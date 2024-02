Lavoretti di San Valentino: i più belli da far realizzare ai bambini

I lavoretti di San Valentino sono un’idea carina e divertente da far realizzare ai bambini come piccoli doni da regalare alla persona a cui vogliono bene, anche solo a mamma e papà. Basteranno un po’ di manualità e materiali semplici per creare piccoli capolavori, che saranno sicuramente graditi e che impegneranno i piccoli di casa anche solo per qualche ora. Utilizziamo la festa degli innamorati per coinvolgere i bambini in lavoretti creativi dolci e romantici.

I biglietti di San Valentino

I biglietti di San Valentino sono semplici e veloci da realizzare tra i lavoretti creativi a tema. Si possono realizzare tantissimi tipi di bigliettini in base all’età, alle preferenze e all’abilità di ogni bimbo, ma i materiali sono davvero semplici da reperire.

Occorrente

Cartoncino bianco o colorato;

pastelli, pennarelli, tempere e altro materiale per colorare;

forbici;

colla.

Procedimento

La base è sempre un cartoncino da piegare simmetricamente a metà: i più semplici saranno quadrati o rettangolari, ma nulla vieta di ritagliare la sagoma di un cuore o di una farfalla da piegare a metà;

lasciate che il bambino scriva il suo messaggio all’interno del cartoncino;

è il momento delle decorazioni, da realizzare con i materiali e con la tecnica che il bimbo preferisce;

non dimenticate di disegnare tanti cuoricini!

Il collage di San Valentino

Questo lavoretto è adatto sia ai bimbi più piccoli che a quelli più grandicelli, che potranno impegnarsi in progetti più complessi. Il collage di San Valentino prevede un po’ di manualità e di creatività: qualora i bambini, da soli, non dovessero riuscire a realizzare il collage, potrete sempre aiutarli con qualche passaggio.

Occorrente

Cartoncino bianco o colorato;

vecchie riviste, volantini, cataloghi;

colla e forbici.

Procedimento

Per i bambini più piccoli potrete cominciare disegnando un grande cuore sul cartoncino, mentre i bimbi più grandi potranno disegnare loro stessi le sagome che preferiscono;

sul cartoncino, mentre i bimbi più grandi potranno disegnare loro stessi le sagome che preferiscono; i bambini dovranno ritagliare pezzettini di carta colorata da riviste e volantini; potranno ritagliarli dandogli una forma casuale oppure ricavando dei cuoricini;

da riviste e volantini; potranno ritagliarli dandogli una forma casuale oppure ricavando dei cuoricini; accostando tra loro i pezzettini di carta bisognerà a questo punto riempire la sagoma disegnata sul cartoncino e precedentemente spalmata di colla;

se volete potete aggiungere al vostro lavoro glitter, strass e piccole decorazioni come fiocchi, nastri, bottoni, brillantini e tanto altro ancora.

Cuori di cera

Avete dei pastelli a cera che non usate più o che sono troppo corti da maneggiare? Potranno servire per questo lavoretto! Ecco un’attività di San Valentino che sicuramente piacerà ai bambini, sempre pronti a ‘sporcarsi le mani’ e a pasticciare un po’…non credete?

Occorrente

Pastelli a cera;

carta oleata o stampini a forma di cuore;

forno o ferro da stiro.

Procedimento

Prendete i pastelli a cera, sbriciolateli e metteteli in uno stampino a forma di cuore;

mettete lo stampino in forno: i pastelli a cera si scioglieranno creando un bellissimo cuoricino colorato;

in alternativa potete grattugiare i pastelli a cera, disporli su un po’ di carta oleata e passarvi sopra il ferro da stiro;

fate raffreddare la cera, poi tagliatela a forma di cuoricini.

Dipinti con le mani

I bambini più piccoli potranno esprimere tutta la loro creatività con dei lavoretti San Valentino che li vedranno dipingere con le mani. Vediamo come!

Occorrente

Carta o cartoncino;

tempere e colori atossici.

Procedimento

Disegnate su un cartoncino o su un foglio di carta un grande cuore;

chiedete ai bambini di colorarlo usando le mani come se fossero stampini;

arricchite il disegno usando le dita per realizzare piccoli dettagli colorati;

appendete il vostro capolavoro!

Cuori di pasta di San Valentino

Siete in cerca di lavoretti di San Valentino originali? Vediamo insieme come realizzare simpatici cuori tridimensionali usando qualcosa che tutti abbiamo in casa: la pasta!

Occorrente

Cartoncino bianco o colorate

pasta di formato piccolo;

colla.

Procedimento

Disegnate la sagoma di un cuore sul cartoncino;

spalmatela di colla;

incollatevi sopra con pazienza la pasta del formato che preferite, basta che sia piccola;

se volete potete colorare il risultato con le tempere oppure colorare la pasta prima di incollarla.

Un mazzo di fiori fai da te

Non c’è un regalo di San Valentino più classico che un mazzo di fiori. Cosa ne dite di farne realizzare uno ai vostri bambini? Ovviamente usando carta, colla e forbici!

Occorrente

Il tubo in cartone di un rotolo di carta igienica;

cartoncino colorato verde, giallo e di altri colori a piacere;

colla;

forbici;

tempere e pennelli.

Procedimento

Il rotolo di carta igienica diventerà il vaso del vostro mazzo di fiori, lasciate quindi che il vostro bimbo lo decori a suo piacere con colori e tempere;

tagliate delle strisce di cartoncino verde che diventeranno gli steli dei fiori;

tagliate le corolle dei fiori oppure i singoli petali e i capolini gialli centrali;

assemblate i vostri fiori con la colla;

componete un bel mazzo colorato e disponetelo nel vaso.

