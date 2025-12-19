19 idee per tenere i bambini impegnati durante le feste di Natale

Le Feste di Natale tengono i bambini lontano da scuola per un paio di settimane: è l’occasione giusta per trascorrere del tempo di qualità in famiglia, ma anche per proporre ai bambini giochi, passatempi e lavoretti diversi dal solito, sia in casa che all’aperto. E allora perché non cucinare una torta tutti insieme, sfidarsi in un’appassionante partita di Monopoly oppure dedicare una giornata ad una gita nella natura o ad una lezione di sci?

Lavoretti e attività montessoriane

Ci sono tanti lavoretti e attività montessoriane che si possono svolgere durante le festività natalizie e tenere occupati i bambini, specialmente nelle giornate in cui non è possibile uscire di casa. Ne abbiamo trovate 7 di originali e utili per stimolare e divertire i bambini.

1) L’albero di Natale dei bambini

Probabilmente l’albero di Natale “ufficiale” è esposto in salotto, ma perché non farne uno (o più di uno) in scala ridotta per i bambini? Possono essere semplicemente alberelli di piccole dimensioni oppure alberi di Natale in carta o cartoncino da appendere al muro o alla porta della cameretta. Lasciate liberi i bambini di addobbarlo come vogliono: con palline, fiocchetti, nastrini e tutto ciò che la fantasia suggerisce loro.

2) Impacchettare i regali

Un regalo ben impacchettato è ancora più gradito ma può essere anche un’idea educativa con cui far ‘allenare’ i bambini. Usate una semplice carta bianca e lasciate che i bambini la decorino come vogliono con pastelli e pennarelli. Incartate i regali e completate l’opera con fiocchi e nastrini, senza dimenticare un bel bigliettino!

3) Creare segnaposto personalizzati

Le festività sono costellate di pranzi, cene e merende in compagnia. Per tenere occupati i bambini in questo periodo si può chiedere loro di creare segnaposto personalizzati per ogni invitato usando materiali di recupero, colori e tanta creatività.

4) Scrivere un diario delle Feste

I bimbi più grandi possono tenere un diario di questo periodo, in cui spesso si fanno tante attività che esulano dal quotidiano, creando così un ricordo indelebile. I bambini possono così fermare sulla carta i momenti più belli e intensi di ogni giornata, non solo scrivendo, ma anche disegnando o incollando sulle pagine bigliettini, foto, foglie o altro materiale riconducibile all’esperienza. I piccoli potranno anche chiedere ad amici e parenti una piccola dedica sul loro speciale diario!

5) Organizzare un contest di disegno

Disegnare è un grande classico per tenere impegnati i bambini durante le Feste e non solo. Questa attività può essere svolta in tanti modi: con i classici pastelli, pennarelli, tempere e acquarelli ma anche con la pittura a dita, con i gessetti oppure con la lavagna magica.

Per rendere i pomeriggi ancora più divertenti provate a organizzare un contest, ovvero date ai bambini un tema principale da svolgere, in modo da dar loro un obiettivo e lasciare comunque la possibilità di sviluppare il disegno scelto in base alla propria fantasia!

6) Giocare con la plastilina

Giocare con la plastilina è un’altra attività classica che diverte molto i bambini, ma che al tempo stesso permette loro di sviluppare molte abilità: per creare con questo materiale, infatti, i bimbi devono schiacciare, arrotolare, modellare, stendere e in generale lavorare con le mani.

7) Conoscere meglio gli animali dei Paesi freddi

Le vacanze possono essere una buona occasione per approfondire gli interessi dei bambini. Si possono ad esempio scoprire e conoscere meglio le caratteristiche degli animali che vivono nei Paesi freddi, come ad esempio pinguini e orsi polari, attraverso libri e documentari.

Giochi e passatempi da fare in casa

Nella stagione fredda non sempre il meteo consente di giocare all’aperto; per fortuna ci sono tante attività che si possono fare anche tra le mura di casa!

1) Cucinare insieme

Se i vostri bimbi amano mettere le mani in pasta, le lunghe giornate di vacanza sono l’occasione giusta per cucinare tutti insieme. Si possono preparare dei biscotti natalizi oppure una torta: si comincia leggendo la ricetta e preparando tutti gli ingredienti, per poi miscelarli e dare forma ai propri dolci. La parte migliore, non bisogna nemmeno specificarlo, sarà mangiali!

2) Lanciare palle di neve

Lo scopo di questo gioco è di centrare con una pallina una torre di barattoli o di bicchieri di carta. Per rendere il gioco più natalizio si possono decorare i barattoli o i bicchieri a tema e lanciare, al posto della pallina, una bella palla di cotone idrofilo.

3) Giocare a bowling con le bottiglie di plastica

Probabilmente durante pranzi e cene con i parenti si useranno una grande quantità di bottiglie di plastica che, accuratamente lavate e asciugate, possono diventare dei perfetti birilli per giocare a bowling in casa. Decorarle sarà parte del divertimento!

4) Organizzare un torneo di biglie

Non solo in spiaggia: si può giocare con le biglie di vetro anche in casa, creando percorsi diversi sfruttando oggetti che si trovano già in casa e materiale di riciclo oppure usando come base la tovaglia verde da gioco che solitamente usano gli adulti in questo periodo per i tornei con le carte. Con questo passatempo i bambini rimarranno impegnati per interi pomeriggi!

5) Sfide di giochi da tavolo

I giochi da tavolo sono i veri protagonisti delle feste natalizie, capaci di raccogliere e far divertire tutta la famiglia. Per quanto riguarda il gioco da scegliere, c’è solo l’imbarazzo della scelta, a partire dalle proposte più classiche come tombola, gioco dell’oca e Monopoly.

6) I puzzle

I puzzle sono un altro grande classico, che tiene impegnati i bambini, li diverte e stimola le loro facoltà cognitive. Ci sono puzzle con diversi disegni e con caratteristiche adatte ad ogni età. Per provare qualcosa di diversi si può puntare sui puzzle 3D.

7) Creare un campeggio in salotto

Perché non organizzare un pomeriggio in campeggio… in salotto? Basterà procurarsi coperte calde, materiale per creare un rifugio di fortuna, passatempi da fare insieme e un po’ di cioccolata calda! Per rendere l’atmosfera più suggestiva consigliamo di organizzare il tutto nel tardo pomeriggio e di creare la scenografia in prossimità di un balconcino o una finestra magari spegnendo le luci e tenendo accese solo le torce. In questo modo si potrà fantasticare di essere davvero in montagna e magari passare del tempo raccontandosi qualche storia di paura!

Sport all’aperto

Le giornate più fredde non devono essere una scusa per non uscire all’aperto: è sufficiente coprire bene i bambini e trascorrere un po’ di tempo fuori di casa.

1) Fare passeggiate nella natura

Le giornate invernali sono più corte e più fredde, ma offrono comunque tante occasioni di uscire a passeggiare nella natura. Si possono scegliere gite facili per vedere la natura coperta da un manto bianco e giocare a scoprire le tracce che lasciano gli animali sulla neve oppure semplicemente passeggiare al parco del proprio paese.

2) Organizzare giochi classici a tema natalizio

Perché non proporre i giochi di sempre, ma in chiave natalizia? Via libera, quindi, alla corsa a ostacoli delle renne, alla corsa con i sacchi di Babbo Natale o una partita a palla avvelenata con palline rosse e verdi!

3) Fare un pupazzo di neve

Se ha appena nevicato, il divertimento più grande per i bambini sarà quello di ammucchiare quanta più neve possibile per realizzare un pupazzo di neve. Non dimenticate di decorarlo e vestirlo con berretto e sciarpa!

4) Trascorrere una giornata di sport invernale per tutta la famiglia

Le giornate di vacanza possono essere l’occasione giusta per dedicarsi ad alcuni sport o per scoprirne di nuovi. Si può quindi dedicare una giornata allo sci, al pattinaggio sul ghiaccio, all’arrampicata sportiva indoor oppure ad una giornata in piscina. Scegliete insieme quelle che più interessano a tutta la famiglia!

5) Allungare il calendario dell’Avvento

In via del tutto eccezionale, possiamo prolungare il calendario dell’Avvento per tutte le vacanze di Natale, scoprendo di giorno in giorno una nuova attività fisica da fare all’aperto. Può essere una sfida al salto con la corda, un percorso da affrontare in velocità, una corsa in bicicletta o una breve sessione di yoga, ad esempio.

La guida pratica alle vacanze di Natale di Novakid in collaborazione con Le Favole di B

Per per fronteggiare il caos e la noia e permettere ai genitori di godersi appieno le vacanze di Natale con i bambini, Novakid, la scuola di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni, e gli autori del podcast per l’infanzia Le Favole di B, hanno creato una guida piena di suggerimenti e cose da fare insieme ai più piccoli.

La “Guida per le Vacanze Natalizie” è scaricabile gratuitamente sul sito di Novakid a partire dal 19 dicembre e contiene tanti consigli, attività educative e risorse video in inglese per trasformare i giorni a casa da scuola in tempo di qualità da passare insieme.

In copertina foto di Yan Krukau da Pexels

In breve Molti genitori si chiedono come tenere impegnati i bambini durante le Feste di Natale, quando non vanno a scuola. È meno difficile di quanto si pensi: tra lavoretti, passatempi e attività all’aperto, le giornate trascorreranno velocemente!

