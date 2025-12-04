10 Scherzi facili e idee divertenti da organizzare con l’elfo di Natale

Per rendere l’attesa del Natale super divertente si possono organizzare tanti scherzi facili e veloci da realizzare mentre i bambini sono distratti, fuori casa o dormono. In alternativa anche idee e spunti divertenti per intrattenere con allegria i nostri piccoli.

La mattina i bimbi potranno trovare dei piccoli disastri combinati dall’elfo durante la notte, come ad esempio il presepe in subbuglio, le decorazioni dell’albero di Natale per terra, scarpe mescolate e messe in disordine, oppure oggetti nascosti.

Non a tutti i genitori piace questo aspetto, ma sarà altrettanto divertente partire ogni mattina alla ricerca dell’elfo e trovarlo in situazioni buffe. Scatenatevi con la fantasia e provate a immaginare quali dispetti renderanno più divertente il risveglio del vostro bambino. Provate a inventare posizioni e nascondigli insoliti per il vostro elfo oppure pensate a qualche trovata originale che scatenerà ogni giorno nuova curiosità nei vostri bimbi.

Qualche esempio? Tra dispetti e disastri da far compiere al nostro amico elfo, gli spunti non mancano.

1) Disegnare i Minions sulle banane

Il vostro elfo di Natale potrebbe avere un attacco di creatività durante la notte, rubare l’astuccio di vostro figlio e, con i suoi pennarelli, mettersi a disegnare sulle banane dei simpatici personaggi, ad esempio i dispettosi Minions.

2) Realizzare un pupazzo di neve con la carta igienica

L’Elfo, si sa, è molto legato alla neve e ai simboli del Natale, quindi potrebbe provare a fare un pupazzo di neve con i materiali che ha a disposizione in casa, in questo caso dei candidi rotoli di carta igienica. Fatelo trovare ai vostri piccoli di fianco alla sua opera oppure seminascosto all’interno dei rotoli!

3) Rubare (e mangiare) le caramelle dei bambini

Se il vostro bambino ha conservato qualche dolcetto dalla festa di Halloween, oppure custodisce gelosamente un pacchetto delle sue caramelle preferite, l’Elfo potrebbe farsene una scorpacciata. Lasciate le carte delle caramelle intorno al ladruncolo, oppure create un percorso che conduca direttamente i bimbi all’autore del furto, per coglierlo in flagrante!

4) Rimanere chiuso nel frigorifero

Non sempre va tutto per il meglio durante le avventurose esplorazioni dell’elfo in giro per casa: a volte può succedergli qualche imprevisto, come per esempio rimanere chiuso ne frigo mentre cerca qualcosa da sgranocchiare. Che freddo, anche per un Elfo abituato alle atmosfere glaciali del Polo Nord! I bambini potranno trovarlo mentre trema avvolto in una copertina o in un piccolo asciugamano.

5) Schiacciare un riposino sulle piante di casa

Fare dispetti tutta la notte può essere stancante: al nostro elfo potrebbe venire voglia di riposarsi un momento su una delle piante del salotto, che hanno foglie morbide e ideali per stendercisi sopra, salvo poi non sentire la sveglia al mattino!

6) Creare un dolcissimo arcobaleno con l’aiuto dei bambini

Anche gli elfi di Natale sanno essere dei veri romanticoni. Il nostro amico potrebbe disegnare cuori posizionando degli smarties su un piattino, aggiungere un po’ d’acqua e guardarli sognante mentre i colori si sciolgono e si uniscono al centro del piatto in un magico arcobaleno.

7) Improvvisarsi cuoco

Cosa portà mai succedere se l’elfo decidesse di prepararsi uno spuntino salutare? Le carote sono sicuramente una merenda sana, ma a giudicare dalla faccina triste disegnata sopra, non sembrano molto contente di venire grattuggiate e poi, che disordine!

8) Essere protagonista della challenge ‘The floor is lava’

Chi non ha mai giocato a The floor is lava, il gioco in cui si deve evitare in tutti i modi di toccare il pavimento con i piedi? L’Elfo si sta divertendo da tutta la notte! Fatelo trovare a vostro figlio ancora attaccato ad una parete mentre cerca di non finire con i piedi sul pavimento.

9) Leggere una rivista

Il nostro elfo potrebbe passare la nottata a leggere una bella rivista di pettegolezzi o un fotoromanzo. Fatelo trovare ai bambini in una posa di completo relax a godersi la lettura del giornale.

10) Arrampicarsi al fresco

Agli elfi di Natale piacciono moltissimo i frigoriferi, forse perché le basse temperature gli ricordano il loro luogo d’origine. Quando non ci rimangono chiusi dentro, amano esplorare il frigo arrampicandosi sugli scaffali e sbirciando tra i prodotti tenuti al fresco. Fate aprire lo sportello al vostro bambino, magari con la scusa di prendere il latte per la colazione e fategli scovare il dispettoso amico di Babbo Natale appeso proprio lì.

Altri dispetti da far fare all’Elfo

Quando si tratta dei dispetti da far fare a Elf on the Shelf, gli spunti non bastano mai. Di seguito, altri suggerimenti divertentissimi di situazioni in cui far trovare l’elfo ai vostri bimbi, per non arrivare alla fine dell’avvento a corto di idee:

l’elfo appeso al lampadario, allo specchio, alla cappa della cucina o dove vi suggerirà la fantasia

allo specchio, alla cappa della cucina o dove vi suggerirà la fantasia nel cassetto delle posate , sdraiato tra cucchiai e forchette

, sdraiato tra cucchiai e forchette nel cestello della lavatrice

sul divano con pop corn e telecomando, intento a guardare i suoi programmi tv preferiti

fuori dalla finestra con un cartello in mano che recita: Aiuto, sono rimasto chiuso fuori!

con un cartello in mano che recita: Aiuto, sono rimasto chiuso fuori! sul lavandino mentre “sporca” tutto con il dentifricio

mentre gioca o legge una storia ai peluche

nascosto in mezzo all’argenteria e i soprammobili della mamma

e i soprammobili della mamma l’elfo con in mano una carota e il bigliettino Ho rubato il naso al pupazzo di neve!

e il bigliettino Ho rubato il naso al pupazzo di neve! incastrato in un barattolo o infilato nelle scarpe

o infilato nelle scarpe a cavalcioni sulla macchinetta del caffè o circondato da cialde usate mentre cerca di preparare un espresso

o circondato da cialde usate mentre cerca di preparare un espresso con il cellulare in mano impegnato in una telefonata con Babbo Natale

impegnato in una telefonata con Babbo Natale mentre pesca nel lavandino pieno d’acqua con una canna da pesca fatta con uno spago e una cannuccia

pieno d’acqua con una canna da pesca fatta con uno spago e una cannuccia legato con degli elastici per capelli nei quali si è impigliato mentre cercava di farsi un’acconciatura

nei quali si è impigliato mentre cercava di farsi un’acconciatura mentre dorme nella cuccia del cucciolo di casa

In breve Non è facile arrivare a Natale senza essere a corto di spunti sui dispetti da far fare ad Elf on the Shelf. Tante idee simpatiche da fare trovare ai vostri bimbi al risveglio!

