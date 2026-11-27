Il conto alla rovescia verso il Natale è uno dei momenti più attesi dai bambini: ogni giorno una finestrella da aprire, una sorpresa da scoprire e un pizzico di magia in più nell’aria. Anche per il 2026 i calendari dell’Avvento si presentano in tante versioni diverse, pensate per soddisfare gusti, passioni e curiosità di grandi e piccini.

Dai classici calendari golosi con cioccolatini e dolcetti alle proposte più originali tra giochi, costruzioni, personaggi da collezionare e sorprese creative, non mancano le idee per rendere speciale ogni giornata di dicembre. Ecco una selezione di calendari dell’Avvento 2026 per accompagnare tutta la famiglia verso la notte più magica dell’anno!

Calendari dell’avvento golosi

L’attesa del Natale è ancora più dolce con i calendari dell’Avvento golosi, che ogni giorno regalano a bambini e famiglie una piccola sorpresa da scoprire e assaporare. Cioccolatini, praline, caramelle e snack trasformano il conto alla rovescia in un appuntamento quotidiano all’insegna della bontà e della magia delle feste.

Quello di Loacker Crea & Decora è un calendario dell’Avvento che combina dolcezza e creatività, trasformando l’attesa del Natale in un’occasione per dare spazio alla fantasia. Al suo interno si trovano 24 forme da montare e assemblare tra casette e alberelli, 24 cordini e altrettante specialità Loacker assortite, tra wafer, patisserie, chocolaterie e tortina mini.

Giorno dopo giorno sarà possibile realizzare decorazioni da appendere all’albero oppure comporre un piccolo villaggio natalizio.

Loacker propone anche un cofanetto dal design rinnovato, caratterizzato quest’anno da una nuova grafica natalizia su sfondo rosso, che custodisce 24 piccole sorprese tutte da scoprire. Ogni cassettino contiene una specialità Loacker, dalla Tortina alla linea Patisserie fino alle Rose of Dolomites, per accompagnare giorno dopo giorno il conto alla rovescia verso il Natale con una nota di dolcezza. Il cofanetto può inoltre essere riutilizzato semplicemente girando i cassettini, trasformandosi in un oggetto da conservare anche dopo le feste.

Un grande classico delle feste, il Calendario dell’Avvento Lindor accompagna l’attesa del Natale con 24 praline da scoprire e assaporare giorno dopo giorno. Protagonista è l’inconfondibile scioglievolezza del cioccolato Lindor, racchiusa in una confezione dalla grafica suggestiva, che richiama un paesaggio natalizio innevato e si arricchisce delle iconiche praline del brand. Una dolce tradizione per rendere ancora più speciale il conto alla rovescia verso il Natale.

Per chi ama personalizzare ogni dettaglio, il Calendario dell’Avvento Lindt Pick & Mix offre la possibilità di comporre il proprio assortimento scegliendo personalmente le 24 praline tra oltre 50 ricette disponibili.

Per il Natale 2026 è proposto in tre diverse grafiche, tra cui una nuova variante blu dedicata alla famiglia. Un’idea regalo su misura, che permette di racchiudere in un unico calendario i gusti preferiti di chi lo riceve.

Tra le novità del Natale 2026, il Calendario dell’Avvento Lindt XXL porta il concetto di Pick & Mix a dimensioni davvero sorprendenti: ben 1,40 metri di altezza. Disponibile esclusivamente su prenotazione presso i Lindt Chocolate Shop, permette di scegliere tra diverse specialità del brand, dalle tavolette alle confezioni di praline, fino all’iconico Orsetto Lindt.

Kinder rende ancora più magica l’attesa del Natale con il calendario dell’Avvento Surprise&Friends, che unisce dolci sorprese e un’esperienza speciale dedicata ai più piccoli. Dietro le caselline si nascondono 29 golosità assortite: 8 Kinder Sorpresa, 6 Kinder Cioccolato, 10 Kinder Cioccolato Mini e 5 Babbo Natale in figura cava.

Ma la sorpresa più coinvolgente arriva grazie alla collaborazione con PNP – Polo Nord Portatile: scansionando il QR code presente sul calendario, è possibile creare e ricevere 4 videomessaggi personalizzati e una videochiamata da Babbo Natale, per far sognare i bambini e rendere il conto alla rovescia ancora più emozionante.

Kinder propone per il Natale 2026 anche la Giftbox, un calendario dell’Avvento pensato per portare un pizzico di dolcezza nell’attesa delle feste, senza limiti di età.

Confezionato come un pacco regalo, racchiude un assortimento di 24 snack, una selezione di golosità realizzate con ingredienti selezionati, ideale per chi desidera concedersi una piccola sorpresa quotidiana o regalare un momento di dolcezza.

Nutella accompagna il conto alla rovescia verso il Natale con un calendario dell’Avvento pensato per condividere ogni giorno una nuova sorpresa con tutta la famiglia. Le 24 caselline custodiscono un assortimento di prodotti da gustare, tra cui 7 confezioni di Nutella da 15 g, 7 Nutella B-ready, 4 confezioni di Nutella Biscuits da 3 pezzi e 2 Nutella & GO.

Non mancano anche alcune sorprese da conservare e utilizzare durante le feste: una decorazione per l’albero, un portafoto, un paio di calzini dal nuovo design e un gioco di carte. Si tratta quindi di un calendario che alterna momenti di dolcezza e piccoli regali per rendere ancora più divertente l’attesa del Natale da vivere insieme!

Chupa Chups porta colore e allegria all’attesa del Natale con un calendario dell’Avvento pensato per i bambini che ogni giorno riserva una dolce sorpresa diversa. Le 24 caselline custodiscono un assortimento di caramelle e chewing gum dai gusti tutti da scoprire: 15 lecca-lecca assortiti e 9 gomme da masticare.

Un piccolo appuntamento quotidiano all’insegna della curiosità e della golosità, per rendere il conto alla rovescia verso il Natale ancora più divertente e aspettare le feste con una nuova sorpresa ogni giorno.

Sperlari propone un calendario dell’Avvento ispirato al Grinch, il celebre personaggio dalla simpatica anima irriverente, per portare un pizzico di originalità e divertimento nell’attesa del Natale. Dietro le 24 caselline si nascondono altrettanti cioccolatini, uno da gustare ogni giorno di dicembre.

Ogni dolcetto rappresenta un regalo da rubare insieme al Grinch, trasformando il conto alla rovescia in una piccola avventura quotidiana.

Il Calendario dell’Avvento HARIBO rende più dolce l’attesa del Natale accompagnando grandi e piccini al 25 dicembre con 24 mini pack ricchi di forme, gusti e consistenze differenti. Impossibile non menzionare gli iconici Orsetti d’Oro, Happy Cola e altre caramelle festive, la coloratissima confezione a tema “fabbrica di regali” si trasforma ogni sera grazie a un magico effetto che la fa illuminare al buio.

Calendari dell’avvento originali

Non solo cioccolatini e dolcetti: i calendari dell’Avvento originali propongono modi creativi e sorprendenti per accompagnare grandi e piccini verso il Natale. Tra giochi, personaggi da collezionare, attività creative e piccole sorprese, ogni finestrella diventa un’occasione per divertirsi, stimolare la fantasia e condividere la magia delle feste.

Giotto debutta con il suo primo Calendario dell’Avvento portando colore e creatività nell’attesa del Natale. Caratterizzato da una vivace grafica effetto glitter, racchiude 24 sorprese creative tra piccoli oggetti da collezionare e strumenti da utilizzare per disegnare, decorare e personalizzare, da scoprire giorno dopo giorno.

E una volta aperti tutti i cassettini, la casetta può trasformarsi in un pratico armadietto per organizzare la cancelleria. Un’idea regalo perfetta per i bambini che amano disegnare, creare e dare spazio alla fantasia, con una sorpresa in più da conservare anche dopo le feste.

I calendari dell’Avvento Funko Pop! trasformano il conto alla rovescia verso il Natale in un’occasione per arricchire la propria collezione con tante piccole sorprese. Dietro ogni finestrella si nasconde un personaggio in miniatura da scoprire giorno dopo giorno, tra eroi, protagonisti e volti amatissimi del mondo dell’animazione e dell’intrattenimento.

Tra le proposte c’è il Calendario del Conto alla Rovescia Disney, che racchiude 24 esclusivi Pocket POP! da collezione dedicati ai personaggi più amati, da Topolino a Winnie the Pooh, passando per Tiana e Stitch, e molti altri. Una sorpresa quotidiana pensata per i bambini dai 3 anni e per tutti i fan dei grandi classici Disney.

Lego Disney Princess rende l’attesa del Natale un’avventura all’insegna della fantasia e del gioco con un calendario dell’Avvento 2026 pensato per bambine e bambini dai 5 anni in su. Dietro le 24 finestrelle si nascondono personaggi, accessori e modellini da costruire, tra cui le micro-bamboline di Ariel, Cenerentola, Vaiana e Mulan, accompagnate dagli animali Gus, Mushu, Pua e Sebastian.

Non mancano tante ambientazioni e costruzioni ispirate al mondo delle Principesse Disney come un pianoforte, un castello di pan di zenzero, un falò, un caminetto con ghirlanda, un treno giocattolo e una pista da ballo girevole. La sorpresa in più? La confezione si trasforma in un tabellone da gioco con spinner costruibile, per divertirsi insieme utilizzando i personaggi inclusi.

Lego Star Wars accompagna i piccoli fan della saga verso il Natale con un calendario dell’Avvento 2026 pensato per bambine e bambini dai 6 anni in su e ispirato alle avventure di The Mandalorian. Le 24 finestrelle nascondono personaggi, veicoli e accessori da collezione, tra cui le minifigure del Mandaloriano, Moff Gideon, Grogu con un maglione festivo, Carson Teva e un Jawa.

Non mancano sette mini-veicoli da costruire, oltre a creature e dettagli iconici della serie, tra cui il Bantha, il Dewback, il Blurrg e la culla fluttuante di Grogu. Una proposta che permette di ricreare le avventure della galassia lontana lontana e inventarne di nuove, una sorpresa alla volta.

Legami invita bambini e famiglie a entrare nel magico villaggio innevato di Dream Peaks con un Calendario dell’Avvento che trasforma l’attesa del Natale in un viaggio tra 24 casette e altrettante sorprese.

Giorno dopo giorno si possono scoprire piccoli oggetti di cartoleria e accessori divertenti, tra cui mini notebook, evidenziatori impilabili, squishy e macchine fotografiche Storyteller. Il conto alla rovescia si conclude con una sorpresa speciale: un’Erasable Pen in edizione limitata con un personaggio misterioso tutto da scoprire.

FABA accompagna i più piccoli verso il Natale con un Calendario dell’Avvento in tessuto pensato per trasformare il conto alla rovescia in un momento speciale tra storie, musica e piccole sorprese.

Decorato con colorate illustrazioni natalizie, è composto da 24 tasche numerate in ordine sparso da riempire con piccoli doni o nuovi Personaggi Sonori FABA. Grazie all’asta di legno che lo mantiene steso e al pratico foro superiore, può essere appeso in qualsiasi stanza della casa. Una proposta riutilizzabile e personalizzabile, particolarmente adatta anche ai bambini più piccoli.

Foto di copertina di Nati da Pexels

In breve Dai calendari pensati per i più piccoli alle proposte che coinvolgono tutta la famiglia, le novità 2026 includono soluzioni per età, interessi e occasioni diverse. Ogni calendario propone 24 sorprese quotidiane, tra dolci, attività creative e giochi da vivere durante il periodo natalizio.

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