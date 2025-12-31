Le più belle frasi di auguri di Buon Anno

Non è mai troppo presto per augurare un felice 2026 ai nostri cari e alle persone che ci sono vicine. A volte è difficile trovare le parole giuste, ma per fortuna ci sono tante frasi originali, simpatiche oppure profonde e toccanti che possono servire da ispirazione.

Un augurio che viene dal cuore è sempre gradito e spesso dà la carica giusta per affrontare un nuovo anno fatto di sfide, avventure e momenti da ricordare. Ecco, quindi, alcune delle frasi più belle a cui ispirarsi, da personalizzare o trascrivere su un bel biglietto, magari accompagnato da un disegno fatto a mano dai nostri bambini. Saranno di sicuro gli auguri più graditi!

Auguri di Buon Anno originali

Perché non lasciarsi l’anno vecchio alle spalle e cominciare il nuovo anno con un augurio originale e ricco di ironia?

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore.

(Benjamin Franklin)

(Benjamin Franklin) Se finora hai vissuto avventure fenomenali, quest’anno vivrai la più epica. Come faccio a saperlo? Perché tu conti e io so che te lo meriti. Tanti auguri!

Se il 2025 è stato un film commovente, preparati per la commedia irresistibile del 2026!

Ti auguro un nuovo anno ricco di matematica: addizionando il piacere, sottraendo il dolore, moltiplicando la felicità e dividendo l’amore con le persone a te più care.

Buon anno! Che il 2026 sia un anno da record nel contare le risate e non gli anni!

Altri dodici mesi, altro giro, altra corsa! Però questa volta che sia memorabile! Buon nuovo anno, ti auguro di viverlo al meglio!

Capodanno! È il momento propizio per fare i buoni propositi annuali… e per iniziare la prossima settimana a disattenderli come al solito (Mark Twain).

Vi auguro che i sogni dell’ultimo dell’anno possano trasformarsi in progetti nel nuovo anno.

Fate i vostri errori, il prossimo anno e per sempre!

(Neil Gaiman)

(Neil Gaiman) Salve! Sono il signor Anno Nuovo, il mio arrivo era programmato da tempo, sono stato trattenuto perché mi educassero in modo perfetto, adesso per te sarò semplicemente mitico.

Scrivilo nel tuo cuore: ogni giorno è il miglior giorno dell’anno.

(Ralph Waldo Emerson)

(Ralph Waldo Emerson) Auguri per un anno talmente divertente che persino il calendario riderà insieme a te!

2026 auguri per 365 giorni, 8760 ore, 525600 minuti e 31536000 secondi, ricchi di vita, di serenità, di allegria, di felicità, d’amore e di un po’ di follia!

Questo augurio è una scatola piena d’amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno!

Previsioni meteo per Capodanno: è prevista una forte pioggia di baci e abbracci, consigliabile chiudere l’ombrello e aprire il cuore. Tanti auguri per un sereno nuovo anno.

Non ti auguro le solite cose banali: per questo nuovo anno ti auguro molto più semplicemente di ridere a crepapelle, perché significa che sei felice! Auguri!

Bevi le bollicine e ricordati: ti meriti un nuovo anno frizzante come loro!

Festeggia, illuminati, accenditi: sorridi al nuovo anno che sta per arrivare, perché sarà speciale come te. Rendilo all’altezza! Auguri!

Auguri di Buon Anno

Un nuovo anno segna l’inizio di un’avventura lunga 365 giorni, da vivere insieme alle persone che amiamo. Ecco tante frasi per augurare Buon Anno e parenti, amici e conoscenti.

Che il nuovo anno ti porti gioia, successo e amore. Buon anno!

Non sprecare lacrime per i dolori di ieri, diceva Euripide. E io aggiungo: guarda avanti e pensa che quest’anno sarà una vera meraviglia. Auguri, buon anno nuovo!

Un nuovo anno è un nuovo punto di partenza. Vi auguro di trovare la forza per superare qualsiasi difficoltà che possa presentarsi. Auguri di buon anno a tutti.

Continua a ridere e sognare: è questo il mio augurio. Buon anno!

Rallegrati per i tuoi successi dell’anno passato e preparati per un nuovo anno ricco di conquiste. Buon Anno!

È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!

Inizia il nuovo anno con un cuore grato e grandi speranze. Auguri di felicità per il nuovo anno!

Non preoccuparti di ciò che non hai raggiunto l’anno scorso. Questo nuovo anno sarà l’occasione per fare di più. Tanti auguri!

Che ogni giorno del nuovo anno sia pieno di sorprese e momenti indimenticabili. Buon Anno!

Un augurio di Capodanno che possa portarle bene per tutti i 365 giorni che verranno.

Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si pensa ai nuovi sogni da realizzare, a riscoprire la forza e la fede, a gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide.

(Stephen Littleword)

(Stephen Littleword) Che il nuovo anno sia un album di fotografie della tua vita, colmo di momenti speciali e indimenticabili.

Comincia questo meraviglioso anno nuovo credendo. Credi in te stesso. E credi che ci sia una sorgente d’amore – un dispensatore di sogni – che aspetta solo che tu gli chieda di aiutarti al fine di realizzare tutto quello che desideri.

(Sarah Ban Breathnach)

(Sarah Ban Breathnach) Celebriamo i tuoi successi dell’anno passato e brindiamo a un futuro ancora più luminoso. Felice Anno Nuovo!

Mi auguro soltanto di mantenere quello che ho, al nuovo anno non ho da chiedere niente di più.

(Friedrich Hebbel)

(Friedrich Hebbel) Che il tuo cammino nel nuovo anno sia illuminato da successi e felicità. Buon Anno Nuovo!

L’obiettivo del nuovo anno non dovrebbe essere quello di avere un nuovo anno. Piuttosto, dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e nuovi occhi.

(Gilbert Keith Chesterton)

(Gilbert Keith Chesterton) Che il nuovo anno sia il capitolo più brillante della tua storia di successo. Auguri per un anno incredibile!

Ogni giorno è un’opportunità per un nuovo inizio. Che il tuo anno sia straordinario, pieno di speranza e realizzazioni.

Preparati per un viaggio straordinario nel nuovo anno, pieno di opportunità sorprendenti e momenti indimenticabili.

Un brindisi al nuovo anno e a un’altra possibilità per noi di fare le cose per bene!

(Oprah Winfrey)

(Oprah Winfrey) In questo nuovo anno ricordati di portare con te solo chi lo merita: chi c’è, chi vuole esserci, chi lo dimostra e ti ama così come sei. Buon 2026!

Frasi di Auguri alle maestre

Le maestre e i maestri sono sicuramente delle figure molto importanti nella vita di ogni bambino, non bisogna quindi dimenticare di fare loro tanti auguri di Buon Anno!

La fine dell’anno non è né una fine né un inizio: è un andare avanti con tutta l’esperienza che può infondere in noi.

(Hal Borland)

(Hal Borland) Ti inviamo i nostri più sinceri auguri di felicità e prosperità: buon anno nuovo!

Le parole dell’anno trascorso appartengono al linguaggio dell’anno trascorso: le parole dell’anno a venire attendono un’altra voce.

(Thomas Stearns Eliot)

(Thomas Stearns Eliot) Ieri è passato. Il domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo l’oggi: cominciamo!

(Madre Teresa)

(Madre Teresa) Il modo migliore per predire il tuo futuro è crearlo.

(Abraham Lincoln)

(Abraham Lincoln) Apriremo il libro dalle pagine vuote: metteremo noi le parole dal primo giorno dell’anno.

(Edith Lovejoy)

(Edith Lovejoy) Ciò che sta arrivando è meglio di ciò che è andato!

(Proverbio arabo)

(Proverbio arabo) Auguri! La fatica non ci fa paura ma speriamo che sia un anno migliore!

Non guardare al passato, ma al futuro: goditi questo nuovo anno!

Penso in termini di propositi del giorno, non dell’anno.

(Henry Moore)

In copertina foto di cottonbro studio da Pexels