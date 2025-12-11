I segnaposto natalizi fai da te sono un’idea originale per la tavola delle feste, ma anche un passatempo per i bambini. Preparare e addobbare la tavola è un rituale che coinvolge tutta la famiglia e stimola la creatività: i decori possono essere realizzati utilizzando del materiale riciclato o piccoli oggetti facilmente reperibili (sia nei negozi che online), seguendo procedimenti semplici e veloci a portata dei più piccoli.

Ovviamente, come per tutti i lavoretti di Natale da fare con i bambini, è importante differenziare le varie idee creative per fasce di età: alcuni possono essere realizzati anche con i bimbi molto piccoli, mentre quelli più strutturati, particolari ed eleganti richiedono maggiore attenzione e una buona manualità, quindi è preferibile riservarli ai bambini grandi.

1) Bastoncini di zucchero

I bastoncini di zucchero si trasformano facilmente in segnaposto natalizi armandosi di cartoncini e colori e, al termine del pranzo o della cena, vanno rigorosamente mangiati in compagnia.

Occorrente

bastoncini di zucchero

cartoncini colorati

pennarelli

cordoncini

ramoscelli di abete o pungitopo

Procedimento

Procuratevi dei bastoncini di zucchero lunghi almeno 15 cm e dei cartoncini non troppo grandi. Decorate ogni cartoncino scrivendo con i pennarelli il nome di ciascun invitato ed eventualmente aggiungendo dettagli come adesivi simpatici o altri particolari.

Fate un piccolo foro sui cartoncini (può tornare utile una bucatrice) e legateli aiutandovi con dei cordoncini ai bastoncini di zucchero. Far decorare i cartoncini ai bimbi con piccoli disegni renderà i vostri segnaposto natalizi ancora più speciali. Potete anche aggiungere dei ramoscelli di abete o di pungitopo, oppure accostarlo ad un biscotto natalizio.

2) Biscotti segnaposto

I bambini stravedono per i biscotti di Natale e questi possono essere sfruttati anche come decori per la tavola imbandita.

Occorrente

biscotti

nastrini

glassa colorata

Procedimento

Preparate con i bambini i loro biscotti preferiti, scegliendo tra ricette classiche come i biscotti al cioccolato oppure optando per dolci natalizi come i biscotti di pan di zenzero o alla cannella.

I piccoli si divertiranno un mondo a partecipare attivamente alla preparazione, utilizzando formine a forma di cuore o dei soggetti tipici dell’immaginario natalizio, come le renne e Babbo Natale. Praticate un forellino centrale su ogni biscotto e, una volta che saranno cotti, ornateli con un nastrino natalizio. Utilizzando della glassa colorata, scrivete il nome dei vari ospiti sui biscotti.

3) Segnaposto natalizio con pigne

Le pigne, sia vere che finte, con alcuni accorgimenti si rivelano degli ottimi materiali per i fai da te. Realizzare questi segnaposto, poi, è davvero facilissimo e il procedimento è alla portata di tutti i bimbi, inclusi i più piccoli.

Occorrente

pigne (vere o finte)

cartoncini

pennarelli

Procedimento

Scrivete sui cartoncini i nomi dei vostri invitati servendovi di un pennarello colorato o, ancora meglio, usandone uno indelebile nei toni dell’oro o dell’argento. Approfittate delle cavità naturalmente presenti sulle pigne per posizionare ciascun cartoncino. Fatevi aiutare dai bambini nella disposizione delle pigne a tavola.

4) Bigliettini renna

Nella loro semplicità, questi bigliettini sono tanto simpatici quanto d’effetto: bastano un nasone rosso, un paio di cornine e il gioco è fatto!

Occorrente

piccoli pompon rossi

cartoncino marrone

forbici

bigliettini d’auguri bianchi

colla stick

matita

Procedimento

Disegnate sul cartoncino marrone la sagoma delle cornine e ritagliatele con precisione. Ora assemblate i bigliettini incollando sui cartoncini bianchi il pompon (in cima) e le cornine (sul retro); da ultimo, scrivete in bella grafia il nome di ciascun invitato.

5) Catenina di campanelle

Ecco un’idea da copiare sfiziosa ma d’impatto, dalle affascinanti vibrazioni vintage. Le campanelle possono essere usate come base dei segnaposto e regalate agli ospiti al termine del pranzo o della cena.

Occorrente

campanelle

fogli di carta di riso o cartoncini

nastrini

Procedimento

Ritagliate i fogli di carta di riso in pezzetti rettangolari di medie dimensioni. Dopo aver scritto il nome di ciascun commensale, forate i foglietti e legateli alle campanelle con un nastro sottile nei colori natalizi come il rosso, il verde e l’oro.

In alternativa, attaccate il foglietto di carta alla campanella con un po’ di colla a caldo.

6) Vecchie palline di Natale

Educare i bimbi al riuso è molto importante: le vecchie palline dell’albero di Natale, per esempio, sono perfette per reggere i bigliettini che riportano i nomi dei vari invitati a pranzo o a cena. L’importante è che siano dotate di un cappuccio con gancetto. In questo caso, e negli esempi successivi, vanno coinvolti i bambini più grandi.

Occorrente

palline dell’albero di Natale

cartoncini colorati

pennarelli

nastrini

Procedimento

Dopo aver recuperato dalla soffitta le vecchie palline dell’albero di Natale che non utilizzate più e dopo averle spolverate, fate decorare ai bambini i cartoncini colorati: possono scrivere i nomi degli invitati oppure sbizzarrirsi con disegni e decorazioni.

Fate disegnare loro un abete pieno di luci, una stella cometa o un Babbo Natale e aggiungete sui cartoncini i nomi dei partecipanti al pranzo o alla cena. Forate i cartoncini con una bucatrice e, servendovi di coloratissimi nastrini, applicateli vicino alle palline.

7) Mollette renna decorate

Un’altra idea originale e carinissima è quella che prevede l’utilizzo delle classiche mollette di legno, quelle per stendere il bucato. Armandosi di colori e fantasia – e di qualche gomitolo di lana! – si trasformeranno in renne segnaposto irresistibili.

Occorrente

mollette di legno

lana rossa

lana marrone

pennarelli

cartoncini

Procedimento

Trasformate le vostre mollette in renne di Babbo Natale creando le corna con dei fili di lana marrone e il naso realizzando piccoli pon pon di lana rossa. In alternativa potete anche disegnare il naso rosso con un pennarello direttamente sulla molletta e riprodurre le corna con del cartoncino.

Utilizzate le mollette per tenere fermi i cartoncini su cui scrivere, in un secondo momento, i nomi dei presenti a tavola.

8) Tappi di sughero

Se vi siete appassionati all’arte del riciclo creativo e avete l’abitudine di conservare i tappi di sughero delle bottiglie, utilizzateli per abbellire la vostra tavola di Natale in modo creativo.

Occorrente

tappi di sughero

cartoncini

pennarelli

nastrini

Procedimento

Tagliate i tappi di sughero a metà e incollate ciascuna metà al centro di un cartoncino rettangolare 5×10 cm circa su cui scrivere i nomi degli invitati e, se volete, una frase di auguri. Trasformate il tappo nella testa di una renna aiutandovi con un pennarello nero e aggiungendo occhi, naso e corna.

In alternativa, fate ritagliare ai bimbi le sagome di tanti alberelli di Natale e, dopo aver praticato una piccola incisione, inseriteli nei vostri tappi di sughero. Impreziosite ciascun segnaposto con un nastrino e un cartoncino per poterlo legare al tovagliolo.

9) Alberelli di feltro

Il simbolo più famoso del Natale diventa sofficissimo e in versione mini può rendere la mise en place davvero unica e personalizzata.

Occorrente

feltro verde e giallo

pennarello per tessuto

forbici

ago e filo

colla per tessuto

ovatta per imbottitura

Procedimento

Per prima cosa, disegnate la sagoma dell’alberello e ritagliatelo dal feltro verde; fate lo stesso con la sagoma della stellina per il puntale. Ritagliate in doppio sia l’abete che la stella e cominciate a cucire insieme le due metà di entrambi gli elementi decorativi, senza completare la cucitura in modo da potervi inserire l’imbottitura. Terminate la cucitura e infine incollate il puntale sulla cima dell’albero. Potete scrivere i nomi degli invitati direttamente sull’alberello, con l’apposito pennarello, oppure usare gli abeti per decorare dei cartoncini.

10) Pacchettini regalo

I regalini non si scambiano soltanto, possono trasformarsi in originali segnaposto; incartando poi dei veri pensierini, diventeranno al tempo stesso dei piccoli cadeau per gli ospiti.

Occorrente

scatoline di cartone (o veri regalini)

spago

carta regalo

forbici e nastro adesivo

foglie autunnali

colla

Procedimento

Dopo aver impacchettato con la carta regalo le scatoline, applicate le foglioline con poca colla: volendo, potete ritagliare le foglie dai cartoncini e usarle come veri e propri biglietti, oppure scrivete i nomi degli ospiti direttamente sul pacchetto.

In copertina foto di Nicole Michalou via Pexels.com

