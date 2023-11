Calendario dell’avvento 2023 per mamma e papà: le idee più belle

Il momento dell’attesa è sempre carico di magia. Non solo per i piccoli ma anche per i grandi. Il calendario dell’Avvento 2023 aggiunge magia a magia facendo tornare indietro nel tempo, a quando da bambini si aspettava di aprire ogni giorno una nuova casellina. E se per i piccoli ci sono cioccolatini e giocattoli, per i grandi invece la tradizione del calendario dell’Avvento, che affonda le sue radici in Germania ai primi dell’Ottocento, si rinnova in chiave beauty e gourmand con proposte diventate ormai veri e propri oggetti da collezione. Un’idea originale da regalarsi, innanzitutto, ma anche da regalare, come dono natalizio anticipato, a qualcuno a cui si vuole augurare 24 giorni all’insegna della bellezza, della buona tavola e del benessere.

Calendari dell’Avvento per la mamma

Ognuna può avere il suo. Perché le proposte per il calendario dell’Avvento 2023 sono tante e tutte diverse. Per le beauty addicted ci sono i calendari che racchiudono creme, detergenti e altri prodotti per la cura del viso, quelli per il corpo che trasformano il bagno e la doccia in un rituale di bellezza e di benessere e quelli dedicati in esclusiva al make up con trucchi e accessori.

Le più curiose possono provare subito i prodotti che di giorno in giorno si nascondono nelle caselline, ma ben venga anche la soluzione di metterli via, soprattutto se si tratta di minisize, pronte per essere usati in viaggio, in vacanza, nella trasferta di lavoro e in mille altre occasioni. Ci sono poi i calendari gourmand che nascondono nelle caselline piccoli piaceri del palato, dai cioccolatini agli snack. Tutti hanno comunque un filo conduttore: colorati e divertenti, scandiscono in bellezza i giorni che conducono verso il Natale regalando, casella dopo casella, l’emozione della scoperta. Non solo quando si apre la casellina, ma anche quando si prova o si gusta il suo prezioso contenuto. Senza dimenticare che la magia del calendario dell’Avvento, anche di quello per i bambini, non finisce con il Natale. Ci sono infatti tanti modi per riciclarli: con i loro “cassettini” possono diventare preziosi scrigni dove nascondere oggetti cari e di valore mentre le scatoline che animano le caselline si possono usare per i regali, come decorazioni inedite per la tavola natalizia nonché come materiale da proporre ai bambini per i loro lavoretti creativi.

24 profumatissime sorprese per il Calendario dell’Avvento firmato L’Erbolario con i best seller del marchio, dai profumi ai bagnoschiuma, dalle creme per il viso a quelle per il corpo, dallo shampoo solido ai sacchettini per profumare i cassetti. Più una magica sorpresa finale tutta da scoprire. In erboristeria e su erbolario.com, 79,90€.

Per chi accorcia sempre i tempi c’è il Calendario di Lush che dura 12 giorni regalando quattro prodotti da bagno in edizione limitata, due per labbra pronte a far festa, un gel doccia che sprizza gioia, un sapone dolce, una crema corpo e un vasetto di gelatina da doccia. In una scatola disegnata dall’artista rumena Aitch. Nei negozi Lush e su lush.com, 105€.

Scaldano e rallegrano le giornate le 25 bustine di tisane e infusi Pompadour che profumano di erbe, spezie e frutta di qualità. Un calendario buono per quello che contiene e anche per il progetto che sostiene: per ogni calendario venduto viene devoluto 1 euro a Organizzazione SOS Villaggi dei Bambini. Nei negozi specializzati e su pompadour.it, 15€.

Alle mamme che si sentono un po’ principesse il Calendario dell’Avvento Disney 100 di Naturaverde propone 12 maschere per il viso, il corpo e i capelli, ognuna dedicata a un personaggio della collezione Disney Princess. Nei negozi specializzati e su shopdisney.it, 19,90€.

Se 24 sorprese sono bellissime, 26 lo sono ancora di più. E sono quelle che si possono trovare nel Calendario dell’Avvento di Sephora che spaziano dai nuovi prodotti ai best-seller di marchi famosi come Rare Beauty, Gisou Drunk Elephant, dai profumi ai prodotti per il trucco, di cui dieci in formato standard. Con un piccolo extra: la candela Perfect Night’s Sleep Neom per rilassarsi e regalarsi sogni d’oro. Da Sephora e su sephora.it, 149,90€.

Witor’s propone il calendario dell’avvento Bridgerton con una varietà di irresistibili delizie della prima collezione di praline ispirata alla serie TV più intrigante dove ogni personaggio ha una connotazione, un profumo, un’intensità particolare proprio come le praline Witor’s. Senza dimenticare le storiche praline in una selezione completa di gusti, dal fondente al cioccolato bianco, dalla stracciatella al caramello. Nei supermercati e su shopwitors.it, 17,28€.

.

Una candela per rilassarsi e una per regalarsi buonumore. Sono tutte profumatissime e creano un’atmosfera unica le 24 candele del Calendario dell’Avvento di Yankee Candle pronte a far vivere la magia di una notte stellata nel pieno dell’inverno. Insieme c’è anche il portacandela tea light Constellation argentato. Nei negozi specializzati e su yankeecandle.it, 33,90€.

Per essere pronte a brillare nelle feste occorre dedicare attenzioni speciali al viso. The Beauty Express è l’originale calendario dell’Avvento di Bioline Jatò che fa viaggiare la bellezza su un treno fatto da quattro prodotti di skincare, uno per ogni settimana che accompagna al Natale. Più una sorpresa extra, Age Beauty Secret La Maschera Notte Effetto Memory per risplendere a Natale. In istituto e su shop.bioline-jato.com, 100€.

A Natale tutti tornano un po’ bambini. Anche le mamme con questo gioioso calendario dell’Avvento firmato Inuwet dove insieme a prodotti per la cura e il trucco ci sono golosi saponi a forma di macaron, limette per le unghie, accessori e piccoli oggetti di cancelleria. Da Douglas e su douglas.it. 49,99€.

E’ pronto a sorprendere Caleldatos 2023, il calendario dell’Avvento di Antos con 24 regali full size racchiusi in originali sacchetti di cotone e di juta come quelli del riso. Insieme ai best seller del marchio per la cura del viso e del corpo ci sono quattro proposte in anteprima come il Siero slow aging agli estratti di vite. non mancano anche le proposte che addolciscono l’attesa come i minicroccanti al sesamo e la birra artigianale al miele. Su antoscosmesi.it, 119€.

Non poteva che essere ricchissimo il primo calendario dell’Avvento di Fenty Beauty e Fenty Skin. Dentro ci sono infatti sette prodotti per il make-up, tra cui l’iconico Gloss Bomb Heat, e cinque per la cura della pelle del viso e del contorno occhi, perfetti per le appassionate del marchio e per chi ancora non lo conosce ma di certo lo amerà! Da Sephora e su sephora.it, 139€.

Dodici caselle per 12 prodotti in formato travel size dedicati alla cura dei capelli. Il Calendario dell’Avvento di Davines aiuta a prendersi cura con attenzione dei capelli nel pieno rispetto della naturalità per arrivare al Natale con una chioma setosa e piena di luce. Nei saloni e su davines. com, 183,60€.

Tutto profuma subito di buono con il Calendario dell’Avvento proposto da Le Essenze di Elda che racchiude nelle sue 24 caselline essenze profumate da bucato, card profumate da mettere nei cassetti, profumatori per auto e igienizzanti per le mani, per un tocco di freschezza ovunque ci si trovi. Su bucatoprofumato.com, 120€.

Rituals propone 3 tipologie di calendari dell’avvento, a seconda dei gusti e dell’investimento che si vuol fare. House of Rituals di Amsterdam si ispira ai tipici palazzi olandesi, e ogni finestra contiene come regalo un prodotto per la cura del viso, del corpo e della casa a 79,90€. Il calendario dell’avvento Deluxe invece è rappresentato da un villaggio natalizio e contiene i bestseller home della Private Collection con tante lucine e prodotti per la cura personale al prezzo di 185€. Infine, la versione Premium è un insieme dei precedenti calendari ma dal designa ricercato. Tanti prodotti esclusivi con ben 8 full size e un iconico Eau de Parfum al prezzo di 265€.

24 trattamenti di marchi prestigiosi, tutti venduti in farmacia, sono la sorpresa del Calendario dell’Avvento Lafarmacia. Ogni giorno una proposta pronta a regalare bellezza e benessere al viso e al corpo, sempre con grande delicatezza, nel rispetto anche delle pelli più sensibili. Nei punti vendita Lafarmacia., 49,90€.

Mani impeccabili, non solo per le feste, grazie al Calendario dell’Avvento di Neonail. In una preziosa scatola ci sono infatti 24 formulazioni dedicate alla cura delle unghie e della pelle, prodotti trattanti e per la nail art, smalti semipermanenti in edizione limitata e pratici accessori. Su neonail.it, 89,99€.

Ci si può dimenticare dei nostri amici a quattro zampe durante le feste? Proprio no e per dedicare a loro qualcosa di speciale c’è un calendario tutto per loro con 24 piccole, irresistibili golosità. Disponibile nella versione per i gatti e in quella per i cani. Da Dm e su dm-drogeriemarkt.it, 19,90€.

Calendari dell’Avvento 2023 per papà

Anche i papà hanno i loro calendario dell’Avvento 2023. E anche per loro le proposte sono moltissime, da quelle dedicate alla cura della pelle, dei capelli e della barba a quelle che offrono il piacere di trovare ogni giorno birre, snack e altre specialità gourmand. Piccole sorprese che alla magia uniscono un lato pratico, particolarmente gradito agli uomini: soprattutto in versione beauty permettono di fare incetta di mini-size (che a volte poi così mini non sono), soluzioni versatili per i beauty itineranti, ottime da tenere nel beauty dello sport, da portare nella casa al mare e in valigia quando si parte. E che in più rappresentano una valida soluzione per sperimentare nuovi prodotti prima di acquistarli nella versione full-size e farli diventare parte della propria routine quotidiana di cura.

C’è davvero tutto quello serve per la cura del viso, del corpo, dei capelli e della barba nel Calendario dell’Avvento Men 24 Days of Grooming di Douglas. Racchiuse in una confezione dal design festivo, le sorprese vanno dal body wash alla crema per il contorno occhi, dal dopobarba all’esfoliante, dalla limetta alla spazzola per unghie. Da Douglas e su douglas.it, 34,95€.

Curasept propone un calendario dell’Avvento dedicato all’oral care. Le scatole disegnate da Roberta Rossetti con personaggi e luoghi legati al mondo dell’igiene orale permettono di creare giorno dopo giorno un originale villaggio natalizio. Dentro insieme a tanti prodotti per la cura dei denti e delle gengive per tutta la famiglia c’è anche un buono di 10 euro da spendere sul sito sorrisodeciso.it. Su sorrisodeciso.it, 68€.

Il calendario dell’Avvento più goloso? Nell’irresistibile Calendario Popcorn di Joe & Seph’s ci sono 24 mini confezioni di deliziosi popcorn, uno per ogni giorno che accompagna verso il Natale. I gusti sono tutti quelli della tradizione festiva, dal caramello salato alla mela caramellata, dal pan di zenzero al bastoncino di zucchero. Su qvc.it, 26€.

Non si è mai abbastanza grandi per smettere di giocare. I papà potranno farlo con i figli divertendosi nell’attesa di un Natale intergalattico: nel Calendario dell’Avvento Star Wars Droid Factory di shopDisney ci sono 24 pezzi con cui comporre cinque droni natalizi più uno già completato. Nei negozi specializzati e su shopdisney.it, 75€.

Attenti alla salute ma senza rinunciare al piacere? Anche i papà golosi ma saggi hanno il loro calendario dell’Avvento: lo propone DM nella versione vegan con 24 snack vegani, specialità ricche di gusto e di benessere a base di mix di frutta secca e cioccolato, tutti da agricoltura biologica. Da dm market e su dm-drogeriemarkt.it, 19,95€.

Dolcezza e magia si fondono nel Calendario dell’Avvento di Davide Barbero, storica azienda dolciaria astigiana. Nella scatola a forma di casetta ci sono 24 piccoli peccati di gola, un mix di torroncini e cioccolatini misti a cui si aggiunge la croccante Torronfetta alle nocciole. Da Eataly e su eataly.net, 22,90€.

Trovare ogni giorno una ragione per brindare può essere un buon proposito per trascorrere in allegria il periodo dell’Avvento. Nel calendario Meibier ci sono 25 birre francesi da mezzo litro, specialità dai gusti diversi, dalle birre chiare alle rosse, dalle scure alle affumicate. E nella 24esima casella si trova anche un buono sconto da 5 euro per un successivo acquisto. Lo trovate su Amazon a 59,99€.

Ci sono 24 cocktail già pronti da gustare nel Calendario dell’Avvento Nio Cocktails, due per ogni tipo, da assaporare insieme a chi si desidera. Accanto ai classici Negroni e Cosmopolitan, Daiquiri e Manhattan ci sono proposte originali come il Cuban Negroni che fa incontrare il gusto italiano con quello cubano e il Margarita Next in chiave low alcohol. Su nio-cocktails.com, 133€.

Il raffinato Calendario dell’Avvento Alabaster di Antico Caffè Novecento propone 25 cubotti che possono essere scomposti e ricomposti a formare quattro differenti immagini del Natale. Dentro 25 capsule di caffè compatibili Nespresso in quattro differenti miscele pregiate che arrivano dai vari continenti, dai più delicati ai più corposi e intensi con sentori di spezie, cioccolato e toni di frutta esotica. Su anticaffenovecento.it, 26,56€.

Sono 24 i mini vasetti di confetture contenuti nel goloso Calendario dell’Avvento Happy Xmas Time di Hero nei gusti classici tra cui lampone e fragola, mirtilli e arance amare, frutti di bosco e pesca. Perfette a colazione, sono ottime anche per una merenda in famiglia oppure per preparare gustose ricette. Su amazon, 39,99€.

In copertina foto di congerdesign da Pixabay