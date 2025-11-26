Calendario dell’Avvento 2025 per mamma e papà

Il conto alla rovescia per il Natale è emozionante tanto quanto il Natale stesso, soprattutto se a scandire il trascorrere dei giorni è il calendario dell’Avvento. Non esistono solo i calendari dell’Avvento per bambini: sono davvero tante, infatti, le proposte donna e uomo per allietare il countdown delle mamme e dei papà.

Dal beauty all’oggettistica, una selezione dei calendari dell’Avvento 2025 più belli e particolari da comprare al volo.

Tutti i calendari 2025 per lei

Un calendario dell’Avvento beauty è quello che ci vuole per coccolare ogni donna e per ricordarle quanto sia importante dedicarsi delle piccole attenzioni prendendosi cura di sé.

Per la cura e il trucco delle pelli sensibili un’ottima scelta è rappresentata da BioNike. Tra prodotti make-up e trattamenti di skincare, si rivolge a donne di tutte le età con le sue formulazioni dermatologicamente testate e nickel tested.

BioNike, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 79,00€ su bionike.it

Restando in tema, sono davvero tanti i brand a suggerire calendari dell’Avvento 2025 beauty contenenti sorprese make-up, skincare, bodycare e haircare tutte da scoprire, a partire da Douglas. La nota catena di profumerie ha lanciato in occasione delle feste diversi calendari dell’Avvento a tema bellezza, alcuni disponibili anche su Amazon.

Douglas, Beauty Advent Calendar. Prezzo: 59,66€

Con Goovi il countdown per il Natale si trasforma in un autentico rituale di bellezza. Il brand specializzato in cosmesi clean&vegan fondato da Michelle Hunziker ha raccolto tutti i suoi must have per la skincare, tra detergenti e creme viso.

Goovi, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 94,90€ su goovi.com

Teaology propone, con il suo calendario dell’Avvento 2025, una selezione di prodotti iconici in formato mini e full size più un prodotto nuovo in anteprima esclusiva. Le sorprese racchiuse in questa bellissima box invitano a scoprire tutto il potere benefico del tè sulla pelle.

Teaology, Calendario dell’Avvento Teaology 12 sorprese e un prodotto esclusivo. Prezzo: 71,10€ in offerta su teaologyskincare.com

Un altro modo per prendersi cura di sé? Bere un ottimo infuso. Il calendario dell’Avvento Pompadour custodisce 25 infusi tutti diversi a base di frutti, erbe e spezie. Per queste feste natalizie Pompadour ha pensato anche a un’iniziativa benefica: per ogni calendario acquistato verrà donato 1,00€ all’associazione SOS Villaggi dei Bambini (www.sositalia.it), a sostegno del progetto “Programma Mamma Bambino” per supportare mamme e bambini reduci da contesti violenti o ancora in situazioni di disagio.

Pompadour, Calendario d’Avvento 2025. Prezzo: 15,90€ su pompadour.it

È tutto da sorseggiare anche il Calendario dell’Avvento 2025 Dammann Frères, contenente 25 sacchetti incartati singolarmente per un ricco assortimento di tè e infusi natalizi.

Dammann Frères, Calendario dell’Avvento 2025. Prezzo: su 31,50€ su dammann.it

Perché non rendere questo rituale ancora più speciale accendendo una candela profumata? Per tutte le appassionate c’è il Calendario dell’Avvento 2025 Yankee Candle, con 24 mini-candele profumate dalle fragranze invernali e natalizie.

Yankee Candle, Calendario Avvento 2025. Prezzo: 31,49€ in offerta

Sempre nel segno del relax, da regalarsi o da regalare, il Calendario dell’Avvento Romance è uno dei più originali in assoluto ed è pensato per le amanti dei libri. Si tratta di un libro in piena regola: un romanzo scritto da autrici di successo con avventure da vivere giorno per giorno, aprendo una casella dopo l’altra.

Sperling & Kupfer, But Santa, I Love Him. Il calendario dell’Avvento Romance. Prezzo: 17,00€

Le proposte per lui

I calendari dell’Avvento uomo si rivolgono ai papà e si ispirano ai loro hobby. Per il papà che fa spesso bricolage, per esempio, c’è il calendario dell’Avvento Bosch. Si tratta di un’edizione limitata e contiene ben 33 utensili manuali.

Bosh, Calendario Avvento Utensili. Prezzo: 54,88€

Molti calendari dell’Avvento per lui sono dedicati alla cura della barba. Se ne trovano davvero tanti online, per tutti i gusti e di diverse fasce di prezzo.

Santa Book, Super Santa Advent Calendar For Men. Prezzo: 39,99€

Uno dei più variegati per queste feste è quello di Douglas Collection, con i bestseller del brand per la cura della barba e della pelle dell’uomo.

Douglas Collection, Men Calendario Avvento. Prezzo: 39,99€ su douglas.it

Su Amazon è vendutissimo il calendario dell’Avvento uomo Accentra, a forma di valigetta e contenente 24 sorprese tra prodotti per la cura del corpo e piccoli gadget da usare tutti i giorni.

Accentra, Calendario Avvento Uomo Bath Body Toolkit. Prezzo: 32,99€

Contiene tante sorprese sfiziose anche Vintersaga, il calendario dell’Avvento Ikea. Alcune caselle custodiscono gustosi cioccolatini, altre piccoli oggetti tutti da scoprire.

Ikea, VINTERSAGA Calendario dell’Avvento. Prezzo: 8,95€ su ikea.com

Preferite qualcosa di più particolare? Il calendario dell’Avvento Solv Escape Room invita ad attendere il Natale in modo diverso dal solito ovvero risolvendo con il proprio smartphone 24 enigmi interattivi e immersivi.

SOLV, Calendario Avvento Escape Room. Prezzo: 13,63€

Simpatico e originale il calendario dell’Avvento uomo con birra di Brandsseller, disponibile su Amazon. Include adesivi a tema natalizio con cui poter personalizzare le proprie birre e calarsi nel mood delle feste un sorso dopo l’altro.

Brandsseller, Calendario Avvento Birra. Prezzo: 15,71€

Per un conto alla rovescia da condividere

Aprire le caselline del calendario dell’Avvento, giorno dopo giorno, può essere anche un momento da vivere in coppia.

Il nuovo calendario dell’Avvento L’Occitane, per esempio, custodisce prodotti cosmetici per tutta la famiglia tra cui creme viso, mani e corpo, profumi e tanti altri trattamenti bestseller.

L’Occitane, Calendario Avvento 2025 Deluxe. Prezzo: 135,00€ su loccitane.com

Sfizioso e simpatico da aprire in coppia, il calendario dell’Avvento Legami contiene temperini, graffette, evidenziatori, penne, spille e tanti altri prodotti di cancelleria a tema natalizio, tra cui un’edizione limitata delle Erasable Pen del brand.

Legami, Calendario dell’Avvento 2025. Prezzo: 45,95€

Per un countdown più “intimo” e per aggiungere un po’ di pepe al periodo delle feste, mamme e papà possono stupirsi a vicenda con il calendario dell’Avvento MySecretCase. Notte Stellata, la nuova edizione, contiene sex toys, accessori per il benessere e articoli soft bondage.

MySecretCase, Calendario dell’Ah…Vengo 2025. Prezzo: 89,95€ in offerta su mysecretcase.com

Infine, Maisons du Monde si rivolge a chi preferisce i calendari dell’Avvento fai da te e personalizzati. A forma di casetta e realizzato in legno di pioppo, è pronto per essere riempito di sorprese con cui rendere speciale il conto alla rovescia per il giorno di Natale.

Maisons du Monde, Calendario dell’avvento Casetta in Legno di Pioppo Rosso e Bianco. Prezzo: 27,95€ in offerta su maisonsdumonde.com

In copertina Foto di Elena Mozhvilo Via Unsplash.com

