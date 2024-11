Calendario dell’Avvento 2024 per mamma e papà

Il conto alla rovescia per il Natale è emozionante tanto quanto il Natale stesso, soprattutto se a scandire il trascorrere dei giorni è il calendario dell’Avvento. Non esistono solo i calendari dell’Avvento per bambini: sono davvero tante, infatti, le proposte donna e uomo per allietare il countdown delle mamme e dei papà.

Dal beauty all’oggettistica, scopriamo insieme una selezione dei calendari dell’Avvento 2024 più belli e particolari da comprare al volo.

I calendari dell’Avvento 2024 donna

Un calendario dell’Avvento beauty è quello che ci vuole per coccolare ogni donna e per ricordarle quanto sia importante dedicarsi delle piccole attenzioni prendendosi cura di sé.

Il calendario dell’Avvento L’Erbolario è ogni anno uno dei più attesi. Racchiude prodotti per la cura della pelle e fragranze, referenze beauty adatte a lei ma se lo si desidera da condividere anche con il partner.

L’Erbolario. Calendario Avvento 2024. Prezzo: 60,00€ su lerbolario.com e presso i rivenditori autorizzati

Molti calendari dell’Avvento 2024 si trovano in farmacia e in parafarmacia. Il calendario dell’Avvento LaFarmacia racchiude prodotti per la cura della persona e per l’igiene personale selezionati tra quelli delle migliori marche.

LaFarmacia, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 59,90€ nelle farmacie LAFARMACIA

Per la cura e il trucco delle pelli sensibili un’ottima scelta è rappresentata da BioNike. Tra prodotti make-up e trattamenti di skincare, si rivolge a donne di tutte le età con le sue formulazioni dermatologicamente testate e nickel tested.

BioNike, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 79,00€ su bionike.it e presso i rivenditori autorizzati

Un altro modo per prendersi cura di sé? Sorseggiare un ottimo infuso. Il calendario dell’Avvento Pompadour custodisce 25 infusi tutti diversi a base di frutti, erbe e spezie. Per queste feste natalizie Pompadour ha pensato anche a un’iniziativa benefica: per ogni calendario acquistato verrà donato 1,00€ all’associazione SOS Villaggi dei Bambini (www.sositalia.it), a sostegno del progetto “Programma Mamma Bambino”.

Pompadour, Calendario d’Avvento 2024. Prezzo: 12,72€ su pompadour.it e presso i rivenditori autorizzati

Tornando al beauty, sono davvero tanti i brand a suggerire calendari dell’Avvento 2024 beauty con sorprese make-up, skincare, bodycare e haircare tutte da scoprire, a partire da Douglas.

Douglas propone tantissimi calendari dell’Avvento 2024 a tema beauty

La nota catena di profumerie ha lanciato in occasione delle feste diversi calendari dell’Avvento a tema bellezza. Il più ambito? Il Calendario dell’Avvento Esclusivo contenente prodotti di brand come Babor, Sol de Janeiro e Rituals.

Douglas, Calendario dell’Avvento Esclusivo. Prezzo: 69,99€ su douglas.it

Con Goovi il countdown per il Natale si trasforma in un autentico rituale di bellezza. Il brand specializzato in cosmesi clean&vegan fondato da Michelle Hunziker ha raccolto tutti i suoi must have per la skincare, tra detergenti e creme viso.

Goovi, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 92,90€ su goovi.com e presso i rivenditori autorizzati

Anche Nuxe firma un calendario dell’Avvento molto ricco. Il packaging racchiude i bestseller del brand di dermocosmesi francese tra cui il famosissimo Huile Prodigieuse in tutte le sue varianti.

Nuxe, Calendario dell’Avvento 2024. Prezzo: 84,90€ su nuxe.com e presso i rivenditori autorizzati

Per le donne e le mamme amanti del trucco uno dei calendari dell’Avvento più belli è sicuramente quello di Benefit. The Gorgeous Grocer contiene tutto il necessario per un make-up completo, dal trucco delle sopracciglia – da sempre focus del marchio – al trucco di viso, occhi e labbra.

Benefit, The Gorgeous Grocer – Calendario Dell’avvento. Prezzo: 185,00€ su sephora.it

Non mancano i calendari dell’Avvento più economici ma comunque carichi di sorprese make-up, come quello di Catrice e quello di Sephora.

Catrice, The Great Advent Calendar. Prezzo: 49,99€ su catrice.eu e presso i rivenditori autorizzati

Sephora Moving Lights racchiude i prodotti Sephora Collection più venduti e vanta un buon rapporto qualità-prezzo.

Sephora, Moving Lights Calendario dell’Avvento. Prezzo: 49,99€ su sephora.it

È davvero elegantissimo e raffinato il calendario dell’Avvento di Masqmai. Da acquistare anche come idea regalo, vi farà fare un figurone.

Masqmai, Advent Calendar. Prezzo: 69,93€ su masqmai.eu e presso i rivenditori autorizzati

Per un Natale profumatissimo vi segnaliamo 29 High Street Christmas Advent Calendar, il colorato calendario dell’Avvento Lush con bombe da bagno a tema natalizio.

Lush, 29 High Street Christmas Advent Calendar. Prezzo: 175,00€ su lush.com

Per le appassionate di manicure, invece, vale la pena dare un’occhiata al calendario dell’Avvento Neonail. Glamorous Wonderland 24 Days of Gifts offre 24 regali tra smalti semipermanenti, accessori per nail art, prodotti per la cura della pelle e tante altre sorprese tra cui il nuovo smalto semipermanente SIMPLE One Step Color Protein.

Neonail, Calendario dell’Avvento 2024 – Glamorous Wonderland 24 Days of Gifts. Prezzo: 76,49€ su neonailexpert.it

Calendari dell’Avvento 2024 uomo: le proposte per lui

I calendari dell’Avvento uomo si rivolgono ai papà e si ispirano ai loro hobby. Per il papà che fa spesso bricolage, per esempio, c’è il calendario dell’Avvento Bosch. Si tratta di un’edizione limitata e contiene ben 33 utensili manuali.

Bosh, Calendario Avvento Utensili. Prezzo: 55,83€

Molti calendari dell’Avvento per lui sono dedicati alla cura della barba. Se ne trovano davvero tanti online, per tutti i gusti e di diverse fasce di prezzo.

Santa Book, Super Santa Advent Calendar For Men. Prezzo: 39,99€

Uno dei più variegati per queste feste è quello di Douglas Collection, con i bestseller del brand per la cura della barba e della pelle dell’uomo.

Douglas Collection, Men Calendario Avvento. Prezzo: 34,95€ su douglas.it

Su Amazon è vendutissimo il calendario dell’Avvento uomo Accentra, a forma di valigetta e contenente 24 sorprese tra prodotti per la cura del corpo e piccoli gadget da usare tutti i giorni.

Accentra, Calendario Avvento Uomo Bath Body Toolkit. Prezzo: 34,10€

Preferite qualcosa di più particolare? Il calendario dell’Avvento Solv Escape Room invita ad attendere il Natale in modo diverso dal solito ovvero risolvendo con il proprio smartphone 24 enigmi interattivi e immersivi.

SOLV, Calendario Avvento Escape Room. Prezzo: 14,99€

Simpatico e originale il calendario dell’Avvento uomo con birra di Brandsseller, disponibile su Amazon. Include adesivi a tema natalizio con cui poter personalizzare le proprie birre e calarsi nel mood delle feste un sorso dopo l’altro.

Brandsseller, Calendario Avvento Birra. Prezzo: 15,70€

Per un conto alla rovescia da condividere

Aprire le caselline del calendario dell’Avvento, giorno dopo giorno, può essere anche un momento da vivere in coppia.

Il nuovo calendario dell’Avvento L’Occitane, per esempio, custodisce prodotti cosmetici per tutta la famiglia tra cui creme viso, mani e corpo, profumi e tanti altri trattamenti bestseller.

L’Occitane, Calendario Avvento 2024 Il Treno Incantato. Prezzo: 69,90€ su loccitane.com e presso i rivenditori autorizzati

Anche Yepoda, brand di cosmetici coreani, mette a disposizione di tutti gli appassionati di skincare i suoi prodotti più famosi. Il calendario dell’Avvento Yepoda è perfetto per le coppie che amano condividere i propri rituali beauty quotidiani.

Yepoda, Advent Calendar. Prezzo: 169,00€ su yepoda.it e presso i rivenditori autorizzati

Davines, brand top di gamma per la cura dei capelli, firma invece questo calendario dell’Avvento contenente 12 prodotti haircare versatili da poter usare insieme al partner.

Davines, Calendario dell’Avvento 2024 12 prodotti haircare. Prezzo: 115,00€ su davines.com e presso i rivenditori autorizzati

Si cambia decisamente genere con i calendari dell’Avvento di tisane e infusi. Pukka ha pensato per questo Natale a un doppio calendario per permettere alle coppie di sorseggiare insieme le sue deliziose tisane a base di erbe biologiche.

Pukka, Calendario Avvento Tisane Per Due. Prezzo: 31,99€

Sfizioso e simpatico da aprire in coppia, il calendario dell’Avvento Legami contiene temperini, graffette, evidenziatori, penne, spille e tanti altri prodotti di cancelleria a tema natalizio, tra cui un’edizione limitata delle Erasable Pen del brand. Complice il packaging solido e ben rifinito, può essere riutilizzato e riempito anno dopo anno con nuove sorprese.

Legami, Calendario dell’Avvento 2024. Prezzo: 99,90€

Per un calendario dell’Avvento personalizzato davvero speciale vi consigliamo le proposte a tema natalizio di Cheerz. I calendari dell’Avvento possono essere personalizzati con 1 o 3 foto e riempiti con cioccolatini a scelta Kinder o Ferrero.

Cheerz, Calendario dell’Avvento al Cioccolato. Prezzo: a partire da 19,90€ su cheerz.com

Per rendere il countdown più “intimo” e aggiungere un po’ di pepe al periodo delle feste, mamme e papà possono stupirsi a vicenda con il calendario dell’Avvento MySecretCase. Dietro ogni casella si nascondono sex toys, accessori per il benessere, prodotti per la cura del corpo e articoli soft bondage.

MySecretCase, Calendario dell’Ah…Vengo 2024. Prezzo: 104,95€ su mysecretcase.com

In copertina Foto di Elena Mozhvilo Via Unsplash.com

