – 42,99€

Se siete alla ricerca di un vestito originale e insolito, vi consigliamo di tenere in considerazione lo spaventapasseri testa di zucca. Un travestimento inusuale che non passerà inosservato.

Spooktacular Creations, Spaventapasseri testa di zucca. Prezzo: 56,99€

Due iconici personaggi tratti dall’immaginario cinematografico sono Jack Skellington da Nightmare Before Christmas e Darth Vader, l’inconfondibile villain dell’universo Star Wars. I loro costumi faranno furore in tutti i party!

Costume Nightmare Before Christmas di Disguise per Disney

Costume bimbi premium Darth Vader di Rubie’s per Lucasfilm

Concentriamoci, adesso, sui vestiti di Halloween per bambini molto piccoli e per neonati. Uno dei più teneri è, senza alcun dubbio, quello da zucca.

2Pz, Completo neonato zucca. Prezzo: 7,56€ – 9,56€

Delizioso anche questo costume di Halloween da pipistrello. Si tratta di un pagliaccetto, quindi facile da mettere e da togliere, con grandi ali e sulla schiena la scritta “My 1st Halloween“, per un primo Halloween da ricordare.

Meanju, Costume pipistrello pagliaccetto bambino. Prezzo: 19,99€

Vestiti di Halloween per bambina: Cruella, Mercoledì Addams e gli altri travestimenti

I costumi per bambina consentono, se possibile, di sbizzarrirsi ancora di più con idee e travestimenti particolari, un po’ folli e fuori dagli schemi.

Tra i personaggi più amati (o faremmo meglio a dire odiati!) dei cartoni Disney, Cruella ispira alcuni dei costumi più eccentrici per le femminucce. Su Amazon sono disponibili meravigliosi abiti con le inconfondibili macchie di dalmata: completate il look con una parrucca bicolor bianca e nera e la vostra mini Cruella sarà impeccabile.

KUJAIS, Vestito bambina Cruella. Prezzo: 16,95€

Restando in casa Disney, un altro costume di Halloween davvero cool è quello da Malefica. Tante le proposte a tema presenti su Amazon, tra cui questo set che comprende abito in tulle nero, coprispalle alato e copricapo.

AMOBON, Malefica Costume bambina. Prezzo: 39,95€

Abbiamo parlato di Joker, quindi è impossibile non citare il suo alter ego femminile: Harley Quinn. Un personaggio “tosto” e grintoso, dal look coloratissimo e ricco di dettagli.

Amycute, Costume Harley Quinn bambina. Prezzo: 29,99€

Chi non è stato travolto dalla Mercoledì Addams mania? La piccola della famiglia Addams ha raggiunto l’apice della popolarità tra le nuove generazioni e tra i più piccoli grazie al grande successo della serie Netflix Mercoledì con Jenna Ortega – di cui si attende ancora la seconda stagione – e i suoi look saranno protagonisti anche per questo Halloween.

MeYuxg, Vestito Mercoledì Addams bambina. Prezzo: 31,99€

Sono due i costumi tra cui poter scegliere: quello dell’ormai celebre ballo di Mercoledì, ovvero l’abito nero di tulle a balze, e ovviamente il suo signature look con abito nero e camicia bianca.

Rubie’s, Costume uniforme Mercoledì Addams. Prezzo: 8,70€ – 19,90€

Restando nell’affascinante immaginario burtoniano, un costume molto originale è quello ispirato a “La sposa cadavere“, film di animazione del 2005 che ruota attorno a una storia d’amore malinconica e divertente al tempo stesso e vede come protagonista la dolcissima Emily, col suo iconico abito di nozze.

Smiffys, Corpse Bride: costume di Emily (vestito e cerchietto con velo e accessori per capelli). Prezzo 36,25€

Non mancano travestimenti e costumi di Halloween più classici e tradizionali: si rifanno all’immaginario dell’horror e del brivido, “scomodando” soggetti iconici come gli zombie, la Morte e le streghe.

Spooktacular Creations, Costume da Morte luminoso al buio. Prezzo: 39,99€

Il vestito di Halloween da strega è un evergreen intramontabile. Su Amazon sono disponibili tantissime varianti di questo travestimento, tra cui alcuni costumi pensati anche per le bambine molto piccole. Vi consigliamo di scegliere un set completo, comprensivo di costume e accessori come il cappello a punta e la scopa volante.

Rubie’s, Costume da strega bambina. Prezzo: 20,46€ – 34,00€

Fiestas Guirca, Costume da streghetta bebè. Prezzo: 22,48€ – 29,90€

Siete alla ricerca di uno spunto per il primo vestito di Halloween della vostra piccola? Anche per una neonata, come per i maschietti, meglio puntare su un pagliaccetto a tema come, per esempio, da zucca. Il costume include anche una fascia per capelli, scaldamuscoli e babbucce coordinate nei toni del nero e dell’arancione.

Jimmackey, Pagliaccetto zucca neonata. Prezzo: 17,96€

