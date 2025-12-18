7 Dolci di Natale golosi e divertenti da fare con i bambini durante le feste

Niente batte il profumo di biscotti e dolci di Natale fatti in casa: il loro aroma delizioso invade ogni stanza e rende tutti più felici, soprattutto i bimbi, che adorano trascorrere delle ore spensierate affiancando i grandi ai fornelli, proprio come i bravissimi elfi aiutanti di Babbo Natale.

E allora, allacciate il grembiule e preparate stampini e matterello, si comincia!

1) Cupcake gingerbread

Non è Natale senza i biscotti pan di zenzero, originari del mondo anglosassone: il loro caratteristico sapore leggermente speziato si sposa benissimo anche in versione muffin e cupcakes, come nella nostra ricetta. Se poi i bimbi preferiscono un gusto più classico, potete variare la ricetta sostituendo golosi ingredienti come le gocce di cioccolato.

Ingredienti per 10 cupcake

200 g di farina 00

120 g di zucchero

2 cucchiaini di lievito per dolci

1/2 cucchiaino di bicarbonato

1 cucchiaino raso di cannella

1/2 cucchiaino raso di zenzero

punta di cucchiaino di noce moscata (solo se piace)

punta di cucchiaino di sale

1 cucchiaino di estratto di vaniglia o vanillina

1 uovo

100 g di yogurt greco

60 g di latte

60 g di olio di semi di arachidi oppure burro fuso freddo

2 cucchiaini di succo di limone (facoltativo)

Per il frosting

170 g di yogurt greco

150 g di panna da montare

50 g di zucchero a velo

1 cucchiaino raso di miele (facoltativo)

biscotti pan di zenzero a forma di fiocco di neve

Procedimento

In una ciotola sufficientemente grande, mescolate con una frusta a mano lo yogurt insieme al latte, l’uovo, l’estratto di vaniglia, l’olio e il succo limone. Aggiungete lo zucchero, la farina setacciata con il lievito e il bicarbonato, il sale, la cannella, lo zenzero e la noce moscata, quindi mescolate bene.

Rivestite lo stampo da muffin con i pirottini e riempiteli per 3/4. Infornate in forno preriscaldato statico a 190° e fate cuocere per circa 20 minuti. Lasciate leggermente intiepidire i muffin dopo averli sfornati, quindi toglieteli delicatamente dallo stampo e metteteli a raffreddare su una gratella.

Nel frattempo procedete alla preparazione del frosting; con le fruste elettriche montate la panna fredda di frigorifero insieme allo zucchero a velo in una ciotola ben fredda. Unite lo yogurt greco e il miele e mescolate. Inserite il frosting in una sac à poche con bocchetta a stella e decorate i cupcake. Completate i dolcetti con i biscottini di pan di zenzero.

Se i bimbi non gradiscono il sapore particolare dell’impasto allo zenzero, potete realizzare dei classici cupcake con gocce di cioccolato e decorarli con un frosting al cioccolato bianco.

2) Alberelli di brownies

Morbidi, cioccolatosissimi e davvero belli da vedere, gli alberelli di brownies sono un dolcetto proprio irresistibile, perfetti da preparare in occasione anche di un piccolo party natalizio con gli amichetti.

Ingredienti

200 g di cioccolato fondente

130 g di burro

160 g di zucchero

2 uova

40 g di cacao amaro

5 g di lievito per dolci

50 g di farina 00

Smarties o zuccherini colorati e codette

cannucce di carta

Procedimento

Per prima cosa, fate sciogliere a bagnomaria il burro e 150 g di cioccolato fondente. Mettete da parte e lasciate intiepidire. Lavorate le uova e lo zucchero in una ciotola, usando le fruste elettriche, per un paio di minuti. Aggiungete il cioccolato fuso e continuate a mescolare. Setacciate il lievito, il cacao e la farina, poi uniteli poco alla volta al composto.

Imburrate e infarinate uno stampo rettangolare di circa 20x15cm. Versatevi il composto e fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare completamente la preparazione, dopodiché tagliate il brownie con un coltello affilato per ottenere tre triangoli.

Fate fondere a bagnomaria o nel microonde i restanti 50 g di cioccolato fondente e trasferitelo in un sac à poche: ora divertitevi a decorare come più vi piace i vostri alberelli di brownies con il cioccolato e gli zuccherini. Come ultima cosa, inserite le cannucce di carta alla base degli alberelli prima di servirli.

3) Biscotti pupazzo di neve con marshmallow

Questi buffi biscottini pupazzo di neve faranno impazzire tutti i bimbi: sono decorati con glassa e cioccolato e la testolina è realizzata con soffici marshmallow bianchi.

Ingredienti

180 g di farina 00

2 tuorli

70 g di fecola di patate

140 g di burro

scorza limone bio grattugiata

80 g di zucchero a velo

1 goccia di succo di limone o di arancia

marshmallow

crema spalmabile al cioccolato

cioccolato bianco e colorante alimentare arancione

Procedimento

Per realizzare l’impasto dei biscotti mescolate insieme la farina, la fecola di patate e lo zucchero a velo. Unite quindi i tuorli e il burro tagliato a dadini amalgamando bene il tutto. Ricavate un panetto di impasto, avvolgetelo nella pellicola alimentare e lasciate riposare in frigorifero 30 minuti.

Trasferite la pasta frolla tra due fogli di carta forno e, con un mattarello, stendetela per ottenere uno spessore non troppo sottile né troppo alto. Ricavate tanti cerchi o fiori utilizzando un coppapasta di circa 7 cm di diametro, poi trasferiteli su una teglia da forno rivestita con l’apposita carta. Infornate in forno già caldo a 180°C per circa 7/8 minuti o fino a doratura. Lasciate raffreddare completamente i biscotti su una gratella per dolci.

Preparate la glassa unendo pochissima acqua allo zucchero a velo e pochissimo succo di limone in una ciotola e mescolando bene con un cucchiaio per ottenere una consistenza fluida e setosa. Trasferite la glassa in un sac à poche e realizzate una macchia irregolare a simulare una pozzanghera di neve sciolta. Applicate subito i marshmallow e procedete con gli ultimi tocchi decorativi: con pochissima crema al cioccolato create le braccine, gli occhietti e il sorriso dei pupazzetti, mentre con il cioccolato colorato di arancione create i bottoncini e le carotine-nasino.

4) Renne di frolla

Occhietti vispi e nasoni rossi ispirati alla simpaticissima renna Rudolph caratterizzano dei biscotti dedicati ai compagni di slitta tanto amati da Santa Claus.

Ingredienti

300 g di farina 00

150 g di zucchero semolato

130 g di burro morbido

12-20 confettini rossi tipo Smarties

2 uova fredde di frigorifero

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 cucchiaino di cacao in polvere

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

scorza grattugiata di 1 arancia bio

cioccolato al latte o fondente

Procedimento

Raccogliete la farina, il lievito, lo zucchero, la cannella, il cacao e la scorza grattugiata di arancia in una ciotola; mescolate gli ingredienti, poi unite il burro morbido e amalgamate con le dita.

Lavorate l’impasto formando delle briciole e amalgamando il più possibile il burro; unite anche le uova e impastate.

Formate un panetto sodo e liscio, avvolgetelo con la pellicola trasparente per alimenti e trasferitelo a riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Riprendete il composto e stendetelo in modo da ricavare un rettangolo spesso circa 1/2 cm, quindi ricavate 5 cerchi utilizzando un coppapasta di circa 6 cm di diametro. Trasferite i biscotti su una teglia rivestita di carta forno, sufficientemente distanziati tra loro.

Fate cuocere i biscotti in forno statico preriscaldato a 180°C per 10-15 minuti, fino a doratura. Estraete i biscotti dal forno e lasciateli raffreddare completamente su una gratella. Fate fondere il cioccolato a bagnomaria e raccoglietelo in un sac à poche con bocchetta liscia. Disegnate le corna, gli occhi e anche il nasino delle renne, che completerete fissando un confettino rosso; lasciate solidificare prima di servire.

5) Biscotti ripieni alla marmellata

Confetture, marmellate o creme spalmabili farciscono il cuore di questi frollini, ideali da inzuppare in una bella tazza di latte tiepido o tè caldo per la merenda e la colazione delle Feste.

Ingredienti

300 g di farina 00

100 g di zucchero

50 g di amido di mais

100 g di burro

2 uova

marmellata preferita dal bimbo (o crema spalmabile al cioccolato)

zucchero a velo

Procedimento

Ponete in una ciotola la farina, l’amido, lo zucchero e le uova e impastate brevemente il tutto. Unite il burro a tocchetti freddo di frigorifero e continuate a impastare con le mani fino a ottenere un panetto omogeneo, quindi avvolgetelo con la pellicola trasparente per alimenti e trasferitelo in frigorifero a riposare per un’ora circa.

Riprendete l’impasto e stendetelo a uno spessore di 4 mm circa con il matterello, su una spianatoia leggermente infarinata. Bucate metà dei biscotti al centro utilizzando le formine natalizie che preferite, quindi trasferiteli su una teglia rivestita con l’apposita carta e infornate in forno statico a 180°C o ventilato a 170°C per 15-17 minuti, o comunque fino a doratura.

Sfornate i biscotti e lasciateli raffreddare completamente. Spalmate la metà non forata con la marmellata o la crema e unite i frollini a due a due. Spolverizzate a piacere con lo zucchero a velo prima di servire.

6) Frollini decorati con ghiaccia reale

Renne, calzine della Befana, il faccione di Babbo Natale, alberelli addobbati sono i soggetti perfetti cui ispirarsi per realizzare coloratissimi biscotti al miele, friabili e burrosi.

Ingredienti

Per i biscotti

200 g di farina 00

50 g di maizena

100 g di zucchero

100 g di burro

1 uovo

50 g di miele

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 cucchiaino di essenza di vaniglia

Per la ghiaccia reale

1 albume

150 g di zucchero a velo

1/2 cucchiaino di succo di limone

coloranti alimentari

Procedimento

Lavorate il burro ammorbidito con lo zucchero, quindi aggiungete l’uovo, la vaniglia e il miele. Dopo aver ben amalgamato, aggiungete anche il lievito, la maizena e la farina.

Impastate fino a ottenere un panetto omogeneo, quindi trasferite il composto a riposare in frigorifero per 30 minuti.

Riprendete l’impasto, stendetelo su una spianatoia infarinata fino a uno spessore di 2-3 mm e ricavate dei biscotti utilizzando le formine natalizie che preferite. Trasferite man mano i biscotti su una teglia ricoperta con l’apposita carta.

Infornate i dolci in forno già caldo a 180°C per una decina di minuti, o fino a leggera doratura. Sfornate e lasciate raffreddare.

Nel frattempo, dedicatevi alla realizzazione della ghiaccia reale: montate l’albume con qualche goccia di limone e, quando risulterà spumoso, aggiungete lo zucchero a velo, continuando a mescolare fino a ottenere una consistenza liscia e setosa.

Dividete la ghiaccia in vari bicchierini e aggiungete in ognuno qualche goccia di colorante per ottenere i colori che desiderate.

Trasferite la ghiaccia reale colorata in varie sac à poche e decorate i biscotti di Natale partendo dai bordi per poi riempirne tutta la superficie.

Lasciate asciugare bene la ghiaccia sui biscotti prima di aggiungere i dettagli dei decori. Fate infine asciugare per un’ora circa.

In alternativa, si possono decorare i biscottini con della semplice glassa, una volta che saranno cotti: sarà un vero divertimento per i bimbi cimentarsi nell’impresa creativa!

7) Muffin di Natale allo yogurt

Soffici e facilissimi da preparare, i muffin natalizi sono preparati con yogurt bianco e leggermente aromatizzati agli agrumi. Chi vuole, può arricchirli con gocce di cioccolato, per una variante ancor più golosa!

Ingredienti

240 g di farina 00

60 g di fecola di patate

3 uova

125 g di yogurt bianco naturale

100 g di zucchero

60 g di olio di semi di mais

scorza di limone bio grattugiata

scorza d’arancia bio grattugiata

1 bustina di lievito in polvere per dolci (vanigliato)

zucchero a velo

Procedimento

Sgusciate le uova in una ciotola, aggiungete lo zucchero, lo yogurt, l’olio, la farina setacciata, il lievito setacciato e la scorza grattugiata di mezza arancia e di mezzo limone. Mescolate il tutto con le fruste elettriche per due minuti.

Posizionate i pirottini dentro l’apposito stampo per muffin, quindi distribuitevi l’impasto aiutandovi con un cucchiaio.

Fate cuocere i muffin in forno statico a 180°C per 15 minuti e poi per altri 5 minuti in modalità ventilata a 170°C, senza mai aprire il forno. Sfornate e lascietli raffreddare completamente prima di estrarli dallo stampo. Decorate i muffin con lo zucchero a velo e con simpatici stecchini a tema prima di servirli.

