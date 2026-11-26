Per rendere ancora più magica l’attesa e aiutare i bimbi a rendersi conto dei giorni che mancano a Natale, realizzare un calendario dell’Avvento fai da te è la cosa più divertente da fare.

Dicembre porta con sé un’atmosfera speciale fatta di luci, profumo di cannella e quella dolce impazienza che si legge negli occhi dei più piccoli. Tuttavia, per un bambino, il concetto di “tempo” può essere astratto e la domanda “Quanto manca a Natale?” diventa il tormentone quotidiano!

Un calendario fatto a mano non è solo un modo originale per scandire i giorni fino alla notte della Vigilia, ma si trasforma in un vero e proprio rito quotidiano, un momento di complicità da condividere in famiglia tra lavoretti, ritagli e piccole sorprese pensate con il cuore.

1) Originale con sacchettini

Il calendario dell’Avvento fai da te con i sacchettini è la versione più semplice da realizzare: bastano pochi materiali piuttosto facili da reperire e un po’ del vostro tempo per assemblare il tutto.

Occorrente

una corda o uno spago sufficientemente lungo

24 sacchettini di stoffa o di carta da decorare a piacere, numerati da 1 a 24

24 mollette da bucato

sorpresine

Procedimento

Per preparare questo calendario vi basterà agganciare lo spago tra due punti di una stanza o di una parete e appendere i sacchettini con le mollette, non prima di averli riempiti con le sorpresine!

Se non avete un posto in cui attaccare la corda, potete semplicemente appoggiare i sacchettini su un piano. Un’alternativa è quella di usare dei bicchieri di carta o di plastica al posto dei sacchettini, ovviamente decorati a tema!

2) Con rotoli di carta igienica

Cosa ne dite di un calendario realizzato con materiali di riciclo? Conservando i rotoli della carta igienica, potrete dar vita a una versione economica del classico calendario per bambini.

Occorrente

24 rotoli di carta igienica terminati

carta da pacchi

cartoncino

forbici, colla, pennarelli e materiale per decorare

sorpresine a piacere

Procedimento

Ritagliate il cartoncino creando una sagoma a vostra scelta, ad esempio a forma di casetta, di albero di Natale o di stella cometa. Incollateci i rotoli di carta igienica, decorati a tema e numerati da 1 a 24; ognuno di questi dovrà essere riempito con una piccola sorpresa e poi richiuso con un po’ di carta da pacchi o di cartoncino.

3) In feltro

Il calendario fai da te in feltro è più laborioso e richiede l’uso di materiali meno economici; il punto a suo favore è che, una volta realizzato, potrà essere utilizzato anno dopo anno.

Occorrente

feltro colorato

ritagli di tessuti vari

forbici, ago e filo

sorpresine

Procedimento

Con il feltro realizzate una sagoma a piacere; una delle più semplici è quella a forma di albero di Natale. A questo punto, con i tessuti che avrete raccolto, dovrete ritagliare delle taschine da cucire sulla vostra sagoma. Fate solo attenzione che siano abbastanza grandi da contenere le sorprese che avete scelto per i vostri bambini! Con un nastrino potrete appendere il vostro calendario ad una parete, in modo che i vostri bimbi possano prendere ogni mattina il loro regalino.

4) In stile Montessori

Uno dei capisaldi della tradizione dei calendari dell’Avvento è quello in stile montessori, che si ispira appunto alle regole e modus operandi del metodo Montessori, unendo l’originalità del fai da te alle sorprese educative e interessanti per i bambini.

Occorrente

stoffa e ritagli di tessuti riciclati da progetti precedenti

cartoncino

pennarelli

Procedimento

Create una forma a vostro piacimento con la stoffa. Realizzate 24 piccole tasche di tessuto dove andranno infilate le sorprese (potete ritagliare anche i numeri in stoffa o applicarci delle mollettine numerate). Attaccate le taschine sulla forma. Create sul cartoncino i bigliettini con segnate le attività da far fare al bimbo. Appendetelo dove più preferite.

Ecco alcune idee per delle attività da inserire:

buono per cucinare una mugcake o dei biscotti

guardare insieme un film di Natale

fare una palla di neve con un barattolo

disegnare il menù per il pranzo di natale

organizzare un giro in biblioteca o in libreria per trovare un libro di Natale

5) Ripieno di cioccolatini

Una proposta speciale, anche se un po’ più impegnativa, potrebbe essere quella di cucinare personalmente i cioccolatini per il calendario dei vostri bimbi. Anche in questo caso si potrebbero inserire in un barattolo oppure incartati all’interno di un cofanetto composto da 24 caselle. Se invece volete fare un classico calendario dell’Avvento, i cioccolatini potrebbero essere delle piccole sorprese da scartare!

Occorrente

200 grammi di cioccolato a scelta

formine di vario genere (renne, alberi di Natale, pungitopo)

Procedimento

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria o nel microonde. Versate il composto negli stampini. Lasciare raffreddare nel figo per un’oretta. Un volta freddo il cioccolato dovrebbe uscire dallo stampino facilmente. Incartare e inserire nel calendario.

6) Steineriano

Il calendario dell’Avvento Steineriano si ispira appunto al metodo educativo Steiner ed è colmo di significato. Questa versione del calendario potrebbe essere più adatta ai bambini più grandi, perché riescono a capire in modo più intenso il significato che si cela dietro il periodo dell’Avvento. Questa tipologia di calendario è stata ideata da Rudolf Steiner, che credeva che la luce dovesse essere la protagonista dell’Avvento. La tradizione prevede l’utilizzo di una “Spirale Waldorf”, strumento in legno a forma di spirale, caratterizzata da dei fori lungo tutta la sua superficie, adatti a fungere da portacandela. È un calendario utilizzato soprattutto nelle scuole steineriane.

Occorrente

24 candele (colore e forma a scelta)

numeri in panno

porta candele

ramidi bate e bacche



Procedimento

Il procedimento originale comprenderebbe l’utilizzo di una spirale Waldorf di legno decorata con rami di abete e bacche. Per chi però non ne possedesse una, o la trovasse troppo ingombrante, la soluzione potrebbe cercare dei piccoli portacandele singoli (anche di forme diverse) da accostare l’uno all’altro. Attaccate ad ogni candela un numero in panno, così da stabilire l’ordine in cui le candele dovranno essere accese.

7) Con i barattoli di vetro

Una proposta attenta al riciclo potrebbe essere quella di inserire i pensierini dentro a dei barattoli di vetro di recupero: un modo sicuramente interessante per rendere ancora più originale l’atmosfera pre-natalizia.

Occorrente

24 barattoli di vetro (anche di misure diverse)

tempere colorate o pennarelli per vetro

sorprese e bigliettini

Procedimento

Dipingete i barattoli con le tempere, in modo che non sia possibile vedere le sorprese all’interno. Una volta asciutto, segnate i numeri su ogni barattolo e inserite le sorprese. Si può anche decidere di usare un unico barattolo più grande e inserire in sacchettini e bustine tutti regali, in modo tale che il bimbo possa pescare “al buio” una sorpresa al giorno.

8) Homemade con i bicchierini del caffè

Sempre rimanendo nell’ottica del riuso e del riciclo creativo, vi proponiamo un semplicissimo fai da te da creare con le tazzine monouso di carta. Una volta terminate le Feste, i bicchierini si potranno ovviamente riutilizzare. Insomma, un’ottima idea a budget zero ed ecologica.

Occorrente

25 bicchierini di carta tipo quelli da caffè

pennarello indelebile nero

Procedimento

La realizzazione di questo calendario è davvero semplicissima: vi basterà disegnare con bella grafia i numeri sulle tazzine di carta e decidere dove appendere quest’ultime. Potreste creare una ghirlanda (in questo caso vi servirà un cordoncino di iuta e dovrete praticare due forellini sulla sommità di ogni bicchierino, in modo da farvi passare in mezzo il filo) oppure, procurandovi delle assi di legno (anche dipinte) potrete incollare i bicchierini di carta in ordine con un goccio di colla a caldo.

9) Fai da te con 24 buste-renna

Le letterine non solo si spediscono a Babbo Natale, si possono anche impiegare per realizzare un simpaticissimo calendario ispirato a Rudolph, la renna dal nasone rosso più famosa tra quelle di Santa Claus!

Occorrente

24 buste da lettera in carta kraft

cartoncino marrone e bianco

pennarello indelebile bianco a punta fine

chiudilettere rotondi adesivi di colore rosso

matita

forbici

colla stick

Procedimento

Per prima cosa, occorrerà creare le cornine e gli occhietti delle renne: disegnate rispettivamente sul cartoncino marrone e quello bianco le sagome di questi elementi e ritagliatele con le forbici. Incollate corna e occhi sulle buste con la colla stick e disegnate le pupille con il pennarello nero. Riempite le bustine con i regalini che preferite e sigillatele con gli appositi chiudilettere, in modo da simulare un bel nasone rosso. Infine, contrassegnate ogni busta con un numero utilizzando il pennarello bianco.

10) Con tante casette

Ecco un calendario dell’Avvento che può diventare anche una ghirlanda luminosa: basterà sostituire i regalini all’interno delle casette di carta con dei piccoli lumini a led.

Occorrente

mollettine di legno

adesivi colorati

pennarello nero a punta fine

casette di carta (si possono anche acquistare online già pronte e solo da piegare)

Procedimento

Una volta piegate e ottenute le casette, riempitele con i pensierini e chiudete i tetti con le mollettine di legno; segnate i numerini sugli adesivi e incollateli sulle casette. Potete disporre le casette su un bel vassoio, oppure riporle in una cesta sotto l’albero di Natale.

11) Con i pacchettini

Se amate fare i pacchettini regalo, questo calendario è la scelta giusta per voi: ogni pensierino avrà la sua coloratissima confezione, corredata da un’etichetta con numerino da appendere per dar vita a una sorta di quadretto natalizio. L’emozione per i bimbi di scartare 24 piccoli regalini prima di arrivare al dono vero e proprio di Natale, renderà l’attesa una meravigliosa festa ogni giorno.

Occorrente

assi di legno

chiodi e martello

carta regalo e carta da pacco

cordoncini colorati

forbici

etichette

spago sottile

pennarello rosso e verde

Procedimento

Per prima cosa, occorrerà impacchettare i piccoli doni con carte regalo e spago, ricordando di contrassegnare ciascuno con un’etichetta numerata. Fissate all’asse di legno 24 chiodini e appendetevi i pacchettini con i cordoncini colorati: l’asse si potrà appendere a sua volta alla parete (magari al posto di un quadro, in modo da non dover bucare il muro) o semplicemente appoggiare su una mensola o un mobile.

In breve Realizzare un calendario dell’Avvento fai da te è la cosa più divertente e originale da organizzare per i bambini. Con pochi semplici passaggi è possibile creare, anche con materiali di riciclo, un oggetto che potrà essere utilizzato negli anni e sicuramente rimarrà impresso nella mente dei bambini.