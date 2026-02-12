Lavoretti di San Valentino: 9 idee fai da te da far realizzare ai bambini

Basteranno un po’ di manualità e materiali semplici per creare dei lavoretti di San Valentino fai da te: tante idee romantiche che saranno sicuramente graditi che impegneranno i piccoli di casa anche solo per qualche ora.

La festa degli innamorati rappresenta una ricorrenza carina e divertente per lasciare che i bambini scatenino la loro fantasia, dando vita a piccoli doni da regalare alla persona a cui vogliono bene, anche solo a mamma e papà.

1) I biglietti di San Valentino

I bigliettini romantici sono tra le idee più semplici e veloci da realizzare. Si adattano in base all’età, alle preferenze e all’abilità di ogni bimbo, ma i materiali sono davvero semplici da reperire.

Occorrente

Cartoncino bianco o colorato

pastelli, pennarelli, tempere e altro materiale per colorare

forbici

colla.

Procedimento

La base è sempre un cartoncino da piegare simmetricamente a metà: i più semplici saranno quadrati o rettangolari, ma nulla vieta di ritagliare la sagoma di un cuore o di una farfalla da piegare a metà lasciate che il bambino scriva il suo messaggio all’interno del cartoncino è il momento delle decorazioni, da realizzare con i materiali e con la tecnica che il bimbo preferisce non dimenticate di disegnare tanti cuoricini

Potete completare il tutto con delle belle frasi di auguri da dedicare!

2) Il collage dell’amore

Questo lavoretto è adatto sia ai bimbi più piccoli che a quelli più grandicelli, che potranno impegnarsi in progetti più complessi. Il collage a tema cuori di San Valentino prevede un po’ di manualità e di inventiva: qualora i bambini, da soli, non dovessero riuscire a realizzare il collage, potrete sempre aiutarli con qualche passaggio.

Occorrente

Cartoncino bianco o colorato

vecchie riviste, volantini, cataloghi

colla e forbici.

Procedimento

Per i bambini più piccoli potrete cominciare disegnando un grande cuore sul cartoncino, mentre i bimbi più grandi potranno disegnare loro stessi le sagome che preferiscono; i bambini dovranno ritagliare pezzettini di carta colorata da riviste e volantini; potranno ritagliarli dandogli una forma casuale oppure ricavando dei cuoricini; accostando tra loro i pezzettini di carta bisognerà a questo punto riempire la sagoma disegnata sul cartoncino e precedentemente spalmata di colla; se volete potete aggiungere al vostro lavoro glitter, strass e piccole decorazioni come fiocchi, nastri, bottoni, brillantini e tanto altro ancora.

3) I cuori di cera

Avete dei pastelli a cera che non usate più o che sono troppo corti da maneggiare? Potranno servire per questo lavoretto! Ecco un’attività di San Valentino che sicuramente piacerà ai bambini, sempre pronti a ‘sporcarsi le mani’ e a pasticciare un po’…non credete?

Occorrente

Pastelli a cera

carta oleata o stampini a forma di cuore

forno o ferro da stiro.

Procedimento

Prendete i pastelli a cera, sbriciolateli e metteteli in uno stampino a forma di cuore mettete lo stampino in forno: i pastelli a cera si scioglieranno creando un bellissimo cuoricino colorato in alternativa potete grattugiare i pastelli a cera, disporli su un po’ di carta oleata e passarvi sopra il ferro da stiro fate raffreddare la cera, poi tagliatela a forma di cuoricini.

4) I cuori 3D di pasta

Siete in cerca di lavoretti di San Valentino originali? Vediamo insieme come realizzare simpatici cuori tridimensionali usando qualcosa che tutti abbiamo in casa: la pasta!

Occorrente

Cartoncino bianco o colorate

pasta di formato piccolo

colla.

Procedimento

Disegnate la sagoma di un cuore sul cartoncino spalmatela di colla incollatevi sopra con pazienza la pasta del formato che preferite, basta che sia piccola se volete potete colorare il risultato con le tempere oppure colorare la pasta prima di incollarla.

5) Un mazzo di fiori fai da te

Non c’è un regalo di San Valentino più classico che un mazzo di fiori. Cosa ne dite di farne realizzare uno ai vostri bambini? Ovviamente usando carta, colla e forbici!

Occorrente

Tubo in cartone di un rotolo di carta igienica

cartoncino colorato verde, giallo e di altri colori a piacere

colla

forbici

tempere e pennelli.

Procedimento

Il rotolo di carta igienica diventerà il vaso del vostro mazzo di fiori, lasciate quindi che il vostro bimbo lo decori a suo piacere con colori e tempere tagliate delle strisce di cartoncino verde che diventeranno gli steli dei fiori tagliate le corolle dei fiori oppure i singoli petali e i capolini gialli centrali assemblate i vostri fiori con la colla componete un bel mazzo colorato e disponetelo nel vaso.

6) La love jar

Un pensiero d’amore al giorno per riempire le settimane di dolcezza: il barattolo di San Valentino trabocca di frasi e pensierini d’affetto. Unita ai dolci di San Valentino possono essere un’idea originale per far apprezzare ai bambini questa bellissima ricorrenza.

Occorrente

Barattolo di vetro

forbici

cartoncini colorati (rosa o rossi)

penne e pennarelli

nastrini di raso.

Procedimento

Fate scrivere ai bimbi tanti pensierini d’amore sui cartoncini colorati, quindi ritagliateli e ripiegateli chiudete ogni bigliettino con un fiocchetto di raso inserite i bigliettini nella giara e pescatene uno al giorno da far leggere al bimbo per rendere speciali e ricche di amore le vostre giornate.

Lavoretti San Valentino per i bambini dell’infanzia

Neanche i bimbi più piccoli devono rinunciare a festeggiare il giorno degli innamorati con attività semplici e adatte a loro, in cui si sentano coinvolti e partecipi.

1) I bacetti di carta

Non c’è modo migliore per esprimere affetto se non con un abbraccio e un bacio: proprio a quest’ultimo è dedicato un fai da te davvero facile ma molto divertente per i bimbi.

Occorrente

Foglio di carta

rossetti di vari colori

forbici.

Procedimento

Per prima cosa colorate con il rossetto le labbra dei bimbi lasciate che i bambini “sbaciucchino” il foglio di carta ripassando il rossetto quando sbiadisce o cambiando di volta in volta colore ritagliate i bacetti di carta e usateli per decorare i bigliettini di auguri o un disegno a tema fatto dai piccoli, oppure appendeteli per tutta casa

2) Piantare un germoglio

Dedicarsi al giardinaggio con i bimbi, anche piccoli, è un bellissimo gesto d’amore nei confronti della natura: ecco perché proprio il 14 febbraio rappresenta la giornata ideale per indossare grembiulino e stivaletti di gomma e aiutare mamma, papà o i nonni a piantare in giardino un fiore, un germoglio o un alberello di cui prendersi cura e far crescere durante tutto il resto dell’anno.

3) Dipingere con le mani

I bambini più piccoli potranno esprimere tutta la loro creatività con dei lavoretti San Valentino che li vedranno dipingere con le mani. Vediamo come!

Occorrente

Carta o cartoncino

pennelli

tempere e colori atossici.

Procedimento

Disegnate su un cartoncino o su un foglio di carta un grande cuore chiedete ai bambini di colorarlo usando le mani come se fossero stampini arricchite il disegno usando le dita per realizzare piccoli dettagli colorati appendete il vostro capolavoro!