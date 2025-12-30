10 attività da fare per un Capodanno in casa con i bambini

Attendere il 1° gennaio con i bambini, e magari qualche loro amichetto, sarà sicuramente divertente, se penserete in anticipo a qualche attività simpatica e coinvolgente per festeggiare insieme questa serata speciale in cui anche ai più piccoli è concesso di rimanere svegli più del solito.

Stiamo ovviamente parlando di bimbi con non meno di 3 o 4 anni di età e anche loro, nella maggior parte dei casi, non potranno certo stare svegli ad attendere la mezzanotte: basterà ritardare il momento di andare a letto e organizzare qualche gioco a tema per rendere la loro serata unica e speciale!

1) La classica tombolata

La tombola è un classico delle feste natalizie, un gioco che anno dopo anno viene rispolverato in questo periodo. Può essere un’attività perfetta per un Capodanno in casa, soprattutto se mettete in palio piccoli premi adatti a loro e tanti dolcetti da mangiare insieme.

Potete puntare sulla tombola classica, su una delle tante versioni di tombola a tema o addirittura realizzarne una versione fai da te insieme ai bambini per rendere questa attività ancora più speciale.

2) La caccia al tesoro

La caccia al tesoro, amata dai bambini di tutte le età, è un’attività perfetta per aspettare insieme la mezzanotte (o comunque il momento di andare a nanna). Nelle ore precedenti, senza farvi vedere, nascondete piccoli indizi per tutta la casa, poi date il primo indovinello da risolvere ai bimbi e lasciate che si impegnino a trovare la soluzione. Indizio dopo indizio, alla fine il vincitore arriverà a scoprire il tesoro, che potrà essere un piccolo premio o un bel forziere pieno di dolci e caramelle.

3) La caccia al tesoro a tema

Volete rendere ancora più unica e divertente la vostra caccia al tesoro? Stampate in anticipo 12 foto, una per ogni mese dell’anno appena trascorso: ognuna dovrà rappresentare un momento speciale vissuto insieme. Scrivete la data sul retro e poi nascondetele in giro per casa per la vostra speciale caccia al tesoro dei ricordi, sarà un bel modo per ripercorrere insieme gli episodi più belli dell’anno che sta per finire!

4) Il pigiama party

Perché non approfittare della serata del 31 dicembre, quando in genere ai bambini è concesso di ritardare l’ora di andare a letto, per organizzare un bel pigiama party? Potete invitare qualche amichetto per rendere l’evento ancora più divertente.

Potrete proporre qualche gioco, una cena leggera sul divano guardando un film insieme, per poi raccontarsi qualche storia a letto sotto le coperte, in modo da rendere unico anche il momento di andare a nanna.

5) Il photo booth

Basterà un angolo della casa allestito ad hoc e tanti accessori divertenti per creare un piccolo set fotografico. I bambini potranno travestirsi e divertirsi a scattare tante foto buffe e simpatiche: il divertimento è assicurato!

6) Il karaoke di Capodanno

Il karaoke rientra di diritto tra le attività per trascorrere una serata con i bambini all’insegna della spensieratezza. Scegliete le canzoni preferite da voi e dai vostri piccoli, selezionandole tra le sigle dei cartoni animati, le hit del momento e i canti natalizi più belli, poi impugnate il microfono e tirate fuori la voce!

7) Capodanno in versione dance

Cosa ne dite di proporre il momento baby dance? Nei giorni precedenti scegliete tante canzoni ritmate tra quelle preferite dai vostri bambini: non vi resterà che far partire la musica al momento giusto e lasciarli scatenare.

8) Il tabellone dei buoni propositi

Non c’è un momento migliore del Capodanno per tirare le somme dell’anno appena trascorso e fare tanti buoni propositi per l’anno successivo. Invitate anche i vostri bambini a fare questa riflessione su cosa vorranno fare nei prossimi mesi: mettete a disposizione post-it o cartoncini colorati dove scrivere o disegnare obiettivi e buoni propositi, da attaccare poi su un cartellone da appendere in un punto ben visibile per tutto l’anno successivo.

9) I momenti più belli dell’anno

Ecco un’attività per trascorrere San Silvestro in famiglia creando l’atmosfera giusta! Create una serie di carte, da mescolare e pescare a turno: potranno riportare frasi come: il momento più bello dell’anno, la risata più pazza, il momento più imbarazzante, il viaggio più bello, la mostra più interessante e tanto altro ancora. A turno si pescherà una carta e si risponderà alla domanda, rispolverando così i momenti più significativi dei mesi appena trascorsi.

10) Il brindisi di mezzanotte

Anche i bambini potranno festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo con un bel brindisi, ovviamente adatto per la loro età. Create quindi una bevanda colorata adatta a loro, a base di latte oppure di frutta, e riempite dei flute di plastica in cui brindare proprio come i grandi. Cin cin!

