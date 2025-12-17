12 cartoni animati di Natale da vedere con i bambini

Le luci dell’albero accese, il profumo di biscotti che avvolge la casa e, fuori, il freddo. Tutte elementi che creano l’atmosfera perfetta per radunare tutta la famiglia e condividere la magia del Natale allietando il pomeriggio o la serata con un bel cartone animato da godersi in compagnia dei più piccoli.

Che si tratti di un classico senza tempo o di un’avventura più recente, i film a tema natalizio non regalano solo un momento di relax, ma anche un’occasione per rafforzare i legami con i più piccoli, regalando loro ricordi che porteranno nel cuore per sempre. Preparate la cioccolata calda e mettetevi comodi: è il momento di lasciarsi trasportare nel magico mondo delle feste con il nostro elenco di cartoni animati di Natale da vedere con i bambini.

1. Polar Express (2004)

Diretto da Robert Zemickis, il nostro primo consiglio è senza dubbio Polar Express, trasposizione cinematografica in computer grafica dell’omonimo libro illustrato di Chris Van Allsburg. La storia segue un giovane ragazzo che, nella notte della Vigilia di Natale, sale a bordo di un treno magico diretto al Polo Nord, un treno chiamato, appunto, Polar Express.

Durante il viaggio, il protagonista e gli altri piccoli passeggeri vivono avventure straordinarie facendo propri preziosi insegnamenti sul coraggio, l’amicizia e il potere di credere. In un crescendo di emozioni e avventura, il film cattura perfettamente lo spirito natalizio, permettendo ai piccoli di immergersi in un’atmosferica incantata, che abbandona la carrozza del treno e, tra neve, regali e misteri, trasporta in un viaggio difficile da dimenticare. Tra i valori trasmessi ci sono quelli della fiducia negli altri e in se stessi, del coraggio e del non smettere mai di sognare.

2. Arthur Christmas – Il figlio di Babbo Natale (2011)

Arthur Christmas – Il figlio di Babbo Natale è un film d’animazione con protagonista Arthur, il figlio goffo ma dal cuore grande di Babbo Natale, che gli eventi poteranno a vivere una missione disperata per consegnare un regalo dimenticato a una bambina prima che arrivi il mattino di Natale. Il film esplora il dietro le quinte del moderno “servizio di consegna” di Babbo Natale, in una combinazione sopra le righe di tecnologia avanzata e tradizione familiare.

La pellicola offre una visione moderna e originale del mito di Santa Claus, mostrando un’operazione tecnologica su vasta scala, pur mantenendo il calore delle tradizioni, impersonato al meglio proprio da Arthur, che incarna lo spirito autentico del Natale, dimostrando che ogni singolo regalo, e ogni bambino, conta. Guardarlo con i più piccoli, permette loro di comprendere il valore dell’empatia e dell’impegno anche quando le questioni sembrano più grandi di noi. A rendere il tutto più apprezzabile e godibile, personaggi divertenti e situazioni esilaranti con un ritmo incalzante, in grado di divertire tutta la famiglia.

3. The Nightmare Before Christmas (1993)

Non poteva certamente mancare in questa classifica il classico ‘burtoniano’ per eccellenza. Diretto da Henry Selick e prodotto da Tim Burton, The Nightmare Before Christmas segue Jack Skeletron, il “re delle zucche” della città di Halloween, stanco delle solite celebrazioni spaventose. Quando scopre la magica città del Natale, rimane incantato e decide di portare il Natale ad Halloween Town.

Tuttavia, il suo tentativo di diventare Babbo Natale provoca un mix di caos inatteso nel mondo del Natale, con Jack costretto suo malgrado a imparare il vero significato della gioia natalizia. Un’opera unica che unisce il mistero di Halloween alla magia del Natale insegnando a grandi e piccini l’importanza di accettare se stessi, di apprezzare le differenze e di scoprire il significato autentico della felicità. Lo stile inimitabile e gotico di Tim Burton, la colonna sonora e la tecnica dello stop-motion rendono il viaggio ancora più emozionante.

4. Topolino e la magia del Natale (1999)

Topolino e la magia del Natale è un film d’animazione composto da tre incantevoli episodi, ognuno dedicato a una storia natalizia con protagonisti i personaggi classici della Disney. Lasciandosi trasportare dai racconti seguiremo Paperino e i nipotini Qui, Quo e Qua che imparano il valore del Natale dopo che si ritrovano a rivivere la stessa giornata in stile “loop temporale”.

Pippo che aiuta suo figlio Max a credere in Babbo Natale e, infine, Topolino e Minnie che sacrificano i propri desideri per fare un regalo speciale all’altro, dimostrando il vero significato dell’amore e della generosità. Con neve, decorazioni e lo spirito delle feste, il film incarna perfettamente il calore del Natale. I personaggi classici Disney rappresentano sicuramente un valore aggiunto alla produzione, rendendo il tutto ancora più magico e famigliare. Ogni storia, poi, riesce a modo sua a trasmettere valori importanti come la generosità, la famiglia, la gratitudine e la gioia del donare, in perfetta armonia con lo spirito natalizio.

5. A Christmas Carol (2009)

Scritto e diretto da Robert Zemeckis, A Christmas Carol è un adattamento animato del celebre racconto di Charles Dickens, Canto di Natale. Realizzato con una straordinaria tecnologia di motion capture. Il film segue la storia di Ebenezer Scrooge, un vecchio avaro e insensibile che, nella notte di Natale, riceve la visita di tre spiriti: il Fantasma del Natale Passato, del Natale Presente e del Natale Futuro.

Questi incontri lo costringeranno a riflettere sulle sue azioni e a riscoprire il vero significato del Natale. Godersi questa perla insieme ai più piccoli permette di parlare loro di gentilezza, generosità e redenzione, valori fondamentali dello spirito natalizio, ma non solo. Guardarlo insieme significa anche immergersi in una fiaba natalizia senza tempo che scalda il cuore, offrendo un’occasione per discutere in famiglia sull’importanza di condividere e apprezzare le persone care, senza dimenticarsi mai di chi si è stati e di chi si vorrebbe realmente essere, nonostante le vicissitudini della vita.

6. Klaus – I segreti del Natale (2019)

Diretto da Sergio Pablos, Klaus – I segreti del Natale ci porta nel mondo di Jesper, un giovane postino egoista e viziato che viene mandato a lavorare in un remoto villaggio ghiacciato chiamato Smeerensburg.

Qui incontra Klaus, un enigmatico falegname solitario che costruisce giocattoli. Insieme, i due danno vita a un’amicizia straordinaria e cambiano la vita degli abitanti del villaggio, portando pace, gioia e il vero spirito del Natale. Il film si discosta dalla classica narrazione per raccontare un’inedita e commovente versione delle origini di Babbo Natale, da cui emergono i valori di bontà, generosità e la forza dirompente di un gesto gentile. A rendere il tutto ancora più emozionante e a farlo apprezzare davvero a tutti anche uno stile visivo unico che, attraverso un innovativo impiego della luce e delle ombre, rende ogni scena una piccola opera d’arte. La comicità fa da giusto contraltare alle emozioni coinvolgendo tutta la famiglia.

7. Elliot – La piccola renna (2018)

Film diretto da Jennifer Westcott, Elliot – La piccola renna, racconta di un piccolo cavallo che sogna di unirsi alla squadra di renne di Babbo Natale dopo che una di loro annuncia il ritiro. Insieme alla sua migliore amica Hazel, una capretta intraprendente, Elliot intraprende un’avventura per dimostrare di essere all’altezza del compito. Nel frattempo, deve anche proteggere la sua fattoria dagli interessi di un perfido magnate.

Tra gli insegnamenti che ci spingono a consigliare questo film per le feste, oltre al clima natalizio che si respira in ogni frame, i valori di coraggio, dedizione e cuore che permettono di raggiungere qualsiasi obiettivo, ma anche l’importanza di apprezzare e valorizzare le diversità. La storia, poi, mix alla perfezione avventura, emozioni e momenti di puro divertimento, rendendolo il film ideale da godersi insieme sul divano.

8. Gli eroi del Natale (2017)

Diretto da Timothy Reckart, Gli eroi del Natale racconta la storia della Natività attraverso gli occhi di Bo, un piccolo e coraggioso asinello che sogna una vita diversa e avventurosa dalla sua. In compagnia dei suoi amici riesce a veder realizzato il proprio desiderio finendo per accompagnare Maria e Giuseppe nel loro viaggio verso Betlemme.

Bo diventa, così, un improbabile eroe, fondamentale per dar vita alla prima notte di Natale. Originale e divertente, il film racconta la Natività in modo accessibile anche ai più piccoli, attraverso messaggi di speranza, coraggio e bontà. I tanti momenti leggeri ai limiti del comico e una colonna sonora capace di emozionare faranno apprezzare moltissimo la pellicola a tutti.

9. Frozen – Il Regno di Ghiaccio (2013)

Film d’animazione Dysney diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, Frozen – Il Regno di Ghiaccio non è prettamente natalizio, ma con la sua neve, i suoi paesaggi nordici e le splendide canzoni sa come scaldare il cuore.

La storia segue le avventure delle sorelle Anna ed Elsa, principesse del regno di Arendelle. Elsa, la più grande è nata con il potere di controllare il ghiaccio, ma perde il controllo dei suoi poteri, condannando inconsapevolmente il regno a un inverno eterno. Insieme all’adorabile pupazzo di neve Olaf, al rude venditore di ghiaccio Kristoff e alla sua renna Sven, Anna intraprende un viaggio per salvare sua sorella e riportare la pace. Tra i valori trasmessi dal film spicca senza dubbio il valore della famiglia e dell’amore fraterno, capace di superare ogni avversità.

10. Le 5 leggende (2012)

Diretto da Peter Ramsey, Le 5 Leggende è un film d’animazione che porta sullo schermo le avventure di un gruppo di personaggi leggendari, tra cui Babbo Natale, il Coniglio di Pasqua, la Fatina dei Denti, Sandman e Jack Frost. Questi eroi si uniscono per affrontare l’Oscuro Uomo Nero (Pitch Black), che minaccia di spegnere i sogni e la speranza nei cuori dei bambini di tutto il mondo.

Al centro della storia c’è Jack Frost, che scopre il suo ruolo unico come guardiano della meraviglia e dell’immaginazione. Il film combina azione e incanto, il che lo rende perfetto per catturare l’attenzione dei bambini con battaglie epiche, personaggi ottimamente caratterizzati e luoghi fantastici. La storia insegna valori come il coraggio, la fiducia in se stessi e la forza della speranza. Anche se non interamente centrato sulle festività natalizie, la presenza di Babbo Natale e il messaggio di credere nella magia rendono Le 5 Leggende una scelta ideale per le feste.

11. La Freccia Azzurra (1996)

Menzione d’onore per le feste la meritano senza dubbio due deliziose pellicole italiane dirette da Enzo D’Alò, un po’ dimenticate, ma tutte da riscoprire:

Tratto dall’omonimo racconto di Gianni Rodari, il film è ambientato durante i giorni dell’Epifania e segue un gruppo di giocattoli animati che decidono di ribellarsi e intraprendere un viaggio per consegnarsi da soli ai bambini a cui sono destinati.

Questo accade dopo che il perfido assistente della Befana, il signor Scarafoni, vuole vendere i regali solo a chi può permetterseli, tradendo lo spirito generoso della festa. Tra i valori trasmessi, quello dell’altruismo e della solidarietà, oltre che del senso di giustizia. Sebbene si concentri sull’Epifania, l’atmosfera di neve, regali e magia richiama il calore delle feste natalizie e lo rende perfetto in questo magico periodo dell’anno. Lo stile grafico unico e la colonna sonora emozionante rendono il film un piccolo gioiello del cinema d’animazione.

12. Opopomoz (2003)

Ambientato a Napoli durante il periodo natalizio, il film segue Rocco, un bambino che scopre che tre piccoli diavoletti stanno cercando di sabotare la nascita di Gesù per impedire il Natale.

I diavoletti cercano di convincere il ragazzo a entrare nel presepe magico e distruggere la mangiatoia. Guidato dall’amore per il fratellino che sta per nascere e dall’aiuto di personaggi straordinari, Rocco vive così un’avventura che lo porterà a scoprire il vero significato del Natale. Il film insegna il valore dell’amore familiare, del sacrificio e della bontà, trasmettendo ai bambini il vero spirito del Natale, unendo momenti toccanti ad altri estremamente divertenti.

Foto in copertina di Helena Jankovičová Kováčová da Pexels

In breve Dieci capolavori d’animazione a tema Natale da godersi insieme ai bambini durante le feste.

